День 624: «Ашан» просит поставщиков не повышать цены, аэропорты хотят развивать инфраструктуру путём сбора с пассажиров Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 9 ноября: доллар — 92,19 рубля (на 22 копейки меньше, чем 8 ноября), евро — 98,44 рубля (на 34 копейки меньше).
Кто и как адаптируется
Российский «Ашан», структура французского Auchan, попросил поставщиков не повышать цены до конца 2023 года, рассказали источники «Коммерсанта» среди производителей. Копия обращения появилась в отраслевом Telegram-канале «Околоритейл». А при «настойчивом желании повысить цены и такой возможности у партнёра в договоре» ритейлер сообщит об этом регуляторам.
Росавиация в 2024 году выделит 8,1 млрд рублей из федерального бюджета на субсидирование межрегиональных авиаперевозок. Об этом рассказали «Ведомостям» источник, близкий к агентству, и собеседник в одной из авиакомпаний, а также подтвердил представитель Росавиации.
Минцифры подготовило презентацию «ИТ-ландшафт» индустрии видеоигр — списк иностранных сервисов и программного обеспечения и их потенциальных российских аналогов. С ней ознакомился «Коммерсантъ». Помимо продуктов, относящихся к разработке и дистрибуции видеоигр (например, разрабатываемые VK движок Nau Engine и магазин VK Play), в документе упомянуты «околоигровые сервисы». Например, онлайн-медиа, публикующие новости игровой индустрии и обзоры на игры — DTF (вместе с vc.ru входит в издательский дом «Комитет»), GameGuru и iXBT.games.
Региональные холдинги «Новапорт» (включает аэропорты Новосибирска, Калининграда и ряд других) и «Аэропорты регионов» (аэропорты Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Саратова и другие) предложили развивать аэродромную инфраструктуру в России за счёт средств ФНБ в виде льготных кредитов на 25–30 лет, узнал «Коммерсантъ». Возвращать деньги предполагается путём введения сбора с пассажира в размере 3-5% от стоимости билета. В Минтрансе против дополнительной нагрузки на цены перелетов и рассчитывают найти средства в самих регионах.
«Аквариус» до 2026 года планирует вложить 40 млрд рублей в расширение производства и создание новой продукции, в частности — «умных» телевизоров, часов и колонок. Для этого компания просит правительство частично софинансировать проекты, ввести стимулирование продаж через льготное кредитование и ограничить параллельный импорт иностранной электроники.
Какие есть проблемы и трудности
В России возник дефицит сырья для производства коньяка: чтобы обеспечить его поставки в страну, нужно упростить ввоз коньячного дистиллята из Грузии, выяснили «Известия».
Великобритания ввела санкции против ряда крупных российских производителей золота и меди. В частности, это Nordgold (вместе с Мариной Мордашовой, которой принадлежит 52% акций, и гендиректором Георгием Смирновым). Компания уже находится под санкциями США. Под британские санкции попали также УГМК (под санкциями США) и Highland Gold с её владельцем Владиславом Свибловым (владеет группой компаний «Южуралзолото»).
Контекст
Выручка российских фитнес-клубов в октябре 2023 года выросла на 15,1% год к году и по итогам десяти месяцев составила 142,7 млрд рублей, говорится в исследовании Национального фитнес-сообщества, в которое входят 2400 клубов из 85 субъектов России. Все ключевые показатели превзошли допандемийный уровень. Но в фитнес-активность вовлекается все меньше людей — покупатели проявляют осторожность из-за «неуверенности в завтрашнем дне», говорят участники рынка.
По итогам января-сентября 2023 года предложение шин в РФ выросло на 9,3% по сравнению с 2022-м, достигнув 56,7 млн штук, следует из обзора ЦРПТ (оператор «Честного знака») и Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции. Основным источником продукции остаётся локальное производство — за три квартала в стране выпущено 29,6 млн шин. Выпуск по-прежнему показывает отрицательную динамику год к году (−13,3%), хотя темпы её замедлились. А за третий квартал оно превысило уровень 2022 года — на 17,1%, до 10,3 млн шин.
По данным компании-разработчика приложения Letim, которое позволяет открывать виртуальную карту турецкой платёжной системы Troy и пополнять её со счетов в российских банках, за три месяца после запуска россияне с его помощью потратили в Турции более 250 млн рублей.
Новости предыдущего дня, 8 ноября — здесь.
О, знаменитый на всё гостелерадио российский коньяк не из чего делать (-:
Можно крашеную водку назвать настоящим коньяком, а французские «подделки» — суррогатом коньякоподобным.
Настойки на шишечках и орехах можно смело обзывать коньяком, как ту заспиртованную массу, копирующую дизайн Ягермейстера, биттером.
Там в статье написано, что дистиллят поставляют так же и из Армении. Так вот, сами армяне покупали много этого дистиллята из Ирана, чтобы не возиться с переработкой своего винограда. Не думаю, что в Грузии другая история. Т.е все эти басни о качественном сырье, контролируемой географии не более чем басни. Ну а что у нас, вы сами читаете, даже виноматериала нет.
