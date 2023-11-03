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Источник: комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга / АТОР

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 3 ноября: доллар — 93,17 рубля (на 10 копеек меньше, чем 2 ноября), евро — 98,99 рубля (на 56 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 07:17 мск: доллар — 93,07 рубля, евро — 98,96 рубля.

Курсы на Forex на 23:01 мск 2 ноября: доллар — 92,97 рубля, евро — 98,73 рубля.

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«Сбербанк» повышает ставки по ипотеке на первичном и вторичном рынке на 1,4 п.п., минимальная теперь составляет 15,6% годовых.

Кто и как адаптируется

Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает повысить для самозанятых порог предельного уровня годового дохода, пишет «Ъ». По мнению объединения, показатель в 2,4 млн рублей в год нужно увеличить из-за накопленной инфляции и роста спроса на услуги таких специалистов со стороны потребителей и бизнеса.

РЖД на фоне просьб автоконцернов к правительству помочь с проблемой доставки машин в салоны предложили использовать для этого железнодорожные сервисы, пишет РБК.

«ФК Открытие» отсудил у Goldman Sachs 615 млн рублей в Арбитражном суде Москвы, пишут «Ведомости». Также российский суд запретил Goldman Sachs инициировать аналогичное разбирательство с «ФК Открытие» в Лондонском международном арбитражном суде. Стороны спора могут обжаловать решение в течение месяца.

Контекст

В январе-сентябре 2023 года количество поездок иностранных туристов в Россию выросло в три раза год к году, следует из данных погранслужбы ФСБ, которую проанализировал РБК. За это время граждане других стран пересекли российскую границу с туристической целью 429,1 тысячи раз. Год назад количество въездов за тот же период составляло 147,3 тысячи. При этом теперь китайские туристы вновь стали первыми по числу поездок в Россию.

Медианная зарплата в ИТ-отрасли за январь-сентябрь 2023 года выросла на 10-15% год к году, пишет Forbes со ссылкой на исследование кадровой компании Uteam. По данным аналитиков, она составляет 170 тысяч рублей по России и 210 тысяч рублей — в Москве. Среди причин роста — потребность в разработке сервисов, ушедших из России, инфляция и релокация специалистов за рубеж, говорят опрошенные изданием эксперты.

Спрос на аренду площадок для новогодних корпоративов по итогам октября вырос в 2,4 раза год к году, пишет «Ъ» со ссылкой на «Авито Услуги». Интерес к кейтерингу и организации банкетов за аналогичный период увеличился на 95%, услугам фотографов — на 87%, профильных перевозчиков — на 77%.

Цены на покупку коллекторами просроченной задолженности граждан перед микрофинансовыми организациями (МФО) в третьем квартале достигли максимума с начала 2023 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

Предложение аренды квартир в Москве с начала 2023 года уменьшилось на 65,5%, пишет «РБК-Недвижимость» со ссылкой на риелторскую «Инком-Недвижимость». Резкое падение предложения (до 50%) также отмечают в риелторской компании Est-a-Tet и сервисе «Авито-Недвижимость». Среди причин высокого спроса издание называет сезонность, возвращение релокантов, дорожающую ипотеку, миграцию из регионов.