Деньги
Полина Лааксо

Путин подписал указ для обмена замороженными активами российских и иностранных инвесторов Статьи редакции

Он распространяется на портфели физлиц стоимостью не больше 100 тысяч рублей.

  • Указ «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг» опубликован в официальной базе правовой информации. Он вступил в силу с момента опубликования.
  • Зарубежные инвесторы, в том числе из «недружественных» стран, смогут купить у россиян заблокированные иностранные бумаги за средства со счетов типа «С» — «путём проведения торгов». Активы, приобретённые нерезидентом, зачислят на специальный транзитный счёт, открытый российским депозитарием на его имя.
  • Порядок проведения торгов будет устанавливать правительственная комиссия. Взимать плату с физлиц за такие сделки брокеры и биржи не смогут, говорится в указе. Регулировать работу механизма будет ЦБ.
  • Обмен активами на сумму до 100 тысяч рублей обсуждали летом 2023 года. Так Минфин и ЦБ рассчитывали решить проблему с блокировкой бумаг, которая прежде всего возникла у «наиболее многочисленной» категории российских инвесторов. Позже меру могут распространить на россиян с более крупными портфелями.
Владимир Путин. Источник: Sputnik
  • В марте 2022 года международные депозитарии Euroclear и Clearstream заморозили счета Национального расчётного депозитария (НРД), а 3 июня санкции против него ввёл ЕС. В ответ НРД зеркально заблокировал в России около €3 млрд активов, как подсчитывал Forbes в конце года.
  • В мае 2023 года Еврокомиссия сообщила, что в ЕС заморожены активы российских граждан и компаний на €24,1 млрд. По оценкам Минфина России, среди физлиц активы заблокированы у 3,5 млн россиян — на сумму до 1,5 трлн рублей.

Первым на vc.ru об этом сообщил Artur Shaikhutdinov.

#новость #инвестиции

197 показов
1.9K открытий
0
20 комментариев
Написать комментарий...
 John Smith

Сейчас опять узнаем из комментариев, почему это плохо.

Ответить
Развернуть ветку
Rafa Ramazanoff

А узнаем это от тех кто вообще не связан с инвестициями.
Как обычно

Ответить
Развернуть ветку
Dee

100 тысяч
Хаха
Лол

Ответить
Развернуть ветку
Александр Озерцов

У большинства как раз нет таких сумм на счётах, на них и расчёт. Предвыборная гонка началась.

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Marketolog
не больше 100 тысяч рублей

🤣 ну да, ведь таких больших денег у россиян быть не может, а если вдруг завелись, то это недоработка государства.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Озерцов

Были исследования ЦБ. У абсолютного большинства на инвест счетах таких денег действительно нет. А расчет на массы, как я понимаю.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Ммм, красота, запахло выборами.

Ответить
Развернуть ветку
Leo Uvarov

используется ароматизатор идентичный натуральному.

Ответить
Развернуть ветку
Artur Shaikhutdinov

Ну вот, теперь все просмотры достанутся этому посту) хотя я раньше успел опубликовать новость https://vc.ru/money/908215

Запись в сообществе Деньги на vc.ru
• Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах по обмену…
vc.ru
Ответить
Развернуть ветку
Полина Лааксо
Автор

дали ссылку на вашу заметку :—)

Ответить
Развернуть ветку
Невкусно и грустно

Ух щас Карлсберг из соседней новости с 1 евро на счете С как разгуляется! Ого-го!

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Susanin

@Тинькофф Инвестиции расскажите, пожалуйста, что это на практике означает для владельцев американских ETF’ов, купленных через вас? Можем по 100К получить?

Ответить
Развернуть ветку
неформат

заодно и про финексы несчастные

Ответить
Развернуть ветку
Анатолий Муравьёв

Как копейки-то вернуть свои?

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Лукьянчиков

Путин - красавчик

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
tbIkworez

... молодец! Политик, лидер и борец...

Ответить
Развернуть ветку
Я сказал свое имя машине

Ну ведь есть же хорошие новости (с)

Ответить
Развернуть ветку
Afonin

То ,что для русского хорошо, для американца плохо

Ответить
Развернуть ветку
Эмиль Тахмазов

Мартовские иды

Ответить
Развернуть ветку
Future Prophecies

Цапцарапыч местный против цапцарыпыча демократического

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
17 комментариев
Раскрывать всегда
null