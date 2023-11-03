Raiffeisen Bank International в очередной раз отложила уход из России — сделать это в 2023 году «не получится» Статьи редакции
Компания всё ещё планирует продажу российского бизнеса — но для этого ей нужно множество разрешений, получение которых тормозит процесс.
- Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) вряд ли успеет завершить процесс ухода из России в 2023 году, пишет ORF со ссылкой на заявление гендиректора группы Йоханна Штробля.
- Группа уже неоднократно откладывала уход из страны: сначала она планировала завершить его до 30 сентября, затем — до конца декабря 2023 года.
- По словам Штробля, RBI рассматривает оба варианта ухода — продажу или отделение российского бизнеса. Задержки связаны с тем, что продажа выглядит для компании предпочтительней. Для этого группе нужны разрешения от регуляторов как в России, так и в Европе. Как много ещё времени потребуется, чтобы получить их и уйти из страны — Штробль не уточняет. Но у компании «оптимистичный настрой».
- RBI говорит об уходе из страны как минимум с мая 2022 года. Но провести это сложно — Владимир Путин запретил сделки с акциями или долями в уставном капитале 45 банков без разрешения от специальной правкомиссии. Это касается и «Райффайзенбанка».
- В России в группу RBI входят «Райффайзенбанк», лизинговая, страховая и управляющая компании. Банк входит в список системно значимых, по итогам 2021-го он занял десятое место по размеру активов.
- В феврале 2023 года Reuters узнало, что Минфин США начал проверку RBI из-за его бизнеса, связанного с Россией. В марте издание сообщило, что Европейский центробанк потребовал от группы уйти с российского рынка: он настаивал на плане действий, который включал бы продажу или закрытие подразделения в стране. После этого RBI определилась с планом действий — активы продадут или выведут из группы.
- В июле 2023 года источники Reuters сообщали, что банк приостановил работу по уходу с российского рынка: власти Австрии опасаются полного разрыва связей с Москвой и защищают RBI перед регуляторами ЕС и США, которые оказывают давление на компанию.
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Кажется, произошёл ребрендинг
в целом жёлтый вариант лучше
Походу они ещё нормальнее, чем переименовывающиеся. Просто вид делают и про себя посылают всяких душителей..
Молодцы!
Нормальные, нормальные... Защищают свои инвестиции. Действительно молодцы.Задержки связаны с тем, что продажа выглядит для компании предпочтительней. Для этого группе нужны разрешения от регуляторов как в России, так и в Европе.
а переименовывающиеся банки это кто? вроде все ушли. райф одна из последних (а в некоторые страны последняя) ниточка с рабчими корсчетами
Уйдите из РФ,у знакомого есть у них кредит на тачку,закройте к чертям счет и будьте счастливы)
Так а че изменится для знакомого? Будет должен новым собственникам
Цессия?
они просто продадут кредит коллекторам, во знакомый обрадуется 👍
вы из тех кто порезав карту считает, что и всё и договора как бы нет? банки в целом имеют ценность по размеру кредитного портфеля, который в первую очередь интересует покупателей
Через 10 лет:
Ранее мы называли 31 декабря 2033 года в качестве возможной даты ухода, но теперь это кажется маловероятным. Но у компании «оптимистичный настрой».
А зачем уходить?
А кто спрашивает?
Заставляют. Они не хотели. Доходы в РФ были выше чем в HQ.
Приказ из за океана.
Ну не знаю, все равно нужен какой-то более-менее надежный канал для бабла между РФ и остальным миром. И кто-то будет иметь с этого норм доход.
газпром банк есть
Интересно банк устраивает всякие акции типа высокого кешбека на всё и наличка без комиссии в любом банкомате, чтобы набить какую-то статистику, чтобы вместе с ней пихнуть кому-нибудь банк?Для этого эти акции устраиваются?
Просто в банке есть маркетинговый отдел со своими кпи, вот они и делают разные акции. Я думаю им вообще дела нет до ухода с рынка и всему такому, просто делают свою работу
Нет. Покупатели потенциальные ж тоже не дураки.
И вклад под 2%. Что бы люди не хранили у них деньги, а переводили в другие банки. Когда уходить придется много не унесешь.
Их же ФАС недавно заставил извиняться за рекламу «Кэшбек на Все» вот и выполнили такую акцию в качестве извинений
Пускай сидят, последний нормальный банк остался. Главное, чтобы в итоге санкции не прилетели. А риск этого от таких заявлений неиллюзорно растет...
На самих себя они санкции не введут это раз. Иностранные компании при уходе из РФ должны иметь возможность вывести деньги за рубеж это два.
Они уходят так же, как и Леруа Мерлен, но каждый день мешает потребитель мол мы же не можем выгнать потребителя, это именно он виноват в том, что нельзя закрыть дверь 🫢🫢😅
Блин у меня карта их
А у меня там валюты там дохерища еще осталось. Каждый раз подобные новости мотивируют сделать пару-тройку ходок по выносу сбережений оттуда.
Держи в курсе
Тянут, конечно, как могут.
ты бы тоже бесплатно не отдал
Нет, но они же планируют уйти. Компания крупная, без хорошего планирования просто никак! Такие вопросы с кондачка не решаются, надо посоветоваться с товарищами…
Как прибыль за квартал смотрят, все планы рушатся и заново планировать надо
Спасибо 🙏🏻
Raiffeisen - это банк Васи Пупкина с закосом под немцев
А если взять у них ипотеку, потеряется в случае их ухода?))
Нет)
Ещё перемога или уже зрада?
вот пусть и сидит уже на жёпе ровно, хоть какая то отдушина от тинкоальф со своими свистелками перделками
То есть в следующем году они еще остаются ?
Мне нужно, чтобы они оставались
Райфайзен банк не уйдёт - это не выгодно не ему ( Австрии и всей Европе )ни России и Российскому бизнесу - всё взаимно !