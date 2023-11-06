День 621: «СПБ Биржа» ещё минимум на семь дней продлит приостановку торгов иностранными акциями Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 4-6 ноября: доллар — 93,03 рубля (на 14 копеек меньше, чем 3 ноября), евро — 99,01 рубля (на две копейки больше).
«СПБ Биржа» сообщила, что торги иностранными акциями будут приостановлены ещё как минимум семь рабочих дней. Площадка объяснила, что торги остановили для проведения комплаенс-процедур, сейчас биржа «взаимодействует с российскими и иностранными контрагентами, чтобы установить порядок действий в сложившихся условиях». О результатах консультаций объявят позднее.
Контекст
С января по сентябрь 2023 года россияне совершили 21 млн поездок за рубеж, подсчитал РБК на основе статистики погранслужбы ФСБ. Количество выездов за границу на 20% превысило показатели января-сентября 2022-го, когда россияне совершили 17,4 млн поездок. В числе самых популярных стран — Турция, Абхазия и Казахстан.
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Новости предыдущего дня, 5 ноября — здесь.
Что за страна такая «Абхазия»?
Поставщик мандаринов на Новый год.
Что за страна такая «Тайвань»?
Там еще флот есть с недавних пор есть, как только кое у кого появились ракеты
Этот вопрос не к нам - лучше спросить у Владимира Владимировича Путина.
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Два дня назад они заявлялиВведённые санкции не затронут активы клиентов.
Теперь пук среньксейчас биржа «взаимодействует с российскими и иностранными контрагентами, чтобы установить порядок действий в сложившихся условиях
Через семь дней скажут, мы готовы начать работать хоть завтра, но что-то случилось и иностранными контрагенты не берут трубку, поэтому ваши акции не заблокированы, а переведены на неторговый раздел и на 100% принадлежат вам
Все это, люди уже проходили еще в прошлом году. И поняли, что все эти шараги никакой отвественности за сохранность клиентских активов не несут, чисто безответственно рубят бабки на комиссиях под активную рекламу во время санкции - срочно вкладывайтесь в Омерику, 1000% доходности
Прикиньте, полмиллиона россиян продолжают ездить за Fairy и лососем в финку ).
Оттуда удобно попадать в Питер и обратно, если есть европейские документы.
прикинь в 2019 году турпоток был 9,5 миллиона человек
https://www.fontanka.ru/2020/01/17/049/
Сократился немношк, на 95%
Летом они рассказывали, что санкции - все, выдохлись
А тут карты UnionPay от банков «Русский стандарт» и ВБРР - ФСЕ.
Под американские санкции попали следующие российские кредитные организации: Абсолют-банк, Банк «Бланк», «Хоум банк», «Почта банк», Всероссийский банк развития регионов, «Русский стандарт», «Русский региональный банк», East West United Bank (входит в АФК «Система»).
И СПБ бирже досталось пряников.
Все еще верите в то, что соседи будут помогать россиянам обходить санкции ? Я тоже верю в русалок и домовых.
Сосед проголосовал за резолюцию против агрессии России в ООН, но всё равно он остаётся дружелюбным соседом.
Импортозамещение в судостроении, которое ведется минимум с 2014 года, пока не помогло стать российским строителям конкурентоспособными. Об этом рассказали судовладельцы, которые по-прежнему предпочитают размещать заказы в Китае.
Руководитель компании «Оптимакс» Аркадий Быковский рассказал, что суда проекта Optimax планируются к постройке в Китае и ожидаются в 2025 году, передает «ПортНьюс». По оценке его компании, строительство судов в Китае обойдется дешевле. «В Китае такое судно стоит чуть больше 1 млрд рублей, а на российских верфях — 2-2,5 млрд рублей… Мы рассчитываем в ближайшее время подписать контракт на строительство порядка 20 судов. При оптимистичном развитии инвестиционного проекта первые суда появятся в навигацию 2025 года», — рассказал руководитель компании.
По его словам, проект по покупке кораблей в Китае происходит с участием, связанного с Минэкономразвития, торгового дома «Сделано в Ульяновской области». Это юрлицо получит контракт на эксплуатацию 10 судов после прибытия судов из Поднебесной.
Глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что на верфях Объединённой судостроительной корпорации (управляется ВТБ) в Петербурге применяется оборудование 1932 года. «Там станки работают — но не все, к счастью, но много — 1932 года. Производство — Германия, вывезенные по репарациям соответственно», — говорил Костин.
"не все, к счастью" - хуясе счастье у Костина, конечно.
Так они судостроение развивают, а надо судопроизводство!
Вот это качество станков, китайские станки так долго не протянут
В этом пассаже прекрасно всё.
Осталось 7 дней... Но нет, осталось куда больше, к сожалению.
Что за 7 дней?...
Абхазия такой прям зарубеж (-:
Ну и хорошо, что «СПБ Биржа» позже сообщит о результатах консультаций, а то я не могу уже дождаться этого счастливого часа. Главное, чтобы не забыли про своих клиентов. Семь дней ожидания это целая вечность, особенно когда дело касается денег. Без сонные ночи, валидол, корвалол, волокардин и всё такое. Ну, будем ждать.
21 миллион поездок неплохо, это все ИТ?)
На 150 млн страну? 0.14 на человека. 4.5 млн из которых в несуществующую страну?) во Франции в среднем 2 выезда в год на каждого гражданина и 0.5 выездов на гражданина за пределы Шенгена, например. И эта не самая путешествующая нация
Нереальный за рубеж какой-то
Абхазия и Казахстан
А что не так? Плохие страны?