А что так работает? Попросить кого-то не повышать цены, я тоже прошу автоконцерны не повышать цены на машины!
Застройщиков не повышать цены на недвижимость!
И верните курс пожалуйста к отметки в 30₽!
Это, какраз, очень легко сделать.
Ваши просьбы услышаны. Спасибки, идите работать с удвоенной энергией.
Ща все пофиксят, у нас же любое регулирование в стране только по просьбе народе
Оказывается, все было так просто
Ибо и сами могут закупать, да и шильдики же все готовы, пропадать им что ли?
"Возвращать деньги предполагается путём введения сбора с пассажира в размере 3-5% от стоимости билета"
Не, ну а чо. Пассажир у нас богатый, для него 3-5% - тьфу и растереть. Не заметит даже. Аэродромы сами себя не разовьют, понимать надо.
Особенно интересно ростовчанам будет платить. И другим закрытым аэродромам.
Ага, в регионах денег куры не клюют. Дороги, больницы, экология - с эти уже всё в порядке. )))
Чего это - неуверенность? Я, например, в завтрашнем дне уверен. Уверен, что завтрашнее дно будет глубже сегодняшнего.
А если без шуток, какой у Вас на сегодня горизонт планирования?
Просто мой "месяц" меня бы раньше пугал, а теперь уже и не пугает.
Ок, специально для вас: "покупатели проявляют осторожность из-за уверенности в завтрашнем дне")
Ладно, сидят на подсосе, но а сами никак что ли?
Почему нельзя сделать качество, по которому и будут их выбирать, а не их будут выбирать, потому что ничего другого не пустили?
У нас так не работает, мы только конкурентов устранять умеем
У нас дорогие авиа, помню Стамбул Анталия, билет в тысячу рублей обошёлся, такое же расстояние у нас от 3к
Бесконечность не предел, еще дороже станут :/
Больше сборов богу сборов. Курортный, аэропортовый, дорожный, тротуарный, лифтовый, сбор на воздух, сбор на сбор, сбор на сбор на сбор.
сбор на собор
Когда ВК уже окончательно с госуслугами срастётся? Продвижение у них охренеть какое, финансовый и административный ресурс — ого-го, перелить из госуслуг акки и вс, все играют в игры с паспортами и остальными документами.
Уверен, что так и будет в мягкой форме. Сначала окажется, что у ВК-шников чуть больше прав при регистрации (не нужно одобренный почтовый ящик подбирать и тд), потом большинство сайтов ограничат комментарии в пользу подтвержденных (ну чтобы исполнять требования закона и ловить призывающих и разжигающих)... так потихоньку и занавесимся.
Так, а комментарии у всех теперь вообще не редактируются без подписки Plus? 🤔
UPD: проверка
UPD2: спуся минуту
Спустя 2 минуты уже не получается отредактировать, в ответе приходит json:
{
"rc": 403,
"rm": "NEED_PLUS_SUBSCRIPTION_FOR_EDITING",
"data": []
}
Интересно, а внутренние авиарейсы малой авиации будут развиваться, или на них как обычно положили болт?
Мне на север летать по командировкам приходиться за 400 км по прямой (на Ми-8) выкладывать сумму больше чем лететь от Екб - Мск . Причем монополист Uteir плачет что если бы не субсидирования то ему не выгодно летать. А иногда это только единственный способ добраться куда-то в глушь (борта забиты, билеты иногда просто не купить).
"В федеральном бюджете на 2024 год на аэродромы заложено на 22% меньше средств, чем планировалось, а на следующие годы — вообще ничего".
Они экономически не выгодны. Сначала нужно сделать дороги для авто, затем ж\д в том числе скоростное, а вот потом уже думать об авиации, тем более о малой. За 20 лет много не сделаешь, нужно больше времени и все будет.
Сам очень хочет повысить.
ашан узнал про инфляцию, которая официально меньше 6%
Запретить параллельны импорт и открыть дорогу челнокам. Мммм...чувствуешь? Это 90-ые возвращаются
возвращать деньги предполагается путём введения сбора с пассажира
Так я не понял, а прибыль всю между пассажирами распределят или чо?
Вчера повышение цен на загранники, сегодня аэропорты хотят развивать инфраструктуру путём сбора с пассажиров, что будет завтра - я уже даже не хочу знать
Ашан уже давно не дискаунтер. Многое гораздо дешевле в Пятерочке.
ПАССАЖИР, -а, м. Любой человек; предполагаемая жертва, объект какого-л. жульничества; клиент, которого обвешивают, обманывают и т. п.
А дальше возможны три варианта развития событий: заморозка цен, рост цен, пустые полки в ашане.
Если получится заморозить цены - значит поставщики могут продавать дешевле, просто не хотят. Ух, буржуины!
Если не получится - значит в ашане не понимают, как работает экономика.
Интересный и смелый эксперимент. Я бы своим бизнесом так рисковать не стал.
Опять все туалетку будут скупать как перед ковидом
"Не имеющие аналогов" потихоньку превращаются сначала в "потенциальных аналогов", а потом и во "временную альтернативу"