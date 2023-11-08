«Делимобиль» начал подготовку к IPO на Мосбирже в начале 2024 года — Forbes Статьи редакции
В зависимости от динамики спроса на акции сервис планирует привлечь «от 2,5-3 млрд до 10 млрд рублей», говорит источник.
- Сервис каршеринга начал консультации с банками по поводу возможного IPO на Московской бирже, пишет Forbes со ссылкой на источник на финансовом рынке. По его словам, на подготовку потребуется пять месяцев, поэтому размещение может состояться во втором квартале 2024 года.
- Собеседник в российской инвесткомпании, знакомый с планами «Делимобиля», говорит, что сделку планируют на первый квартал. Ещё один источник в брокерской компании лишь подтвердил, что подготовка к IPO идёт.
- По словам собеседника на финансовом рынке, компания планирует привлечь «от 2,5-3 млрд до 10 млрд рублей» в зависимости от динамики спроса на акции. Он объяснил цель привлечения денег тем, что «Делимобиль» планирует закупить 7000 автомобилей.
- Источники Forbes говорят, что сценарии IPO обсуждаются с организаторами размещения облигаций сервиса. Среди них, по данным компании, — «Газпромбанк», «Тинькофф», «Синара», БКС КИБ. Собеседник на инвестрынке уверен, что ВТБ тоже будет представлен в сделке «сущностно».
- Представитель «Делимобиля» заявил, что не комментирует слухи. Гендиректор Елена Бехтина не стала комментировать параметры сделки и переадресовала вопросы пресс-службе. В сентябре 2023 года она говорила, что компания сохраняет планы получить статус публичной, приоритетная площадка для IPO — Мосбиржа.
- «Делимобиль» говорит о планах провести IPO с 2021 года: тогда сервис планировал размещаться на Нью-Йоркской и Московской биржах. В июле 2022 года основатель сервиса Винченцо Трани рассказывал РБК, что компания видит большой потенциал в размещении в Китае.
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Уже было, не смогли)
Второй заход, почему бы и нет
Надо больше IPO! БОЛЬШЕ!!!
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Небольшая вилка совсем, крошечная
«Делимобиль» — самый стрёмный сервис по отзывам. Неудивительно, что им уже не хватает денег с таким подходом. Будет интересно посмотреть, как они рухнут, как ВТБ в своё время.
Зашортишь и разбогатешь. Шучу, ты только на комментарии горазд.
Шутки без причины — плохой признак. Только глупец кладёт все деньги в одну корзину.
Сам-то понял что написал?
По себе судишь?
По тебе
а как же Волк...
На практике тоже не очень, а не только по отзывам
Чот мне не очень нравится Делимобиль на самом деле
думаю все будет по сценарию листинга whoosh