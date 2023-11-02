Поставщик комплектующих в суде потребовал от петербургского завода Hyundai почти 180 млн рублей Статьи редакции
Само предприятие больше года находится в простое.
- 30 октября 2023 года ООО «Литейный завод “Росалит”» из Нижегородской области (входит в автохолдинг «Соллерс») подало иск о взыскании убытков к ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг рус», обратил внимание «Ъ-СПб».
- Третье лицо по делу — петербургский завод по производству двигателей Hyundai WIA (ООО «Хендэ Виа рус»). Сумма иска — 177,83 млн рублей. Суд назначил заседание на 19 декабря 2023 года.
- В 2021 году литейный завод получил льготный заём на 323 млн рублей от Фонда развития промышленности на запуск производства алюминиевых деталей для двигателей к автомобилям Hyundai, Kia, Ford, Citroen и Peugeot. В частности, для двигателя NU 2.0, который планировали выпускать на заводе Hyundai в Ленобласти.
- Предприятие намерено взыскать с автопроизводителя расходы на создание производства деталей, предназначенных для его машин, утверждает газета.
- При этом сам завод Hyundai с марта 2022 года находится в простое. На нём собирали Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio и Rio X. В сентябре 2023 года в Минпромторге сообщали, что завод автопроизводителя купит «российская компания».
- «У нас уже решения все сформированы относительно приобретения Hyundai. По крайней мере то, что заявлялось непосредственно самой компанией. Поэтому в ближайшее время будет принято решение», — говорил вице-премьер — глава министерства Денис Мантуров.
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Год ждали, не верили? Ну можно подавать иски, штрафовать, банкротить и скупать за 100 нерусских денег, модная тенденция.
А можно зарубежным владельцам продолжать работать. Все просто.
Бизнес сам решит, когда, с кем и где работать. А туда, где нет стабильной экономики, благоприятного инвестиционного климата и абсолютной защиты права собственности, себе дороже вкладываться (что сейчас и подтверждается такой "антирекламой"). И пока это все не изменится, вряд-ли кто-то из здравомыслящих будет сюда заходить (если только за ним не стоит кто-то вроде Си Цзиньпина или терять нечего)
Так откуда взяться благоприятному климату, если постоянно вставляют палки в колёса(экономику)?
Даже после 2014 заходили , все ок было :)
А как дед стал двигаться по треку «безопасность», так что-то кококо случилось у верхушки из G7
Это шутка такая чтоль?
Давай аргументы :)
Вот твой тезис -абсолютной защиты права собственности
До весны 2022 это не мешало, например, тому же VW работать в Калуге, или работать на моем смартфоне Apple Pay
Но ведь нам в 2018 году обещали вот-вот прорыв в ВВП? Неужели врали? Али тогда палки в колеса не вставляли?
И почему наш климат зависит от других?
А когда про 2018 обещали?
Если читать то что пишет собеседник, а не придумывать, то странных вопросов не будет:)
Можно обещать в 2008 про 2018, а можно обещать в 2018 обещать про 2023