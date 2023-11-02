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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 2 ноября: доллар — 93,28 рубля (на 1,26 рубля больше, чем 1 ноября), евро — 98,43 рубля (на 50 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 07:50 мск: доллар — 92,78 рубля, евро — 98,33 рубля.

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Курсы на Forex на 07:50 мск: доллар — 92,29 рубля, евро — 97,2 рубля.

Кто и как адаптируется

Магазины Adidas под новым названием могут открыться в России весной 2024 года. Структура владельца «Стокманна» и Lamoda Якова Панченко выкупила права на их субаренду.

Основатель и бывший гендиректор страховой компании «Манго» и вьетнамского поисковика Coc Coc Виктор Лавренко запустил инвесткомпанию Tryvesting VC. Он планирует вкладывать в технологические стартапы от $250 тысяч до $1 млн в обмен на 20% в будущей прибыли от инвестиций.

Какие есть проблемы и трудности

Издатели прессы отправили письмо в Минцифры с просьбой остановить «уничтожение института подписки». Они жалуются на расформирование профильного отдела в «Почте России» и повышение цен со стороны оператора.

Минцифры откажется от прямой выдачи грантов ИТ-разработчикам на проекты в области импортозамещения. Как пояснил глава ведомства Максут Шадаев, это связано с «нехваткой экспертизы и детального понимания разработок». Министерство планирует поддерживать разработчиков либо льготными кредитами, либо через стимулирование спроса.

Минюст США сообщило об аресте пятерых россиян по обвинению в незаконном экспорте в Россию товаров двойного назначения. Прокуроры полагают, что четверо из них незаконно продали и отправили в Россию «микросхемы, полупроводники и другую микроэлектронику» на $7 млн.

Сооснователя «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева отпустили под залог в €8 млн. Ему предъявили обвинения в налоговом мошенничестве и отмывании денег и запретили выезжать из Франции.

Контекст

Основным каналом параллельного импорта алкоголя в Россию стали страны Прибалтики, рассказал в интервью РБК президент и совладелец алкогольной компании Ladoga Вениамин Грабар. Он также сообщил, что в 2025 году компания планирует провести IPO.