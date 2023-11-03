Аяза Шабутдинова задержали после заявлений восьми учеников, отдавших за его курсы 4 млн рублей — «Ъ» Статьи редакции
Следователи считают, что суть тренингов сводилась к призыву «верить в себя».
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- В отношении Аяза Шабутдинова возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — лишение свободы до десяти лет со штрафом до 1 млн рублей или суммы доходов за три года), рассказали «Ъ» источники в правоохранительных органах и подтвердили в МВД. Основанием стали заявления восьми предпринимателей, заплативших за курсы в общей сложности 5 млн рублей.
- По версии следствия, методика по развитию любого бизнеса, которую автор выдавал за образовательную программу, сводилась к призыву «верьте в себя — и всё получится», утверждает издание.
- Потерпевшие рассказали, что за доступ к курсу надо было внести относительно небольшую сумму. Но первый урок был, по сути, «самопиаром Аяза Шабутдинова». А последующее обучение про организацию бизнес-процессов оплачивалось отдельно. По данным издания, стоимость курсов могла доходить до 1 млн рулей, но можно было оплатить их в рассрочку или «по специальной кредитной программе».
- Следователи считают, что блогер «вводил слушателей в заблуждение и под видом образовательных услуг рассказывал им, по сути, историю своего успеха в бизнесе».
- В официальном Telegram-канале Аяза Шабутдинова заявили, что команда работает в штатном режиме, и уточнили, что «последние годы имеют образовательную лицензию и аккредитованы как ИТ-компания». По собственным данным, программы проходят более 20 тысяч участников.
- По данным «Ъ», Шабутдинова задержат на двое суток и поместят в изолятор временного содержания, а впоследствии Таганский суд в зависимости от ходатайства следствия отправит его в СИЗО или под домашний арест.
- Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года в съёмной квартире в Москве после возвращения из Вены.
Вчера купил онлайн курс "Как не дать себя наебать". Дорого конечно, а что делать.
А сколько стоит?
Кстати, полное название этого курса - «Как не дать себя наебать в другом месте»
В чем наебал тебя конкретно Аяз? Дай угадаю, ты не ходил на его курсы. А я ходил в 2019 году. Масштабирование, в Москва Сити и у меня только положительные воспоминания. То чему я там научился я использую. Внедренные техники дали около миллиона выручки на тот момент а в долгосрок я думаю польза гораздо больше чем потраченные деньги.
главное верь в себя!
Хотела уточнить — это плата за вводное занятие, сейчас вышлю инвойс на остаток. Просьба оплатить до начала обучения.
Ассистент А.
Комментарий удален модератором
я хочу его приобрести , пусть будет на всякий , я натура доверчивая
https://www.youtube.com/watch?v=3YUNQoPrJGk
Он устарел, хотите новый?
Первый шаг к окончанию н…ба, перестать покупать курсы о наеба. С вас 500 тыс. До свидания.
Парни, вы издеваетесь?
Ахаха))
Кто не понял, тот поймет (с)
Шо там такое, что стоит по 600 тысяч?!
в рекламе он писал что мог бы дать каждому по 20 тысяч, интересно дал ли хоть кому нибудь
Бригаду сюда срочно
ДА!
откуда у людей, которые готовы платить за пустые слова, такие деньги может мне кто объяснить?
Комментарий недоступен
Там идет обработка похлеще чем в сектах "У тебя всё получится" бери кредит на курс, а потом и на бизнес... Потом этот розовый туман вместе с циганом исчезает, а кредиты остаются. Видел много таких.
Блять, для меня это всегда было огромной загадкой. Как у настолько тупых людей столько денег. Единственный вариант — дети богатых родителей
В основном зумеры берут кредиты. Взрослый человек в своем уме с бабками на это не подпишется, а там ЦА "мне 22 и я решил/а стать бизнесменом и заработать 1 млн. долларов за год". Второй вариант - тупые мажоры. Третий вариант - просто тупые. + Их грамотно там ведут играя на их мечтах и слабостях. Думаю сравнение с сектой - объективно.
