Деньги
Артур Томилко

Первый российский фэшн-ритейлер на Мосбирже Henderson привлёк 3,8 млрд рублей в ходе IPO Статьи редакции

Цена размещения составила 675 рублей за акцию.

  • Объём привлечённых денег составил около 3,8 млрд рублей, сообщила компания. Их направят на развитие сети магазинов и строительство собственного распределительного центра.
  • Для IPO Henderson провела допэмиссию акций на 3 млрд рублей. Акционер-основатель Рубен Арутюнян дополнительно продал принадлежащие ему бумаги на 300 млн рублей, а также предоставил стабилизационный пакет на 495 млн рублей. Совокупная доля акций, поступивших свободное обращение, составила 13,9%.
  • Они начнут продаваться на Мосбирже 2 ноября 2023 года после 16:00 мск под тикером HNFG. Купить бумаги смогут в том числе неквалифицированные инвесторы. На старте торгов капитализация компании составит 27,3 млрд рублей.
Фото «РИА Новости» 
  • О планах провести первичное размещение на Мосбирже Henderson объявил 20 октября 2023 года. С учётом долговых обязательств опрошенные Forbes эксперты оценивали компанию в 25-35 млрд рублей.
  • 27 октября компания объявила, что диапазон размещения составит 600-675 рублей за акцию. В ходе IPO Henderson планировала привлечь около 3,6 млрд рублей.

#новость #ipo #henderson

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50 комментариев
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 debil
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Егор Егоров

Я ссу инвестировать в такое наукоемкое, высокотехнологичное, недроресурсное...

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Anv

Да ты никуда не инвестируешь успокойся не для тебя

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Илья Попов

Вот, кто ищет, тот всегда найдет.🙄

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Энтони Лавджой

Я там трусы покупаю

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Евгений Оськин
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Vladimir P
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Саша Антипов

Трусы которые мы заслужили, и это в наше время)

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Илья Попов

Ну как, они удобные?

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Энтони Лавджой

Да, мне нравится. Из бамбука

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Vladimir P

Пробовали курить новую модель?

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Ибу ибуди - хуйдао муди

не жмут ?

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Ware Wow

дорогие

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Елена Попова

Еще бы, бамбук сейчас недешевый

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Агент К

Юниклошные лучше и дешевле, но главное с предсказуемым результатом.

У Хендерсона у 2х внешне одинаковых моделей резинка может по ширине отличаться на сантиметр.

Качество хорошее, если заранее "отобрать" подхоящие модели, то белье хорошее, но объективно проигрывает юникло по соотношению цена\качество.

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Энтони Лавджой

Надо будет прикупить. У меня как раз старые, не хендерсовсаие, разошлись на жопе, дырки размером с абрикос.

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Тоже хочу

Ивановский текстиль по цене Gucci

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ЯжПрограммист

Трусы как трусы, покупайте на развес в ашане

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John Smith

Гуччи только минимум 100 баксов будут стоить. Обычная цена, дешевле СК или Босс до войны.

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Anton

Самые чёткие трусики у Muji. Тонкие, приятные, из этого, как его там, лиоцелла

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Тоже хочу

они их на Алике закупают

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Vladimir P

Мы их там не закупаем.

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йуц фыв

Хэндерсон редкостное дерьмище🤡косят под лухари бренд - по факту китайская говняшка. Лучше чуть доплатить и купить тот же лакост или Хьюго босс. Трусы и носки которые я купил у лакост не порвались не один, самым старым уже 4й год пошел. В хендерсон купил как то раз рубашку, думал буду лухари чуваком, снимал через верх, порвалась смачно как сссаная тряпка 😹больше в это наебалово не хожу ☝️пс: нормальные носки и трусы делают из хлопка а не из бамбука. Из обычного качественного хлопка и они приятны телом и не рвутся годами. Бамбук это китайская наебка для нищеебов, ему место только на рынке «носки по писят»

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Риэлтор не нужен!

