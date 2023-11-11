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Фото: Yvette de Wit / Unsplash

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 11-13 ноября: доллар — 92,05 рубля (на 13 копеек больше, чем 10 ноября), евро — 98,31 рубля (на 9 копеек меньше).

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Курсы на закрытии Мосбиржи 10 ноября: доллар — 92,29 рубля, евро — 98,55 рубля.

Курсы на Forex на 19:00 мск 10 ноября: доллар — 92,27 рубля, евро — 98,55 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Коммерческие доходы предпринимателей, организовывающих афишные концерты, спектакли и шоу, по итогам 2023 года окажутся на 38% ниже уровня допандемийного 2019-го, следует из отчёта агентства InterMedia.

В 2023 году небюджетные организации в этом сегменте, по предварительным подсчётам, заработают 36,5 млрд рублей. По сравнению с 2022 годом доходы вырастут — тогда бизнесу удалось заработать только 25 млрд рублей. Но показатели пока заметно меньше уровня допандемийного 2019 года, по итогам которого организаторы концертов, шоу и других зрелищных мероприятий заработали 58,8 млрд рублей.

Контекст

РБК вместе с экспертами рассказывает о зависших торгах на «СПБ Бирже»: как пострадали от них инвесторы и смогут ли они продать свои активы.

Отложенный спрос, стремление бизнеса нарастить товарные запасы и низкая активность девелоперов привели к сокращению доли пустующих складов до минимума, пишет «Коммерсантъ». Средние ставки аренды складов в Москве по итогам 2023 года могут вырасти до 43,4% (до 8,1 тысячи рублей за 1 м² в год), что почти в 2,5 раза выше прогнозов (17,7%).