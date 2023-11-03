День 618: туристы из Китая вернули лидерство по числу поездок в Россию за девять месяцев 2023 года Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 3 ноября: доллар — 93,17 рубля (на 10 копеек меньше, чем 2 ноября), евро — 98,99 рубля (на 56 копеек больше).
«Сбербанк» повышает ставки по ипотеке на первичном и вторичном рынке на 1,4 п.п., минимальная теперь составляет 15,6% годовых.
Кто и как адаптируется
Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает повысить для самозанятых порог предельного уровня годового дохода, пишет «Ъ». По мнению объединения, показатель в 2,4 млн рублей в год нужно увеличить из-за накопленной инфляции и роста спроса на услуги таких специалистов со стороны потребителей и бизнеса.
РЖД на фоне просьб автоконцернов к правительству помочь с проблемой доставки машин в салоны предложили использовать для этого железнодорожные сервисы, пишет РБК.
«ФК Открытие» отсудил у Goldman Sachs 615 млн рублей в Арбитражном суде Москвы, пишут «Ведомости». Также российский суд запретил Goldman Sachs инициировать аналогичное разбирательство с «ФК Открытие» в Лондонском международном арбитражном суде. Стороны спора могут обжаловать решение в течение месяца.
Контекст
В январе-сентябре 2023 года количество поездок иностранных туристов в Россию выросло в три раза год к году, следует из данных погранслужбы ФСБ, которую проанализировал РБК. За это время граждане других стран пересекли российскую границу с туристической целью 429,1 тысячи раз. Год назад количество въездов за тот же период составляло 147,3 тысячи. При этом теперь китайские туристы вновь стали первыми по числу поездок в Россию.
Медианная зарплата в ИТ-отрасли за январь-сентябрь 2023 года выросла на 10-15% год к году, пишет Forbes со ссылкой на исследование кадровой компании Uteam. По данным аналитиков, она составляет 170 тысяч рублей по России и 210 тысяч рублей — в Москве. Среди причин роста — потребность в разработке сервисов, ушедших из России, инфляция и релокация специалистов за рубеж, говорят опрошенные изданием эксперты.
Спрос на аренду площадок для новогодних корпоративов по итогам октября вырос в 2,4 раза год к году, пишет «Ъ» со ссылкой на «Авито Услуги». Интерес к кейтерингу и организации банкетов за аналогичный период увеличился на 95%, услугам фотографов — на 87%, профильных перевозчиков — на 77%.
Цены на покупку коллекторами просроченной задолженности граждан перед микрофинансовыми организациями (МФО) в третьем квартале достигли максимума с начала 2023 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.
Предложение аренды квартир в Москве с начала 2023 года уменьшилось на 65,5%, пишет «РБК-Недвижимость» со ссылкой на риелторскую «Инком-Недвижимость». Резкое падение предложения (до 50%) также отмечают в риелторской компании Est-a-Tet и сервисе «Авито-Недвижимость». Среди причин высокого спроса издание называет сезонность, возвращение релокантов, дорожающую ипотеку, миграцию из регионов.
Новости предыдущего дня, 2 ноября — здесь.
Китайса приехала.
Китайса уехала.
Российский иканомика отсосала.
Как всегда.
Давайте поставим Александра Голубева президентом! Александр точно покажет всем-всем, правда первые полгода до отравления или шарфика, к сожалению(((
Уверен, что не все так однозначно если ты президент, но как обыватель мнение Александра конечно же поддерживаю!
Спасибо огромное за ваше экспертное мнение. В нем отражены все чаяния и надежды аудитории VC.
На всякий случай: Ча·я-ни·е (дореформ. чаяніе). Существительное, неодушевлённое, средний род, 2-е склонение
"«Сбербанк» повышает ставки по ипотеке на первичном и вторичном рынке на 1,4 п.п."
О! Растём! Ы-ых!
"российский суд запретил Goldman Sachs инициировать аналогичное разбирательство с «ФК Открытие» в Лондонском международном арбитражном суде."
А-ха-ха-ха ой не могу...наш суд самый суд...в мире...
Это сложившаяся практика, улыбнулся судья.
