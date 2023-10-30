ЦБ запросит полномочия вводить ограничение на выдачу ипотеки Статьи редакции
Чтобы снизить «системные риски» и уменьшить нагрузку на закредитованных заёмщиков.
- В проекте основных направлений деятельности до 2026 года Банк России раскрыл, что запросит полномочия по введению количественных ограничений в ипотеке.
- Регулятор объясняет, что так сможет «снизить системные риски в ипотечном кредитовании», ограничить ипотеку для закредитованных заёмщиков и уменьшить количество кредитов с небольшим первоначальным взносом, потому что «потери банков в таких случаях выше, особенно в периоды кризисов».
- До получения новых полномочий ЦБ может ввести макропруденциальные надбавки, говорится в документе. Также регулятор планирует публиковать информацию о рисках потребительского кредитования.
- В июне 2023 года Банк России анонсировал, что может ввести ограничения на выдачу ипотеки из-за её высокого роста.
- По данным ЦБ на первую половину 2023 года, в России больше 10 млн ипотечных заёмщиков, у 46% из них есть дополнительно хотя бы один необеспеченный кредит. Половина ипотечных кредитов выдана на срок до 25 лет.
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И правильно делают: кто-то должен контролировать эту бесконечную выдачу кредитов, в результате которой и люди разрушают свои жизни, и банки теряют свои деньги.
"банки теряют свои деньги"
Шутка дня, ящетаю.
Знал бы раньше о подорожании жилья в два раза за последние годы, с радостью бы "разрушил свою жизнь", набрав дешевых ипотек на дешевое жилье в 2018-2019 годах.
квартира в залоге у банка, если платить не сможет, банк ее просто заберет, если даже застройщик обанкротится страховая все возместит
Никто не заставляет брать кредиты. Ну или признавайте большинство людей недееспособными.
Ипотеку не взять, квартиру с такими ценами и зарплатами не купить, живите всю жизнь с родителями)
Вы доходы банков видели за прошлый год?
Не надо меня добивать(
Я бы запрещал выдавать ипотеки людям, у которых есть уже как минимум одна. Потому что, с вероятностью 101%, вторая - это не покупка жилья, а покупка под сдачу, т.е. инвестиции. Посмотреть как будет рынок себя вести после этого
Точно. Запретить инвестиции! А то ишь какие умные нашлись!
Вообще в ипотечном договоре всегда указано, что заёмщик не имеет право сдавать ее в аренду. Но сдают в серую без регистрации договора аренды.
Это было бы прекрасно.
Вот только нюанс в том, что тот кто может себе позволить влезать в ипотеку за ипотекой - скорее всего более финансово подкован.
P.s. Чисто по-человечески - я бы хотел, чтобы были ограничения на покупку жилья - так проще понимать планы строительства и избежать пузырей - когда люди берут больше жилья, чем им нужно - а застройщики смотрят, что берут и увеличивают план.
Это битва ЦБ и Минстроя должна закончиться чей-то отставкой.
Либо Файзуллина, либо Наибиуллину уберут.
Пока ЦБ с каждым шагом саботирует идею Минстроя и Дом.рф обогатиться за счет бюджета под лозунгами "доступное жильё", "если застройщики обанкротятся, много рабочих мест потеряется".
Зато идеи Минстроя с каждым рекордом по выдачи ипотеки ухудшает и без того великолепные показатели макроэкономические показатели страны.
Война забавная, но в проигрыше в любом случае окажутся исключительно олигархи.
Минстрой и дом.рф по любому скоро пойдет на три буквы, бюджет не резиновый и субвенционировать это дело нельзя бесконечно.
да все они между собой в курсе происходящего. всё заранее обговорено было. так, сейчас для виду движуха. никто в отставку не уйдет
ЦэБэ, вы там поаккуратнее, а то извиняться придется ещё.
«Путин назвал отрасль строительства локомотивом экономики»
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/64d8ab429a794779db464e92
Сдаётся мне что цены на недвижимость ещё сильнее повысятся. Ведь пока гром не грянет - русский мужик не перекрестится. Перестают давать ипотеку - значит надо бежать брать пока дают. Так же с долларом и со всем остальным.
Ну тем, у кого жилья нет - да, надо бежать и брать. Иначе так и будешь кормить до старости более умного парня, который взял раньше
ЦБ говорит, что те кто набрали ипотек, в горизонте 3 года не смогут их выплачивать. Ибо берут очень дорогие квартиры под минимальный процент. То есть досрочные погашения такой недвижимости не дают никакого эффекта. И на вторичке эту квартиру не продать.
Не покупают у физиков квартиры за 10 млн под 18%, когда такая же квартира у застройщика 9,5 млн под 5%. Увы
Пузырь надувается. Тут вопрос будут ли его сдувать или он лопнет. А так с ценами какая-то дичь. Средняя ЗП по моему городу 30-40 к, причем 40 это уже хорошая. А однушка 3,5 млн.
У застройщика цены больше, чем на вторичке в большинстве городов.
Одни разогнали цены, благодаря льготным ипотекам, а другие теперь говорят: "хорош, алё".
А недвижимости похуй - растёт. гг
Чет я полагаю, ушлые строители и банкиры найдут способ обойти столь нелепый запрет. Например - ввести остаточный платеж, как в лизинге. То есть после выплаты ипотеки ты еще должен банку часть квартиры ну или еще одну ипотеку бери.
Услуга "бесконечная ипотека". Взял ипотеку, но с условием, что после выплаты возьмёшь ещё одну ипотеку, после которой, сорян, придётся взять ещё одну (цикл).
Макропруденциальные. Пздц
Сейчас, по логике комментариев к статье https://vc.ru/money/897042-cb-kolichestvo-rossiyan-s-tremya-i-bolee-kreditami-vyroslo-na-2-2-mln-za-god-do-11-2-mln-chelovek-na-iyul-2023-go , весь Конкорд должен прибежать и рассказать, что нельзя ни в коем случае и что займы — драйвер и индикатор экономического роста.
Не очень понимаю цели ограничений. Кризиса неплатежей и банкротств нет и близко.
Твёрдо и чётко.
Есть, и ещё как есть
Рубль падает, цены растут. Если раньше ипотечник половину зарплаты отдавал банку, а половину тратил на еду, то скоро ему на еду хватать не будет.
Сбавить темпы на покупку цемента и металла в ипотеку, инфраструктурные проекты тоже дорожают. Наращивать мощности по производству цемента - дорого. Останется реновация, ну и вялотекущие проекты застройщиков будут потихоньку выполняться. Доступней станет ИЖС.Строительная отрасль может и локомотив, но у реальных локомотивов уже дефицит вагонов, есличо. В т.ч. для цемента и песка.
Их борьба (башен Кремля)
Хорошая новость.
Народ: дайте нам топор, кол и нож, чтобы снизить эти риски 😤
Спрос упадет, муравейники перестанут строить?
Хотелось бы, но вряд ли перестанут)
Нет. У муравейника самая большая маржа среди городской застройки
На муравейниках больше всех зарабатывают и застройщики, и местные власти.
https://youtu.be/WA1vEuJYQsE?si=pHNYZLdK9dPakI1n