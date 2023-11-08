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Фото Martini Rus

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 8 ноября: доллар — 92,41 рубля (на 62 копейки меньше, чем 7 ноября), евро — 98,78 рубля (на 23 копейки меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:50 мск: доллар — 92,34 рубля, евро — 98,69 рубля.

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Курсы на Forex на 07:50 мск: доллар — 92,02 рубля, евро — 98,36 рубля.

Кто и как адаптируется

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила в Минтранс предложение о создании единого чёрного списка пассажиров для всех авиакомпаний. Сейчас у каждой компании он свой и аннулируется через год. Теперь в отрасли хотят отказывать в перевозке за курение и мелкое хулиганство, а действие чёрного списка продлить на три года и дать к нему доступ туроператорам.

Национальная система платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир» и разработчик «СБПэй») и «Открытая мобильная платформа» (ОМП, «дочка» «Ростелекома» и разработчик «Авроры») разрабатывают первое платёжное приложение для ОС «Аврора» — «СБПэй».

Шведская компания «Теле2 Свериэ АБ» разрешила российскому ООО «Т2 РТК холдинг» использовать товарный знак Tele2 до 31 декабря 2024 года.

Минпромторг пересмотрел подходы к локализации в автопроме. Теперь больше баллов дадут за выпуск элементной базы для сложных компонентов.

Китайские фабрики по производству бытовой техники снизили на 5–10% цены контрактного производства, это стимулировало российских заказчиков отказываться в их пользу от турецких фабрик, рассказали «Ъ» опрошенные производители техники.

Какие есть проблемы и трудности

Дистрибутор «Джамилько» спустя год закрыл единственные в России магазины Ipekyol и Twist. Эксперты говорят о слабой известности новых турецких брендов из-за низкой маркетинговой активности, высокой конкуренции с российскими сетями и роста популярности онлайн-покупок.

Контекст

По итогам девяти месяцев 2023 года общий объём выданных населению и бизнесу кредитов впервые превысил 100 трлн рублей, указано в статистике ЦБ. Наибольший вклад в кредитование населения вносит ипотека. По прогнозу регулятора, рост кредитования в 2023-м составит 17-20%.