У меня был начальник однозначно в меру талантливый бизнесмен, неплохой человек. Но при этом верит в гороскопы и может посоветовать "хорошего нумеролога", так что не надо думать что бизнесмен это какой-то супер человек, просто в одной теме тащит.
Бабушкина хата
Кредиты и рассрочки творят чудеса)
Надежда в людях живет, что они могут поменять свою жизнь за 20к рублей и стать миллионером резко
Контрольная закупка
Мечта о волшебной таблетке так сладка
Кредиты)) они для них придуманы
Берут кредиты или набирают долгов и надеются на успешный успех
Большие деньги не являются признаком большого ума
В основном это лёгкие деньги, которые случайно попали человеку которым к ним не был готов. Вот и начинают сливать на всё подряд.
Дебилов хватает.
какие такие? 200к, - ну так это небольшие деньги
Как вариант, избавится от наследства, продать все, что получил от родителей даром и пусть все горит синим пламенем.
Новиопы, гугли
Может кто объяснить, а в чем заключается-то мошенничество?
То, что там хуйня в духе "верь в себя и все получится" - это понятно, но где факт преступления? Они в договоре гарантируют, что бизнес будет зарабатывать от N суммы в год после прохождения курсов?
Пока что я вижу только вопли дураков, которые внезапно осознали свою глупость и начали кричать о том, что все ванильные фразочки об успехе оказались не такими ванильными.
Ну смотрите, вы взяли уроки английского, а вам преподаватель каждое занятие затирает в духе «чувак, ты сможешь, открой глаза, двигайся вперед и все получится! Вот я в твои годы уже на пять языках свободно говорил, так что и у тебя все получится. Дерзай!» и все в таком духе 😁 Это тоже было бы мошенничество
Вы прямо наивный, живете в правовом государстве? Посмотрел Иван Иваныч, почесал за ухом...а не оу...л ли это Аяз лохов трясти на такие суммы, мы ему покажем кто здесь хозяин...) И вся любофф
Всё может быть очередным хайпом ради отвлечения. Даже здесь новости про Аяза набирают уже почти 700 комментариев.
На выходе может быть и такое: "Ну смотри, Аяз, мы к тебе заедем и сделаем вид, что арестовали, ты сделаешь вид, что расстроился. Общественность в очередной раз будет со слезами на глазах за всё хорошее против всего плохого. А мы параллельно... Ну ты понял."
Это РАСИЯ, а не какая-то там Америка с её тупыми законами. Тут всё по мужски решается, по справедливости: нужны деньги на войну - отбираем силой у тех, у кого политической крыши нет.
++
И ещё я думаю, у аязика наверняка есть юристы, которые всё предусмотрели. Как минимум, грамотный шаблон договора, чтобы потом было не подкопаться.
Хотя… у блиновской, наверное, тоже такие юристы были.
Конечно можно - агрессивное навязывание услуг которые не нужны клиенту, тоже бывает своего рода мошенничество. Либо продают тебе услугу, которая заведомо не будет делать то, что должна.
Допустим Аяз делает бизнес курс. В таком случае, это должно быть что-то типа MBA. Где ты как уже состоявшийся бизнесмен, который приходит на курс, и в течении обучения преподавательский состав (порой такие же бизнесмены), направляют тебя, дают свою экспертизу и знания и помогают тебе решить проблемы твоего бизнеса. Дают тебе четко сформулированное что делать чтобы был рост. Как правильно искать точки этого роста, и так далее. Не верь в себя просто и все будет, а конкретные шаги которые ты должен делать.
Может быть второй вариант, пришел человек который не бизнесмен. И который хочет пойти в бизнес. И вот тут ему как я думаю (я просто плохо представляю что он делает, по почитав статейки последних дней пришел к выводу описанному ниже), впаривают франшизы проектов. При этом слова на бумаге и слова сказанные вслух отличаются. А значит скорее всего людей сознательно вводят в заблуждение. Грубо говоря разводят на договор с мелким шрифтом под звёздочкой лишь бы получить его средства. И по сути это тоже мошенничество, просто более сложно доказуемое с точки зрения закона.
