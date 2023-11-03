Деньги
Маша Цепелева

В Москве задержали основателя «Like Центра» Аяза Шабутдинова — ТАСС Статьи редакции

Его подозревают в мошенничестве при продаже курсов, рассказал источник издания.

  • О задержании Шабутдинова в съёмной квартире в Москве ТАСС рассказали в правоохранительных органах. Его якобы подозревают в мошенничестве при продаже курсов.
  • По словам источника издания, операцию по задержанию проводили Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с управлением ФСБ по Москве.
  • В 2013 году Шабутдинов вместе с предпринимателем Зуфаром Гариповым запустил сеть кофеен Coffee Like, тогда же открылся первый Like Hostel. В 2018 году он вышел из бизнеса кофеен, в котором ему принадлежало 75,5%. По его словам, сумма сделки составила 151 млн рублей. В том же году он продал сеть Рустаму Аюпову.
  • Шабутдинов основал «Like Центр» в 2015 году. Он запускает «образовательные продукты на основе своего опыта развития стартапов». В 2019 году сооснователь Qiwi Сергей Солонин купил 10,5% в компании, сумму сделки не раскрывали.
  • В 2020 году участвовал в запуске сети коворкингов Names. Кампусы есть в 15 городах России.
Аяз Шабутдинов

#новость

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13K открытий
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521 комментарий
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 Дмитрий Беговатов

Чтобы научиться запускать стартапы, не надо ходить на платные курсы, надо просто начать делать бизнес и руководствоваться логикой.

Да, есть способы ускорить развитие и не набить лишних шишек:

1) пройти отбор в бизнес-инкубатор или сходить в акселератор, где можно получить поддержку начинающему предпринимателю (чаще всего это бесплатно);
2) почитать книги про маркетинг, финансы, некоторые статьи на vc.ru с опытом других основателей;
3) послушать подкасты на эту тему с реальными предпринимателями и опытными представителями рынка. Я веду такой подкаст про ИТ-бизнес — «Стартап-секреты» называется;
4) подписаться на предпринимателей, которые рассказывают правдивые истории о бизнесе — я читаю Максима Кульгина;
5) познакомиться с предпринимателями в тематических сообществах, их сейчас много.

В остальном ничего такого, за что надо платить десятки тысяч рублей 🤷‍♂️ Все, что я перечислил, можно получить бесплатно или почти бесплатно.

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Байд Джонов

Забыл про ссылку на Телеграм

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4 комментария
ЯжПрограммист

И вот так ещё нужно сделать чтобы притянуть энергию успеха и денег!

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1 комментарий
Виталий Дуюнов

если так рассуждать, то зачем вообще учиться сейчас за деньги? на ютубчике есть ответы на любые вопросы)

но ведь это же глупости?! или нет? ))

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21 комментарий
IgrMax

Ну по видимому вам хватит только почитать и послушать, а огромному большинству это надо еще и втолковать.
Думаю такие сами бегают за "Шабутдиновыми" с просьбой растолковать.
Почему бы с них не брать деньги?

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Пётр Радищев

Так а если опыта нет никакого? Но я все равно согласен с вами, такие деньги платить не нужно.

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1 комментарий
Ништяк

Ребят вы издеваетесь?

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Олег Павлов

Выучит новый сленг и расширит целевую аудиторию)

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5 комментариев
Киприан Лейн
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Заряжай, поехали!

Наконец-то исчезнет дебильная и навязчивая реклама в ленте вк.

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Сергей Иванов
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Сергей Лукьянчиков

Не "ребят", а "парни".
Парни вы издеваетесь?

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1 комментарий
Невкусно и грустно

Кремль долго думал, чем ответить на вчерашние санкции. Но такого шага от Вовы не ожидал никто

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Konstantin Gubaev

Эээх... Бывает...

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Иван Серик
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MacMillan

Ждем обучающий курс как правильно заходить в хату🤨🤨🤨

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Яэль

Полотенце не поднимать.
Больше не знаю.

