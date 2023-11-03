В Москве задержали основателя «Like Центра» Аяза Шабутдинова — ТАСС Статьи редакции
Его подозревают в мошенничестве при продаже курсов, рассказал источник издания.
- О задержании Шабутдинова в съёмной квартире в Москве ТАСС рассказали в правоохранительных органах. Его якобы подозревают в мошенничестве при продаже курсов.
- По словам источника издания, операцию по задержанию проводили Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с управлением ФСБ по Москве.
- В 2013 году Шабутдинов вместе с предпринимателем Зуфаром Гариповым запустил сеть кофеен Coffee Like, тогда же открылся первый Like Hostel. В 2018 году он вышел из бизнеса кофеен, в котором ему принадлежало 75,5%. По его словам, сумма сделки составила 151 млн рублей. В том же году он продал сеть Рустаму Аюпову.
- Шабутдинов основал «Like Центр» в 2015 году. Он запускает «образовательные продукты на основе своего опыта развития стартапов». В 2019 году сооснователь Qiwi Сергей Солонин купил 10,5% в компании, сумму сделки не раскрывали.
- В 2020 году участвовал в запуске сети коворкингов Names. Кампусы есть в 15 городах России.
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Чтобы научиться запускать стартапы, не надо ходить на платные курсы, надо просто начать делать бизнес и руководствоваться логикой.
Да, есть способы ускорить развитие и не набить лишних шишек:
1) пройти отбор в бизнес-инкубатор или сходить в акселератор, где можно получить поддержку начинающему предпринимателю (чаще всего это бесплатно);
2) почитать книги про маркетинг, финансы, некоторые статьи на vc.ru с опытом других основателей;
3) послушать подкасты на эту тему с реальными предпринимателями и опытными представителями рынка. Я веду такой подкаст про ИТ-бизнес — «Стартап-секреты» называется;
4) подписаться на предпринимателей, которые рассказывают правдивые истории о бизнесе — я читаю Максима Кульгина;
5) познакомиться с предпринимателями в тематических сообществах, их сейчас много.
В остальном ничего такого, за что надо платить десятки тысяч рублей 🤷♂️ Все, что я перечислил, можно получить бесплатно или почти бесплатно.
Забыл про ссылку на Телеграм
И вот так ещё нужно сделать чтобы притянуть энергию успеха и денег!
если так рассуждать, то зачем вообще учиться сейчас за деньги? на ютубчике есть ответы на любые вопросы)
но ведь это же глупости?! или нет? ))
Ну по видимому вам хватит только почитать и послушать, а огромному большинству это надо еще и втолковать.
Думаю такие сами бегают за "Шабутдиновыми" с просьбой растолковать.
Почему бы с них не брать деньги?
Так а если опыта нет никакого? Но я все равно согласен с вами, такие деньги платить не нужно.
Ребят вы издеваетесь?
Выучит новый сленг и расширит целевую аудиторию)
Наконец-то исчезнет дебильная и навязчивая реклама в ленте вк.
Не "ребят", а "парни".
Парни вы издеваетесь?
Кремль долго думал, чем ответить на вчерашние санкции. Но такого шага от Вовы не ожидал никто
Эээх... Бывает...
Ждем обучающий курс как правильно заходить в хату🤨🤨🤨
Полотенце не поднимать.
Больше не знаю.
Очень смешной комментарий, а вот ситуация страшная…
Вилкой в глаз или в жопу раз🤣
Вы шутите, а может быть он реально их запустит после отсидки
Доигрался х*й на скрипке
Интересная фраза )
Может у него там семинар ?😆
поможет найти точки роста и увеличить доход в сильном сообществе под руководством опытных наставников
Семинар "Как из хлеба шахматы сделать".
Давно пора
Ни в коем случае не защищаю всех инфоцыган (самого бесят), но очень интересно, как в данном случае определяется факт мошенничества.
Есть некий курс, который продан человеком А человеку B за некоторую сумму. В оферте на сайте сказано, что это просто теоретический материал и не более».
