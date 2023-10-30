Деньги
Маша Цепелева

ЦБ запросит полномочия вводить ограничение на выдачу ипотеки Статьи редакции

Чтобы снизить «системные риски» и уменьшить нагрузку на закредитованных заёмщиков.

  • В проекте основных направлений деятельности до 2026 года Банк России раскрыл, что запросит полномочия по введению количественных ограничений в ипотеке.
  • Регулятор объясняет, что так сможет «снизить системные риски в ипотечном кредитовании», ограничить ипотеку для закредитованных заёмщиков и уменьшить количество кредитов с небольшим первоначальным взносом, потому что «потери банков в таких случаях выше, особенно в периоды кризисов».
  • До получения новых полномочий ЦБ может ввести макропруденциальные надбавки, говорится в документе. Также регулятор планирует публиковать информацию о рисках потребительского кредитования.
  • В июне 2023 года Банк России анонсировал, что может ввести ограничения на выдачу ипотеки из-за её высокого роста.
  • По данным ЦБ на первую половину 2023 года, в России больше 10 млн ипотечных заёмщиков, у 46% из них есть дополнительно хотя бы один необеспеченный кредит. Половина ипотечных кредитов выдана на срок до 25 лет.

#новость #цб #ипотека

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131 комментарий
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 Melissa Mata

И правильно делают: кто-то должен контролировать эту бесконечную выдачу кредитов, в результате которой и люди разрушают свои жизни, и банки теряют свои деньги.

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Слегка Придурковатый

"банки теряют свои деньги"

Шутка дня, ящетаю.

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8 комментариев
Антон Логинов

Знал бы раньше о подорожании жилья в два раза за последние годы, с радостью бы "разрушил свою жизнь", набрав дешевых ипотек на дешевое жилье в 2018-2019 годах.

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10 комментариев
Dmitriy

квартира в залоге у банка, если платить не сможет, банк ее просто заберет, если даже застройщик обанкротится страховая все возместит

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6 комментариев
Zamir Saidov

Никто не заставляет брать кредиты. Ну или признавайте большинство людей недееспособными.

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3 комментария
Anastasiya Efremova

Ипотеку не взять, квартиру с такими ценами и зарплатами не купить, живите всю жизнь с родителями)

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1 комментарий
Tok Allen

Вы доходы банков видели за прошлый год?

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Иван Серик
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Фанат Аллы Пугачевой

Не надо меня добивать(

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Дмитрий

Я бы запрещал выдавать ипотеки людям, у которых есть уже как минимум одна. Потому что, с вероятностью 101%, вторая - это не покупка жилья, а покупка под сдачу, т.е. инвестиции. Посмотреть как будет рынок себя вести после этого

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Александр Озерцов

Точно. Запретить инвестиции! А то ишь какие умные нашлись!

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8 комментариев
Alex R

Вообще в ипотечном договоре всегда указано, что заёмщик не имеет право сдавать ее в аренду. Но сдают в серую без регистрации договора аренды.

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Topre

Это было бы прекрасно.

Вот только нюанс в том, что тот кто может себе позволить влезать в ипотеку за ипотекой - скорее всего более финансово подкован.

P.s. Чисто по-человечески - я бы хотел, чтобы были ограничения на покупку жилья - так проще понимать планы строительства и избежать пузырей - когда люди берут больше жилья, чем им нужно - а застройщики смотрят, что берут и увеличивают план.

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1 комментарий
Риэлтор не нужен!

Это битва ЦБ и Минстроя должна закончиться чей-то отставкой.
Либо Файзуллина, либо Наибиуллину уберут.

Пока ЦБ с каждым шагом саботирует идею Минстроя и Дом.рф обогатиться за счет бюджета под лозунгами "доступное жильё", "если застройщики обанкротятся, много рабочих мест потеряется".

Зато идеи Минстроя с каждым рекордом по выдачи ипотеки ухудшает и без того великолепные показатели макроэкономические показатели страны.

Война забавная, но в проигрыше в любом случае окажутся исключительно олигархи.

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Dimitri

Минстрой и дом.рф по любому скоро пойдет на три буквы, бюджет не резиновый и субвенционировать это дело нельзя бесконечно.

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1 комментарий
Соня

да все они между собой в курсе происходящего. всё заранее обговорено было. так, сейчас для виду движуха. никто в отставку не уйдет

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2 комментария
Beton

ЦэБэ, вы там поаккуратнее, а то извиняться придется ещё.

