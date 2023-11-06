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Деньги
Евгения Евсеева

День 621: «СПБ Биржа» ещё минимум на семь дней продлит приостановку торгов иностранными акциями Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото: «СПБ Биржа»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 4-6 ноября: доллар — 93,03 рубля (на 14 копеек меньше, чем 3 ноября), евро — 99,01 рубля (на две копейки больше).

Курсы на Мосбирже на 11:11 мск: доллар — 92,16 рубля, евро — 98,87 рубля.

Курсы на Forex на 21:58 мск 3 ноября: доллар — 92,3 рубля, евро — 99,08 рубля.

«СПБ Биржа» сообщила, что торги иностранными акциями будут приостановлены ещё как минимум семь рабочих дней. Площадка объяснила, что торги остановили для проведения комплаенс-процедур, сейчас биржа «взаимодействует с российскими и иностранными контрагентами, чтобы установить порядок действий в сложившихся условиях». О результатах консультаций объявят позднее.

Контекст

С января по сентябрь 2023 года россияне совершили 21 млн поездок за рубеж, подсчитал РБК на основе статистики погранслужбы ФСБ. Количество выездов за границу на 20% превысило показатели января-сентября 2022-го, когда россияне совершили 17,4 млн поездок. В числе самых популярных стран — Турция, Абхазия и Казахстан.

Источник: РБК

Forbes рассказывает о жизни в Болгарии: кто и зачем едет туда из России, почему страна популярна у цифровых кочевников и стоит ли открывать там бизнес.

Новости предыдущего дня, 5 ноября — здесь.

#новость

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66 комментариев
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 Piu-piu

Что за страна такая «Абхазия»?

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S.Capusta

Поставщик мандаринов на Новый год.

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2 комментария
Андрей Панов

Что за страна такая «Тайвань»?

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3 комментария
Хозяин местных лахтаботов

Там еще флот есть с недавних пор есть, как только кое у кого появились ракеты

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1 комментарий
Илья Попов

Этот вопрос не к нам - лучше спросить у Владимира Владимировича Путина.

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2 комментария
дед Мазай и теоретики

-

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2 комментария
Михаил

Два дня назад они заявляли

Введённые санкции не затронут активы клиентов.

Теперь пук среньк

сейчас биржа «взаимодействует с российскими и иностранными контрагентами, чтобы установить порядок действий в сложившихся условиях

Через семь дней скажут, мы готовы начать работать хоть завтра, но что-то случилось и иностранными контрагенты не берут трубку, поэтому ваши акции не заблокированы, а переведены на неторговый раздел и на 100% принадлежат вам

Все это, люди уже проходили еще в прошлом году. И поняли, что все эти шараги никакой отвественности за сохранность клиентских активов не несут, чисто безответственно рубят бабки на комиссиях под активную рекламу во время санкции - срочно вкладывайтесь в Омерику, 1000% доходности

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Вася Пражкин

Прикиньте, полмиллиона россиян продолжают ездить за Fairy и лососем в финку ).

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Piu-piu

Оттуда удобно попадать в Питер и обратно, если есть европейские документы.

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2 комментария
Роман Вячеславович

прикинь в 2019 году турпоток был 9,5 миллиона человек
https://www.fontanka.ru/2020/01/17/049/

Сократился немношк, на 95%

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Роман Вячеславович

Летом они рассказывали, что санкции - все, выдохлись
А тут карты UnionPay от банков «Русский стандарт» и ВБРР - ФСЕ.

Под американские санкции попали следующие российские кредитные организации: Абсолют-банк, Банк «Бланк», «Хоум банк», «Почта банк», Всероссийский банк развития регионов, «Русский стандарт», «Русский региональный банк», East West United Bank (входит в АФК «Система»).
И СПБ бирже досталось пряников.

Все еще верите в то, что соседи будут помогать россиянам обходить санкции ? Я тоже верю в русалок и домовых.

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Бомж

Сосед проголосовал за резолюцию против агрессии России в ООН, но всё равно он остаётся дружелюбным соседом.

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Хозяин местных лахтаботов

Импортозамещение в судостроении, которое ведется минимум с 2014 года, пока не помогло стать российским строителям конкурентоспособными. Об этом рассказали судовладельцы, которые по-прежнему предпочитают размещать заказы в Китае.

Руководитель компании «Оптимакс» Аркадий Быковский рассказал, что суда проекта Optimax планируются к постройке в Китае и ожидаются в 2025 году, передает «ПортНьюс». По оценке его компании, строительство судов в Китае обойдется дешевле. «В Китае такое судно стоит чуть больше 1 млрд рублей, а на российских верфях — 2-2,5 млрд рублей… Мы рассчитываем в ближайшее время подписать контракт на строительство порядка 20 судов. При оптимистичном развитии инвестиционного проекта первые суда появятся в навигацию 2025 года», — рассказал руководитель компании.

По его словам, проект по покупке кораблей в Китае происходит с участием, связанного с Минэкономразвития, торгового дома «Сделано в Ульяновской области». Это юрлицо получит контракт на эксплуатацию 10 судов после прибытия судов из Поднебесной.

Глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что на верфях Объединённой судостроительной корпорации (управляется ВТБ) в Петербурге применяется оборудование 1932 года. «Там станки работают — но не все, к счастью, но много — 1932 года. Производство — Германия, вывезенные по репарациям соответственно», — говорил Костин.

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Вася Пражкин
Там станки работают — но не все, к счастью, но много — 1932 года.

"не все, к счастью" - хуясе счастье у Костина, конечно.

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Роман Вячеславович

Так они судостроение развивают, а надо судопроизводство!

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Denis Azarenko

Вот это качество станков, китайские станки так долго не протянут

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Император Нолимоций
проект по покупке кораблей в Китае происходит с участием, связанного с Минэкономразвития, торгового дома «Сделано в Ульяновской области»

В этом пассаже прекрасно всё.

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Вадим Д.

Осталось 7 дней... Но нет, осталось куда больше, к сожалению.

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дед Мазай и теоретики

Что за 7 дней?...

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Вадим Д.

Абхазия такой прям зарубеж (-:

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ЯжПрограммист
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Николай Емцев

Ну и хорошо, что «СПБ Биржа» позже сообщит о результатах консультаций, а то я не могу уже дождаться этого счастливого часа. Главное, чтобы не забыли про своих клиентов. Семь дней ожидания это целая вечность, особенно когда дело касается денег. Без сонные ночи, валидол, корвалол, волокардин и всё такое. Ну, будем ждать.

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Александр Кудин

21 миллион поездок неплохо, это все ИТ?)

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Piu-piu

На 150 млн страну? 0.14 на человека. 4.5 млн из которых в несуществующую страну?) во Франции в среднем 2 выезда в год на каждого гражданина и 0.5 выездов на гражданина за пределы Шенгена, например. И эта не самая путешествующая нация

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4 комментария
Денис Самуров

Нереальный за рубеж какой-то
Абхазия и Казахстан

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ЯжПрограммист

А что не так? Плохие страны?

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63 комментария
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