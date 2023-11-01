HeadHunter предложила выкупить акции и ADS, которые хранятся вне российской инфраструктуры Статьи редакции
Фактически предложение направлено на иностранных держателей бумаг и не касается российских частных инвесторов.
- МКАО «Хэдхантер» предложила держателям обыкновенных акций и ADS (американских депозитарных расписок) кипрской HeadHunter Group, которые хранятся вне российской депозитарной инфраструктуры, выкупить их бумаги. Об этом пишет РБК.
- Иностранная структура была головной компанией для рекрутингового сервиса, её ADS торговались на Nasdaq. В марте 2023 года американская биржа уведомила компанию о делистинге, а после апелляции оставила в силе решение. В октябре компания зарегистрировала МКАО «Хэдхантер» в специальном административном районе в Калининградской области.
- «Хэдхантер» предложила инвесторам приобрести чуть более 14,64 млн акций (28,9% от общего количества), если акционеры не одобрят изменения в уставе, и чуть более 26,68 млн (52,7%), если одобрят. С учётом «налога на выход» в 10% стоимость бумаг составит 819,45 рублей за штуку.
- Компания также готова обменять бумаги инвесторов на эквивалентное число своих акций. Но она сможет завершить обмен, если получит заявки от владельцев более 50% своих бумаг. Предложение распространяется на держателей, не связанных с «недружественными» странами, чьи акции хранятся вне российской инфраструктуры.
Оферта будет считаться действительной, если компания получит заявки на 10,1 млн акций, или 20% от всех выпущенных, уточняет «Интерфакс». В итоге МКАО «Хэдхантер» планирует стать холдинговой компанией группы с листингом акций на Мосбирже. Торги ADS на этой площадке и «СПБ Бирже» завершатся.
743 показа
1K открытий
Не можешь найти на hh работу? Не беда! Стань акционером!
Не можешь найти на hh работу? Не беда! Стань акционером, лимита!
Лучше пойти в крошку картошку продавцом
Если не найдешь нужную вакансию, всегда можно пойти в акционеры
Если вы про покупку товаров только по акции, то я уже давно в этом деле
Я на нем заработал 230+%, на расписках в долларах +40%, а все равно не рад
А чо не рад?
Горе от ума
а я прям только что пост в профиль написал, посмотри (ссылки давать нельзя). Если коротко - брокер не смог мне своевременно ответить где хранятся расписки в долларах, поэтому я не продал расписки в рублях (тикер HHRU) и не купил вместо них расписки в долларах (HHR). А разница между ними была порядка 30-40% за одну и ту же компанию.
А. Я просто думал, что ты хотел 1488%, а получилось только 230%, кек.
а, не, я про здравый подход
Просто HHRU, когда начал набирать, был (и остается) едва ли не единственной компанией, основной бизнес которой - рекрутинг. Он монополист в отрасли, а после СВО он упал ниже 1000. Учитывая, что много трудоспособного населения оказалось так или иначе задействовано, безработица упала, следовательно найти новых работников стало сложнее, значит вакансии дольше висят на hhru, значит компания получает больше денег. С такими мыслями пошел покупать
1488 предполагает увеличение капитализации в 14-15 раз, от текущих цен hhru должен вырасти в 7 раз до 1.5 трлн. руб. за сайт с раземещением на нем вакансий. Маловероятно (хотя если девальвировать валюту, то вполне, вот только смысла от такого роста для инвестора не будет). Поэтому я инвестирую также в иностранцев.
Если получилось душно, форточка где-то рядом)
Ни разу не находила на hh работу, для меня там какой-то хаос сплошной
Жанна, поделитесь, пожалуйста, как находили.
Ловкие парни, на бирже они сейчас 3846 стоят.
"ADS HeadHunter Group с 2019 года торговались на американской бирже NASDAQ".
Обалдеть, осталось только Авито IPO провести.