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19 комментариев
Светлана Завацкая

Очень смешной комментарий, а вот ситуация страшная…

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1 комментарий
Mr Black

Вилкой в глаз или в жопу раз🤣

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1 комментарий
Пётр Радищев

Вы шутите, а может быть он реально их запустит после отсидки

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1 комментарий
Erick Metz

Доигрался х*й на скрипке

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Ольга

Интересная фраза )

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unknowTimur

Может у него там семинар ?😆

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ivan krapivin

поможет найти точки роста и увеличить доход в сильном сообществе под руководством опытных наставников

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Арбузио Бандерос

Семинар "Как из хлеба шахматы сделать".

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Екатерина Проненко

Давно пора

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Павел Логачев

Ни в коем случае не защищаю всех инфоцыган (самого бесят), но очень интересно, как в данном случае определяется факт мошенничества.

Есть некий курс, который продан человеком А человеку B за некоторую сумму. В оферте на сайте сказано, что это просто теоретический материал и не более».

Собственно, мошенничества нету. А то что сам курс говно - это уже другая история.

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Alexey Ivanov
но очень интересно, как в данном случае определяется факт мошенничества

По количеству нулей на банковских счетах. Неужели кому-то еще непонятно, что просто начался чёс?

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10 комментариев
Aleksei M

Значит накопилась критическая масса заявлений на него, предварительное следствие проведено

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6 комментариев
Артур Маслов

по новому закону, деньги за обучение можно вернуть хоть в середине курса. весь бизнес был в том что заплатил и иди на хуй. а как стали массово возвращать бабки, стали сливаться с возвратом, тут то заявления и пошли

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4 комментария
Kseniia Grishniakova

Тут вопрос же не в содержании курса, а в уплате налогов. Как у Блиновской- запускай шарики сколько угодно, но и в казну плати, а не на 100500 счетах держи за границей.

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6 комментариев
Разработка Телеграм-ботов

Государство не любит конкурентов. Все просто.

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1 комментарий
Александр

Я думаю, что там основные претензии будут не к продаже курсов, а по классике налоги+отмыв.
Инфокурсы всякие и онлайн-школы - это же просто идеальная схема для отмыва грязных денег.
Никто же и никак не может проверить, реальный ли человек купил курс или нет. 1000 человек купили за наличку курс за 59000р и привет.
Паспорта для заключения договора в даркнете купить можно пачку.
То же самое и с онлайн-платежами, ну вы поняли.

К самому же курсу, я думаю, там основные претензии со стороны закона могут быть в отказе возврата средств, о чем все обещают на каждом углу, а в договоре потом идут очень обтекаемые формулировки.

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2 комментария
Инженер-душнила

Да людям плевать что законы нарушаются. Что притягивают за уши и тд. Ух класс оченеднооо блохира посодют! Ураааа

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2 комментария
Светлана Хмарук

Вот мне тоже интересен этот вопрос

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Комментарий удален модератором

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Alex Hill

Там в другом тема, фишка в возвратах денег за курсы при отказе и оферта уровня "какие деньги?"

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Дмитрий Зима

вот мне тоже это интересно. Кстати материал многих школьных учебников тоже такое себе, а где там посадки?

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Qwerty54321

Теоретический материал нее соответствует заявленному описанию курса. Или экспертиза установит, что курс является мошенничеством.

Я думаю тут можно что нибудь придумать

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Владис

А вот занялся бы православным инфобизнесом как Ксения, все было бы иначе ))

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Nikita Klimanov

деньги - грех! Несите в церковь!

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1 комментарий
Alex Roy

парни, вы издеваетесь?!

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Мурад Муртазалиев

Инфоцыгане, предлагаю срочно купить вам мой курс: Как правильно заходить в хату. Рассмотрим, какие тату бить не нужно, почему Леха Щербаков не может быть кумиром, как играть на нарисованной на стене гитаре и многое другое.

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Дмитрий Карелин

Не понимаю, почему все радуются? Знаю ребят, которые вытащили свой бизнес благодаря Аязу. Какая разница что и кому помогает: инфобиз, астрология, нумерология, ясновидица?

Портал предпринимателей, а отношение, как у недалеких - ура, закрыли кого-то!