Собственно, мошенничества нету. А то что сам курс говно - это уже другая история.
По количеству нулей на банковских счетах. Неужели кому-то еще непонятно, что просто начался чёс?
Значит накопилась критическая масса заявлений на него, предварительное следствие проведено
по новому закону, деньги за обучение можно вернуть хоть в середине курса. весь бизнес был в том что заплатил и иди на хуй. а как стали массово возвращать бабки, стали сливаться с возвратом, тут то заявления и пошли
Тут вопрос же не в содержании курса, а в уплате налогов. Как у Блиновской- запускай шарики сколько угодно, но и в казну плати, а не на 100500 счетах держи за границей.
Государство не любит конкурентов. Все просто.
Я думаю, что там основные претензии будут не к продаже курсов, а по классике налоги+отмыв.
Инфокурсы всякие и онлайн-школы - это же просто идеальная схема для отмыва грязных денег.
Никто же и никак не может проверить, реальный ли человек купил курс или нет. 1000 человек купили за наличку курс за 59000р и привет.
Паспорта для заключения договора в даркнете купить можно пачку.
То же самое и с онлайн-платежами, ну вы поняли.
К самому же курсу, я думаю, там основные претензии со стороны закона могут быть в отказе возврата средств, о чем все обещают на каждом углу, а в договоре потом идут очень обтекаемые формулировки.
Да людям плевать что законы нарушаются. Что притягивают за уши и тд. Ух класс оченеднооо блохира посодют! Ураааа
Вот мне тоже интересен этот вопрос
Комментарий удален модератором
Там в другом тема, фишка в возвратах денег за курсы при отказе и оферта уровня "какие деньги?"
вот мне тоже это интересно. Кстати материал многих школьных учебников тоже такое себе, а где там посадки?
Теоретический материал нее соответствует заявленному описанию курса. Или экспертиза установит, что курс является мошенничеством.
Я думаю тут можно что нибудь придумать
А вот занялся бы православным инфобизнесом как Ксения, все было бы иначе ))
деньги - грех! Несите в церковь!
парни, вы издеваетесь?!
Инфоцыгане, предлагаю срочно купить вам мой курс: Как правильно заходить в хату. Рассмотрим, какие тату бить не нужно, почему Леха Щербаков не может быть кумиром, как играть на нарисованной на стене гитаре и многое другое.
Не понимаю, почему все радуются? Знаю ребят, которые вытащили свой бизнес благодаря Аязу. Какая разница что и кому помогает: инфобиз, астрология, нумерология, ясновидица?
Портал предпринимателей, а отношение, как у недалеких - ура, закрыли кого-то!
А ничо, что следствие идёт, а не "кого-то закрыли зазря?"
Согласно следствию, Аяз Шабутдинов создавал и продавал обучающие курсы, которые не соответствовали заявленному качеству. Кроме того, он использовал недобросовестные методы продвижения своих продуктов, обманывая потенциальных клиентов и получая от них деньги.
В результате многие люди остались недовольны курсами Аяза Шабутдинова и потребовали возврата своих денег. Однако инфобизнесмен не выполнял своих обязательств и не возвращал деньги, что привело к возбуждению уголовного дела.
Кроме того, следствие установило, что Аяз Шабутдинов использовал фальшивые документы и поддельные подписи при заключении договоров с клиентами. Это также является серьезным нарушением закона и поводом для привлечения к ответственности.
К нему претензий вагон, вот октябрьская, например:
https://www.e1.ru/text/business/2023/10/10/72794612/
А про тех , кто сейчас в кредитах по самые уши благодаря Аязу не хочешь рассказать?
Получается, что тут тоже много долбоебов как и везде(
Не все, это лишь ощущение.
Огромный пласт людей не счастливы, и готовы радоваться, чужому горю.
Но злорадствующие люди зачастую радуются не самому факту, а тому, что они как бы немного лучше что-ли теперь стали или им стало.
