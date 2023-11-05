День 620: Росрыболовство спрогнозировало снижение цен на красную икру и горбушу Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 4-6 ноября: доллар — 93,03 рубля (на 14 копеек меньше, чем 3 ноября), евро — 99,01 рубля (на две копейки больше).
Кто и как адаптируется
В России сложились предпосылки для снижения цен на горбушу и красную икру из-за увеличения объёма вылова и объёмов производства, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, цена у рыбаков снизилась примерно в полтора раза.
Правительство разрешит заправкам торговать премиальными сортами топлива, только если в наличии есть базовые виды бензина и дизеля. Готовятся изменения в нормативную базу, сообщил вице-премьер Александр Новак.
Российским компаниям нужно учитывать особенности китайского рынка и адаптировать под него свою продукцию, заявил замминистра промышленности и торговли России Василий Осьмаков. Он считает наиболее перспективными направлениями в торговле с Китаем всё, что связано с поставками продукции АПК, леса, деревопереработкой, косметикой, фармацевтикой и машиностроением.
Какие есть проблемы и трудности
Red Wings опровергла данные об отмене большинства рейсов в Тель-Авив и обратно. Компания сохранит рейсы из Москвы и Сочи. Ранее 4 ноября несколько Telegram-каналов сообщили, что авиакомпания отменит все рейсы в Израиль, оставит только полеты из Сочи.
Новости предыдущего дня, 4 ноября — здесь.
Фантазёр ты меня называла!
Будем покупать в государственных магазинах "Океан", которые
собиралось открыть то же Росрыболовство, которое сейчас увидело снижение цен. ))
https://www.rbc.ru/business/28/06/2018/5b33bed79a7947203d122a7b
Великолепные магазины ведь были, к слову, жаль что уничтожены давным-давно.
И теневой рынок в них тоже был великолепным
https://retailer.ru/legendy-torgovli-v-sssr-okean-set-rybnyh-magazinov-s-kapitalisticheskim-dushkom/
Ага, держи карман шире!
Ну точно не перед Новым годом!
да красная икра и так вроде по бросовым ценам, по крайней мере вот те банки жестяные, недорогие.
В этих банках может быть суррогат.
Можете купить, посмотреть, что продается в жестяных банках. Особенно рекомендую купить в магните\пятерочке итд. Купить, посмотреть можете, а вот кушать НЕ рекомендую.
Это те, что в "броне" холодильниках у касс стоят, что бы не воровали?
Если у них нет хлеба, пусть едят икру!
Тошнит уже.. Хочу хлеба!
Да, я тоже видел. В магните сейчас акция, скидка в 3 процента по купону и еще процент кешбеком. Так что заживем
Это не икра будет дешевле, а маржа у сетей больше
Всё, долой элитные заправки с премиальным топливом (что это, авиационный керосин?!)! Теперь везде всё одинаковое будет, что, в общем-то, нормально, все будут знать чего их на заправках ожидает.
Фармацевтика и машиностроенние особенно порадовали.
Хотя, какие-нибудь травки продать в Китай можно. Они народную медицину любят
Ну что я могу сказать:
Завтра еще один выходной, так что продолжаем отдыхать! Всем хороших выходных!
Всё ясно, свой рынок и продукция — фикция. Только вот кроме ресурсов, нужно ли Китаю что-то из РФ?
То-то мы поставляем им готовые палочки для еды, а не, как идиоты лес сплавляем!
Черная икра по акции теперь?
Совсем недавно мой родственник в Комсомольске-на-Амуре замороженную икру кеты купил за 3500 р., с рук.
Я в прошлом году покупал икру 850р за баночку, в этом уже 2.000 за туже банку. Выросло в x100 раз, упало на 10%. Профит