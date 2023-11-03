Деньги
Евгения Евсеева

Raiffeisen Bank International в очередной раз отложила уход из России — сделать это в 2023 году «не получится» Статьи редакции

Компания всё ещё планирует продажу российского бизнеса — но для этого ей нужно множество разрешений, получение которых тормозит процесс.

  • Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) вряд ли успеет завершить процесс ухода из России в 2023 году, пишет ORF со ссылкой на заявление гендиректора группы Йоханна Штробля.
  • Группа уже неоднократно откладывала уход из страны: сначала она планировала завершить его до 30 сентября, затем — до конца декабря 2023 года.

Ранее мы называли 31 декабря 2023 года в качестве возможной даты ухода, но теперь это кажется маловероятным.

Йоханн Штробль, глава RBI
  • По словам Штробля, RBI рассматривает оба варианта ухода — продажу или отделение российского бизнеса. Задержки связаны с тем, что продажа выглядит для компании предпочтительней. Для этого группе нужны разрешения от регуляторов как в России, так и в Европе. Как много ещё времени потребуется, чтобы получить их и уйти из страны — Штробль не уточняет. Но у компании «оптимистичный настрой».
  • RBI говорит об уходе из страны как минимум с мая 2022 года. Но провести это сложно — Владимир Путин запретил сделки с акциями или долями в уставном капитале 45 банков без разрешения от специальной правкомиссии. Это касается и «Райффайзенбанка».
  • В России в группу RBI входят «Райффайзенбанк», лизинговая, страховая и управляющая компании. Банк входит в список системно значимых, по итогам 2021-го он занял десятое место по размеру активов.
Фото: Willfried Gredler-Oxenbauer / APA-Picturedesk 
  • В феврале 2023 года Reuters узнало, что Минфин США начал проверку RBI из-за его бизнеса, связанного с Россией. В марте издание сообщило, что Европейский центробанк потребовал от группы уйти с российского рынка: он настаивал на плане действий, который включал бы продажу или закрытие подразделения в стране. После этого RBI определилась с планом действий — активы продадут или выведут из группы.
  • В июле 2023 года источники Reuters сообщали, что банк приостановил работу по уходу с российского рынка: власти Австрии опасаются полного разрыва связей с Москвой и защищают RBI перед регуляторами ЕС и США, которые оказывают давление на компанию.

#новость #райффайзенбанк

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90 комментариев
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Кажется, произошёл ребрендинг

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Иван Серик
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неформат

в целом жёлтый вариант лучше

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Иван Серик

Походу они ещё нормальнее, чем переименовывающиеся. Просто вид делают и про себя посылают всяких душителей..
Молодцы!

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Юрий Б.

Нормальные, нормальные... Защищают свои инвестиции. Действительно молодцы.

Задержки связаны с тем, что продажа выглядит для компании предпочтительней. Для этого группе нужны разрешения от регуляторов как в России, так и в Европе.
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3 комментария
Дно пробито

а переименовывающиеся банки это кто? вроде все ушли. райф одна из последних (а в некоторые страны последняя) ниточка с рабчими корсчетами

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Mr Black

Уйдите из РФ,у знакомого есть у них кредит на тачку,закройте к чертям счет и будьте счастливы)

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Алекс Чу

Так а че изменится для знакомого? Будет должен новым собственникам

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Kiss1nger

Цессия?

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Shepard

они просто продадут кредит коллекторам, во знакомый обрадуется 👍

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1 комментарий
неформат

вы из тех кто порезав карту считает, что и всё и договора как бы нет? банки в целом имеют ценность по размеру кредитного портфеля, который в первую очередь интересует покупателей

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Тоже хочу
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Вася Пражкин

Через 10 лет:
Ранее мы называли 31 декабря 2033 года в качестве возможной даты ухода, но теперь это кажется маловероятным. Но у компании «оптимистичный настрой».

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Колян

А зачем уходить?

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Юрий Б.

А кто спрашивает?

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1 комментарий
Leonid Bushuev

Заставляют. Они не хотели. Доходы в РФ были выше чем в HQ.

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Evgeny

Приказ из за океана.

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Zamir Saidov

Ну не знаю, все равно нужен какой-то более-менее надежный канал для бабла между РФ и остальным миром. И кто-то будет иметь с этого норм доход.

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Колян

газпром банк есть

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No One

Интересно банк устраивает всякие акции типа высокого кешбека на всё и наличка без комиссии в любом банкомате, чтобы набить какую-то статистику, чтобы вместе с ней пихнуть кому-нибудь банк?Для этого эти акции устраиваются?

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quaitiz

Просто в банке есть маркетинговый отдел со своими кпи, вот они и делают разные акции. Я думаю им вообще дела нет до ухода с рынка и всему такому, просто делают свою работу

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Leonid Krass

Нет. Покупатели потенциальные ж тоже не дураки.

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Jeronimo

И вклад под 2%. Что бы люди не хранили у них деньги, а переводили в другие банки. Когда уходить придется много не унесешь.

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Sanya

Их же ФАС недавно заставил извиняться за рекламу «Кэшбек на Все» вот и выполнили такую акцию в качестве извинений

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Император Нолимоций

Пускай сидят, последний нормальный банк остался. Главное, чтобы в итоге санкции не прилетели. А риск этого от таких заявлений неиллюзорно растет...

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Ed R

На самих себя они санкции не введут это раз. Иностранные компании при уходе из РФ должны иметь возможность вывести деньги за рубеж это два.

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5 комментариев
Murat Sirius

Они уходят так же, как и Леруа Мерлен, но каждый день мешает потребитель мол мы же не можем выгнать потребителя, это именно он виноват в том, что нельзя закрыть дверь 🫢🫢😅

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Денис

Блин у меня карта их

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ИмФам2

А у меня там валюты там дохерища еще осталось. Каждый раз подобные новости мотивируют сделать пару-тройку ходок по выносу сбережений оттуда.

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3 комментария
Александр Сырыгин

Держи в курсе

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Я сказал свое имя машине

Тянут, конечно, как могут.

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Андрей

ты бы тоже бесплатно не отдал

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Andrey Zykov

Нет, но они же планируют уйти. Компания крупная, без хорошего планирования просто никак! Такие вопросы с кондачка не решаются, надо посоветоваться с товарищами…

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Михаил Желтухин

Как прибыль за квартал смотрят, все планы рушатся и заново планировать надо

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1 комментарий
ИноПост
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Никита Гуськов

Спасибо 🙏🏻

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Тоже хочу

Raiffeisen - это банк Васи Пупкина с закосом под немцев

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Marina Marina

А если взять у них ипотеку, потеряется в случае их ухода?))

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Данил Востриков

Нет)

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James Bomond

Ещё перемога или уже зрада?

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неформат

вот пусть и сидит уже на жёпе ровно, хоть какая то отдушина от тинкоальф со своими свистелками перделками

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Nordic Michelle

То есть в следующем году они еще остаются ?

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Невероятный Блондин

Мне нужно, чтобы они оставались

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Иван Садовников

Райфайзен банк не уйдёт - это не выгодно не ему ( Австрии и всей Европе )ни России и Российскому бизнесу - всё взаимно !

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87 комментариев
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