А по факту, что имеем. Задержаны не чиновник с очередным миллиардом в квартире, снова занимающий высокую должность, а предприниматель, который все время был на виду. А как подрос до уровня интересов за ним пришли.
Люди, которые забывают, что живут не в правовом государстве очнитесь ) законы пишут те, кто их потом и применяет.
Всех кого-то ты перечислил должны сидеть)
Представим, что человек бил предпринимателей по лицу. Кому-то помогло, как астрология и нумерология. Стоит ли такого человека закрывать?
Выводы стоило делать хотя бы тогда, когда взялись за Блиновскую. Эти денюшки не могут течь мимо государства.
Так и что в итоге с Блиновской, ее посадили на много лет? Так и с этим тоже самое, часть денег заберут и отпустят. Вернее поставят крышу, куда нужно сразу перечислять. Так что ещё ничего с инфоцыганами серьезного не сделали.
Шикарная новость! Силовики, тут вам спасибо за работу по поимке мыши!
Вангую, Андрюха Ковалев скажет, что это исключительно его заслуга🤣
Радостная новость ура
Наконец-то
А ты не воруй🤣
Уходит эпоха)))
Наконец-то!
Я мне кажется не тем в жизни занимаюсь,it ,коды всякие,языки программирования,надо нахер научиться раскладывать таро,записать видосы как научить маткой дышать и подобную чушь)
Неужели есть человек, который не умеет ещё раскладывать таро??
Дело не в таро. А в том, чтобы уметь даже про скучные вещи рассказывать интересно, увлекательно, содержательно. Вспоминая лекции в универе, почему одни были скучными хоть вешайся, а на других был аншлаг (а тематика там далеко не примитивная: материаловедение, квантовая электроника, физика твёрдого тела, оптика гетероструктур, микросхемотехника).
Поэтому, имея грамотный подход, можно про любое говно рассказать так, что слушатели захотят этого говна навернуть.
Все тем, вы просто на более низкой ступени. Скоро и к вам придет что вместо того чтобы изучать языки программирования и прочее лучше запустить свои курсы по айти с работой над РЕАЛЬНЫМ проектом для портфолио
здесь вопрос скорее не к тем, кто зарабатывает за подобном, а к тем, кто в это верит и готов за это платить.
А как можно якобы подозревать?
До суда, человек нарушивший закон называют, подозреваемый
Так страхуются СМИ, когда ссылаются на другие СМИ. Рассказали ТАСС в правоохранительных органах, но официально МВД или ФСБ об этом не объявили.
Это когда публикуя материал, завуалированно выражаешь личное мнение )))
"Распространяла ложные сведения о том, что фабрики уважаемого Спрутса ЯКОБЫ наносили вред окружающей среде"
© Незнайка на Луне
Хаха, я здесь живу..
Я хз кто это, но любой, кто запускает «образовательные продукты на основе своего опыта развития стартапов» должен сидеть вместе со всем табором, если вы понимаете, о чем я 😎
Это next-level прогрев, сто процентов
Сейчас многие "коучи" резко смазывают лыжи
Сейчас то ? Совсем деревянные только если, с icq ниже плинтуса.
Все кто связь с реальностью еще держит хоть как-то уже после блиновской все поняли и эвакуировались.
Интересно, если ржать в воротник пухового жилета, божечка напиздюлит или нет
Чувствую скоро появится курс в курсе, блок курса о том как избежать поимки , ну либо как сидеть в тюрьме тут два варианта .
Уже есть: https://hataonline.ru/
Блиновская такое вроде выпускала - типа порядок действий при то ли подзрении, то ли задержании - я не в курсе, только заголовок попадался сбоку
про то как сидеть в тюрьме полно блогов и курсов на ютубе
и успешных блогеров миллионников на эту тему
Не попал в струю. Расчищают поле для вот таких? https://vc.ru/life/901005-zarabatyvat-greh-kak-ya-stala-info-biznesvumen-buduchi-pravoslavnoy-matushkoy
За инфоцыган взялись, это правильно.
