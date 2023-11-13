День 628: «Аэрофлот» получит первые импортозамещённые SJ-100 не раньше 2024 года Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 11-13 ноября: доллар — 92,05 рубля (на 13 копеек больше, чем 10 ноября), евро — 98,31 рубля (на 9 копеек меньше).
Кто и как адаптируется
На фоне растущих цен и ограниченного импорта в Россию «Мосгорломбард» открыл первые розничные точки «Ресейл Маркет», чтобы продавать через них невостребованные залоги — подержанные ювелирные и меховые изделия, а также технику. Магазины такого формата будут располагаться в торговых центрах с высокой проходимостью.
Структура ИТ-холдинга «Т1» — «ТС-Финтех» — подала заявки на регистрацию товарных знаков «Рубин» и «Эмпаэро», чтобы в будущем использовать их для беспилотников собственной разработки.
Бывшие российские структуры British American Tobacco перешли BFI Holding из Абу-Даби, следует из ЕГРЮЛ. Тот принадлежит Фаруку Енеру (был главой BAT в России и других странах), Олегу Барвину (возглавлял правовой департамент), Елене Заварзиной (руководила маркетингом), Андрею Осаволюку и Сергею Кудинову. Последние, полагает «Ъ», могут быть связаны с дистрибьютором BAT в России.
Правительство планирует вывести товарные партии дешевле €200, изделия для личного пользования и поставки части товаров в магазины duty free из-под временных курсовых пошлин, введённых в октябре 2023 года, узнало РБК.
Российские edtech-платформы проявляют больше интереса к выходу на зарубежные рынки, пишет «Ъ». Так, например, в третьем квартале 2023 года центр образовательных технологий Advance запустил рекламу курсов в США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Мексике, Бразилии и Аргентине, а платформа профориентации «Профилум» приступила к проработке выхода в страны Северной Африки и Ближнего Востока. Некоторых отследить трудно, поскольку «основатели стараются скрыть российские корни».
Какие есть проблемы и трудности
Первые два импортозамещённых самолёта SJ-100 поступят «Аэрофлоту» не раньше 2024 года, рассказали «Ъ» собеседники, близкие к авиаперевозчику и «Ростеху», и источники в авиаотрасли. Ряд опрошенных изданием экспертов допускает, что регулярные рейсы начнутся не ранее второй половины 2024-го или его конца, так как нужно «завершить все предусмотренные испытания с новыми системами для полноценной сертификации».
Российские хлебопекарные предприятия попросили правительство расширить господдержку отрасли, пишут «РИА Новости». Причины — износ заводов, многие из которых были спроектированы ещё в 1950-х, и работа «на грани рентабельности» из-за подорожания сырья и роста ключевой ставки.
Контекст
Морские перевозки контейнеров на мировом рынке упали с лета 2023 года более чем на 60%. Падение также наблюдается на российском рынке — не только из-за сокращения грузопотока из Европы, но также из-за «высокой конкуренции с многочисленными китайскими линиями, ворвавшимися на рынок [после 24 февраля 2022 года], и перераспределения объёма морских перевозок с Дальнего Востока на Новороссийск и Санкт-Петербург, которые конкурируют и друг с другом».
По данным «Ъ», Госдума планирует на этой неделе отклонить законопроект об ужесточении ответственности журналистов за точное цитирование из СМИ недостоверной информации — его разработали в 2020 году на фоне полемики о Covid-19. В июне 2021 года президент Владимир Путин наложил на принятый закон вето.
Новости предыдущего дня, 12 ноября — здесь.
На Вести FM какой эксперт сказал, что новый СуперДжет это просто лучшее, что есть в мире. Лучше он, потому что его делают исключительно в России. Все технологии отечественные
Рынок ломбард-ритейла открыт.
Россия — страна возможностей...
Кредиты в ломбардах тоже оформлять будут, интересно?
Будет как в Казахстане, по 3 ломбарда в доме.
Удобно, в каждом подъезде по ломбарду и ПВЗ на выбор (-:
Ну хоть первые, а не последние.
Странно что не к 2035-му, но ладно, оптимистов не удержать. Хотя потом скажут: ну и что что сейчас 2035-й? Не раньше же 2024-го, мы слово держим!