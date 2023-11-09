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Деньги
Евгения Евсеева

День 624: «Ашан» просит поставщиков не повышать цены, аэропорты хотят развивать инфраструктуру путём сбора с пассажиров Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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«Транспортная неделя»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 9 ноября: доллар — 92,19 рубля (на 22 копейки меньше, чем 8 ноября), евро — 98,44 рубля (на 34 копейки меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:53 мск: доллар — 92,06 рубля, евро — 98,56 рубля.

Курсы на Forex на 08:10 мск: доллар — 92,06 рубля, евро — 98,6 рубля.

Кто и как адаптируется

Российский «Ашан», структура французского Auchan, попросил поставщиков не повышать цены до конца 2023 года, рассказали источники «Коммерсанта» среди производителей. Копия обращения появилась в отраслевом Telegram-канале «Околоритейл». А при «настойчивом желании повысить цены и такой возможности у партнёра в договоре» ритейлер сообщит об этом регуляторам.

Росавиация в 2024 году выделит 8,1 млрд рублей из федерального бюджета на субсидирование межрегиональных авиаперевозок. Об этом рассказали «Ведомостям» источник, близкий к агентству, и собеседник в одной из авиакомпаний, а также подтвердил представитель Росавиации.

Минцифры подготовило презентацию «ИТ-ландшафт» индустрии видеоигр — списк иностранных сервисов и программного обеспечения и их потенциальных российских аналогов. С ней ознакомился «Коммерсантъ». Помимо продуктов, относящихся к разработке и дистрибуции видеоигр (например, разрабатываемые VK движок Nau Engine и магазин VK Play), в документе упомянуты «околоигровые сервисы». Например, онлайн-медиа, публикующие новости игровой индустрии и обзоры на игры — DTF (вместе с vc.ru входит в издательский дом «Комитет»), GameGuru и iXBT.games.

Региональные холдинги «Новапорт» (включает аэропорты Новосибирска, Калининграда и ряд других) и «Аэропорты регионов» (аэропорты Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Саратова и другие) предложили развивать аэродромную инфраструктуру в России за счёт средств ФНБ в виде льготных кредитов на 25–30 лет, узнал «Коммерсантъ». Возвращать деньги предполагается путём введения сбора с пассажира в размере 3-5% от стоимости билета. В Минтрансе против дополнительной нагрузки на цены перелетов и рассчитывают найти средства в самих регионах.

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«Аквариус» до 2026 года планирует вложить 40 млрд рублей в расширение производства и создание новой продукции, в частности — «умных» телевизоров, часов и колонок. Для этого компания просит правительство частично софинансировать проекты, ввести стимулирование продаж через льготное кредитование и ограничить параллельный импорт иностранной электроники.

Какие есть проблемы и трудности

В России возник дефицит сырья для производства коньяка: чтобы обеспечить его поставки в страну, нужно упростить ввоз коньячного дистиллята из Грузии, выяснили «Известия».

Великобритания ввела санкции против ряда крупных российских производителей золота и меди. В частности, это Nordgold (вместе с Мариной Мордашовой, которой принадлежит 52% акций, и гендиректором Георгием Смирновым). Компания уже находится под санкциями США. Под британские санкции попали также УГМК (под санкциями США) и Highland Gold с её владельцем Владиславом Свибловым (владеет группой компаний «Южуралзолото»).

Контекст

Выручка российских фитнес-клубов в октябре 2023 года выросла на 15,1% год к году и по итогам десяти месяцев составила 142,7 млрд рублей, говорится в исследовании Национального фитнес-сообщества, в которое входят 2400 клубов из 85 субъектов России. Все ключевые показатели превзошли допандемийный уровень. Но в фитнес-активность вовлекается все меньше людей — покупатели проявляют осторожность из-за «неуверенности в завтрашнем дне», говорят участники рынка.