Пример логики классического грязноштана... Понимаете ли, голубчик, в чем проблема? Смотрите, пока вы пускаете слюни на Аязовский пентхаус на Тверской (или где он у него там), Ламбу (или что у него там) и толпу его эскортниц (или кто они ему там) и мечтаете, как его раскулачат - где-то сидит еще более нищий, чем вы, Иван (или Петр, или даже Василий, совершенно неважно). И в свою очередь точит зубы на вашу квартиру, машину и жену. Ожидая, когда раскулачат уже вас.
А раз начав, остановиться ой как сложно... Собственно, в 1917 остановились на уровне полного дна (во всех смыслах этого слова).
Ну только когда бабки от них понадобились резко, а так бв они ещё лет 30 воду заражяли и желания исполняли.
Так он меняя внешность выдавал себя за другого, это 100% мошенническая схема
Не прокатило. Вычислили суку.
На самом деле неважно инфоцыган или нет, если ты выходишь на высокий уровень дохода , за тебя здесь возьмутся серьезные дяди
А когда было иначе?) сейчас всех просто удивляет приписка «даже если ты сраный инфоцыган»
Это прогрев 😂😂😂
ну наконец-то ))
а то устала слышать "ты можешь зарабатывать, как я" (но сначала заработай адским трудом и отдай их мне)
Это просто праздник какой-то
Скорее всего повод вполне формальный, уход от налогов через подставные ИП по упрощенке (как и Лерчик, Блиновская и др.).
Думаю, выплатит все что задолжал и отпустят. Вряд ли будет реальный срок, слишком сильный прецедент и удар по предпринимательству.
он тратил явно больше, чем зарабатывал
Видно перестарался продавая свои курсы. Если изначально они стоили по 30к и не часто с такой суммы делали возврат, то сейчас у него ценник 200-1.5 млн. Да и продавал он их через рассрочку по 10к/мес. Вот тут видимо и начался кипиш, когда люди похватали кредитов минимум 200к за курс и не смогли их вернуть. Результата нет, денег нет, кредит весит, вот и набежала критическая масса и тут уже не имеет значения, рабочие курсы или нет.
Ну вообще как бы это проблемы этих странных людей. Никому же в голову не придёт требовать от МГИМО вернуть бабло за обучение, когда тебя послом не назначили.
Хотя я и ненавижу этих инфоцыган, но есть иные методы борьбы с ними. Тем более, справедливости ради - уголовного состава мошенничества в международном понимании этого вида преступлений - там нет точно.
По налогам - тоже спорно, но налоги - это не арест так-то.
Нюанс заключается в том, что когда все радуются таким посадкам по принципу "Глеба Жиглова", то забывают, что каждый день растёт вероятность, что и за ним придут и точно также фиг докажешь чего, тк судебная машина в уголовных составах тупо не работает.
Истинно последние времена наступают
Ленивый каток репрессий запоздало покатился по невинным лицам инфоцыганской народности
Да и хуй с ним.
во народ у нас завистливый. Ну сделали бы сами такой бизнесок и гребли бабло лопатой.
Вот кто виноват в том, что в России столько людей, которые легко и безболезненно отдают миллионы:
1.Инфоцыганам
2.Мошенникам
3.Фин. пирамиды и аналоги
4.Гадалкам, астрологам, нумерологам и.т.п.
5 Донатят лжеприютам и лже фондам "больных детей"
.....
Но при этом, эти же люди ноют везде, где только можно, что в магазинах все дорого, торгуются за каждую копейку за реальный качественный продукт ))
Мне его рожа сразу не понравилась)))))
Напишет новый курс "как преумножить капитал, сидя в тюряге". Главное не унывать ))
А в сторис он якобы заграницей 🧐
Ну удалось ввести в заблуждение)))
арест арестом, а контент план и смм оплачен на месяц вперед
ну так все в соответсвии - успешный успех продается из салона прайват джета.. из папье маше в промке :)
Собчак, когда человека убила в ДПТ в Сочи, тоже на следующее утро опубликовала в Инстаграм* будничный пост о своей жизни. Суровый автоматизированный маркетинг.
