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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 9 ноября: доллар — 92,19 рубля (на 22 копейки меньше, чем 8 ноября), евро — 98,44 рубля (на 34 копейки меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:53 мск: доллар — 92,06 рубля, евро — 98,56 рубля.

Курсы на Forex на 08:10 мск: доллар — 92,06 рубля, евро — 98,6 рубля.

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Кто и как адаптируется

Российский «Ашан», структура французского Auchan, попросил поставщиков не повышать цены до конца 2023 года, рассказали источники «Коммерсанта» среди производителей. Копия обращения появилась в отраслевом Telegram-канале «Околоритейл». А при «настойчивом желании повысить цены и такой возможности у партнёра в договоре» ритейлер сообщит об этом регуляторам.

Росавиация в 2024 году выделит 8,1 млрд рублей из федерального бюджета на субсидирование межрегиональных авиаперевозок. Об этом рассказали «Ведомостям» источник, близкий к агентству, и собеседник в одной из авиакомпаний, а также подтвердил представитель Росавиации.

Минцифры подготовило презентацию «ИТ-ландшафт» индустрии видеоигр — списк иностранных сервисов и программного обеспечения и их потенциальных российских аналогов. С ней ознакомился «Коммерсантъ». Помимо продуктов, относящихся к разработке и дистрибуции видеоигр (например, разрабатываемые VK движок Nau Engine и магазин VK Play), в документе упомянуты «околоигровые сервисы». Например, онлайн-медиа, публикующие новости игровой индустрии и обзоры на игры — DTF (вместе с vc.ru входит в издательский дом «Комитет»), GameGuru и iXBT.games.

Региональные холдинги «Новапорт» (включает аэропорты Новосибирска, Калининграда и ряд других) и «Аэропорты регионов» (аэропорты Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Саратова и другие) предложили развивать аэродромную инфраструктуру в России за счёт средств ФНБ в виде льготных кредитов на 25–30 лет, узнал «Коммерсантъ». Возвращать деньги предполагается путём введения сбора с пассажира в размере 3-5% от стоимости билета. В Минтрансе против дополнительной нагрузки на цены перелетов и рассчитывают найти средства в самих регионах.

«Аквариус» до 2026 года планирует вложить 40 млрд рублей в расширение производства и создание новой продукции, в частности — «умных» телевизоров, часов и колонок. Для этого компания просит правительство частично софинансировать проекты, ввести стимулирование продаж через льготное кредитование и ограничить параллельный импорт иностранной электроники.

Какие есть проблемы и трудности

В России возник дефицит сырья для производства коньяка: чтобы обеспечить его поставки в страну, нужно упростить ввоз коньячного дистиллята из Грузии, выяснили «Известия».

Великобритания ввела санкции против ряда крупных российских производителей золота и меди. В частности, это Nordgold (вместе с Мариной Мордашовой, которой принадлежит 52% акций, и гендиректором Георгием Смирновым). Компания уже находится под санкциями США. Под британские санкции попали также УГМК (под санкциями США) и Highland Gold с её владельцем Владиславом Свибловым (владеет группой компаний «Южуралзолото»).

Контекст

Выручка российских фитнес-клубов в октябре 2023 года выросла на 15,1% год к году и по итогам десяти месяцев составила 142,7 млрд рублей, говорится в исследовании Национального фитнес-сообщества, в которое входят 2400 клубов из 85 субъектов России. Все ключевые показатели превзошли допандемийный уровень. Но в фитнес-активность вовлекается все меньше людей — покупатели проявляют осторожность из-за «неуверенности в завтрашнем дне», говорят участники рынка.

По итогам января-сентября 2023 года предложение шин в РФ выросло на 9,3% по сравнению с 2022-м, достигнув 56,7 млн штук, следует из обзора ЦРПТ (оператор «Честного знака») и Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции. Основным источником продукции остаётся локальное производство — за три квартала в стране выпущено 29,6 млн шин. Выпуск по-прежнему показывает отрицательную динамику год к году (−13,3%), хотя темпы её замедлились. А за третий квартал оно превысило уровень 2022 года — на 17,1%, до 10,3 млн шин.

По данным компании-разработчика приложения Letim, которое позволяет открывать виртуальную карту турецкой платёжной системы Troy и пополнять её со счетов в российских банках, за три месяца после запуска россияне с его помощью потратили в Турции более 250 млн рублей.