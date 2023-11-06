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Фото: «СПБ Биржа»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 4-6 ноября: доллар — 93,03 рубля (на 14 копеек меньше, чем 3 ноября), евро — 99,01 рубля (на две копейки больше).

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Курсы на Мосбирже на 11:11 мск: доллар — 92,16 рубля, евро — 98,87 рубля.

Курсы на Forex на 21:58 мск 3 ноября: доллар — 92,3 рубля, евро — 99,08 рубля.

«СПБ Биржа» сообщила, что торги иностранными акциями будут приостановлены ещё как минимум семь рабочих дней. Площадка объяснила, что торги остановили для проведения комплаенс-процедур, сейчас биржа «взаимодействует с российскими и иностранными контрагентами, чтобы установить порядок действий в сложившихся условиях». О результатах консультаций объявят позднее.

Контекст

С января по сентябрь 2023 года россияне совершили 21 млн поездок за рубеж, подсчитал РБК на основе статистики погранслужбы ФСБ. Количество выездов за границу на 20% превысило показатели января-сентября 2022-го, когда россияне совершили 17,4 млн поездок. В числе самых популярных стран — Турция, Абхазия и Казахстан.

Источник: РБК

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