По итогам января-сентября 2023 года предложение шин в РФ выросло на 9,3% по сравнению с 2022-м, достигнув 56,7 млн штук, следует из обзора ЦРПТ (оператор «Честного знака») и Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции. Основным источником продукции остаётся локальное производство — за три квартала в стране выпущено 29,6 млн шин. Выпуск по-прежнему показывает отрицательную динамику год к году (−13,3%), хотя темпы её замедлились. А за третий квартал оно превысило уровень 2022 года — на 17,1%, до 10,3 млн шин.

По данным компании-разработчика приложения Letim, которое позволяет открывать виртуальную карту турецкой платёжной системы Troy и пополнять её со счетов в российских банках, за три месяца после запуска россияне с его помощью потратили в Турции более 250 млн рублей.

Новости предыдущего дня, 8 ноября — здесь.

#новость

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54 комментария
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 Вадим Д.

О, знаменитый на всё гостелерадио российский коньяк не из чего делать (-:
Можно крашеную водку назвать настоящим коньяком, а французские «подделки» — суррогатом коньякоподобным.

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Нейрослав Жепетеев

Настойки на шишечках и орехах можно смело обзывать коньяком, как ту заспиртованную массу, копирующую дизайн Ягермейстера, биттером.

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S.Capusta

Там в статье написано, что дистиллят поставляют так же и из Армении. Так вот, сами армяне покупали много этого дистиллята из Ирана, чтобы не возиться с переработкой своего винограда. Не думаю, что в Грузии другая история. Т.е все эти басни о качественном сырье, контролируемой географии не более чем басни. Ну а что у нас, вы сами читаете, даже виноматериала нет.

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Дмитрий Карелин

А что так работает? Попросить кого-то не повышать цены, я тоже прошу автоконцерны не повышать цены на машины!
Застройщиков не повышать цены на недвижимость!
И верните курс пожалуйста к отметки в 30₽!

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Hox
И верните курс пожалуйста к отметки в 30₽!

Это, какраз, очень легко сделать.

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

Ваши просьбы услышаны. Спасибки, идите работать с удвоенной энергией.

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Никита Мардюков

Ща все пофиксят, у нас же любое регулирование в стране только по просьбе народе

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Киса Лариса

Оказывается, все было так просто

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Вадим Д.
Аквариус просит ограничить параллельный импорт иностранной электроники

Ибо и сами могут закупать, да и шильдики же все готовы, пропадать им что ли?

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Слегка Придурковатый

"Возвращать деньги предполагается путём введения сбора с пассажира в размере 3-5% от стоимости билета"

Не, ну а чо. Пассажир у нас богатый, для него 3-5% - тьфу и растереть. Не заметит даже. Аэродромы сами себя не разовьют, понимать надо.

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Яэль

Особенно интересно ростовчанам будет платить. И другим закрытым аэродромам.

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3 комментария
S.Capusta
Минтрансе против дополнительной нагрузки на цены перелетов и рассчитывают найти средства в самих регионах.

Ага, в регионах денег куры не клюют. Дороги, больницы, экология - с эти уже всё в порядке. )))

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Caomhan Macha
покупатели проявляют осторожность из-за «неуверенности в завтрашнем дне»

Чего это - неуверенность? Я, например, в завтрашнем дне уверен. Уверен, что завтрашнее дно будет глубже сегодняшнего.

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Яэль

А если без шуток, какой у Вас на сегодня горизонт планирования?
Просто мой "месяц" меня бы раньше пугал, а теперь уже и не пугает.

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2 комментария
Александр Привалов

Ок, специально для вас: "покупатели проявляют осторожность из-за уверенности в завтрашнем дне")

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Яэль
и ограничить параллельный импорт иностранной электроники.

Ладно, сидят на подсосе, но а сами никак что ли?
Почему нельзя сделать качество, по которому и будут их выбирать, а не их будут выбирать, потому что ничего другого не пустили?

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n.shmelev

У нас так не работает, мы только конкурентов устранять умеем

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1 комментарий
Alchakov Developer

У нас дорогие авиа, помню Стамбул Анталия, билет в тысячу рублей обошёлся, такое же расстояние у нас от 3к

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Никита Мардюков

Бесконечность не предел, еще дороже станут :/

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Alexey V

Больше сборов богу сборов. Курортный, аэропортовый, дорожный, тротуарный, лифтовый, сбор на воздух, сбор на сбор, сбор на сбор на сбор.