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Яэль

А ничо, что следствие идёт, а не "кого-то закрыли зазря?"
Согласно следствию, Аяз Шабутдинов создавал и продавал обучающие курсы, которые не соответствовали заявленному качеству. Кроме того, он использовал недобросовестные методы продвижения своих продуктов, обманывая потенциальных клиентов и получая от них деньги.
В результате многие люди остались недовольны курсами Аяза Шабутдинова и потребовали возврата своих денег. Однако инфобизнесмен не выполнял своих обязательств и не возвращал деньги, что привело к возбуждению уголовного дела.
Кроме того, следствие установило, что Аяз Шабутдинов использовал фальшивые документы и поддельные подписи при заключении договоров с клиентами. Это также является серьезным нарушением закона и поводом для привлечения к ответственности.
К нему претензий вагон, вот октябрьская, например:
https://www.e1.ru/text/business/2023/10/10/72794612/

«Должен мне 7 миллионов». Уралец подал в суд на…
Инвестор из Нижнего Тагила вложился в компанию «Like Центр», но не получил прибыль
www.e1.ru
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Сергей Д.

А про тех , кто сейчас в кредитах по самые уши благодаря Аязу не хочешь рассказать?

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1 комментарий
Константин Кочейкин

Получается, что тут тоже много долбоебов как и везде(

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Артём Горячкин

Не все, это лишь ощущение.
Огромный пласт людей не счастливы, и готовы радоваться, чужому горю.
Но злорадствующие люди зачастую радуются не самому факту, а тому, что они как бы немного лучше что-ли теперь стали или им стало.

А по факту, что имеем. Задержаны не чиновник с очередным миллиардом в квартире, снова занимающий высокую должность, а предприниматель, который все время был на виду. А как подрос до уровня интересов за ним пришли.
Люди, которые забывают, что живут не в правовом государстве очнитесь ) законы пишут те, кто их потом и применяет.

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1 комментарий
Антон Козак

Всех кого-то ты перечислил должны сидеть)

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Фамилия Имя

Представим, что человек бил предпринимателей по лицу. Кому-то помогло, как астрология и нумерология. Стоит ли такого человека закрывать?

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Виктор Петров

Выводы стоило делать хотя бы тогда, когда взялись за Блиновскую. Эти денюшки не могут течь мимо государства.

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D.

Так и что в итоге с Блиновской, ее посадили на много лет? Так и с этим тоже самое, часть денег заберут и отпустят. Вернее поставят крышу, куда нужно сразу перечислять. Так что ещё ничего с инфоцыганами серьезного не сделали.

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5 комментариев
Rigos

Шикарная новость! Силовики, тут вам спасибо за работу по поимке мыши!

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Мурад Муртазалиев

Вангую, Андрюха Ковалев скажет, что это исключительно его заслуга🤣

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Алексей Пьянков

Радостная новость ура

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A D

Наконец-то

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Балкон.Ру
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Mr Black

А ты не воруй🤣

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Александр

Уходит эпоха)))

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Euzhenio Milescu

Наконец-то!

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Mr Black

Я мне кажется не тем в жизни занимаюсь,it ,коды всякие,языки программирования,надо нахер научиться раскладывать таро,записать видосы как научить маткой дышать и подобную чушь)

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Валентина Макарова

Неужели есть человек, который не умеет ещё раскладывать таро??

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11 комментариев
Alexander Bobylev

Дело не в таро. А в том, чтобы уметь даже про скучные вещи рассказывать интересно, увлекательно, содержательно. Вспоминая лекции в универе, почему одни были скучными хоть вешайся, а на других был аншлаг (а тематика там далеко не примитивная: материаловедение, квантовая электроника, физика твёрдого тела, оптика гетероструктур, микросхемотехника).
Поэтому, имея грамотный подход, можно про любое говно рассказать так, что слушатели захотят этого говна навернуть.

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Инженер-душнила

Все тем, вы просто на более низкой ступени. Скоро и к вам придет что вместо того чтобы изучать языки программирования и прочее лучше запустить свои курсы по айти с работой над РЕАЛЬНЫМ проектом для портфолио

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Dan

здесь вопрос скорее не к тем, кто зарабатывает за подобном, а к тем, кто в это верит и готов за это платить.