ФСБ: вы задержаны!
Аяз: Ребят, вы издеваетесь?!
Там же было "вы че, угораете что ли?". Если я правильно понял шутку про издеваетесь.
https://youtu.be/hHuLZFuugTQ?si=-bZ3ONCI6cmuaNry
А могли отнести эти деньги в Skillbox или Geekbrains и реально начать зарабатывать на фрилансе миллионы долларов сидя на Мальдивах
На самом деле, к этим компаниям тоже в интернете много претензий. Посмотрите статьи «скилбокс не возвращает деньги». Суды тоже были.
В крупных компаниях с большим кол-во учеников без судов редко бывает. Обычная практика. Надо делать возврат и все.
К нам такие «выпускники» каждый месяц стучаться с просьбой постажироваться. На деле нихуя не умеют
и кто эти люди что органы так сразу возбудились? Десятки тысяч, а может и больше за последние годы были обмануты в автосалонах всякими картами и тд. Об этом знают все, но ни один орган так и не возбудился
Какими картами вас обманули?
Просто эти не делятся с товарищем майором. Считают себя самыми хитрожопыми. Странно что их раньше не трогали.
Может быть минэкономразития срочно потребовалась консультация, как в обмен на воздух и красивые истории пополнять бюджет миллионами. Лох - это тоже природный ресурс, который можно освоить.
Еще бы неплохо внимательно посмотреть тех, кто выдает эти лицензии, и кому.
Это другое
какие нахрен карты? 80% продавцов б/у авто натуральные мошенники, продающие хлам под видом нормального авто
Мотивировал он людей кредиты выплачивать, соответсвенно больше зарабатывать 🫢
Верно сказано))
Мне абсолютно по барабану на существование Аяза и на его аудиторию, но с каких пор следователи заделались экспертами по широкому кругу вопросов и по образовательным программам в частности?
С таким прецедентом под угрозой существование любых образовательных программ, где программа не стандартизирована.
Не одобрена роскомминобрправды
К тому и ведут собственно
Не знаю, как на самом деле было, но обычно в таких случаях к следствию приглашают профильных экспертов. Может быть, привлекались бизнесмены и преподаватели, фиг знает...
Сомнительная история. К инфоцыганам отношусь негативно, но если наполнение курса по структуре и описанию совпадает с его рекламой, то никаких вопросов быть не должно.
Заплатил деньги и не понравился курс в процессе, проси возврат по фактически понесённые тратам.
Полностью прошёл курс и в конце решил, что недоволен? Твои ожидания - твои проблемы, больше не бери такие курсы и напиши плохой отзыв в отзовике.
И да, лох - не мамонт, лох не вымрет, защита лохов - не компетенция правоохранительных органов.
Ну по такой логике можно наркотики и казино разрешать. По сути решение принимает конечный покупатель, сам по своей воле. Только вот он почему-то в итоге умирает или становится беднее.
Есть реально тупые люди и их очень много. Их защита как раз работа органов.
Может он кого из родственниц / любовниц силовых "шишек" так кинул? Ведь там явно какое-то предварительное следствие шло и наверняка уже договорились с судом об аресте (может быть домашнем).
тем более они говорят, что пробный урок вообще бесплатно
Прямо сейчас обучу как достичь успеха всех читателей этого комментария. Итак! Принимайте правильные решения, а неправильные не принимайте. Жду донаты
Может, просто начнём с качественного борща?
Чтоб и не кисло, и не сладко, и желательно без уксуса?
Ведь это "так просто"!
Сотрудники ФСИН через неделю после того как Шабутдинов попал к ним в СИЗО.
Они то умеют шваброй золото добывать
Курс в какой-то сраной Плешке тоже стоит 1м рублей. И абсолютно точно такая же шняка - просто зачитывают тексты из Википедия. Аяз не виноват!
Чел реально сам себя раскрутил и имеет право назначать любую цену за тренинг. То что он приводит себя в пример.. а чего нет.. он успешный.
