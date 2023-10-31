День 615: правительство поддержало законопроект о локализации автомобилей такси Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 30 октября: доллар — 93,24 рубля (на 3 копейки больше, чем 27 октября), евро — 98,35 рубля (на 26 копеек больше).
«Сбер», вслед за повышением ключевой ставки ЦБ, увеличил ставки по некоторым вкладам. Максимальная доходность по ним теперь достигает 14% годовых.
Кто и как адаптируется
«Общественная потребительская инициатива» попросила правительство ввести временный мораторий на административную ответственность за использование ПО компаний, которые ушли с российского рынка, узнал «Ъ». Часть правообладателей всё ещё продолжает борьбу с нарушителями лицензионных прав в России, но для снятия отвественности требуются поправки в Гражданский кодекс, говорят юристы. В Совете Федерации считают, что мораторий должен действовать только для тех, кто до этого правомерно приобрёл иностранное ПО.
«Литрес» продала 51% в платформе Estonian Digital Book Centre, которая занимается оптовой продажей электронных книг в странах Балтии, пишут «Ведомости». Сумму сделки не раскрыли, совладелец российской компании Олег Новиков назвал её «символической». По его словам, сейчас «Литрес» планирует международную экспансию в дружественные страны.
Российский разработчик программного обеспечения для банков «Диасофт» может в течение года провести IPO на Мосбирже, рассказали источники «Ъ». Один из них уточнил, что для организации размещения компания привлекла консультантов из «Газпромбанка». В самом «Диасофте» сообщили газете, что «решение на этот счёт не принято».
Правительство поддержало законопроект, который наделяет его правом устанавливать требования по уровню локализации автомобилей такси. При этом правкомиссия предложила предоставить субъектам право самостоятельно устанавливать минимальное количество легковых такси российской сборки в регионе. Эти требования также должны быть дифференцированны в зависимости от особенностей парка в конкретном муниципальном образовании, говорится в отзыве.
«АвтоВАЗ» приступил к производству универсала Lada Vesta SW и его «внедорожной» cross-модификации. Цены пока не называют.
Carlsberg в отчёте за третий квартал 2023 года сообщила, что связанные с «Балиткой» инвестиции не соответствовали определению вложений в акционерный капитал, поэтому их переклассифицировали в дебиторскую задолженность перед российским правительством. Её сумма составила 7 млрд крон ($1 млрд), всю задолженность списали.
Какие есть проблемы и трудности
Ослабления рубля и последовавший за ним рост цен на автомобильные запчасти привёл к увеличению выплат страховщиков по ОСАГО. Участники рынка указывают, что ценообразование страховых полисов перестало быть справедливым, поскольку действующего тарифного коридора не достаточно для покрытия расходов. Об этом «Ведомостям» рассказали участники рынка, включая его лидеров «РЕСО-гарантию», «Ингосстрах» и «Росгосстрах».
Контекст
Число пользователей российской Системы передачи финансовых сообщений (СПФС, аналог SWIFT) по итогам сентября 2023 года достигло 550 организаций, следует из данных ЦБ. Среди них — 150 нерезидентов из более чем 15 стран.
Встречная торговля услугами Грузии и России в 2022 году составила более $1 млрд, что в 4,8 раза больше год к году, пишет ТАСС со ссылкой на данные Национальной службы статистики Грузии. Россия стала крупнейшим партнёром страны по экспорту услуг, которых было оказано на $981,2 млн, рост в годовом выражении — 419,1%. Среди основных видов предоставляемых Грузией услуг — путешествия, транспортное обслуживание, телекоммуникации и информационное обслуживание.
Новости предыдущего дня, 30 октября — здесь.
А оно никогда и не было справедливым. Скидка растет, а цена с каждым годом только выше. Случись чего, придется все делать только в удобное для страховой время в ущерб личным делам. Оценку затягивают и занижают. Выплаты занижают. На обращения не реагируют. Попал в ДТП не по своей вине - ты бесправное существо, которое вынуждено унижаться ради положенной выплаты.
Я удивился, у меня в этом году ОСАГО вышло дешевле, чем в прошлом. В прошлом почти 10 ку. В этом 6+. Но в этом году я делал через сберстрахование и за месяц (говорят так типо скидка)
"Участники рынка указывают, что ценообразование страховых полисов перестало быть справедливым"
Страховщики опять ноют. Какие бедняжки, надо пожалеть. Несправедливо вам? Уёбывайте.
Страховщики и автодилеры — столпы мудачья, которых не жалко.
Идёт борьба народная, прямо священная борьба, ага.
Мне вот эта строчка очень нравится
Короче говоря "Гандоны"
Борьба света с тьмой
Вроде читаешь новости, прям всё так хорошо. Но смотришь на ценник в магазине, на авиабилеты, машины, ставки по кредитам и становится как-то грустно. Брал себе компютер этой весной за 59к, сейчас его цена 75к-80к. В 2019 году летали в Турцию с девушкой за двоих отдал 65к(10 ночей, 3-ка). Осенью такой отдых примерно стоит 150к уже. Как-то прям грустно от этого всего
летай без девушки, будет дешевле.