Трусы все же надо менять чаще ) Даже лакост и хьюго

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йуц фыв

Ну рука не поднимается носки выкинуть 😹дырок нет, дизайн актуальность не потерял 😸

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Невкусно и грустно

Ха-ха. У меня примерно такой же экспириенс, только со штанами оттуда. Лютый треш. Будущее этого магазина - Большевичка 2.0 (где 1 раз в жизни что-то купил и больше ты туда ни ногой)

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Тоже хочу

Кому нужны вообще эти старперские костюмы?

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Невкусно и грустно

Думал точно также, пока мой британский коллега не рассказал мне про нормальные рубашки (нет, речь не премиум ручной работы за 400 фунтов штука). Внезапно я узнал, что рубашка может быть удобной, а не синонимом смирительной (нужно только покупать в нормальных местах нормальные рубашки).

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Тоже хочу

нормальные рубашки шьются в ателье

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Какой-нибудь летний пейзаж

поделитесь названием, пожалуйста

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ЯжПрограммист

Мы однажды всем опенспейсом разработки на 8 марта (ну 7 го или когда там отмечали в рабочий день) пришли в костюмах, вся бухгалтерия и hr по очереди бегали посмотреть, просили сфоткаться. Так что костюмы решают.

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йуц фыв

Чел они пришли посмотреть не из за костюмов, а потому что все любят богатеньких молоденьких программистов (стареньких тоже). Так что тут не в костюмах дело. Был бы ты дворником в той же компании или тем же hr мужиком и пришел в таком же костюме - всем пох было бы на тебя 😹

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SanyaBlack

старперам?

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Тоже хочу

так они на пенсию уже... всё

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Ivan Susanin

Да вроде костюм не особо меняется последние сотни лет. В Хендерсоне неплохие варианты для работы, как по мне. И сервис ничего

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Тоже хочу

неадеквать по цена/качество

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Ivan Susanin

А где в Москве за эти же деньги можно ощутимо лучше по качеству сегодня? Интересуют костюмы, отдельно пиджаки под casual стиль, рубашки

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Риэлтор не нужен!

Компания сделала доп эмиссию на 3 млрд и хочет привлечь 3,8 млрд на бирже.

Кто-то кого-то хочет объегорить? Или мне это только кажется?

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Line Hunt

Активничают, чтобы большую долю рынка захватить, а без капиталозатрат это не сделать.

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Риэлтор не нужен!

А как это связано с доп эмиссией на суммы планируемых инвестиций?

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Line Hunt

Поясните, а почему это не связано. Интересно услышать ваше мнение, а не только экспертов по фондовому рынку из БКС Мир инвестиций.

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Риэлтор не нужен!

Так вы написали под моим комментарием. Так и поясняйте ))
Я не могу читать ваши мысли.
Тем более вы слушаете экспертов из БКС инвестиций

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Line Hunt

Так мой коммент был про ваше высказывание, что вам кажется, что кто-то кого-то хочет объегорить. Почему вам так кажется? А эксперты из БКС это мем 😄

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Какой-нибудь летний пейзаж

я прочитал по-другому: компания для IPO создала новых акций на 3 млрд, а остальное продали из уже существующих

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Ari.ship

Во что наши бизнес-мужчинки теперь верят - в одежду :)

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Катя Булгакова

Прошлась сейчас по каталогу, довольно неплохая одежда. Очень прилично выглядит. Надеюсь, мужчины не только вкладываться будут, но и носить такое....

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Тоже хочу

А что значит вышли на биржу? Нет их в @Тинькофф

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Тимур Мазукабзов

Написано же после 16ч добавят...

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Тинькофф Инвестиции

Торги акциями компании под тикером HNFG и ISIN RU000A106XF2 начнутся сегодня после 16:00.

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Mark

Айпио - три богом забытые буквы

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