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1 комментарий
Aleksey

А как можно якобы подозревать?

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Mi-Tech

До суда, человек нарушивший закон называют, подозреваемый

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6 комментариев
Tony Carson

Так страхуются СМИ, когда ссылаются на другие СМИ. Рассказали ТАСС в правоохранительных органах, но официально МВД или ФСБ об этом не объявили.

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Anton S

Это когда публикуя материал, завуалированно выражаешь личное мнение )))

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Roman

"Распространяла ложные сведения о том, что фабрики уважаемого Спрутса ЯКОБЫ наносили вред окружающей среде"
© Незнайка на Луне

Хаха, я здесь живу..

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1 комментарий
Xi

Я хз кто это, но любой, кто запускает «образовательные продукты на основе своего опыта развития стартапов» должен сидеть вместе со всем табором, если вы понимаете, о чем я 😎

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Рядовой Шутник

Это next-level прогрев, сто процентов

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Andrey Chuguev

Сейчас многие "коучи" резко смазывают лыжи

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Абырвалг Абырвалг

Сейчас то ? Совсем деревянные только если, с icq ниже плинтуса.
Все кто связь с реальностью еще держит хоть как-то уже после блиновской все поняли и эвакуировались.

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6 комментариев
ivan krapivin
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Яэль

Интересно, если ржать в воротник пухового жилета, божечка напиздюлит или нет

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1 комментарий
vashasovestb

Чувствую скоро появится курс в курсе, блок курса о том как избежать поимки , ну либо как сидеть в тюрьме тут два варианта .

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Илья Макаров

Уже есть: https://hataonline.ru/

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1 комментарий
Яэль

Блиновская такое вроде выпускала - типа порядок действий при то ли подзрении, то ли задержании - я не в курсе, только заголовок попадался сбоку

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Кирилл Макеев

про то как сидеть в тюрьме полно блогов и курсов на ютубе
и успешных блогеров миллионников на эту тему

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Разработка Телеграм-ботов

Не попал в струю. Расчищают поле для вот таких? https://vc.ru/life/901005-zarabatyvat-greh-kak-ya-stala-info-biznesvumen-buduchi-pravoslavnoy-matushkoy

Зарабатывать — грех? Как я стала…
Православная матушка из Беларуси, многодетная мама и продюсер Ксения Коляда запускает…
vc.ru
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Alex Tinyakoff (tinyakoff)

За инфоцыган взялись, это правильно.

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Alexey Ivanov
За инфоцыган взялись, это правильно

Пример логики классического грязноштана... Понимаете ли, голубчик, в чем проблема? Смотрите, пока вы пускаете слюни на Аязовский пентхаус на Тверской (или где он у него там), Ламбу (или что у него там) и толпу его эскортниц (или кто они ему там) и мечтаете, как его раскулачат - где-то сидит еще более нищий, чем вы, Иван (или Петр, или даже Василий, совершенно неважно). И в свою очередь точит зубы на вашу квартиру, машину и жену. Ожидая, когда раскулачат уже вас.

А раз начав, остановиться ой как сложно... Собственно, в 1917 остановились на уровне полного дна (во всех смыслах этого слова).

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22 комментария
Kseniia Grishniakova

Ну только когда бабки от них понадобились резко, а так бв они ещё лет 30 воду заражяли и желания исполняли.

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Digital Engineer

Так он меняя внешность выдавал себя за другого, это 100% мошенническая схема

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Байд Джонов

Не прокатило. Вычислили суку.

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Marsel Khamid

На самом деле неважно инфоцыган или нет, если ты выходишь на высокий уровень дохода , за тебя здесь возьмутся серьезные дяди

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Tony Carson

А когда было иначе?) сейчас всех просто удивляет приписка «даже если ты сраный инфоцыган»

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Писец

Это прогрев 😂😂😂

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Юлия Рихтер

ну наконец-то ))
а то устала слышать "ты можешь зарабатывать, как я" (но сначала заработай адским трудом и отдай их мне)

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Erick Metz

Это просто праздник какой-то

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Alexander Burtsev

Скорее всего повод вполне формальный, уход от налогов через подставные ИП по упрощенке (как и Лерчик, Блиновская и др.).
Думаю, выплатит все что задолжал и отпустят. Вряд ли будет реальный срок, слишком сильный прецедент и удар по предпринимательству.

