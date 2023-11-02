День 617: Минцифры откажется от прямых грантов на проекты по импортозамещению в ИТ Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 2 ноября: доллар — 93,28 рубля (на 1,26 рубля больше, чем 1 ноября), евро — 98,43 рубля (на 50 копеек больше).
Кто и как адаптируется
Магазины Adidas под новым названием могут открыться в России весной 2024 года. Структура владельца «Стокманна» и Lamoda Якова Панченко выкупила права на их субаренду.
Основатель и бывший гендиректор страховой компании «Манго» и вьетнамского поисковика Coc Coc Виктор Лавренко запустил инвесткомпанию Tryvesting VC. Он планирует вкладывать в технологические стартапы от $250 тысяч до $1 млн в обмен на 20% в будущей прибыли от инвестиций.
Какие есть проблемы и трудности
Издатели прессы отправили письмо в Минцифры с просьбой остановить «уничтожение института подписки». Они жалуются на расформирование профильного отдела в «Почте России» и повышение цен со стороны оператора.
Минцифры откажется от прямой выдачи грантов ИТ-разработчикам на проекты в области импортозамещения. Как пояснил глава ведомства Максут Шадаев, это связано с «нехваткой экспертизы и детального понимания разработок». Министерство планирует поддерживать разработчиков либо льготными кредитами, либо через стимулирование спроса.
Минюст США сообщило об аресте пятерых россиян по обвинению в незаконном экспорте в Россию товаров двойного назначения. Прокуроры полагают, что четверо из них незаконно продали и отправили в Россию «микросхемы, полупроводники и другую микроэлектронику» на $7 млн.
Сооснователя «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева отпустили под залог в €8 млн. Ему предъявили обвинения в налоговом мошенничестве и отмывании денег и запретили выезжать из Франции.
Контекст
Основным каналом параллельного импорта алкоголя в Россию стали страны Прибалтики, рассказал в интервью РБК президент и совладелец алкогольной компании Ladoga Вениамин Грабар. Он также сообщил, что в 2025 году компания планирует провести IPO.
Новости предыдущего дня, 1 ноября — здесь.
Неужто легендарные Adibas, Abibas и Abidas можно будет найти не только на рынке?
Уже в продаже! Грех еще раз не выложить.
(пишут, что это Крым. за достоверность не ручаюсь)
Ага и по цене в 3-5раз дороже оригиналов наверное...
Про финансы и культуру. Импортозамещение (или параллельный импорт) полным ходом.
Россиянин увидел рекламу концерта Адель в Москве и мигом решил купить билеты себе и своей жене. Его не смутило, что топовая британская певица приехала выступать в 2023 году, да ещё и в ДК на Шоссе Энтузиастов. На концерте была огромная очередь. Билеты стоили от 2500 до 18000 рублей. В итоге он обнаружил, что концерт из себя представляет выступление ноунейм певиц под фанеру на фоне экрана с видео выступлений Адель. Original Digital Voice. Имаджинировали его лицо ?
По-любому там были и те, кто рассказывает, что санкции не работают, и стали жить только лучше.
ммм. родные 90, мое село на 20 рыл, и афиша с Аллой Пугачевой на ДК, вместо которой пела мамка одноклассника в парике
хорошо, что сейчас не 90-е
Сейчас есть концерты идентичные натуральным
Ага живые концерты Шатунова и Кобзона...
Без лоха и жизнь плоха.
Знаете, в наше время 6 ласковыв маев по стране одновременно пело так)мамка одноклассника в парике
ДК Дорожник)
хорошо, что сейчас не 90-е
Такое тоже было, да. Конец 98-го, "Пугачёва" поёт Позови меня с собой на торце "Ударника".
А кто-то вообще из мировой эстрады хоть сколько-то заметного уровня в Москву приезжает сейчас? Это ж лютый зашквар.
тут надо либо порядковый номер ставить, либо подпись - барин
Кто-нибудь может по-русски объяснить смысл словосочетания "нехватка экспертизы"?
