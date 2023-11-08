Деньги
Таня Боброва

«Делимобиль» начал подготовку к IPO на Мосбирже в начале 2024 года — Forbes Статьи редакции

В зависимости от динамики спроса на акции сервис планирует привлечь «от 2,5-3 млрд до 10 млрд рублей», говорит источник.

  • Сервис каршеринга начал консультации с банками по поводу возможного IPO на Московской бирже, пишет Forbes со ссылкой на источник на финансовом рынке. По его словам, на подготовку потребуется пять месяцев, поэтому размещение может состояться во втором квартале 2024 года.
  • Собеседник в российской инвесткомпании, знакомый с планами «Делимобиля», говорит, что сделку планируют на первый квартал. Ещё один источник в брокерской компании лишь подтвердил, что подготовка к IPO идёт.
  • По словам собеседника на финансовом рынке, компания планирует привлечь «от 2,5-3 млрд до 10 млрд рублей» в зависимости от динамики спроса на акции. Он объяснил цель привлечения денег тем, что «Делимобиль» планирует закупить 7000 автомобилей.
  • Источники Forbes говорят, что сценарии IPO обсуждаются с организаторами размещения облигаций сервиса. Среди них, по данным компании, — «Газпромбанк», «Тинькофф», «Синара», БКС КИБ. Собеседник на инвестрынке уверен, что ВТБ тоже будет представлен в сделке «сущностно».
  • Представитель «Делимобиля» заявил, что не комментирует слухи. Гендиректор Елена Бехтина не стала комментировать параметры сделки и переадресовала вопросы пресс-службе. В сентябре 2023 года она говорила, что компания сохраняет планы получить статус публичной, приоритетная площадка для IPO — Мосбиржа.
  • «Делимобиль» говорит о планах провести IPO с 2021 года: тогда сервис планировал размещаться на Нью-Йоркской и Московской биржах. В июле 2022 года основатель сервиса Винченцо Трани рассказывал РБК, что компания видит большой потенциал в размещении в Китае.

#новость #делимобиль

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17 комментариев
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 debil
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Григорий Ефремов
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brayyyyant

Уже было, не смогли)

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Edward

Второй заход, почему бы и нет

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Caomhan Macha

Надо больше IPO! БОЛЬШЕ!!!

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Вадим Д.
планирует привлечь «от 2,5-3 млрд до 10 млрд ₽»

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Дуайт Шрут

Небольшая вилка совсем, крошечная

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Gre Li

«Делимобиль» — самый стрёмный сервис по отзывам. Неудивительно, что им уже не хватает денег с таким подходом. Будет интересно посмотреть, как они рухнут, как ВТБ в своё время.

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Вадим II

Зашортишь и разбогатешь. Шучу, ты только на комментарии горазд.

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Gre Li

Шутки без причины — плохой признак. Только глупец кладёт все деньги в одну корзину.

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Вадим II

Сам-то понял что написал?

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Gre Li

По себе судишь?

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Вадим II

По тебе

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Посторонним В

а как же Волк...

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Омар Кошмар

На практике тоже не очень, а не только по отзывам

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Albert Torkhov

Чот мне не очень нравится Делимобиль на самом деле

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Роман Кулаков

думаю все будет по сценарию листинга whoosh

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14 комментариев
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