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Тоже хочу

он тратил явно больше, чем зарабатывал

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Nort

Видно перестарался продавая свои курсы. Если изначально они стоили по 30к и не часто с такой суммы делали возврат, то сейчас у него ценник 200-1.5 млн. Да и продавал он их через рассрочку по 10к/мес. Вот тут видимо и начался кипиш, когда люди похватали кредитов минимум 200к за курс и не смогли их вернуть. Результата нет, денег нет, кредит весит, вот и набежала критическая масса и тут уже не имеет значения, рабочие курсы или нет.

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ASh Chile

Ну вообще как бы это проблемы этих странных людей. Никому же в голову не придёт требовать от МГИМО вернуть бабло за обучение, когда тебя послом не назначили.
Хотя я и ненавижу этих инфоцыган, но есть иные методы борьбы с ними. Тем более, справедливости ради - уголовного состава мошенничества в международном понимании этого вида преступлений - там нет точно.
По налогам - тоже спорно, но налоги - это не арест так-то.
Нюанс заключается в том, что когда все радуются таким посадкам по принципу "Глеба Жиглова", то забывают, что каждый день растёт вероятность, что и за ним придут и точно также фиг докажешь чего, тк судебная машина в уголовных составах тупо не работает.

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Pavel Osadchuk

Истинно последние времена наступают

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Fledermausi

Ленивый каток репрессий запоздало покатился по невинным лицам инфоцыганской народности

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Слегка Придурковатый

Да и хуй с ним.

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Dan

во народ у нас завистливый. Ну сделали бы сами такой бизнесок и гребли бабло лопатой.

Вот кто виноват в том, что в России столько людей, которые легко и безболезненно отдают миллионы:
1.Инфоцыганам
2.Мошенникам
3.Фин. пирамиды и аналоги
4.Гадалкам, астрологам, нумерологам и.т.п.
5 Донатят лжеприютам и лже фондам "больных детей"
.....

Но при этом, эти же люди ноют везде, где только можно, что в магазинах все дорого, торгуются за каждую копейку за реальный качественный продукт ))

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Денис

Мне его рожа сразу не понравилась)))))

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ASh Chile

Напишет новый курс "как преумножить капитал, сидя в тюряге". Главное не унывать ))

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Вера Климова: автоворонки

А в сторис он якобы заграницей 🧐

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Kseniia Grishniakova

Ну удалось ввести в заблуждение)))

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ivan krapivin

арест арестом, а контент план и смм оплачен на месяц вперед

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Nikolay Skidanov

ну так все в соответсвии - успешный успех продается из салона прайват джета.. из папье маше в промке :)

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Разработка Телеграм-ботов

Собчак, когда человека убила в ДПТ в Сочи, тоже на следующее утро опубликовала в Инстаграм* будничный пост о своей жизни. Суровый автоматизированный маркетинг.

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1 комментарий
Вадим Д.

А-ха-ха, курсовик-затейник. Новость года!
Это нам подарок, дошло письмо дедушке Морозу?!

Мож и правда посадят? Хотя он и там курс запилит. Как стать любимой женой в камере (-:

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Alexey Ivanov

Вадим, да тут дело совсем не в этом. А в том, что сейчас для заведения на вас дела достаточно одного обстоятельства: у вас есть деньги :)

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Константин Кочейкин

Не ожидал что тут долбаебов много(

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Юлия Жукова

Это просто глупость! Аяз даёт массу полезной информации даже в бесплатных курсах, даёт техники и алгоритмы просто в Дар! И если их реально применять, а не возмущаться и тупить, то всё работает, проверено лично! Нужно уметь брать пользу! И сколько уже реальных примеров, кто в платном обучении получил очень крутые результаты и это доказывают их растущие и доходные бизнесы, которые ещё и пользу людям приносят! И всё открыто и можно проверить! А это лишь печальная попытка заглушить того, кто реально помогает другим стать более богатыми и улучшить свою жизнь в разы! Видимо в государстве есть люди, которым он очень сильно мешает! Но не выйдет! Добрые намеренья и справедливость всегда побеждают! Вселенная всё видит! Я за Аяза и пусть всё разрешится самым наилучшим образом для Аяза и всего человечества! 🙏🏻🫶🏼🙌🏼

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Байд Джонов

Аяз, ты?

