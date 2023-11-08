Путин подписал указ для обмена замороженными активами российских и иностранных инвесторов Статьи редакции
Он распространяется на портфели физлиц стоимостью не больше 100 тысяч рублей.
- Указ «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг» опубликован в официальной базе правовой информации. Он вступил в силу с момента опубликования.
- Зарубежные инвесторы, в том числе из «недружественных» стран, смогут купить у россиян заблокированные иностранные бумаги за средства со счетов типа «С» — «путём проведения торгов». Активы, приобретённые нерезидентом, зачислят на специальный транзитный счёт, открытый российским депозитарием на его имя.
- Порядок проведения торгов будет устанавливать правительственная комиссия. Взимать плату с физлиц за такие сделки брокеры и биржи не смогут, говорится в указе. Регулировать работу механизма будет ЦБ.
- Обмен активами на сумму до 100 тысяч рублей обсуждали летом 2023 года. Так Минфин и ЦБ рассчитывали решить проблему с блокировкой бумаг, которая прежде всего возникла у «наиболее многочисленной» категории российских инвесторов. Позже меру могут распространить на россиян с более крупными портфелями.
- В марте 2022 года международные депозитарии Euroclear и Clearstream заморозили счета Национального расчётного депозитария (НРД), а 3 июня санкции против него ввёл ЕС. В ответ НРД зеркально заблокировал в России около €3 млрд активов, как подсчитывал Forbes в конце года.
- В мае 2023 года Еврокомиссия сообщила, что в ЕС заморожены активы российских граждан и компаний на €24,1 млрд. По оценкам Минфина России, среди физлиц активы заблокированы у 3,5 млн россиян — на сумму до 1,5 трлн рублей.
Первым на vc.ru об этом сообщил Artur Shaikhutdinov.
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Сейчас опять узнаем из комментариев, почему это плохо.
А узнаем это от тех кто вообще не связан с инвестициями.
Как обычно
100 тысяч
Хаха
Лол
У большинства как раз нет таких сумм на счётах, на них и расчёт. Предвыборная гонка началась.
🤣 ну да, ведь таких больших денег у россиян быть не может, а если вдруг завелись, то это недоработка государства.
Были исследования ЦБ. У абсолютного большинства на инвест счетах таких денег действительно нет. А расчет на массы, как я понимаю.
Ммм, красота, запахло выборами.
используется ароматизатор идентичный натуральному.
Ну вот, теперь все просмотры достанутся этому посту) хотя я раньше успел опубликовать новость https://vc.ru/money/908215
дали ссылку на вашу заметку :—)
Ух щас Карлсберг из соседней новости с 1 евро на счете С как разгуляется! Ого-го!
@Тинькофф Инвестиции расскажите, пожалуйста, что это на практике означает для владельцев американских ETF’ов, купленных через вас? Можем по 100К получить?
заодно и про финексы несчастные
Как копейки-то вернуть свои?
Путин - красавчик
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... молодец! Политик, лидер и борец...
Ну ведь есть же хорошие новости (с)
То ,что для русского хорошо, для американца плохо
Мартовские иды
Цапцарапыч местный против цапцарыпыча демократического