Кстати правильно замечено - гораздо большая проблема, это не то что курс Аяза по качеству, как курс Плешки, а то что курс Плешки по качеству ничем не лучше курса Аяза.
Образование (особенно экономическое и юридическое) в РФ себя тотально дискредитировало. Хотя и большой вопрос откуда было взяться экономическому образованию в стране, где рыночной экономики не было 80 лет, а юридическое было представлено ГУЛАГом...
А про Аяза - ну не знаю, там есть сектантство, есть воздух, есть инфоцыганство, но если человеку нужен пинок в виде потраченных на воздух пары лямов - так это выбор этого человека, Аяз тут как бы просто берет, что дают и силой никого не заставляет. В конце концов если есть вопросы - можно подать в суд, но нет - надо накатать заяву, а чего сразу киллера не наняли... С быдла зарабатывать - потом такие проблемы быдлятские и имеешь.
в Плешке тратишь за нетворкинг. Побухать в SOHO с сыном депутата - начало успешного бизнеса. А лекции там все на болте крутили, кому они нужны
Плешка?
тут явный отмыв бабла, непонятно откуда взявшегося, просто сходу всего не скажут
Даже инфоцыгане сейчас имеют аккредитацию ИТ компании 🤦
Ну они может сайты какие разрабатывали, или продукты типа CMS внедряли. Миллионы отжатых денег во что-то вкладывать же надо, коли они на организацию пришли, а не в черную.
формулировка такого мошенничества как вилами по воде, хуй докажешь, что он объебывал. Может потерять бабки это и есть один из уроков
Не будьте наивным. Как мне видится перспектива процесса экспертиза, что его продукт не является образовательной программой и его ценность равна нулю. Деньги взял, образовательный продукт не предоставил, состав мошенничества. Если бы Аяз продавал свой продукт как шоу, экзотическое шоу звезды бизнеса, возможно притянуть не получилось бы. Придумали еще что нибудь.
Лох не мамонт - не вымрет. Закроют цыган - они найдут себе новый источник.........вангую скоро круг замкнется и на сцену опять выйдут Кашпировские........и лох, воспряв духом и укрепившись деньгами, опять понесет бабло шаману😂
Так уже https://journal.tinkoff.ru/diary-tarolog-izhevsk-250k/
кашпировские не уходили
Мне одному кажется что мы все знаем кто настоящий инфоцыган?
Это который придумал схему, как поднять 200к любому мужчине, старше 18 лет?
"Настоящий" - это какой-то босс, самый мощный инфоцыган?))
Тони Робинс очень много лет делает тоже самое 🤷🏻♂️ не поддерживаю инфоциган, но весьма сомнительно, что вера в свои возможности не является таблеткой для достижения амбициозных целей, а «правильные» методики всегда работают.
1) Этот чорт не в России работает
2) Не говорит, что он бизнес-гуру
он ближе к Блиновской
Аяз же был бы только рад если б каждый россиянин хотел забить на скучную работу на дядю и пришел к нему "учиться делать кеш на вайлдберрис" :)
Если б он производить что-то учил.. а у него все просто - маркетплейсы тащат, значат забомблю мегакурс как стать миллионером на вайлдберрис (купил говно на алибабе, перепродал говно на вб). Завтра еще какая-нибудь штука в тренде будет и он на нее переключится.
Как-то даже образовательной деятельностью такое стыдно называть. Это и есть инфоцыганство.
Ну так можно же себя продавать как "поп. психолога" в таком случае - тоже не лучший вариант, но куда честнее. Только тогда "бизнесмены" к тебе ходить не будут: сеансы придется делать дешевле, аудитория менее качественная придет, и добирать деньги придется количеством, а не качеством клиентов. Как, например, всякие там Луиза Хей и Норбековы делают. Главное не лезть в медицину - а то там тоже в мошенничество перейдет.
А че в смысле? Чувак продает электронные книжки, а цену какую хочет, такую и ставит.
Если кто-то покупает, его что ли проблема?
Абсолютно верно. Я может подорожник за миллиард продаю и что? Не имею права, что-ли?
Я не понял хейта реал.
Я ходил на концетрат и на скорость.
