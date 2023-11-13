Правительство рассмотрит отмену курсовых пошлин для товарных партий дешевле €200 Статьи редакции
Чтобы помочь малому и среднему бизнесу, который только «выстраивает связи с контрагентами».
- Материалы обсуждения изучило РБК. В Минэкономразвития подтвердили, что решение одобрила комиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию и защитным мерам во внешней торговле. В Минпромторге сказали, что «предложения обсуждаются».
- Избавить от экспортных пошлин, привязанных к курсу рубля, планируют три группы товаров. Первая — партии дешевле €200, которые следуют от одного отправителя к одному получателю по одному транспортному документу. Это могут быть недорогие коммерческие грузы, запчасти, «образцы для представления дальнейших продаж и сертификации российской продукции за рубежом», документы и рекламные материалы.
- Такая мера помогла бы исключить случаи, когда налогом облагаются отправления с невысокой стоимостью и пересылки пробных изделий малого и среднего бизнеса, необходимые, чтобы «оценить рентабельность и выстроить связи с контрагентами», пояснил собеседник РБК.
- Вторая группа — товары для личного пользования (издание не приводит примеры из обсуждения). Третья — некоторые категории товаров из магазинов беспошлинной торговли, или duty freе: например, алкоголь и текстиль.
- По правилам Евразийского экономического союза, торговать продукцией, к которой применяются экспортные налоги, в беспошлинном формате не разрешается. Чтобы такие товары свободно продавались в магазинах duty free, российские регуляторы и Евразийская экономическая комиссия обсуждают ряд поправок к этому положению.
- Минфин предложил ввести таможенные пошлины для экспортёров с привязкой к валютному курсу в сентябре 2023 года — чтобы снизить «сверхприбыль» экспортёров от ослабления рубля и защитить бизнес и россиян от роста цен. Так, при цене за доллар менее 80 рублей пошлина составит 0%, 80-85 рублей — 4%, 85-90 рублей — 4,5%, 90-95 рублей — 5,5%, выше 95 рублей — 7%, для удобрений — до 10% в зависимости от курса.
- Под такие пошлины попали рыбы и моллюски, яйца птиц, овощи и фрукты, алкоголь, цементы и бетоны, полимеры, каучук, резина и изделия из них (за исключением гигиенических изделий и контрацептивов), мех, бумага и картон, шерсть, хлопок, текстильные материалы, керамика, драгметаллы и ювелирные изделия, чугун, ферросплавы, изделия из чёрных металлов, необработанный алюминий, свинец, олово и другое.
- Исключение сделали для товаров, на которые уже установлены пошлины: это, например, нефть и газ, зерновые культуры, подсолнечное масло. Под новое постановление не попадают также мясо, книги и газеты, одежда и обувь, фармацевтическая продукция, машины, лодки и другое.
- Мера вступила в силу 1 октября и будет действовать до конца 2024 года. За первый месяц она принесла в федеральный бюджет 30 млрд рублей.
- Некоторые компании сообщали о негативных последствиях пошлин для бизнеса. Производители тарного картона вынужденно повысили цены на внутреннем рынке, а рыбное предприятие из Калининградской области приостановило экспорт, так как процент рентабельности продукта был ниже налоговой ставки.
240 показов
735 открытий
Покажите мне как выглядит партия дешевле 200 евро.
ПС партию с мишкой не показывайте
какие-нибудь чехлы на айфон с алика
Образец в виде одного-двух экземпляров. Там можно цену любую указать)
Да уж, товар, партия которого стоит до €200... Но хоть рассмотрят отмену пошлин — и то хлеб.
Что после выборов сделают? Снизят партии до €29?
До одного цента! Экономика должна быть экономной и выгодной для главначальства.
30 ярдов. С тех кто ранее пошлины на экспорт не имел. Это чтобы экспорт придушить?)