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Деньги
Маша Цепелева

День 617: Минцифры откажется от прямых грантов на проекты по импортозамещению в ИТ Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 2 ноября: доллар — 93,28 рубля (на 1,26 рубля больше, чем 1 ноября), евро — 98,43 рубля (на 50 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 07:50 мск: доллар — 92,78 рубля, евро — 98,33 рубля.

Курсы на Forex на 07:50 мск: доллар — 92,29 рубля, евро — 97,2 рубля.

Кто и как адаптируется

Магазины Adidas под новым названием могут открыться в России весной 2024 года. Структура владельца «Стокманна» и Lamoda Якова Панченко выкупила права на их субаренду.

Основатель и бывший гендиректор страховой компании «Манго» и вьетнамского поисковика Coc Coc Виктор Лавренко запустил инвесткомпанию Tryvesting VC. Он планирует вкладывать в технологические стартапы от $250 тысяч до $1 млн в обмен на 20% в будущей прибыли от инвестиций.

Какие есть проблемы и трудности

Издатели прессы отправили письмо в Минцифры с просьбой остановить «уничтожение института подписки». Они жалуются на расформирование профильного отдела в «Почте России» и повышение цен со стороны оператора.

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Минцифры откажется от прямой выдачи грантов ИТ-разработчикам на проекты в области импортозамещения. Как пояснил глава ведомства Максут Шадаев, это связано с «нехваткой экспертизы и детального понимания разработок». Министерство планирует поддерживать разработчиков либо льготными кредитами, либо через стимулирование спроса.

Минюст США сообщило об аресте пятерых россиян по обвинению в незаконном экспорте в Россию товаров двойного назначения. Прокуроры полагают, что четверо из них незаконно продали и отправили в Россию «микросхемы, полупроводники и другую микроэлектронику» на $7 млн.

Сооснователя «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева отпустили под залог в €8 млн. Ему предъявили обвинения в налоговом мошенничестве и отмывании денег и запретили выезжать из Франции.

Контекст

Основным каналом параллельного импорта алкоголя в Россию стали страны Прибалтики, рассказал в интервью РБК президент и совладелец алкогольной компании Ladoga Вениамин Грабар. Он также сообщил, что в 2025 году компания планирует провести IPO.

Новости предыдущего дня, 1 ноября — здесь.

#новость

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99 комментариев
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 Alex Nosov
Магазины Adidas под новым названием могут открыться в России весной

Неужто легендарные Adibas, Abibas и Abidas можно будет найти не только на рынке?

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S.Capusta

Уже в продаже! Грех еще раз не выложить.
(пишут, что это Крым. за достоверность не ручаюсь)

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2 комментария
Премудрый пискарь

Ага и по цене в 3-5раз дороже оригиналов наверное...

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Роман Вячеславович

Про финансы и культуру. Импортозамещение (или параллельный импорт) полным ходом.
Россиянин увидел рекламу концерта Адель в Москве и мигом решил купить билеты себе и своей жене. Его не смутило, что топовая британская певица приехала выступать в 2023 году, да ещё и в ДК на Шоссе Энтузиастов. На концерте была огромная очередь. Билеты стоили от 2500 до 18000 рублей. В итоге он обнаружил, что концерт из себя представляет выступление ноунейм певиц под фанеру на фоне экрана с видео выступлений Адель. Original Digital Voice. Имаджинировали его лицо ?
По-любому там были и те, кто рассказывает, что санкции не работают, и стали жить только лучше.
ммм. родные 90, мое село на 20 рыл, и афиша с Аллой Пугачевой на ДК, вместо которой пела мамка одноклассника в парике
хорошо, что сейчас не 90-е
Сейчас есть концерты идентичные натуральным

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Премудрый пискарь

Ага живые концерты Шатунова и Кобзона...

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3 комментария
Слегка Придурковатый

Без лоха и жизнь плоха.

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Яэль
Его не смутило, что топовая британская певица приехала выступать в 2023 году, да ещё и в ДК на Шоссе Энтузиастов

Знаете, в наше время 6 ласковыв маев по стране одновременно пело так)
ДК Дорожник)

мамка одноклассника в парике

хорошо, что сейчас не 90-е
Такое тоже было, да. Конец 98-го, "Пугачёва" поёт Позови меня с собой на торце "Ударника".

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Piu-piu

А кто-то вообще из мировой эстрады хоть сколько-то заметного уровня в Москву приезжает сейчас? Это ж лютый зашквар.

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1 комментарий
неформат
мое село на 20 рыл

тут надо либо порядковый номер ставить, либо подпись - барин

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Яэль

Кто-нибудь может по-русски объяснить смысл словосочетания "нехватка экспертизы"?

