Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":914560,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":914560,"gtm":null} 279 показов 808 открытий

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 14 ноября: доллар — 92,11 рубля (на 6 копеек больше, чем 13 ноября), евро — 98,53 рубля (на 22 копейки больше).

Курсы на Мосбирже на 07:11 мск: доллар — 91,89 рубля, евро — 98,38 рубля.

Курсы на Forex на 07:41 мск: доллар — 91,88 рубля, евро — 98,41 рубля.

«Тинькофф» запустил денежные переводы для физлиц в тайских батах через SWIFT в банки Таиланда. Они доступны в приложении и личном кабинете на сайте.

Кто и как адаптируется

Российская ИТ-компания ICL запустила в Татарстане завод по сборке вычислительной техники и поверхностному монтажу материнских плат. В год собираются выпускать по 300 тысяч плат, в будущем — до 1 млн. Общую стоимость инвестпроекта оценивали в 2022 году в 3,7 млрд рублей.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "post_inside", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Государственная транспортная лизинговая компания запустит в 2024 году прототип маркетплейса для продажи гражданских беспилотников и заказа сопутствующих услуг — это, например, воздушное сканирование, магнитная съёмка, аэрофотосъемка, 3D-моделирование территорий и другое. Так компания рассчитывает «приучить клиента к отечественной технике за счёт быстрого доступа к продукту», пояснили в компании РБК.

Федеральная налоговая служба опубликовала проект приказа об утверждении перечня стран, которые систематически игнорируют обязательства по автообмену страновыми отчётами — финансовыми, налоговыми и иными данными международных холдингов с дочерними фирмами в России, узнал «Ъ». Туда предлагают включить 22 юрисдикции: это Австралия, Австрия, Бельгия, Бермуды, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Финляндия, Франция, Швеция, Япония. Если его узаконят, налоговики смогут требовать страновые отчёты напрямую у российских «дочек» международных групп компаний, не дожидаясь этого от головных структур.

«Росмэн» начал продавать коллекционные фигурки, ориентированные на более взрослую аудиторию: это кролики Labubu, инопланетяне Dimoo и куклы Molly, сообщил «Ведомостям» гендиректор Михаил Маркоткин. Для этого холдинг подписал эксклюзивный дистрибуционный контракт с владельцем брендов – китайской компанией Pop Mart. Контракт, по прогнозам компании, поможет ей увеличить выручку на 15% к 2025 году.

Источник: «Ведомости»

Какие есть проблемы и трудности

Швейцарский провайдер услуг для гражданской авиации SITA решил закрыть российским авиатранспортным компаниям доступ к администрируемой им доменной зоне .aero, пишут «Известия» со ссылкой на неназванные источники в аэропортовом холдинге, авиакомпании и организации по техобслуживанию самолётов. Те, по словам издания, получили письмо от регистратора доменов, которого, в свою очередь, уведомила сама SITA. Некоторые собеседники «Известий» заявили, что готовились к возможным санкциям и выкупили нужные домены в зоне .ru.

Из-за неоднозначных формулировок в положениях об обязательной продаже экспортной выручки возник «круговорот рублей», рассказали «Ведомостям» осведомлённый чиновник и источники, близкие к крупному бизнесу и Российскому союзу промышленников и предпринимателей. Сейчас правила трактуют так, что экспортёры должны обменивать часть рублёвой выручки, которая поступает на зарубежные счета, на валюту за границей, затем переводить эти деньги в российские банки и после — продавать их за рубли уже на внутреннем рынке. При этом у подсанкционных компаний, которые ограничены в использовании иностранной валюты, возникают из-за этого сложности.

Контекст

Еврокомиссия намерена представить 12 пакет антироссийских персональных, секторальных и экономических санкций завтра, 15 ноября 2023 года. Среди возможных мер: ограничения на экспорт в Россию сварочных аппаратов, химикатов и технологий, которые можно применить в военных целях; запрет на выдачу лицензий на ПО и импорт из России некоторых обработанных металлов, алюминиевых и строительных материалов, товаров транспортного назначения и алмазов, сообщали источники Bloomberg.

«Ведомости» подготовили краткий обзор ситуации с торговлей американскими акциями после попадания «СПБ Биржи» под санкции. В материале — кто даёт доступ к бумагам эмитентов из США и кому; думают ли брокеры предоставить квалифицированным инвесторам возможность торговать такими бумагами напрямую через иностранные инфраструктуры и какие ограничения с этим связаны.

Источник: «Ведомости»

«Единый регулятор азартных игр» готовит законопроект, который обяжет зарубежных разработчиков игр открывать в России представительства, переносить в страну серверную инфраструктуру и платить отчисления в специальный фонд, деньги из которого пойдут на поддержку российских компаний. Но идеи пока обсуждаются, конкретных решений нет.

«Альфа-банк» рассматривает возможность получить лицензию брокера или управляющей компании, которая позволит работать на рынке материкового Китая, пишет РБК со ссылкой на главного управляющего директора группы Владимира Верхошинского.

По подсчётам редакции «Бюллетени кинопрокатчика», сборы российских кинотеатров за три квартала 2023 года выросли год к году год на 60,7% и составили до 28,1 млрд руб. Общая посещаемость увеличилась на 51% — до 91 млн зрителей. Но о росте киносетей пока «не может быть и речи», говорит главред издания Юлия Шампорова. Для этого нужна помощь государства: прямые дотации, налоговые и арендные каникулы.

На вопрос о том, могут ли не самые высокие сборы кинотеатров по итогам 2023 года привести к закрытию некоторых из них, советник президента Владимир Толстой ответил отрицательно. По его словам, таких угроз нет, так как грядут январские примеры на новогодних каникулах и релизы «многих других картин».

Российские банки наращивают выдачи кредитов в юанях, пишет «Ъ». Такая тенденция связана с тем, что после роста ключевой ставки рублёвые кредиты «стали крайне дорогими» для части российских экспортёров, полагают в «Ингострах Банке». В «Альфа-банке» отмечают, что спрос «поддерживается наступившим высоким сезоном в преддверии окончания года» и что «рост кредитования в юанях сдерживает не отсутствие спроса, а недостаточный объём фондирования».

По данным Росстата, совокупная выручка коллективных средств размещения в России достигла 644,6 млрд рублей за январь-сентябрь 2023 года — это на 22,2% больше год к году. Отчасти помог рост спроса россиян на внутренний туризм, но показатели всё ещё ниже допандемийных, говорят отельеры.