Деньги
Маша Цепелева

Суд арестовал Аяза Шабутдинова до 16 декабря по делу о мошенничестве Статьи редакции

Следствие оценило общий ущерб от действий бизнес-тренера в 4 млн рублей.

Видео из зала суда, прокуратура Москвы
  • Шабутдинова обвинили в особо крупном мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по восьми заявлениям от потерпевших. В суде он не признал вину, пишет ТАСС.

  • Во время заседания адвокат настаивал, что мера пресечения в виде ареста слишком жёсткая, так как ущерб от действий Шабутдинова следствие оценило в 4 млн рублей, а весь его совокупный доход за 2022 год превысил 300 млн рублей. Защитник настаивал на залоге в 4,1 млн рублей либо домашнем аресте.

  • У суда были основания полагать, что подозреваемый может скрыться, утверждает прокуратура Москвы. Во время заседания выяснилось, что у него есть паспорт Сент-Люсии и действующие визы в другие страны.

  • По данным Mash, в розыск также объявили гендиректора «Like Центра» Василия Алексеева.
  • Аяза Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября 2023 года. Основанием стали заявления восьми предпринимателей. Они купили курсы по развитию бизнеса, суть которых сводилась к призыву «верьте в себя — и всё получится», выяснил «Ъ». Следствие считает, что основатель «Like Центра» «вводил слушателей в заблуждение и под видом образовательных услуг рассказывал им, по сути, историю своего успеха в бизнесе».
  • В юридическом сервисе DestraLegal рассказали, что к ним обратилась группа бывших студентов «Like Центра», которые объединились в групповой иск. Всего — 62 человека, сумма требований — почти 11 млн рублей.

#новость #аязшабудтинов

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84 комментария
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 Андрей Вечерний

10 лайков и я расследую его дело за сутки.

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Невероятный Блондин

Похуй
🕯

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1 комментарий
Вадим М.

а почему на биржу не подать в суд, что акции упали? что за бред вообще...уверен, что в договорах там у них всё прописано четко и явно дорогу перешли тому, кому не нужно. Ну или верил, что в РФ бизнес можно вести

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Мурад Муртазалиев

Биржа обещает рост акций?

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12 комментариев
Александр Спеваков

в рф прекрасно можно вести бизнес, если не переходить дорогу не нужным людям. Он просто наебал того, кого нельзя было

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1 комментарий
Pushkareva Ekaterina

У них нет договора. Оферта на сайте, акцептация которой происходит автоматом при заполнении заявки на сайте:) юрист раскопал, который клиенту своему так вернул 2,5 млн "за обучение"

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8 комментариев
Вася Пражкин

Че-та он довольный, как будто в лотерею выиграл

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Мурад Муртазалиев

Поэтому что с ним работает московский бэп, а не убойный, или криминалка. В московском бэпе все настолько культурно, вежливо, как в кино. Говорю, как человек который был в бэпе)

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2 комментария
Daniil

Какой сюр. Они плохо делают не Аязу, а России.

На мой личный взгляд, вклад Аяза и лайк центра в экономику страны, больше чем у 95% чиновников вместе взятых.

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Andrey Kartsev

С регистрацией вас!

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1 комментарий
Timur e la squadra

На чем основана такая оценка?

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Nicholas G

Кажется это все корпоративные войны. К нему ярдрей месяц назад заезжал, мб после этого чуваки поняли что можно что то отсудить)

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Шерсть на носу

Еще одно позорное пустое дело.

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Денис

Даже дискуссий вести некому не хочется

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Хозяин местных лахтаботов

Непонятно в чем предъява все таки

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Мурад Муртазалиев

159 4 по ней обычно в СИЗО суда ждут

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Мурад Муртазалиев

Ещё бы фантиков этой секты в СИЗО отправили

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Shoo

И порядок жесткой рукой навести, ага.

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Егор Корницкий

Скорее всего подозревают в схеме подобной Блиновской. Из-за этого под залог не выпустили

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Gatsby

да всех их под суд - общипывают лохов

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81 комментарий
Раскрывать всегда
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