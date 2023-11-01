Оферта будет считаться действительной, если компания получит заявки на 10,1 млн акций, или 20% от всех выпущенных, уточняет «Интерфакс». В итоге МКАО «Хэдхантер» планирует стать холдинговой компанией группы с листингом акций на Мосбирже. Торги ADS на этой площадке и «СПБ Бирже» завершатся.