Ну не сказать что прямо после этого я стал богатым, но какую-то минимальные знания он дает норм.
Но самое главное он круто рассказывает и мотивирует.
Мне жаль если Аяза реально посадят.
Весь этот хейт это национальная забава. Смесь зависти, злорадства и бессилия. Я ходил на масштабирование за 179 тыс.
О сектанты подтянулись)
и как вам концентрат на вкус?
Так бывает, когда годами впариваешь за большие деньги совершенно пустой продукт, с помощью токсичного маркетинга и агрессивных продаж. Карма делает свое дело)
Так бывает только в РФ, с населением с правовым нигилизмом.
Обвинение абсолютно натянуто за уши.
Если он обманывал столько лет, то почему гражданские суды не возвращали клиентам деньги?
Ждем курсы как заходить в хату первоходу)
Дык подожди. Сначала зайдет, потом выйдет и потом курсы. Наверное ))))))
Ой боюсь, боюсь (с)
Бесплатная рекомендация всем, кто планирует бизнес и идет за наставлениями к наставникам, трекерам и инфоцыганам: ищешь лидеров в нише, в которой хочется бизнес (можно не лидеров), находишь подходящее лицо, платишь ему сумму, меньшую в 5-10 раз, и получаешь информацию, на основании которой можно двигаться дальше. Или не двигаться. Так это работает - через общение с людьми, которые уже в бизнесе.
Еще есть много-много книг, видео и бесплатной инфы. Еще потребуется чуть-чуть мозгов.
Если нужна мотивация, значит бизнес лучше не делать.
Если хочется сделать х10 или что там они обещают в уже работающем бизнесе, значит бизнес лучше не делать.
Так как каждый бизнесмен знает, что ему нужно сделать, чтобы х10.
Это деньги в бизнес. Не наставникам, а в бизнес. Но гарантии нет.
Аяза поймали по личному указу Путина. Он услышал, что в штатах посадили Сэма Бэнкмана-Фрида, вызвал Пескова и спрашивает, а у нас есть кто-то типа него. Песков говорит, мол найдем. Ну говорит, его тоже посадите. Чтоб как в штатах. Сначала хотели Виталика Бутерина посадить, но его хрен поймаешь. В итоге остановились на татарине.
У нас по Личному приказу только одуванов гоняют
Уорен Баффет и Сорос приказали покончить с Аязом
Зашёл в телегу этой секты. Почитал немного комментариев. Это лютый треш, фанатики ммм один в один. Ржач полный.
"Если Аяза посадят, он найдет себя, организует зону, запустит производство, заключённые будут купаться в деньгах".
Жопой отработает на зоне если нужно, лишь бы вкладчиков не обмануть?
Не в защиту этого м-дака, но таки справедливости ради, а что мешало подать в суд? Почему сцуко граждане РФ вечно бегут заявы катать в ментовку и фсб? В чём прикол? Мусорнул - и на душе похорошело?
Хотя сдаётся мне в обычном режиме с такой заявой пойдёшь ты лесом, выглядит как запланированное мероприятие и дело было в 2019 году... Муть как всегда в правоохране РФ.
Использовать уголовку для решения гражданских споров - обычная практика в России.
Если у тебя в силовых ведомствах нужные связи.
Что такое "подать в суд"?
Типа пришел такой на проходную и говорищшь я в суд пришел на Ваню подать,где тут судья?
Конечно сначала к участковому надо идти
чота мне кажется, что всё закончится полюбовно... только не знаю между кем произойдет эта любовь) ставлю, что одной из сторон станут бабки Аяза
У вас кукла на аватарке
Крыша другая силовая появится. Ну а Аяз по другим названием своих курсов по прежнему продолжит окучивать бизнесменов. Такая же судьба у Блиновской.
Их закрывать этих инфоцыган нужно всех,я хз кто там с них имеет денег,но это абсурд.
Так Аяз то причём? Лох он есть лох, найдет как проебать бабки в любом случае
Бог?
А кто в правом верхнем углу?