«Путин назвал отрасль строительства локомотивом экономики»

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/64d8ab429a794779db464e92

Путин назвал отрасль строительства локомотивом…
Строительная отрасль России, несмотря на сложившуюся непростую ситуацию , демонстрирует…
www.rbc.ru
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Л.О. Курновский (IT-миллионер)

Сдаётся мне что цены на недвижимость ещё сильнее повысятся. Ведь пока гром не грянет - русский мужик не перекрестится. Перестают давать ипотеку - значит надо бежать брать пока дают. Так же с долларом и со всем остальным.

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Alexey Ivanov
Перестают давать ипотеку - значит надо бежать брать пока дают

Ну тем, у кого жилья нет - да, надо бежать и брать. Иначе так и будешь кормить до старости более умного парня, который взял раньше

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24 комментария
Евген

ЦБ говорит, что те кто набрали ипотек, в горизонте 3 года не смогут их выплачивать. Ибо берут очень дорогие квартиры под минимальный процент. То есть досрочные погашения такой недвижимости не дают никакого эффекта. И на вторичке эту квартиру не продать.

Не покупают у физиков квартиры за 10 млн под 18%, когда такая же квартира у застройщика 9,5 млн под 5%. Увы

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Мурад Муртазалиев

Пузырь надувается. Тут вопрос будут ли его сдувать или он лопнет. А так с ценами какая-то дичь. Средняя ЗП по моему городу 30-40 к, причем 40 это уже хорошая. А однушка 3,5 млн.

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A B

У застройщика цены больше, чем на вторичке в большинстве городов.

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4 комментария
Слегка Придурковатый

Одни разогнали цены, благодаря льготным ипотекам, а другие теперь говорят: "хорош, алё".

А недвижимости похуй - растёт. гг

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Вася Пражкин

Чет я полагаю, ушлые строители и банкиры найдут способ обойти столь нелепый запрет. Например - ввести остаточный платеж, как в лизинге. То есть после выплаты ипотеки ты еще должен банку часть квартиры ну или еще одну ипотеку бери.

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Слегка Придурковатый

Услуга "бесконечная ипотека". Взял ипотеку, но с условием, что после выплаты возьмёшь ещё одну ипотеку, после которой, сорян, придётся взять ещё одну (цикл).

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3 комментария
дед Мазай и фантастич. твари

Макропруденциальные. Пздц

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Император Нолимоций

Сейчас, по логике комментариев к статье https://vc.ru/money/897042-cb-kolichestvo-rossiyan-s-tremya-i-bolee-kreditami-vyroslo-na-2-2-mln-za-god-do-11-2-mln-chelovek-na-iyul-2023-go , весь Конкорд должен прибежать и рассказать, что нельзя ни в коем случае и что займы — драйвер и индикатор экономического роста.

ЦБ: количество россиян с тремя и более кредитами…
Клиентов с ипотекой — более 10 млн.
vc.ru
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Zamir Saidov

Не очень понимаю цели ограничений. Кризиса неплатежей и банкротств нет и близко.

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Бинарный Ёж

Твёрдо и чётко.

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Евген

Есть, и ещё как есть

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1 комментарий
Alex R

Рубль падает, цены растут. Если раньше ипотечник половину зарплаты отдавал банку, а половину тратил на еду, то скоро ему на еду хватать не будет.

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Вадим Вахрамов

Сбавить темпы на покупку цемента и металла в ипотеку, инфраструктурные проекты тоже дорожают. Наращивать мощности по производству цемента - дорого. Останется реновация, ну и вялотекущие проекты застройщиков будут потихоньку выполняться. Доступней станет ИЖС.Строительная отрасль может и локомотив, но у реальных локомотивов уже дефицит вагонов, есличо. В т.ч. для цемента и песка.

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Невкусно и грустно

Их борьба (башен Кремля)

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Я сказал свое имя машине

Хорошая новость.

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Echo

Народ: дайте нам топор, кол и нож, чтобы снизить эти риски 😤

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Тоже хочу

Спрос упадет, муравейники перестанут строить?

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Ангелина Добрая

Хотелось бы, но вряд ли перестанут)

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Alexey Ivanov

Нет. У муравейника самая большая маржа среди городской застройки

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Дэн Билзерян

На муравейниках больше всех зарабатывают и застройщики, и местные власти.

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Abnatop Sky

https://youtu.be/WA1vEuJYQsE?si=pHNYZLdK9dPakI1n

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