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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 11-13 ноября: доллар — 92,05 рубля (на 13 копеек больше, чем 10 ноября), евро — 98,31 рубля (на 9 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:27 мск: доллар — 92,35 рубля, евро — 98,80 рубля.

Курсы на Forex на 07:44 мск: доллар — 92,42 рубля, евро — 98,85 рубля.

Кто и как адаптируется

На фоне растущих цен и ограниченного импорта в Россию «Мосгорломбард» открыл первые розничные точки «Ресейл Маркет», чтобы продавать через них невостребованные залоги — подержанные ювелирные и меховые изделия, а также технику. Магазины такого формата будут располагаться в торговых центрах с высокой проходимостью.

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Структура ИТ-холдинга «Т1» — «ТС-Финтех» — подала заявки на регистрацию товарных знаков «Рубин» и «Эмпаэро», чтобы в будущем использовать их для беспилотников собственной разработки.

Бывшие российские структуры British American Tobacco перешли BFI Holding из Абу-Даби, следует из ЕГРЮЛ. Тот принадлежит Фаруку Енеру (был главой BAT в России и других странах), Олегу Барвину (возглавлял правовой департамент), Елене Заварзиной (руководила маркетингом), Андрею Осаволюку и Сергею Кудинову. Последние, полагает «Ъ», могут быть связаны с дистрибьютором BAT в России.

Правительство планирует вывести товарные партии дешевле €200, изделия для личного пользования и поставки части товаров в магазины duty free из-под временных курсовых пошлин, введённых в октябре 2023 года, узнало РБК.

Российские edtech-платформы проявляют больше интереса к выходу на зарубежные рынки, пишет «Ъ». Так, например, в третьем квартале 2023 года центр образовательных технологий Advance запустил рекламу курсов в США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Мексике, Бразилии и Аргентине, а платформа профориентации «Профилум» приступила к проработке выхода в страны Северной Африки и Ближнего Востока. Некоторых отследить трудно, поскольку «основатели стараются скрыть российские корни».

Какие есть проблемы и трудности

Первые два импортозамещённых самолёта SJ-100 поступят «Аэрофлоту» не раньше 2024 года, рассказали «Ъ» собеседники, близкие к авиаперевозчику и «Ростеху», и источники в авиаотрасли. Ряд опрошенных изданием экспертов допускает, что регулярные рейсы начнутся не ранее второй половины 2024-го или его конца, так как нужно «завершить все предусмотренные испытания с новыми системами для полноценной сертификации».

Российские хлебопекарные предприятия попросили правительство расширить господдержку отрасли, пишут «РИА Новости». Причины — износ заводов, многие из которых были спроектированы ещё в 1950-х, и работа «на грани рентабельности» из-за подорожания сырья и роста ключевой ставки.

Контекст

Морские перевозки контейнеров на мировом рынке упали с лета 2023 года более чем на 60%. Падение также наблюдается на российском рынке — не только из-за сокращения грузопотока из Европы, но также из-за «высокой конкуренции с многочисленными китайскими линиями, ворвавшимися на рынок [после 24 февраля 2022 года], и перераспределения объёма морских перевозок с Дальнего Востока на Новороссийск и Санкт-Петербург, которые конкурируют и друг с другом».

По данным «Ъ», Госдума планирует на этой неделе отклонить законопроект об ужесточении ответственности журналистов за точное цитирование из СМИ недостоверной информации — его разработали в 2020 году на фоне полемики о Covid-19. В июне 2021 года президент Владимир Путин наложил на принятый закон вето.

Законопроект, по всей видимости, задумывался как ужесточение ответственности СМИ в части нераспространения ими запрещённой информации. То есть исключалось само право на ошибку. Точно неизвестно, почему было наложено вето. Видимо, возобладала юридическая гипотеза, что законопослушные СМИ и так осторожны в части распространения фейков. Павел Склянчук, член Российской ассоциации по связям с общественностью