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2023/11/02/1003982-zachem-gazprom-shtrafa
https://dzen.ru/a/XxlJ028PMxAQK3Ir
"Медианная зарплата в ИТ-отрасли"
А что там по медианной зарплате в целом по стране, а не в одной отрасли? А то тут мадам Арбидол отчиталась, что дескать "среднемесячная зарплата по данным за восемь месяцев этого года увеличилась на 7,5% и составила 70,3 тысячи рублей".
Но, во-первых, это явно не медианная зарплата, а во-вторых, я уже вышел из возраста, когда верят в деда Мороза.
Да и медианная - это тоже большой обман. Пример - из 99 человек 49 будут получать по 15к, 1 человек 70к, оставшиеся 49 - по миллиону и больше. Медианная в итоге 70к.
Короче, все едят голубцы
"я уже вышел из возраста, когда верят в деда Мороза."
Так он же существует! Его Лужков придумал и в Великом Устюге поселил!!!
Сначала туристы, потом титульная нация... Хитрые и коварные Сяо Лини.
Они узбеков массово завозят. Причем в Сибирь и на дальний восток.
Нашальника однако.
Ага, поднимут на официальную инфляцию, которая только в головах чиновников. Но и то хлеб, конечно. Чёрствый и ненатуральный (-:
Скорее на миллион, или с 2,4 до 3,6 млн, как поднимали налоговый вычет на покупку первой квартиры.
Ты как бабка старая
Ого как растут зарплаты, красота! Правда, всё равно на выходе эти деньги слабее прошлогодних, но рывок-то каков, а?!
Всё равно плохо, да?)
Какой мощный московский суд... Мы тут вам присудили, а вы так не делайте, нехорошо так делать. А нам почему можно? Ну это ж другое.
Какая прелесть, ну просто мякотка 🥲
Goldman Sachs сасат!!! 💪💪💪
Всё больше китайцев осматривают свои владения
Вот за это спасибо! А то действительно, порог все ближе и ближе уже был. Понятно что еще ничего не изменили, но проблему уже подняли.
РЖД на фоне просьб автоконцернов к правительству помочь с проблемой доставки машин в салоны предложили использовать для этого железнодорожные сервисы, пишет РБК.
Смешно. Да.В январе-сентябре 2023 года количество поездок иностранных туристов в Россию выросло в три раза год к году, следует из данных погранслужбы ФСБ, которую проанализировал РБК.
Ну и отлично. Чем больше своими глазами увидят как частно несут хуйню про отсталость России - тем лучше.
Если не только в Москву поедут, так что всё-равно увидят. Остальная Россия по сравнению с теми городами откуда они приедут это что-то из 90х
А что смешного?
Я лет 15 не видел автовагонов, а вот в прошлом году прям валом валят из Тольятти, целыми составами. Хорошо же
то есть по твоему иностранные туристы насмотрелись новостей у себя про отсталость России и поехали в этом убедиться?
Спасибо за возможность экономить время!
Всем выходных друзья!
А чего им не ездить? Сейчас любой китайский складской рабочий с зарплатой в 600 баксов в РФ будет себя чувствовать как зажиточный боярин.
Это мы нищими стали. Что такое раньше было оставить 5 баксов на чай где-нибудь в Египте или Турции. 150 рублей? Ха-ха.
А сейчас это почти 500 рублей (не ха-ха). Уже как-бы неплохие чаевые получаются по меркам России.
Теперь покупая квартиру в ипотеке вы выплатите не 2 квартиры, а 2,5 квартиры. Кайф. А потом такие - а почему семьи не получаются и люди не заводят детей???? Да потому что тупо жить негде и дорого
Цена на недвижку как раз поперла, когда появились все эти льготные ипотеки и использование мат капитала для приобретения жилья.
В МСК за последние лет 6 ценник на недвижку вырос почти в 2 раза, хотя цена аренда практически не поменялась (а с учетом роста коммуналки, даже немного снизилась). Рынком тут и не пахнет (я понял если бы цена аренды выросла в 2 раза и стоимость недвижки в 2 раза).
Хуле вы ноете? Не хочешь - не бери . В Беларуси вообще нет ни ипотек, ни мат капитала, хочешь как у нас жилье брать под 18% ?