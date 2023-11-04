Суд арестовал Аяза Шабутдинова до 16 декабря по делу о мошенничестве Статьи редакции
Следствие оценило общий ущерб от действий бизнес-тренера в 4 млн рублей.
- Шабутдинова обвинили в особо крупном мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по восьми заявлениям от потерпевших. В суде он не признал вину, пишет ТАСС.
Во время заседания адвокат настаивал, что мера пресечения в виде ареста слишком жёсткая, так как ущерб от действий Шабутдинова следствие оценило в 4 млн рублей, а весь его совокупный доход за 2022 год превысил 300 млн рублей. Защитник настаивал на залоге в 4,1 млн рублей либо домашнем аресте.
У суда были основания полагать, что подозреваемый может скрыться, утверждает прокуратура Москвы. Во время заседания выяснилось, что у него есть паспорт Сент-Люсии и действующие визы в другие страны.
- По данным Mash, в розыск также объявили гендиректора «Like Центра» Василия Алексеева.
- Аяза Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября 2023 года. Основанием стали заявления восьми предпринимателей. Они купили курсы по развитию бизнеса, суть которых сводилась к призыву «верьте в себя — и всё получится», выяснил «Ъ». Следствие считает, что основатель «Like Центра» «вводил слушателей в заблуждение и под видом образовательных услуг рассказывал им, по сути, историю своего успеха в бизнесе».
- В юридическом сервисе DestraLegal рассказали, что к ним обратилась группа бывших студентов «Like Центра», которые объединились в групповой иск. Всего — 62 человека, сумма требований — почти 11 млн рублей.
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10 лайков и я расследую его дело за сутки.
Похуй
🕯
а почему на биржу не подать в суд, что акции упали? что за бред вообще...уверен, что в договорах там у них всё прописано четко и явно дорогу перешли тому, кому не нужно. Ну или верил, что в РФ бизнес можно вести
Биржа обещает рост акций?
в рф прекрасно можно вести бизнес, если не переходить дорогу не нужным людям. Он просто наебал того, кого нельзя было
У них нет договора. Оферта на сайте, акцептация которой происходит автоматом при заполнении заявки на сайте:) юрист раскопал, который клиенту своему так вернул 2,5 млн "за обучение"
Че-та он довольный, как будто в лотерею выиграл
Поэтому что с ним работает московский бэп, а не убойный, или криминалка. В московском бэпе все настолько культурно, вежливо, как в кино. Говорю, как человек который был в бэпе)
Какой сюр. Они плохо делают не Аязу, а России.
На мой личный взгляд, вклад Аяза и лайк центра в экономику страны, больше чем у 95% чиновников вместе взятых.
С регистрацией вас!
На чем основана такая оценка?
Кажется это все корпоративные войны. К нему ярдрей месяц назад заезжал, мб после этого чуваки поняли что можно что то отсудить)
Еще одно позорное пустое дело.
Даже дискуссий вести некому не хочется
Непонятно в чем предъява все таки
159 4 по ней обычно в СИЗО суда ждут
Ещё бы фантиков этой секты в СИЗО отправили
И порядок жесткой рукой навести, ага.
Скорее всего подозревают в схеме подобной Блиновской. Из-за этого под залог не выпустили
да всех их под суд - общипывают лохов