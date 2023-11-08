День 623: дистрибутор закрыл магазины турецких брендов одежды Ipekyol и Twist после года работы Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 8 ноября: доллар — 92,41 рубля (на 62 копейки меньше, чем 7 ноября), евро — 98,78 рубля (на 23 копейки меньше).
Кто и как адаптируется
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила в Минтранс предложение о создании единого чёрного списка пассажиров для всех авиакомпаний. Сейчас у каждой компании он свой и аннулируется через год. Теперь в отрасли хотят отказывать в перевозке за курение и мелкое хулиганство, а действие чёрного списка продлить на три года и дать к нему доступ туроператорам.
Национальная система платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир» и разработчик «СБПэй») и «Открытая мобильная платформа» (ОМП, «дочка» «Ростелекома» и разработчик «Авроры») разрабатывают первое платёжное приложение для ОС «Аврора» — «СБПэй».
Шведская компания «Теле2 Свериэ АБ» разрешила российскому ООО «Т2 РТК холдинг» использовать товарный знак Tele2 до 31 декабря 2024 года.
Минпромторг пересмотрел подходы к локализации в автопроме. Теперь больше баллов дадут за выпуск элементной базы для сложных компонентов.
Китайские фабрики по производству бытовой техники снизили на 5–10% цены контрактного производства, это стимулировало российских заказчиков отказываться в их пользу от турецких фабрик, рассказали «Ъ» опрошенные производители техники.
Какие есть проблемы и трудности
Дистрибутор «Джамилько» спустя год закрыл единственные в России магазины Ipekyol и Twist. Эксперты говорят о слабой известности новых турецких брендов из-за низкой маркетинговой активности, высокой конкуренции с российскими сетями и роста популярности онлайн-покупок.
Контекст
По итогам девяти месяцев 2023 года общий объём выданных населению и бизнесу кредитов впервые превысил 100 трлн рублей, указано в статистике ЦБ. Наибольший вклад в кредитование населения вносит ипотека. По прогнозу регулятора, рост кредитования в 2023-м составит 17-20%.
Новости предыдущего дня, 7 ноября — здесь.
"снизили на 5–10% цены контрактного производства"
Прочитал как "контрафактного производства".
Не исключено, Это Китай)
О, новые баны авиапассажирам, вот давно порая если честно, сделать такие ЧС общими по отрасли.
Мне сегодня приснилось что мне поставили 500 дизлайков, среди которых был и ты. Пора перестать сидеть на vc
?!! Отдохнуть точно нужно (-:
3 года многовато. Год и штраф оптимально
Ну что ж за напасть, даже «знамениетые» турецкие бренды закрывают магазины.
Впервые слышу эти "знаменитые" слова. Собственно поэтому наверное и уходят - не зашло никому
Да ясный пень (-:
Российские заказчики отказывались от китайских товаров в пользу турецких?! Тут удивись все: китайцы, турки, но больше всех — российские заказчики.
Давно пора. Знакомая стюардесса рассказывает, что почти каждый третий рейс находится мудачек, который решает закурить в туалете (2-3 часа ж сложно выдержать), или набухивается перед полетом и потом начинает творить беспредел в самолете.
Щетаю, чтобы не ущемлять курильщиков, коих уже ущемили за последние годы пиздец как, нужно обязать каждую авиакомпанию сделать на каждом борту курилку.
Раньше курили, и всё заебись было. Пока мерзкие зожники не стали протягивать свои щупальца во все сферы бытия.
Вагон для курящих цеплять позади самолета.
Уважаемые курящие, не забываем держаться за поручни! Наш самолётовоз подлетает к конечной.
Да можно просто открытую площадку снаружи оборудовать через тамбур
Чтобы оплатили вытяжку в ней и возимое пустое место не курящиеРаньше курили, и всё заебись было.
Сейчас это кажется нонсенсом.
А, то наброс был. Как я не догадался
"Чтобы оплатили вытяжку в ней и возимое пустое место не курящие"
Мы, курящие (а если ещё и пьющие) платим налогов побольше всяких там некурящих и непьющих слабаков. Поэтому уже сполна оплатили все пустые места на всех бортах на 1488 лет вперёд.
А медицинское обслуживание? Шах и мат.
А пенсионное обеспечение? Многие из нас живут меньше - а платят пенсии на всю катушку, ёпта.
вы платите налоги за то что сами же меньше живете и сами же не доживаете до пенсии
Вот именно - тем самым приносим государству дополнительные доходы и снижаем нагрузку на пенсии. Да нас вообще на руках носить должны.
Пусть запрещают пить. Места для курильщиков пусть будут сзади. Они в животных не превращаются в отличие от выпивших.
И разрешить только электронные сигареты. Никакого огня
Хм, разработчик Авроры (Андроид) будет «разрабатывать» приложение СБПэй, которое уже есть для Андроида, но теперь для Авроры (Андроид)? Как считают авроростроители, миллионы россиян замерли в трепетном ожидании.
аврора на андроиде разве? на sailfish os вроде
Потому что продавали унылые тряпки, уровня ивановского трикотажа. Тот же Вайкики в бюджетном сегменте успешно продается.
"Китайские фабрики по производству бытовой техники снизили на 5–10% цены контрактного производства, это стимулировало российских заказчиков отказываться в их пользу от турецких фабрик"
Импортозамещение оно такое да...
Дистрибутор «Джамилько» спустя год закрыл единственные в России магазины Ipekyol и Twist.
...
"По итогам девяти месяцев 2023 года общий объём выданных населению и бизнесу кредитов впервые превысил 100 трлн рублей"
Уверенный рост! Ура! Ура!
Этот бренд не выговоришь даже.
Наши турецкие друзья
я считаю, значки спереди и сзади - самые важные компоненты. это всё-таки и реклама - увидит прохожий машину, если ему понравится, он же пойдет смотреть, какой значок - ну и вообще, вот стоишь в пробке - смотришь на значок следующей машины, и т.д.
короче процентов на 80 потянет
Пздц закредитованное общество. Которое и радо бы выйти на улицы и свергнуть нах идиотов. Но нет, ипотека