WeWork запланировала подать заявление о банкротстве «на следующей неделе» — WSJ Статьи редакции
В октябре 2023 года компания не смогла выплатить проценты держателям своих облигаций.
- О том, что WeWork планирует подать заявление о банкротстве, рассказали источники WSJ, знакомые с ситуацией. По их словам, заявление может быть подано в соотвествии с «главой 11», которая допускает реструктуризацию и продолжение деятельности.
- 2 октября 2023 года WeWork пропустила выплату процентов держателям своих облигаций, из-за чего запустился 30-дневный льготный период, в течение которого компания должна произвести выплаты, поясняет газета. Невыполнение этого условия будет считаться дефолтом.
- 31 октября компания заявила, что заключила соглашение с держателями облигаций, которое даёт ей дополнительные семь дней на поиск решения. Сообщения о возможном банкротстве в WeWork назвали спекуляциями.
- Согласно финансовым отчётам, на которые ссылается WSJ, в первом полугодии 2023-го компания израсходовала $530 млн. По состоянию на июнь на её счетах оставалось около $205 млн наличными.
- WeWork основана Адамом Ньюманом в 2010 году и развивает сеть коворкингов по всему миру. В 2019-м Ньюман покинул пост главы компании после претензий со стороны инвесторов. Из-за их сомнений в состоятельности бизнес-модели оценка WeWork упала с $47 млрд до $20-30 млрд, а IPO отложили. Компания стала публичной в 2021-м.
- На лето 2023 года, по информации WSJ, WeWork управляла 777 коворкингами в 39 странах. Её обязательства по аренде офисов до 2027 года составляют около $10 млрд. Капитализация компании — $120 млн.
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он просто проходил курсы успешного успеха, где говорят, что когда ты почти банкрот, надо покупать люксовые машины, арендовать яхты и самолеты, чтобы "восстановить энергию" и дать бизнесу новые силы)
Отдал все деньги Аязу, но прибыль не попёрла?
А еще побольше денег тратить на свою женщину, потому что это помогает запустить новый цикл заработка
Ещё он арендовал по завышенным ставкам свою собственную недвижемость. Разводил инвесторов как мог. Бизнес по израильтянски.
Fake it till you make it
Я тоже проходил эти курсы, чем больше тратишь тем больше зарабатываешь
Закон изобилия, товарищ, закон изобилия
Wedonotwork.
WeBankrupts
Да ну... Я сериал смотрел, у них там всё чётенько. Точно говорю. В Статье очепятка.
Да кому они нужны эти коворкинги, там даже мониторов нормальных не ставят. Если только перебиться первый месяц, пока нормальное жилье ищешь.
С коворкингами как и с жильем. Есть разные.
Ну монитор можешь принести свой, если хочешь. Коворикнг это для тех, кто по какой-то причине не может работать дома. Ну и да, зависит от концепции коворкинга. Есть такие, где все заставляют столами и это больше похоже на опенспейс колл центра с задротами, а есть коворкинги с разными типами зон, куда приходят самые разные люди, общаются, кофе пьют, играют в бильярд или аркадные игры. Я сейчас как раз хожу второй месяц в WeWork в Варшаве и это охеренно, вокруг столько классных людей и очень приятная атмосфера. Ну и самое главное, что можно купить подписку и ходить в любой и чередовать
Есть очень крутые коворкинги. Правда боюсь что с такими запросами, вам и офис ни один не подойдет.
+1, в коворкингах мониторов очень не хватает чтобы к ноуту подключить и работать. А стол с кофе и пряниками у меня и дома есть
В ссылке на 2022 год абсолютно искренне написано: "Деньги пойдут на его новый жилищный стартап Flow, оценка которого превысила $1 млрд — хотя проект даже не запустился."
Вот это мастерство, ящетаю !!!
У Ньюмана, если не ошибаюсь, всё отлично. Он скупил большое количество коммерческой недвижимости и теперь сдает в коливинг
Koworking, koliving, kosexing)
Удивлен, так долго они продержались. А голова стартапа удачно убежала еще давно.
Реально работают
А что случилось?
У нас в Праге у них полно народа сидит. Жалко даже, офис один из самых красивых в городе, с какими то растениями на стенах
Они не собираются прекращать работу, судя по статье. Просто хотят нахаляву реструктуризироваться. У нас в Варшаве тоже они очень популярны
Werbust
Слишком длинно, смысл потерян. Надо так: "WeWork основана Адамом Ньюманом в 2010 году и планировала подать заявление о банкротстве в 2023."
азино 3 топора купит wework после банкротства
Хороший сериал кстати.
Но слишком скучный, душный.
Не смог досмотреть
В Москве кто был в их БЦ ?