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ChatGPT

Рада, что зарегистрировались ради этого комментария

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Тоже хочу

нормальный чел.. реально вкалывал..

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Яэль
Добрые намеренья и справедливость всегда побеждают! Вселенная всё видит

Не садитесь ни на стул, ни на пенёк - задохнётесь.

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Тимур Маркин

Замечательно, что такими "замечательными" людьми заинтересовались правоохранительные органы. Каждый раз, когда слушаю о подобных курсах информацию - тошнит.

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дед Мазай и теоретики

А у нас других курсов и не бывает. Получается, тебя тошнит постоянно?

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Тоже хочу

я тут послушал ифноцыгана - Юрий Левитас. Это какой-то пипец. Чувак реально всем втирает какой-то курс с первого курса: Ваш продукт должен быть конкурентым и т.п. Расчет на школьников что ли?

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Karin

Охота на инфоцыган.

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Байд Джонов

"ненавижу ёбаных инфоцыган"

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Я сказал свое имя машине

Хуясе

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Байд Джонов

Сэт роллов Аязи Шибу братве зашлёт?

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Тоже хочу

Like Center - это один большой скам с самого начала от кафейн до коворкингом.

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Ярошка Картошка

Наконец-то

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Eduard Kozlov

Ну неужели порядок в этой богодельне наведут.

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Энтони Лавджой

Вот эту новость я лайкну

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Байд Джонов

За тобой уже выехали. Срочно стирай.

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Никита Трифонов

Бандиты афериста раскулачили

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ЯжПрограммист

Фарту пацану

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Albina Validova

Интересно, Аяз уже знает, что он, пока катается по Европе, был задержан в квартире в Москве? 😃

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Император Нолимоций
В Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова. Его заподозрили в мошенничестве при продаже образовательных курсов, сообщил источник «360».
По его данным, блогер прилетел в Москву из-за границы и отправился не домой, а в съемные апартаменты. Там и произошло задержание.

https://360tv.ru/news/znamenitosti/blogera-millionnika-shabutdinova-zaderzhali-za-moshennichestvo-s-obrazovatelnymi-kursami-istochnik/

Блогера-миллионника Шабутдинова задержали…
В Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова. Его заподозрили в мошенничестве при…
360tv.ru
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Влада Таловская

Он же не в России по его сторис 🤔

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Тоже хочу

смешно у него уши светятся, как у троля

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Roman Off

А я уже думал ничего хорошего эта неделя не принесет😄

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От Себя Добавлю

Получается минус один инфоцыган

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Докер

Самая громкая новость на VC теперь

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Анна

оооооо добро пожаловать на лавочку к блиновской

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Robert Takaev

Ну разве есть лучшее сочетание двух новостей

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Tarki

Братья работают!

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Я Мотиватор

Помните, что все ховно что вы сделали людям или кинули кого то возвращается бумерангом с большей силой, будь человеком живи по правилам и платите вовремя налоги

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ASh Chile

...хочется добавить после фразы о налогах "...и оставайтесь с голой Ж".
А еще вот вопрос кармический, тоже в нее верю, но всегда мучался - а что если сначала возвращается бумерангом, можно пойти после этого так сказать долг забрать? )))

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Разработка Телеграм-ботов

Успешного челика задержали на съемной квартире...

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Fledermausi

Могло быть и хуже: на конспиративной квартире

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Дмитрий Зима

А что не так для человека не живущего в данном городе? Или нужен был общий хостел для успешности?

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Леонид Чернядьев

Началось?

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Kseniia Grishniakova

Продолжается)

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Olesia Shikhareva

Продолжается

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ЯжПрограммист

еще в феврале началось

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Чел какой-то