А-ха-ха, курсовик-затейник. Новость года!
Это нам подарок, дошло письмо дедушке Морозу?!
Мож и правда посадят? Хотя он и там курс запилит. Как стать любимой женой в камере (-:
Вадим, да тут дело совсем не в этом. А в том, что сейчас для заведения на вас дела достаточно одного обстоятельства: у вас есть деньги :)
Не ожидал что тут долбаебов много(
Это просто глупость! Аяз даёт массу полезной информации даже в бесплатных курсах, даёт техники и алгоритмы просто в Дар! И если их реально применять, а не возмущаться и тупить, то всё работает, проверено лично! Нужно уметь брать пользу! И сколько уже реальных примеров, кто в платном обучении получил очень крутые результаты и это доказывают их растущие и доходные бизнесы, которые ещё и пользу людям приносят! И всё открыто и можно проверить! А это лишь печальная попытка заглушить того, кто реально помогает другим стать более богатыми и улучшить свою жизнь в разы! Видимо в государстве есть люди, которым он очень сильно мешает! Но не выйдет! Добрые намеренья и справедливость всегда побеждают! Вселенная всё видит! Я за Аяза и пусть всё разрешится самым наилучшим образом для Аяза и всего человечества! 🙏🏻🫶🏼🙌🏼
Аяз, ты?
Рада, что зарегистрировались ради этого комментария
нормальный чел.. реально вкалывал..
Не садитесь ни на стул, ни на пенёк - задохнётесь.
Замечательно, что такими "замечательными" людьми заинтересовались правоохранительные органы. Каждый раз, когда слушаю о подобных курсах информацию - тошнит.
А у нас других курсов и не бывает. Получается, тебя тошнит постоянно?
я тут послушал ифноцыгана - Юрий Левитас. Это какой-то пипец. Чувак реально всем втирает какой-то курс с первого курса: Ваш продукт должен быть конкурентым и т.п. Расчет на школьников что ли?
Охота на инфоцыган.
"ненавижу ёбаных инфоцыган"
Хуясе
Сэт роллов Аязи Шибу братве зашлёт?
Like Center - это один большой скам с самого начала от кафейн до коворкингом.
Наконец-то
Ну неужели порядок в этой богодельне наведут.
Вот эту новость я лайкну
За тобой уже выехали. Срочно стирай.
Бандиты афериста раскулачили
Фарту пацану
Интересно, Аяз уже знает, что он, пока катается по Европе, был задержан в квартире в Москве? 😃
По его данным, блогер прилетел в Москву из-за границы и отправился не домой, а в съемные апартаменты. Там и произошло задержание.
https://360tv.ru/news/znamenitosti/blogera-millionnika-shabutdinova-zaderzhali-za-moshennichestvo-s-obrazovatelnymi-kursami-istochnik/
Он же не в России по его сторис 🤔
смешно у него уши светятся, как у троля
А я уже думал ничего хорошего эта неделя не принесет😄
Получается минус один инфоцыган
Самая громкая новость на VC теперь
оооооо добро пожаловать на лавочку к блиновской
Ну разве есть лучшее сочетание двух новостей
Братья работают!
Помните, что все ховно что вы сделали людям или кинули кого то возвращается бумерангом с большей силой, будь человеком живи по правилам и платите вовремя налоги
...хочется добавить после фразы о налогах "...и оставайтесь с голой Ж".
А еще вот вопрос кармический, тоже в нее верю, но всегда мучался - а что если сначала возвращается бумерангом, можно пойти после этого так сказать долг забрать? )))
Успешного челика задержали на съемной квартире...
Могло быть и хуже: на конспиративной квартире
А что не так для человека не живущего в данном городе? Или нужен был общий хостел для успешности?
Началось?
Продолжается)
Продолжается
еще в феврале началось