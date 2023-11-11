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Деньги
Евгения Евсеева

День 626: рост ставок на аренду складов в Москве, доходы организаторов шоу растут, но всё ещё ниже, чем в 2019 году Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото: Yvette de Wit / Unsplash

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 11-13 ноября: доллар — 92,05 рубля (на 13 копеек больше, чем 10 ноября), евро — 98,31 рубля (на 9 копеек меньше).

Курсы на закрытии Мосбиржи 10 ноября: доллар — 92,29 рубля, евро — 98,55 рубля.

Курсы на Forex на 19:00 мск 10 ноября: доллар — 92,27 рубля, евро — 98,55 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Коммерческие доходы предпринимателей, организовывающих афишные концерты, спектакли и шоу, по итогам 2023 года окажутся на 38% ниже уровня допандемийного 2019-го, следует из отчёта агентства InterMedia.

В 2023 году небюджетные организации в этом сегменте, по предварительным подсчётам, заработают 36,5 млрд рублей. По сравнению с 2022 годом доходы вырастут — тогда бизнесу удалось заработать только 25 млрд рублей. Но показатели пока заметно меньше уровня допандемийного 2019 года, по итогам которого организаторы концертов, шоу и других зрелищных мероприятий заработали 58,8 млрд рублей.

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Контекст

РБК вместе с экспертами рассказывает о зависших торгах на «СПБ Бирже»: как пострадали от них инвесторы и смогут ли они продать свои активы.

Отложенный спрос, стремление бизнеса нарастить товарные запасы и низкая активность девелоперов привели к сокращению доли пустующих складов до минимума, пишет «Коммерсантъ». Средние ставки аренды складов в Москве по итогам 2023 года могут вырасти до 43,4% (до 8,1 тысячи рублей за 1 м² в год), что почти в 2,5 раза выше прогнозов (17,7%).

Новости предыдущего дня, 10 ноября — здесь.

#новости

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17 комментариев
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 Вадим Д.

Чего ни коснись, всё пока пониже да пожиже допандемийного 2019-го. А уж 24 февраля и вовсе отодвинуло всясеские перспективы в загоризонтные дали.

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Валентин Бубенец

Мы все в этом виноваты. Мы все должны признать это для того чтобы начать двигаться дальше. Это как у алкоголиков: первым шагом должно быть признание того что ты страдаешь алкоголизмом. 🙏❤️

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Артур Маслов

что за бред, не сваливай с больной головы на здоровую.
Это ты во всем виноват, тебе и отвечать, а я тут вообще не при чем.

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Иван Серик
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Иван Серик

Действительно. Пора вернуть царя, отметить мораторий на смертную казнь и запретить демократию вместе со лживой свободой!

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Иван Серик

У нас же теперь обязательно быть патриотом!

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Вадим Д.

Яростным! Бляха, «всясеские» написал (-: Пардон.

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Яэль

у 7 нянек 14!

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Вадим Д.

Бесспорно 👍🏻 Хотя может быть и меньше (-:

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Joe McEachern

Да, иначе ты выписываешься из русских

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Иван Серик

Хуже, тебя насильно выселяют! Уже стало очевидным, что законы, права, здравый смысл - это о ком-то другом, а наши рабы ..

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Dmitry T

А почему доход организаторов концертов должен стать выше 2019г, если зарубежные звезды больше к нам не ездят?

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Score of Doom

А зачем нам зарубежные? У нас вон есть Шаман... кто там ещё, вам что-ли недостаточно?

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Забыл Эмейлов
доходы организаторов шоу растут

да мы в курсе. одни тут организовали шоу, а вся страна второй год платит

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Продюсер душнила

Жаль, конечно, что с культурной точки зрения вариантов стало намного меньше. И западных артистов не будет, за редким исключением. И на какой нибудь европейский музыкальный фест почти нереально попасть. Да и в кино в большинстве своем крутят отечественные фильмы.

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Забыл Эмейлов

Каждый день imagine dragons мониторю, будет ли тур или хоть где-то фестивали в следующем году :( не попал в этом. маме подарить на 31 декабря хотел, и не знаю, будут ли до какие-то анонсы

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Продюсер душнила

В Баку то ли выступали недавно, то ли будут скоро. Но там билеты за 2 дня все выкупили

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