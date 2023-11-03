«СПБ Биржа» выйдет из числа акционеров казахстанской торговой площадки ITS Статьи редакции
Российская биржа 2 ноября 2023-го попала под санкции США.
- «СПБ Биржа» должна будет выйти из капитала ITS, рассказали Frank Media в пресс-службе последней. Такой порядок действий при введение ограничений против акционеров предусмотрен уставом казахстанской площадки.
- Идею создания биржи в Казахстане, где россияне смогут торговать иностранными акциями, «СПБ Биржа» и брокеры начали обсуждать в июне 2022 года. Инициативу поддерживал и российский ЦБ.
- Акционерами ITS, по данным Frank Media, стали некоммерческая организация Foundation for the Support and Development of International Financial Center (80% в капитале), а также Freedom Holding и «СПБ Биржа», получившие по 10%.
- Торги на площадке запустили в июне 2023 года. Инвесторам стали доступны 1500 наименований ценных бумаг, размещённых в США на биржах NYSE и NASDAQ. При этом председатель правления ITS Чингиз Канапьянов заявил, что площадка не будет работать с российскими брокерами и бумагами.
- 2 ноября 2023 года, «СПБ Биржа» попала под блокирующие санкции США — они подразумевают блокировку активов, а также запрет на сотрудничество с американскими компаниями. После этого биржа приостановила торги иностранными и российскими акциями. Их планируют возобновить 6 ноября.
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Там вроде США бухтят если подсанкционные владеют 50% и более в чём то.
А тут получается сами себе поднасрали?
А когда санкции на Мосбиржу? Надо торговать на улице как в 92-м)
Да весело будет
"где россияне смогут торговать иностранными акциями" в недвижку надо инвестировать в России, например...
Торги на площадке запустили в июне 2023 года и закрыли в ноябре 2023, не долго музыка играла
Китайские партнеры на очереди по исключению спб из «дружеской» инфраструктуры, по примеру с рф банками под санкциями
https://amp.rbc.ru/rbcnews/finances/31/01/2023/63d8f6f29a794775cb675690
Недолго музыка играла,
Недолго фраер танцевал
.
А слабо полные санкции на Газпром Банк?
Не надо, мне юнион пей нужен для путешествий
Потому что их не будет (санкций)
А кто их знает? Любителей простреливать себе колено полно по обе стороны
Хотели бы, уже 1.5 года назад ввели. А так деньги за энергоресурсы в конверте придется высылать