Ну вот смотри, когда кто-то тут херню несет в комментах, а ты не понимаешь о чем он, то можно сказать, что он д*олбаеб, а можно, что у тебя нехватка экспертизы в его херне))
недостаточно специальных знаний, т.е. не знают, что просить у соискателей грантов, сколько это стоит, сколько на это требуется времени, что требовать на выходе, что можно сделать, а что скам. "Без внятного ТЗ, результат ХЗ".
Условно, приходят к ним 5 типов:
- Хотим импортозамещать Интел в России на рынке ПК, вот бумажки. Выделяют каждому по 999 млн., через год приходят и спрашивают когда ждать чипы, а им в ответ:
1. Так я чипы вам никогда не обещал, вот из Китая заказываем сырьё и делаем вилки и шнуры для стационарных ПК. А вы чего ждали?
2. Ну мы начали, средний срок разработки 35 лет, ждем от вас следующего транша денег...
3. Чипы разработали, правда они полностью на иностранных компонентах, но мы и не обсуждали 100% отечественное!
4. Чип готов, отечественный, но он стоит приблизительно $10 млн штука и требует постройки 11 заводов для производства. Вы не говорили, что нужен дешевый!
5. Извините, деньги потратили, директор номинал, учредители за границей, а вместо бумаг мы вам подсунули инструкцию от СВЧ.
В итоге ни денег, ни ризалта.
Нет средств на оплату экспертов.
В прошлом, кстати, эти эксперты часто были из иностранных компаний, которые теперь ушли.
Когда всю жизнь занимался распилом бабла, а тебе сказали отбирать фирмы для замены ПО в рф. И ты под предлогом "нет экспертизы" создаешь дочку фирму, которая будет это делать. В итоге все счастливы. Ты получаешь бабки как и раньше с дочки и напрямую. Фирма дочка получает бабки от откатов с грантов. Разработчики ПО не связаны напрямую с государством. Вин, вин, вин
Это надо Горшенина посмотреть. А то врут ради баллов.
Максут что-то замелькал в инфоповодах под конец года, новогодняя премия что ли скоро?
Или посадки...
"либо через стимулирование спроса."
Очередными запретами наверное?
Не обязательно запрещать, можно просто выдавать гражданам часть зарплаты лицензионными ключами к отечественному ПО.
Да, кстати, там жесть новость про россиянам станет проще банкротиться - там лимит теперь до миллиона, сейчас и так очень многие банкротятся по упрощёнке (до 500), а теперь подадутся все, у кого до миллиона.
Какие после этого будут требования к нормальным людям и какие ставки - х.его.знает.
Хотя о чём говорить - "с начала года банкротами были признаны почти 250 тысяч россиян — треть количества за предыдущие семь лет, так что в сентябре общее число финансово несостоятельных граждан превысило миллион человек."
Все, кина не будет, электричество кончилось.
Заметьте, как зама Максута за жопу взяли, так он ещё разик сюда вылазил, и всё. Но в повесточке постоянно мелькает. Причём самой неприглядной. Видимо, действительно что-то на него у кого надо есть.
Это после моего комментария с видео-цитатой
А завтра пятница 😏
Ура!
Вот и обменный фонд в США создаётся)
С грантами правильно сделали. Без экспертизы за шильдики многовато платят.
Не очень понял суть претензии к Минцифре.Основным каналом параллельного импорта алкоголя в Россию стали страны Прибалтики, рассказал в интервью РБК президент и совладелец алкогольной компании Ladoga Вениамин Грабар. Он также сообщил, что в 2025 году компания планирует провести IPO.
Ох уж этот институт репутации и публичное виляние жопой на тему дел с Россией :D
Где Вадим с экспертизой? Максуд заждался.
"Основным каналом параллельного импорта алкоголя в Россию стали страны Прибалтики".
Как это демократично - машины на российских номерах не пускать, но при этом наладить параллельный импорт алкоголя в огромных масштабах со своей территории
- Минцифры собирается выдавать гранты ИТ-разработчикам на импортозамещение
- VC - попил бабла
- Минцифры откажется от прямой выдачи грантов ИТ-разработчикам
- VC - они даже экспертизу провести не могут
Просто изначально не надо было туда лезть без экспертизы. А так, кто успел тот и съел.