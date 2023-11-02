Первый российский фэшн-ритейлер на Мосбирже Henderson привлёк 3,8 млрд рублей в ходе IPO Статьи редакции
Цена размещения составила 675 рублей за акцию.
- Объём привлечённых денег составил около 3,8 млрд рублей, сообщила компания. Их направят на развитие сети магазинов и строительство собственного распределительного центра.
- Для IPO Henderson провела допэмиссию акций на 3 млрд рублей. Акционер-основатель Рубен Арутюнян дополнительно продал принадлежащие ему бумаги на 300 млн рублей, а также предоставил стабилизационный пакет на 495 млн рублей. Совокупная доля акций, поступивших свободное обращение, составила 13,9%.
- Они начнут продаваться на Мосбирже 2 ноября 2023 года после 16:00 мск под тикером HNFG. Купить бумаги смогут в том числе неквалифицированные инвесторы. На старте торгов капитализация компании составит 27,3 млрд рублей.
- О планах провести первичное размещение на Мосбирже Henderson объявил 20 октября 2023 года. С учётом долговых обязательств опрошенные Forbes эксперты оценивали компанию в 25-35 млрд рублей.
- 27 октября компания объявила, что диапазон размещения составит 600-675 рублей за акцию. В ходе IPO Henderson планировала привлечь около 3,6 млрд рублей.
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Я ссу инвестировать в такое наукоемкое, высокотехнологичное, недроресурсное...
Да ты никуда не инвестируешь успокойся не для тебя
Вот, кто ищет, тот всегда найдет.🙄
Я там трусы покупаю
Трусы которые мы заслужили, и это в наше время)
Ну как, они удобные?
Да, мне нравится. Из бамбука
Пробовали курить новую модель?
не жмут ?
дорогие
Еще бы, бамбук сейчас недешевый
Юниклошные лучше и дешевле, но главное с предсказуемым результатом.
У Хендерсона у 2х внешне одинаковых моделей резинка может по ширине отличаться на сантиметр.
Качество хорошее, если заранее "отобрать" подхоящие модели, то белье хорошее, но объективно проигрывает юникло по соотношению цена\качество.
Надо будет прикупить. У меня как раз старые, не хендерсовсаие, разошлись на жопе, дырки размером с абрикос.
Ивановский текстиль по цене Gucci
Трусы как трусы, покупайте на развес в ашане
Гуччи только минимум 100 баксов будут стоить. Обычная цена, дешевле СК или Босс до войны.
Самые чёткие трусики у Muji. Тонкие, приятные, из этого, как его там, лиоцелла
они их на Алике закупают
Мы их там не закупаем.
Хэндерсон редкостное дерьмище🤡косят под лухари бренд - по факту китайская говняшка. Лучше чуть доплатить и купить тот же лакост или Хьюго босс. Трусы и носки которые я купил у лакост не порвались не один, самым старым уже 4й год пошел. В хендерсон купил как то раз рубашку, думал буду лухари чуваком, снимал через верх, порвалась смачно как сссаная тряпка 😹больше в это наебалово не хожу ☝️пс: нормальные носки и трусы делают из хлопка а не из бамбука. Из обычного качественного хлопка и они приятны телом и не рвутся годами. Бамбук это китайская наебка для нищеебов, ему место только на рынке «носки по писят»
Трусы все же надо менять чаще ) Даже лакост и хьюго
Ну рука не поднимается носки выкинуть 😹дырок нет, дизайн актуальность не потерял 😸
Ха-ха. У меня примерно такой же экспириенс, только со штанами оттуда. Лютый треш. Будущее этого магазина - Большевичка 2.0 (где 1 раз в жизни что-то купил и больше ты туда ни ногой)
Кому нужны вообще эти старперские костюмы?
Думал точно также, пока мой британский коллега не рассказал мне про нормальные рубашки (нет, речь не премиум ручной работы за 400 фунтов штука). Внезапно я узнал, что рубашка может быть удобной, а не синонимом смирительной (нужно только покупать в нормальных местах нормальные рубашки).
нормальные рубашки шьются в ателье
поделитесь названием, пожалуйста
Мы однажды всем опенспейсом разработки на 8 марта (ну 7 го или когда там отмечали в рабочий день) пришли в костюмах, вся бухгалтерия и hr по очереди бегали посмотреть, просили сфоткаться. Так что костюмы решают.
Чел они пришли посмотреть не из за костюмов, а потому что все любят богатеньких молоденьких программистов (стареньких тоже). Так что тут не в костюмах дело. Был бы ты дворником в той же компании или тем же hr мужиком и пришел в таком же костюме - всем пох было бы на тебя 😹
старперам?
так они на пенсию уже... всё
Да вроде костюм не особо меняется последние сотни лет. В Хендерсоне неплохие варианты для работы, как по мне. И сервис ничего
неадеквать по цена/качество
А где в Москве за эти же деньги можно ощутимо лучше по качеству сегодня? Интересуют костюмы, отдельно пиджаки под casual стиль, рубашки
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Компания сделала доп эмиссию на 3 млрд и хочет привлечь 3,8 млрд на бирже.
Кто-то кого-то хочет объегорить? Или мне это только кажется?
Активничают, чтобы большую долю рынка захватить, а без капиталозатрат это не сделать.
А как это связано с доп эмиссией на суммы планируемых инвестиций?
Поясните, а почему это не связано. Интересно услышать ваше мнение, а не только экспертов по фондовому рынку из БКС Мир инвестиций.
Так вы написали под моим комментарием. Так и поясняйте ))
Я не могу читать ваши мысли.
Тем более вы слушаете экспертов из БКС инвестиций
Так мой коммент был про ваше высказывание, что вам кажется, что кто-то кого-то хочет объегорить. Почему вам так кажется? А эксперты из БКС это мем 😄
я прочитал по-другому: компания для IPO создала новых акций на 3 млрд, а остальное продали из уже существующих
Во что наши бизнес-мужчинки теперь верят - в одежду :)
Прошлась сейчас по каталогу, довольно неплохая одежда. Очень прилично выглядит. Надеюсь, мужчины не только вкладываться будут, но и носить такое....
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
А что значит вышли на биржу? Нет их в @Тинькофф
Написано же после 16ч добавят...
Торги акциями компании под тикером HNFG и ISIN RU000A106XF2 начнутся сегодня после 16:00.
Айпио - три богом забытые буквы