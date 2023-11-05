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Фото «РИА Новости»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 4-6 ноября: доллар — 93,03 рубля (на 14 копеек меньше, чем 3 ноября), евро — 99,01 рубля (на две копейки больше).

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Курсы на Мосбирже: доллар — 92,42 рубля, евро — 98,94 рубля.

Курсы на Forex на 21:58 мск 3 ноября: доллар — 92,3 рубля, евро — 99,08 рубля.

Кто и как адаптируется

В России сложились предпосылки для снижения цен на горбушу и красную икру из-за увеличения объёма вылова и объёмов производства, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, цена у рыбаков снизилась примерно в полтора раза.

Правительство разрешит заправкам торговать премиальными сортами топлива, только если в наличии есть базовые виды бензина и дизеля. Готовятся изменения в нормативную базу, сообщил вице-премьер Александр Новак.

Российским компаниям нужно учитывать особенности китайского рынка и адаптировать под него свою продукцию, заявил замминистра промышленности и торговли России Василий Осьмаков. Он считает наиболее перспективными направлениями в торговле с Китаем всё, что связано с поставками продукции АПК, леса, деревопереработкой, косметикой, фармацевтикой и машиностроением.

Какие есть проблемы и трудности

Red Wings опровергла данные об отмене большинства рейсов в Тель-Авив и обратно. Компания сохранит рейсы из Москвы и Сочи. Ранее 4 ноября несколько Telegram-каналов сообщили, что авиакомпания отменит все рейсы в Израиль, оставит только полеты из Сочи.