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Alex Nosov

Ну вот смотри, когда кто-то тут херню несет в комментах, а ты не понимаешь о чем он, то можно сказать, что он д*олбаеб, а можно, что у тебя нехватка экспертизы в его херне))

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8 комментариев
Александр Привалов
нехватка экспертизы

недостаточно специальных знаний, т.е. не знают, что просить у соискателей грантов, сколько это стоит, сколько на это требуется времени, что требовать на выходе, что можно сделать, а что скам. "Без внятного ТЗ, результат ХЗ".

Условно, приходят к ним 5 типов:
- Хотим импортозамещать Интел в России на рынке ПК, вот бумажки. Выделяют каждому по 999 млн., через год приходят и спрашивают когда ждать чипы, а им в ответ:

1. Так я чипы вам никогда не обещал, вот из Китая заказываем сырьё и делаем вилки и шнуры для стационарных ПК. А вы чего ждали?

2. Ну мы начали, средний срок разработки 35 лет, ждем от вас следующего транша денег...

3. Чипы разработали, правда они полностью на иностранных компонентах, но мы и не обсуждали 100% отечественное!

4. Чип готов, отечественный, но он стоит приблизительно $10 млн штука и требует постройки 11 заводов для производства. Вы не говорили, что нужен дешевый!

5. Извините, деньги потратили, директор номинал, учредители за границей, а вместо бумаг мы вам подсунули инструкцию от СВЧ.

В итоге ни денег, ни ризалта.

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1 комментарий
Denis Bystruev

Нет средств на оплату экспертов.

В прошлом, кстати, эти эксперты часто были из иностранных компаний, которые теперь ушли.

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Baddy Boy

Когда всю жизнь занимался распилом бабла, а тебе сказали отбирать фирмы для замены ПО в рф. И ты под предлогом "нет экспертизы" создаешь дочку фирму, которая будет это делать. В итоге все счастливы. Ты получаешь бабки как и раньше с дочки и напрямую. Фирма дочка получает бабки от откатов с грантов. Разработчики ПО не связаны напрямую с государством. Вин, вин, вин

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1 комментарий
Байд Джонов

Это надо Горшенина посмотреть. А то врут ради баллов.

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Невероятный Блондин

Максут что-то замелькал в инфоповодах под конец года, новогодняя премия что ли скоро?

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Премудрый пискарь

Или посадки...

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1 комментарий
Премудрый пискарь

"либо через стимулирование спроса."
Очередными запретами наверное?

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Alex Nosov

Не обязательно запрещать, можно просто выдавать гражданам часть зарплаты лицензионными ключами к отечественному ПО.

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5 комментариев
Роман Вячеславович
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Яэль

Да, кстати, там жесть новость про россиянам станет проще банкротиться - там лимит теперь до миллиона, сейчас и так очень многие банкротятся по упрощёнке (до 500), а теперь подадутся все, у кого до миллиона.
Какие после этого будут требования к нормальным людям и какие ставки - х.его.знает.
Хотя о чём говорить - "с начала года банкротами были признаны почти 250 тысяч россиян — треть количества за предыдущие семь лет, так что в сентябре общее число финансово несостоятельных граждан превысило миллион человек."

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Артём Горячкин

Все, кина не будет, электричество кончилось.

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Слегка Придурковатый

Заметьте, как зама Максута за жопу взяли, так он ещё разик сюда вылазил, и всё. Но в повесточке постоянно мелькает. Причём самой неприглядной. Видимо, действительно что-то на него у кого надо есть.

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Невероятный Блондин

Это после моего комментария с видео-цитатой

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1 комментарий
Porki

А завтра пятница 😏

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Премудрый пискарь

Ура!

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НаряднаяШайга

Вот и обменный фонд в США создаётся)

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Байд Джонов

С грантами правильно сделали. Без экспертизы за шильдики многовато платят.

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Leonid Bushuev
Издатели прессы отправили письмо в Минцифры с просьбой остановить «уничтожение института подписки». Они жалуются на расформирование профильного отдела в «Почте России» и повышение цен со стороны оператора.

Не очень понял суть претензии к Минцифре.

Основным каналом параллельного импорта алкоголя в Россию стали страны Прибалтики, рассказал в интервью РБК президент и совладелец алкогольной компании Ladoga Вениамин Грабар. Он также сообщил, что в 2025 году компания планирует провести IPO.

Ох уж этот институт репутации и публичное виляние жопой на тему дел с Россией :D

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Байд Джонов

Где Вадим с экспертизой? Максуд заждался.

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Dima Alexeev

"Основным каналом параллельного импорта алкоголя в Россию стали страны Прибалтики".
Как это демократично - машины на российских номерах не пускать, но при этом наладить параллельный импорт алкоголя в огромных масштабах со своей территории

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Dima Alexeev

- Минцифры собирается выдавать гранты ИТ-разработчикам на импортозамещение
- VC - попил бабла
- Минцифры откажется от прямой выдачи грантов ИТ-разработчикам
- VC - они даже экспертизу провести не могут

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Градибор Пожарский

Просто изначально не надо было туда лезть без экспертизы. А так, кто успел тот и съел.

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