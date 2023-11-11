День 626: рост ставок на аренду складов в Москве, доходы организаторов шоу растут, но всё ещё ниже, чем в 2019 году Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 11-13 ноября: доллар — 92,05 рубля (на 13 копеек больше, чем 10 ноября), евро — 98,31 рубля (на 9 копеек меньше).
Какие есть проблемы и трудности
Коммерческие доходы предпринимателей, организовывающих афишные концерты, спектакли и шоу, по итогам 2023 года окажутся на 38% ниже уровня допандемийного 2019-го, следует из отчёта агентства InterMedia.
В 2023 году небюджетные организации в этом сегменте, по предварительным подсчётам, заработают 36,5 млрд рублей. По сравнению с 2022 годом доходы вырастут — тогда бизнесу удалось заработать только 25 млрд рублей. Но показатели пока заметно меньше уровня допандемийного 2019 года, по итогам которого организаторы концертов, шоу и других зрелищных мероприятий заработали 58,8 млрд рублей.
Контекст
РБК вместе с экспертами рассказывает о зависших торгах на «СПБ Бирже»: как пострадали от них инвесторы и смогут ли они продать свои активы.
Отложенный спрос, стремление бизнеса нарастить товарные запасы и низкая активность девелоперов привели к сокращению доли пустующих складов до минимума, пишет «Коммерсантъ». Средние ставки аренды складов в Москве по итогам 2023 года могут вырасти до 43,4% (до 8,1 тысячи рублей за 1 м² в год), что почти в 2,5 раза выше прогнозов (17,7%).
Новости предыдущего дня, 10 ноября — здесь.
Чего ни коснись, всё пока пониже да пожиже допандемийного 2019-го. А уж 24 февраля и вовсе отодвинуло всясеские перспективы в загоризонтные дали.
Мы все в этом виноваты. Мы все должны признать это для того чтобы начать двигаться дальше. Это как у алкоголиков: первым шагом должно быть признание того что ты страдаешь алкоголизмом. 🙏❤️
что за бред, не сваливай с больной головы на здоровую.
Это ты во всем виноват, тебе и отвечать, а я тут вообще не при чем.
Действительно. Пора вернуть царя, отметить мораторий на смертную казнь и запретить демократию вместе со лживой свободой!
У нас же теперь обязательно быть патриотом!
Яростным! Бляха, «всясеские» написал (-: Пардон.
у 7 нянек 14!
Бесспорно 👍🏻 Хотя может быть и меньше (-:
Да, иначе ты выписываешься из русских
Хуже, тебя насильно выселяют! Уже стало очевидным, что законы, права, здравый смысл - это о ком-то другом, а наши рабы ..
А почему доход организаторов концертов должен стать выше 2019г, если зарубежные звезды больше к нам не ездят?
А зачем нам зарубежные? У нас вон есть Шаман... кто там ещё, вам что-ли недостаточно?
да мы в курсе. одни тут организовали шоу, а вся страна второй год платит
Жаль, конечно, что с культурной точки зрения вариантов стало намного меньше. И западных артистов не будет, за редким исключением. И на какой нибудь европейский музыкальный фест почти нереально попасть. Да и в кино в большинстве своем крутят отечественные фильмы.
Каждый день imagine dragons мониторю, будет ли тур или хоть где-то фестивали в следующем году :( не попал в этом. маме подарить на 31 декабря хотел, и не знаю, будут ли до какие-то анонсы
В Баку то ли выступали недавно, то ли будут скоро. Но там билеты за 2 дня все выкупили