Самое плохое, что это только начало. Когда вводили санкции, скрепыши ржали про "вклочья, бакс по 200". Я же говорил, что санкции работают на длинной дистанции, и эффект начнётся года через полтора два. Прошло полтора года, у нас уже президент удивляется как курятина в цене растёт. А ведь дальше только дороже.
Расскажи пацанам в окопах, как тебе грустно
150к за 3 звезды? Дороговато как-то реально
Турция стала дорогой из-за политики Эрдогана в том числе. В тех же ОАЭ отдых как был привязан к $, так и остался. Вот авиабилеты да, сильно подорожали.
издержки нахождения в скрепостане
Так вы новости читайте, а ценники не смотрите.
"Цифровой рубль станет наличной валютой 22 века" (с) Моисеев, замминистра финансов.
Ещё раз. Цифровой рубль станет наличностью. Цифровой. Наличностью. 22 века.
Вот все, что нужно знать о Минфине.
@economismrussia
— В полнолуние надо показать денежку луне и сказать "Месяц, дружочек, наполни кошелечек!"
— Министр финансов, у вас есть еще другие предложения?
Первый комментарий.
Что хочется сказать?..
Да них7я уже не хочется.
И у моего охреневатора резьба слетела. Давно уже просто прокручивается ))
Заебло всё, скажите?
Красавчик
Слов давно не осталось, да и эмоций тоже
Присоединяюсь ко всему вышесказанному.
А может хватит уже играть по чужим правилам? Если производитель ПО не продает свой продукт на территории Российской Федерации, или не дает возможность сделать это онлайн, то как бы и ущерба ему не может быть.
Вот именно, а я раз в неделю черную икру выношу без оплаты из магазина. Ну потому что если они не дают мне её купить по вменяемой цене, как мне её есть??? Они по сути не оставили мне выбора.
и продукта не может быть, импортозамещайте
Теперь в тарифе Блэк будет приезжать Гранта вместо Мерса?🤣
Китайский хлам, собранный на заводе "Москвич".
Нет, будут приезжать хунцы
Два москвича в гараже, более чем достаточно — такси полностью локализовано.
Минуточку...
615 день от чего?
от Вашего первого комментария про сколько нам на пользу идут санкции.
Число пользователей российской Системы передачи финансовых сообщений (СПФС, аналог SWIFT) по итогам сентября 2023 года достигло 550 организаций, следует из данных ЦБ. Среди них — 150 нерезидентов из более чем 15 стран.
Помню в начале 22 года говорили: можно обойтись без SWIFT, сейчас со всеми будем подключать эту систему и деньги пойдут.
Итог за 2 года- 150 компаний со всего мира?? Да это меньше статистической погрешности. Мдэ.
Вот вы угораете насчёт гранты в Блэке, а в столицах регионов в Комфорте приезжают Пыжи 2005 года, про Бизнес и Блэк там не слышали
Ждем эконом на лошадях
Ну и на чем тогда ездить в Бизнесе и Ультиме?
Локализованные - эконом, остальные - бизнес.
Аурус же.
Надо же его в плюс выводить
Сайт Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора российской платежной системы «Мир» — подвергся хакерской атаке, сообщил Telegram-канал MerketOverview. По состоянию на 22:30 мск сайт НСПК был недоступен. В пресс-службе НСПК РБК рассказали, что сайт разработан и обслуживается сторонним подрядчиком.Представитель НСПК подчеркнул, что получить доступ к системам компании с помощью сайта невозможно, так как ее сервера и центры обработки данных не имеют доступа в интернет.
Это как?
Это нормально, банки всегда делали свои каналы не связанные с интернетом или VPN поверх каналов телеком-операторов. Размещать публичный сайт компании снаружи, а не внутри инфраструктуры компании - тоже частая практика. DDoS-ят сайт и при этом у людей на работе всё работает - это норма.
Читать как "Личные данные пользователей не затронуты, не надейтесь на компенсации"
Ненасытные автостраховщики.
Когда ввели обязательное наличие электронного оформления ОСАГО, то некоторые страховщики ушли с рынка т.к. им невыгодно было. Остались только нытики, всё им не выгодно но продолжают осаго оформлять 🤦
Все правильно, страховщики должны зарабатывать, а не терять деньги на выплатах при авариях, так что сейчас быстренько подшаманят и уменьшат сумму оплаты
А как их уменьшить, если запчасти только растут?
У нас скидка, если страховаться чуть раньше истечения страховки. Поэтому получается дешевле. для этого надо страховаться у одной и той же организации.
Дело не только в машинах...
Такими темпами rutor на ipo выйдет
Китайский Москвич с китайским шильдиком считается российской сборкой?
День за днём, да гори оно огнём, время идёт а если есть изменения, то не в лучшую сторону.
Правительство собирается вдвое увеличить плату для мобильных операторов за использование всего радиочастотного спектра, что приведет к росту тарифов. Плата за спектр для быстрого мобильного интернета LTE может вырасти в 10 раз. Это позволит привлечь в бюджет 20 млрд руб.