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Александр Привалов

сбор на собор

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3 комментария
Вадим Д.

Когда ВК уже окончательно с госуслугами срастётся? Продвижение у них охренеть какое, финансовый и административный ресурс — ого-го, перелить из госуслуг акки и вс, все играют в игры с паспортами и остальными документами.

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Александр Привалов

Уверен, что так и будет в мягкой форме. Сначала окажется, что у ВК-шников чуть больше прав при регистрации (не нужно одобренный почтовый ящик подбирать и тд), потом большинство сайтов ограничат комментарии в пользу подтвержденных (ну чтобы исполнять требования закона и ловить призывающих и разжигающих)... так потихоньку и занавесимся.

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Андрей Шевчук

Так, а комментарии у всех теперь вообще не редактируются без подписки Plus? 🤔

UPD: проверка
UPD2: спуся минуту

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Андрей Шевчук

Спустя 2 минуты уже не получается отредактировать, в ответе приходит json:

{
"rc": 403,
"rm": "NEED_PLUS_SUBSCRIPTION_FOR_EDITING",
"data": []
}

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3 комментария
Хрюн Моржов

Интересно, а внутренние авиарейсы малой авиации будут развиваться, или на них как обычно положили болт?
Мне на север летать по командировкам приходиться за 400 км по прямой (на Ми-8) выкладывать сумму больше чем лететь от Екб - Мск . Причем монополист Uteir плачет что если бы не субсидирования то ему не выгодно летать. А иногда это только единственный способ добраться куда-то в глушь (борта забиты, билеты иногда просто не купить).

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Яэль

"В федеральном бюджете на 2024 год на аэродромы заложено на 22% меньше средств, чем планировалось, а на следующие годы — вообще ничего".

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Sasha Step

Они экономически не выгодны. Сначала нужно сделать дороги для авто, затем ж\д в том числе скоростное, а вот потом уже думать об авиации, тем более о малой. За 20 лет много не сделаешь, нужно больше времени и все будет.

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3 комментария
Вадим Д.
«Ашан» просит поставщиков не повышать цены

Сам очень хочет повысить.

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under construction

ашан узнал про инфляцию, которая официально меньше 6%

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Baddy Boy

Запретить параллельны импорт и открыть дорогу челнокам. Мммм...чувствуешь? Это 90-ые возвращаются

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Александр Привалов
развивать аэродромную инфраструктуру в России за счёт средств ФНБ
возвращать деньги предполагается путём введения сбора с пассажира

Так я не понял, а прибыль всю между пассажирами распределят или чо?

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Никита Мардюков

Вчера повышение цен на загранники, сегодня аэропорты хотят развивать инфраструктуру путём сбора с пассажиров, что будет завтра - я уже даже не хочу знать

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Zloy Sniper

Ашан уже давно не дискаунтер. Многое гораздо дешевле в Пятерочке.

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Vlad

ПАССАЖИР, -а, м. Любой человек; предполагаемая жертва, объект какого-л. жульничества; клиент, которого обвешивают, обманывают и т. п.

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Hox
А при «настойчивом желании повысить цены и такой возможности у партнёра в договоре» ритейлер сообщит об этом регуляторам.

А дальше возможны три варианта развития событий: заморозка цен, рост цен, пустые полки в ашане.

Если получится заморозить цены - значит поставщики могут продавать дешевле, просто не хотят. Ух, буржуины!
Если не получится - значит в ашане не понимают, как работает экономика.

Интересный и смелый эксперимент. Я бы своим бизнесом так рисковать не стал.

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n.shmelev

Опять все туалетку будут скупать как перед ковидом

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Александр Привалов
список иностранных сервисов и программного обеспечения и их потенциальных российских аналогов

"Не имеющие аналогов" потихоньку превращаются сначала в "потенциальных аналогов", а потом и во "временную альтернативу"

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51 комментарий
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