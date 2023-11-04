Во время заседания адвокат настаивал, что мера пресечения в виде ареста слишком жёсткая, так как ущерб от действий Шабутдинова следствие оценило в 4 млн рублей, а весь его совокупный доход за 2022 год превысил 300 млн рублей. Защитник настаивал на залоге в 4,1 млн рублей либо домашнем аресте.