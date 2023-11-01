Деньги
Артур Томилко

WeWork запланировала подать заявление о банкротстве «на следующей неделе» — WSJ Статьи редакции

В октябре 2023 года компания не смогла выплатить проценты держателям своих облигаций.

  • О том, что WeWork планирует подать заявление о банкротстве, рассказали источники WSJ, знакомые с ситуацией. По их словам, заявление может быть подано в соотвествии с «главой 11», которая допускает реструктуризацию и продолжение деятельности.
  • 2 октября 2023 года WeWork пропустила выплату процентов держателям своих облигаций, из-за чего запустился 30-дневный льготный период, в течение которого компания должна произвести выплаты, поясняет газета. Невыполнение этого условия будет считаться дефолтом.
  • 31 октября компания заявила, что заключила соглашение с держателями облигаций, которое даёт ей дополнительные семь дней на поиск решения. Сообщения о возможном банкротстве в WeWork назвали спекуляциями.
  • Согласно финансовым отчётам, на которые ссылается WSJ, в первом полугодии 2023-го компания израсходовала $530 млн. По состоянию на июнь на её счетах оставалось около $205 млн наличными.
  • WeWork основана Адамом Ньюманом в 2010 году и развивает сеть коворкингов по всему миру. В 2019-м Ньюман покинул пост главы компании после претензий со стороны инвесторов. Из-за их сомнений в состоятельности бизнес-модели оценка WeWork упала с $47 млрд до $20-30 млрд, а IPO отложили. Компания стала публичной в 2021-м.
  • На лето 2023 года, по информации WSJ, WeWork управляла 777 коворкингами в 39 странах. Её обязательства по аренде офисов до 2027 года составляют около $10 млрд. Капитализация компании — $120 млн.
Мнения
Полина Лааксо
Тратил инвестиции на самолёты, но смог привлечь $350 млн на новый стартап: почему фонды вкладывают в Адама Ньюмана Статьи редакции

Издание Vox рассуждает: чего ждать от основателя WeWork и почему миллионные инвестиции в него на самом деле объяснимы.

Адам Ньюман. Источник: The Nation

#новость #wework

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73 комментария
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 Бородинские Овощи

он просто проходил курсы успешного успеха, где говорят, что когда ты почти банкрот, надо покупать люксовые машины, арендовать яхты и самолеты, чтобы "восстановить энергию" и дать бизнесу новые силы)

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Иванов Иван

Отдал все деньги Аязу, но прибыль не попёрла?

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4 комментария
Вадя Кулаков

А еще побольше денег тратить на свою женщину, потому что это помогает запустить новый цикл заработка

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Alexander Golubev

Ещё он арендовал по завышенным ставкам свою собственную недвижемость. Разводил инвесторов как мог. Бизнес по израильтянски.

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Малолайкин

Fake it till you make it

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Yaroslav Zolotov

Я тоже проходил эти курсы, чем больше тратишь тем больше зарабатываешь

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Сергей

Закон изобилия, товарищ, закон изобилия

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Слегка Придурковатый

Wedonotwork.

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Griby Lenina

WeBankrupts

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1 комментарий
Igor Mylnikov

Да ну... Я сериал смотрел, у них там всё чётенько. Точно говорю. В Статье очепятка.

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Бинарный Ёж

Да кому они нужны эти коворкинги, там даже мониторов нормальных не ставят. Если только перебиться первый месяц, пока нормальное жилье ищешь.

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Фамилия Имя

С коворкингами как и с жильем. Есть разные.

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1 комментарий
GLN3106

Ну монитор можешь принести свой, если хочешь. Коворикнг это для тех, кто по какой-то причине не может работать дома. Ну и да, зависит от концепции коворкинга. Есть такие, где все заставляют столами и это больше похоже на опенспейс колл центра с задротами, а есть коворкинги с разными типами зон, куда приходят самые разные люди, общаются, кофе пьют, играют в бильярд или аркадные игры. Я сейчас как раз хожу второй месяц в WeWork в Варшаве и это охеренно, вокруг столько классных людей и очень приятная атмосфера. Ну и самое главное, что можно купить подписку и ходить в любой и чередовать

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2 комментария
Антон Кузьмин

Есть очень крутые коворкинги. Правда боюсь что с такими запросами, вам и офис ни один не подойдет.

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Anton Karmanov

+1, в коворкингах мониторов очень не хватает чтобы к ноуту подключить и работать. А стол с кофе и пряниками у меня и дома есть

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James Bomond
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Малолайкин

В ссылке на 2022 год абсолютно искренне написано: "Деньги пойдут на его новый жилищный стартап Flow, оценка которого превысила $1 млрд — хотя проект даже не запустился."
Вот это мастерство, ящетаю !!!

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Murat Oshroev

У Ньюмана, если не ошибаюсь, всё отлично. Он скупил большое количество коммерческой недвижимости и теперь сдает в коливинг

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Otabek Khamdamov

Koworking, koliving, kosexing)

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5 комментариев
Станислав

Удивлен, так долго они продержались. А голова стартапа удачно убежала еще давно.

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Fred Han

Реально работают

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Alexander Golubev

А что случилось?

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Manga TV

У нас в Праге у них полно народа сидит. Жалко даже, офис один из самых красивых в городе, с какими то растениями на стенах

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GLN3106

Они не собираются прекращать работу, судя по статье. Просто хотят нахаляву реструктуризироваться. У нас в Варшаве тоже они очень популярны

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ivangusev

Werbust

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Малолайкин

Слишком длинно, смысл потерян. Надо так: "WeWork основана Адамом Ньюманом в 2010 году и планировала подать заявление о банкротстве в 2023."

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Mike Amir

азино 3 топора купит wework после банкротства

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Балкон.Ру

Хороший сериал кстати.

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Rafa Ramazanoff

Но слишком скучный, душный.
Не смог досмотреть

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Pasha Z

В Москве кто был в их БЦ ?

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70 комментариев
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