Мем смешной только Портнягин ни одного курса не продавал никогда емнип
АЯЗЪ
Бабки верни
https://www.youtube.com/watch?v=F0Seep4AuMc
Сколько ещё лохопетов будет нести миллионы шаболде этой. Это как себя не уважать надо, чтобы так сделать. Из судят, выпускают. А бесит, что довольно серьезные люди у него брали интервью... Руку от говна отмыть можно, а вот репутация...
Репутация? Я вас умоляю. Тут одно крупное пиар-агентство спалили на копипиздинге - так их офф представитель с покерфейсом сказал, что плохой пиар тоже пиар
Вам то чего? Не ваши же деньги
По мне так все эти курсы и карты желаний только прикрытие для отмывания денег. Видно передел какой-то пошел. Ну и пачка налика нормальная такая на съемной квартире)
На той же квартире? Можно успеть заехать и раздать бедным?
Это так грязные деньги отмывают, "курсы" это прикрытие.
Так это всех нужно пересажать, кто курсы по IT продаёт: «Стань профи программистом за 6 месяцев»,
«Начни получать 200 тыщ.рублей в ИТ»
Как только напродаешь на сумму, которой заинтересуются важные люди и откажешься поделиться, то посадят.
Я не верю, что прям вот так одни подали заявление, а другие жестко вломились. Скорее всего с человеком разговаривали, объясняли ему что он не совсем хороший человек. И как грешник оставляет пожертвования в церкви во имя искупления грехов, так и он должен оставить небольшое пожертвование какой-нибудь группе генералов.
Но видимо жадность затмила разум Аяза.
С 200 тыщ сейчас у всех др ассоциация )))
В 2019 году проходил курс масштабирование от Лайк Центра, оно того стоило. Занятия проходили в Москва Сити, до сих пор вспоминаю с ностальгией. Мой бизнес в итоге не получилось масштабировать но примененные техники действительно дали хорошую прибыль. Не понимаю хейта в адрес Аяза.
Бот аяза, перелогинься
Ну то есть ты заплатил 179 тысяч, чтобы потусить в Москва-сити. Сомнительная инвестиция.
Хорошие новости. Но интересен финал. Может просто конфликт "крыш".
Очень много фантазий про крыши. Силовики могут взять за жопу любого, если захотят и крышу тоже. И их крышу.
Каких крыш? Долгое время, пока кубыха была большой - на всю эту околоблогерскую здабратию и сестрию никто и внимания не обращал. Там не было у них никаких крыш, если Блиновскую не считать (там сразу схема выстраивалась, но там и все ок - налоговый состав это просто значит пришла пора гос-ву отвалить доляну и все).
Сейчас кубыха сдулась, точнее даже не так, всю кубыху старую (банки, пирамиды, обнал, контрабас, решалово) взяли под контроль пару отделов ФСБ (и брали жестко - не жалея свободы и даже порой жизней мусорни, да СЭБовцев). Вот менты и тот же СЭБ с СКР в ахуе и без бабла. Чего и говорить следаки из важняка СКР вынуждены бомжевать в Некрасовке. Вот и смотрят они, а ведь есть никем не окученная сфера ))) Ну-ка Лерчик, Аяз, ну-ка, утю-утю, идите ка сюда, сладкие вы наши )) сдается мне, что это только те, что на слуху. Думаю, сейчас по многим уже "пошли" разного рода "кураторы" предлагать "абонентку" (ой зарплата "безопасника" это теперь зовется).
А этих покупашек в дурку на принудительное освидетельствование уже отправили?
В стране 14 000 психиатров. По его заявлениям в декабре 22 года в его курсах приняли участие 7 000 000 человек.
То есть если собрать всех психиатров со всей страны, то каждый должен будет освидетельствовать по 500 человек.
В среднем освидетельствование занимает 30 минут. 250 часов. По 40 часов в неделю. 6.25 недель непрерывного освидетельствования клиентов Аяза каждым психиатром.
Скорее всего после этого среди психиатров начнется массовый суицид и школа психиатрии в России окажется полностью уничтожена.
Живет, как какой-то монах... реально несклько маек и кросы