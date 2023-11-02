Деньги
Маша Цепелева

Производитель джина Barrister и водки «Царская» запланировал IPO в 2025 году Статьи редакции

Ladoga рассчитывает на оценку в 30-40 млрд рублей.

  • Российский импортёр и производитель алкоголя Ladoga планирует провести первичное размещение акций на бирже в 2025 году. Об этом рассказал президент и совладелец компании Вениамин Грабар в интервью РБК.
  • В подготовке участвуют «Сбер», ВТБ и «Абсолют». Компания готовится к размещению облигационного займа на 2 млрд рублей. Это необходимо «для получения практики публичности», добавил Грабар.
  • За счёт IPO компания хочет увеличить капитализацию. Грабар рассчитывает на стоимость Ladoga в 2025 году в 30-40 млрд рублей.
  • По собственным данным компании, в 2022 году выручка Ladoga выросла на 46,4%, до 20,08 млрд рублей, чистая прибыль — в 5,3 раза, до 1,03 млрд рублей. Чистый долг компании за год вырос в 1,9 раза — до 3,1 млрд рублей.
  • Ladoga основана в 1995 году в Санкт-Петербурге. Компания производит джин Barrister, ром Armator, виски Fowler’s, водку «Царская» и другие напитки на собственном заводе мощностью 5,5 млн декалитров (дал) в год. Основная доля отгрузок приходится на собственные бренды Ladoga, 2,6 млн дал в год. Импортного алкоголя в 2022 году было отгружено 777 тысяч дал.

#новость #ladoga

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19 комментариев
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 Ale K

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S.Capusta
Компания производит джин Barrister, ром Armator, виски Fowler’s.

Элитные напитки, известные марки.
Что тут говорить, хорошее вложение.

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Слегка Придурковатый

Барристер довольно известен. Я разные джины пью много и часто.

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Dmitry Baychapanov

Кириешки - топ.

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Sergei Soloviev

Ну, за IPO!

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OZZ

Зарский айпио

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Ivan Emelianov

Я тоже в каком то смысле инвестор

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Вадим Д.

Плохой джин. Ненастоящий.
Зато каждый алкаш в КиБ и Бристоле будет инвестором.

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iDark Ogr

Алкаши пришли шортить акции в наливайки

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Слегка Придурковатый

Барристер, в принципе, норм джин. Самый хороший у них - это Navy Strength.

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Lorne Malvo

И чем он лучше того же Гордонс?

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Слегка Придурковатый

1. Ценой.
2. Градусом (если, конечно, у Гордонс нет в линейке джина крепостью 55%).

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