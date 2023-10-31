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Фото «Ведомости»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 30 октября: доллар — 93,24 рубля (на 3 копейки больше, чем 27 октября), евро — 98,35 рубля (на 26 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 08:38 мск: доллар — 93,04 рубля, евро — 98,62 рублей.

Курсы на Forex на закрытии 27 октября: доллар — 93,1 рубля, евро — 98,83 рубля.

«Сбер», вслед за повышением ключевой ставки ЦБ, увеличил ставки по некоторым вкладам. Максимальная доходность по ним теперь достигает 14% годовых.

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Кто и как адаптируется

«Общественная потребительская инициатива» попросила правительство ввести временный мораторий на административную ответственность за использование ПО компаний, которые ушли с российского рынка, узнал «Ъ». Часть правообладателей всё ещё продолжает борьбу с нарушителями лицензионных прав в России, но для снятия отвественности требуются поправки в Гражданский кодекс, говорят юристы. В Совете Федерации считают, что мораторий должен действовать только для тех, кто до этого правомерно приобрёл иностранное ПО.

«Литрес» продала 51% в платформе Estonian Digital Book Centre, которая занимается оптовой продажей электронных книг в странах Балтии, пишут «Ведомости». Сумму сделки не раскрыли, совладелец российской компании Олег Новиков назвал её «символической». По его словам, сейчас «Литрес» планирует международную экспансию в дружественные страны.

Российский разработчик программного обеспечения для банков «Диасофт» может в течение года провести IPO на Мосбирже, рассказали источники «Ъ». Один из них уточнил, что для организации размещения компания привлекла консультантов из «Газпромбанка». В самом «Диасофте» сообщили газете, что «решение на этот счёт не принято».

Правительство поддержало законопроект, который наделяет его правом устанавливать требования по уровню локализации автомобилей такси. При этом правкомиссия предложила предоставить субъектам право самостоятельно устанавливать минимальное количество легковых такси российской сборки в регионе. Эти требования также должны быть дифференцированны в зависимости от особенностей парка в конкретном муниципальном образовании, говорится в отзыве.

«АвтоВАЗ» приступил к производству универсала Lada Vesta SW и его «внедорожной» cross-модификации. Цены пока не называют.

Carlsberg в отчёте за третий квартал 2023 года сообщила, что связанные с «Балиткой» инвестиции не соответствовали определению вложений в акционерный капитал, поэтому их переклассифицировали в дебиторскую задолженность перед российским правительством. Её сумма составила 7 млрд крон ($1 млрд), всю задолженность списали.

Какие есть проблемы и трудности

Ослабления рубля и последовавший за ним рост цен на автомобильные запчасти привёл к увеличению выплат страховщиков по ОСАГО. Участники рынка указывают, что ценообразование страховых полисов перестало быть справедливым, поскольку действующего тарифного коридора не достаточно для покрытия расходов. Об этом «Ведомостям» рассказали участники рынка, включая его лидеров «РЕСО-гарантию», «Ингосстрах» и «Росгосстрах».

Контекст

Число пользователей российской Системы передачи финансовых сообщений (СПФС, аналог SWIFT) по итогам сентября 2023 года достигло 550 организаций, следует из данных ЦБ. Среди них — 150 нерезидентов из более чем 15 стран.

Встречная торговля услугами Грузии и России в 2022 году составила более $1 млрд, что в 4,8 раза больше год к году, пишет ТАСС со ссылкой на данные Национальной службы статистики Грузии. Россия стала крупнейшим партнёром страны по экспорту услуг, которых было оказано на $981,2 млн, рост в годовом выражении — 419,1%. Среди основных видов предоставляемых Грузией услуг — путешествия, транспортное обслуживание, телекоммуникации и информационное обслуживание.