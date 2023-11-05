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Деньги
Маша Цепелева

День 620: Росрыболовство спрогнозировало снижение цен на красную икру и горбушу Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото «РИА Новости»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 4-6 ноября: доллар — 93,03 рубля (на 14 копеек меньше, чем 3 ноября), евро — 99,01 рубля (на две копейки больше).

Курсы на Мосбирже: доллар — 92,42 рубля, евро — 98,94 рубля.

Курсы на Forex на 21:58 мск 3 ноября: доллар — 92,3 рубля, евро — 99,08 рубля.

Кто и как адаптируется

В России сложились предпосылки для снижения цен на горбушу и красную икру из-за увеличения объёма вылова и объёмов производства, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, цена у рыбаков снизилась примерно в полтора раза.

Правительство разрешит заправкам торговать премиальными сортами топлива, только если в наличии есть базовые виды бензина и дизеля. Готовятся изменения в нормативную базу, сообщил вице-премьер Александр Новак.

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Российским компаниям нужно учитывать особенности китайского рынка и адаптировать под него свою продукцию, заявил замминистра промышленности и торговли России Василий Осьмаков. Он считает наиболее перспективными направлениями в торговле с Китаем всё, что связано с поставками продукции АПК, леса, деревопереработкой, косметикой, фармацевтикой и машиностроением.

Какие есть проблемы и трудности

Red Wings опровергла данные об отмене большинства рейсов в Тель-Авив и обратно. Компания сохранит рейсы из Москвы и Сочи. Ранее 4 ноября несколько Telegram-каналов сообщили, что авиакомпания отменит все рейсы в Израиль, оставит только полеты из Сочи.

Новости предыдущего дня, 4 ноября — здесь.

#новость

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33 комментария
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 Вадим Д.
В России сложились предпосылки для снижения цен на горбушу и красную икру

Фантазёр ты меня называла!

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S.Capusta

Будем покупать в государственных магазинах "Океан", которые
собиралось открыть то же Росрыболовство, которое сейчас увидело снижение цен. ))

https://www.rbc.ru/business/28/06/2018/5b33bed79a7947203d122a7b

Росрыболовство откроет сеть государственных…
Росрыболовство вернулось к идее создать в России рыбные магазины с доступными ценами. На базе…
www.rbc.ru
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Вадим Д.

Великолепные магазины ведь были, к слову, жаль что уничтожены давным-давно.

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James Bomond

И теневой рынок в них тоже был великолепным
https://retailer.ru/legendy-torgovli-v-sssr-okean-set-rybnyh-magazinov-s-kapitalisticheskim-dushkom/

«Океан» — советская сеть рыбных магазинов с…
Поучительная история сети фирменных магазинов «Океан», которая началась с инновационного подхода к…
retailer.ru
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Иван Серик

Ага, держи карман шире!
Ну точно не перед Новым годом!

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Ware Wow

да красная икра и так вроде по бросовым ценам, по крайней мере вот те банки жестяные, недорогие.

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Ed R

В этих банках может быть суррогат.

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Oleg Vlasov

Можете купить, посмотреть, что продается в жестяных банках. Особенно рекомендую купить в магните\пятерочке итд. Купить, посмотреть можете, а вот кушать НЕ рекомендую.

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Jeronimo

Это те, что в "броне" холодильниках у касс стоят, что бы не воровали?

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Griby Lenina

Если у них нет хлеба, пусть едят икру!

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Иван Серик

Тошнит уже.. Хочу хлеба!

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Центр принятия решений
сложились предпосылки для снижения

Да, я тоже видел. В магните сейчас акция, скидка в 3 процента по купону и еще процент кешбеком. Так что заживем

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James Bomond

Это не икра будет дешевле, а маржа у сетей больше

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Вадим Д.

Всё, долой элитные заправки с премиальным топливом (что это, авиационный керосин?!)! Теперь везде всё одинаковое будет, что, в общем-то, нормально, все будут знать чего их на заправках ожидает.

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Фоксик

Фармацевтика и машиностроенние особенно порадовали.
Хотя, какие-нибудь травки продать в Китай можно. Они народную медицину любят

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Leonid Bushuev

Ну что я могу сказать:
Завтра еще один выходной, так что продолжаем отдыхать! Всем хороших выходных!

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Вадим Д.
Российским компаниям нужно учитывать особенности китайского рынка и адаптировать под него свою продукцию

Всё ясно, свой рынок и продукция — фикция. Только вот кроме ресурсов, нужно ли Китаю что-то из РФ?

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Иван Серик

То-то мы поставляем им готовые палочки для еды, а не, как идиоты лес сплавляем!

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хастлер (ша)

Черная икра по акции теперь?

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Асушник

Совсем недавно мой родственник в Комсомольске-на-Амуре замороженную икру кеты купил за 3500 р., с рук.

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Тоже хочу

Я в прошлом году покупал икру 850р за баночку, в этом уже 2.000 за туже банку. Выросло в x100 раз, упало на 10%. Профит

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