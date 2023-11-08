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Деньги
Маша Цепелева

День 623: дистрибутор закрыл магазины турецких брендов одежды Ipekyol и Twist после года работы Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото Martini Rus

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 8 ноября: доллар — 92,41 рубля (на 62 копейки меньше, чем 7 ноября), евро — 98,78 рубля (на 23 копейки меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:50 мск: доллар — 92,34 рубля, евро — 98,69 рубля.

Курсы на Forex на 07:50 мск: доллар — 92,02 рубля, евро — 98,36 рубля.

Кто и как адаптируется

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила в Минтранс предложение о создании единого чёрного списка пассажиров для всех авиакомпаний. Сейчас у каждой компании он свой и аннулируется через год. Теперь в отрасли хотят отказывать в перевозке за курение и мелкое хулиганство, а действие чёрного списка продлить на три года и дать к нему доступ туроператорам.

Национальная система платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир» и разработчик «СБПэй») и «Открытая мобильная платформа» (ОМП, «дочка» «Ростелекома» и разработчик «Авроры») разрабатывают первое платёжное приложение для ОС «Аврора» — «СБПэй».

Шведская компания «Теле2 Свериэ АБ» разрешила российскому ООО «Т2 РТК холдинг» использовать товарный знак Tele2 до 31 декабря 2024 года.

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Минпромторг пересмотрел подходы к локализации в автопроме. Теперь больше баллов дадут за выпуск элементной базы для сложных компонентов.

Китайские фабрики по производству бытовой техники снизили на 5–10% цены контрактного производства, это стимулировало российских заказчиков отказываться в их пользу от турецких фабрик, рассказали «Ъ» опрошенные производители техники.

Какие есть проблемы и трудности

Дистрибутор «Джамилько» спустя год закрыл единственные в России магазины Ipekyol и Twist. Эксперты говорят о слабой известности новых турецких брендов из-за низкой маркетинговой активности, высокой конкуренции с российскими сетями и роста популярности онлайн-покупок.

Контекст

По итогам девяти месяцев 2023 года общий объём выданных населению и бизнесу кредитов впервые превысил 100 трлн рублей, указано в статистике ЦБ. Наибольший вклад в кредитование населения вносит ипотека. По прогнозу регулятора, рост кредитования в 2023-м составит 17-20%.

Новости предыдущего дня, 7 ноября — здесь.

#новость

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49 комментариев
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 Слегка Придурковатый

"снизили на 5–10% цены контрактного производства"

Прочитал как "контрафактного производства".

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Николай

Не исключено, Это Китай)

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Вадим Д.

О, новые баны авиапассажирам, вот давно порая если честно, сделать такие ЧС общими по отрасли.

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Score of Doom

Мне сегодня приснилось что мне поставили 500 дизлайков, среди которых был и ты. Пора перестать сидеть на vc

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Вадим Д.

?!! Отдохнуть точно нужно (-:

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Serney

3 года многовато. Год и штраф оптимально

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Вадим Д.

Ну что ж за напасть, даже «знамениетые» турецкие бренды закрывают магазины.

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Alex

Впервые слышу эти "знаменитые" слова. Собственно поэтому наверное и уходят - не зашло никому

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Вадим Д.

Да ясный пень (-:

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Вадим Д.
стимулировало российских заказчиков отказываться в их пользу от турецких фабрик

Российские заказчики отказывались от китайских товаров в пользу турецких?! Тут удивись все: китайцы, турки, но больше всех — российские заказчики.

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John Smith
Теперь в отрасли хотят отказывать в перевозке за курение и мелкое хулиганство, а действие чёрного списка продлить на три года и дать к нему доступ туроператорам

Давно пора. Знакомая стюардесса рассказывает, что почти каждый третий рейс находится мудачек, который решает закурить в туалете (2-3 часа ж сложно выдержать), или набухивается перед полетом и потом начинает творить беспредел в самолете.

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Слегка Придурковатый

Щетаю, чтобы не ущемлять курильщиков, коих уже ущемили за последние годы пиздец как, нужно обязать каждую авиакомпанию сделать на каждом борту курилку.

Раньше курили, и всё заебись было. Пока мерзкие зожники не стали протягивать свои щупальца во все сферы бытия.

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Инженер-душнила

Вагон для курящих цеплять позади самолета.

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Слегка Придурковатый

Уважаемые курящие, не забываем держаться за поручни! Наш самолётовоз подлетает к конечной.

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Александр Привалов

Да можно просто открытую площадку снаружи оборудовать через тамбур

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Юрий Б.
сделать на каждом борту курилку.

Чтобы оплатили вытяжку в ней и возимое пустое место не курящие

Раньше курили, и всё заебись было.

Сейчас это кажется нонсенсом.

А, то наброс был. Как я не догадался

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Слегка Придурковатый

"Чтобы оплатили вытяжку в ней и возимое пустое место не курящие"

Мы, курящие (а если ещё и пьющие) платим налогов побольше всяких там некурящих и непьющих слабаков. Поэтому уже сполна оплатили все пустые места на всех бортах на 1488 лет вперёд.

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Юрий Б.

А медицинское обслуживание? Шах и мат.

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Слегка Придурковатый

А пенсионное обеспечение? Многие из нас живут меньше - а платят пенсии на всю катушку, ёпта.

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Соня

вы платите налоги за то что сами же меньше живете и сами же не доживаете до пенсии

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Слегка Придурковатый

Вот именно - тем самым приносим государству дополнительные доходы и снижаем нагрузку на пенсии. Да нас вообще на руках носить должны.

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Чех в чешках

Пусть запрещают пить. Места для курильщиков пусть будут сзади. Они в животных не превращаются в отличие от выпивших.

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Чех в чешках

И разрешить только электронные сигареты. Никакого огня

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Вадим Д.

Хм, разработчик Авроры (Андроид) будет «разрабатывать» приложение СБПэй, которое уже есть для Андроида, но теперь для Авроры (Андроид)? Как считают авроростроители, миллионы россиян замерли в трепетном ожидании.

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Vasiliy

аврора на андроиде разве? на sailfish os вроде

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John Smith
Дистрибутор «Джамилько» спустя год закрыл единственные в России магазины Ipekyol и Twist

Потому что продавали унылые тряпки, уровня ивановского трикотажа. Тот же Вайкики в бюджетном сегменте успешно продается.

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Премудрый пискарь

"Китайские фабрики по производству бытовой техники снизили на 5–10% цены контрактного производства, это стимулировало российских заказчиков отказываться в их пользу от турецких фабрик"
Импортозамещение оно такое да...

Дистрибутор «Джамилько» спустя год закрыл единственные в России магазины Ipekyol и Twist.
...

"По итогам девяти месяцев 2023 года общий объём выданных населению и бизнесу кредитов впервые превысил 100 трлн рублей"
Уверенный рост! Ура! Ура!

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Ed R

Этот бренд не выговоришь даже.

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Кот.Финанс

Наши турецкие друзья

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Забыл Эмейлов
Теперь больше баллов дадут за выпуск элементной базы для сложных компонентов.

я считаю, значки спереди и сзади - самые важные компоненты. это всё-таки и реклама - увидит прохожий машину, если ему понравится, он же пойдет смотреть, какой значок - ну и вообще, вот стоишь в пробке - смотришь на значок следующей машины, и т.д.

короче процентов на 80 потянет

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Baddy Boy

Пздц закредитованное общество. Которое и радо бы выйти на улицы и свергнуть нах идиотов. Но нет, ипотека

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