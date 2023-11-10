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Деньги
Евгения Евсеева

День 625: HP ликвидирует российскую «дочку», Tchibo в России превратится в Tibio Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото Reuters

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 10 ноября: доллар — 91, 92 рубля (на 73 копейки больше, чем 9 ноября), евро — 98,4 (на 4 копейки меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:52 мск: доллар — 92,1 рубля, евро — 98,34 рубля.

Курсы на Forex на 08:12 мск: доллар — 92,1 рубля, евро — 98,26 рубля.

По оценке «Коммерсанта», в октябре 2023 года суммарный объём биржевых торгов основными валютами в режиме поставок «завтра» составил 6,4 трлн рублей. Рост оборотов происходит за счёт юаней, объём торгов которыми впервые занял почти 50% рынка.

Управление по осуществлению финансовых санкций Минфина Великобритании не разрешило провести сделку между британской Sberbank CIB (бывшая «дочка» «Сбербанка», над которой он потерял контроль из-за санкций) и самим «Сбером», которая позволила бы этим структурам произвести взаимозачёт невозвратных активов. Информация об этом в отчёте раскрыла компания Teneo Financial Advisory, к которой перешло управление Sberbank CIB в Великобритании.

Кто и как адаптируется

Производитель кофе ООО «Чибо СНГ» сменит название на ООО «Тибио» и запустит зонтичный бренд Tibio вместо Tchibo, следует из письма компании в торговые сети от 3 ноября и презентации Tibio, копия которых есть у «Коммерсанта». Как сказано в материалах «Чибо СНГ», рецептура и технология производства кофе не изменятся, дизайн упаковки сохранит «максимальную преемственность».

Какие есть проблемы и трудности

Российская «дочка» HP — ООО «ЭйчПи Инк» — начала процесс ликвидации, сообщает РБК со ссылкой на данные Федресурса. HP прекратила поставки в Россию и техническую поддержку клиентов в 2022 году. По итогам 2022-го выручка «ЭйчПи Инк» снизилась на 64% год к году, до 15 млрд рублей, чистый убыток составил 1,7 млрд рублей. Российская «дочка» сократила персонал: его численность уменьшилась с 215 сотрудников по итогам 2021-го до 119 по итогам 2022-го.

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ОАЭ согласились ограничить реэкспорт в Россию ряда критических товаров, которые можно использовать «в военных целях в Украине», передаёт Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, об этом государствам-членам ЕС сообщила Еврокомиссия. Аналогичную меру рассматривает Турция.

Контекст

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания внёс 16 онлайн-кинотеатров в список сервисов «государства-агрессора», которые нельзя транслировать в стране. В список вошли такие сервисы, как «Амедиатека», HDrezka, KinoGo, «Киноточка», Kion, Viju, «Смотрёшка», «Триколор Кино» и «ТВ онлайн».

В российских регионах за год средняя скорость мобильного интернета снизилась с 20 Мбит/с до 18,7 Мбит/с, а в Москве — выросла более чем на 20%, до 63,2 Мбит/с. В 2022 году этот показатель составлял 51 Мбит/с, пишут «Известия» со ссылкой на исследование агентства TelecomDaily. Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков объяснил рост скорости в Москве тем, что в столицу направлены основные инвестиционные потоки операторов. Регионы же часто снабжают оборудованием, ставшим дефицитным из-за санкций, по остаточному принципу.

Новости предыдущего дня, 9 ноября — здесь.

#новости

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8 комментариев
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 Вадим Д.
объём биржевых торгов основными валютами

Не валютами, а юанями и не основными, а основной.

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Бомж

Юаня кажется 2 в Китае, один международный а второй для внутренних расчётов. Но я так и не понял зачем они так сделали кто знает ?

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Бомж

Hdrezka за что? Я думал Украинский сайт же ну и нормальный онлайн кинотеатр. И качество лучше чем у остальных конкурентов.
KinoGo я так и не понял какой у него основной сайт куча зеркал не понятных.

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Вадим Д.

Никому не нужны российские дочки, поям беспризорные бесприданницы.

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Мировой Разум

Уничтожим все, что хочет уничтожить нас!

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Вадим Д.

Киноточка, Смотрёшка?! Это что же, и такое есть?
Чудны крестьянские дети. ©

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Невероятный Блондин
запустит зонтичный бренд Tibio вместо Tchibo

ИКЕА, смотри как можно было

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Слегка Придурковатый

"В российских регионах за год средняя скорость мобильного интернета снизилась с 20 Мбит/с до 18,7 Мбит/с, а в Москве — выросла более чем на 20%, до 63,2 Мбит"

Москвичи у всей страны даже скорость интернетов пиздят. Нет ни совести, ни чести у москвичей.

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