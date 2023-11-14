JP Morgan пожаловался на завышенную оплату адвокатов для основательницы стартапа Frank по иску против неё Статьи редакции
Он вынужден их оплачивать по решению суда: после покупки Frank за $175 млн его основательница стала сотрудницей банка — а значит, JP Morgan должен обеспечить ей защиту в суде.
- Frank — сервис для помощи при поступлении в колледжи США. Его основательницу Чарли Джевис, по словам JP Morgan, защищают три юрфирмы — всего около 77 адвокатов, возглавляет их Алекс Спиро, который не раз представлял в суде Илона Маска. Банк утверждает, что они завышают счета: JP Morgan должен выплачивать $2025 долларов за час работы юристов, пишет Bloomberg.
- JP Morgan в январе 2023 года подал иск против Джевис, обвинив её в мошенничестве. Банк купил у неё стартап за $175 млн, но вскоре выяснил: у него меньше 300 тысяч пользователей, хотя компания заявляла, что их было 4,25 млн. Сразу после этого банк закрыл компанию. Джевис с утверждениями JP Morgan не согласилась и подала ответный иск. В апреле прокуратура в США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявили ей обвинение в мошенничестве.
- В мае суд постановил, что JP Morgan должен оплачивать Джевис судебные издержки на защиту по иску против неё. Судья удовлетворил прошение Джевис и директора по развитию Frank Оливье Амара: те заявляли, что после покупки стартапа стали сотрудниками банка, и согласно его политике — JP Morgan должен обеспечить им защиту в суде.
- Банк же говорил, что обнаруженное мошенничество — причина эти обязательства не выполнять. К тому же, оба могут взять деньги из полученных при сделке. Но, по словам Джевис, те арестованы из-за обвинения, и воспользоваться ими она не может. Bloomberg предполагал, что решение распространяется на защиту в деле по обвинению прокуратуры и SEC.
- В октябре Джевис пожаловалась, что JP Morgan отказывается выплатить накопившиеся $830 тысяч — примерно 20% от всей суммы предполагаемых судебных издержек. Она должна составить около $5,4 млн, пишет Bloomberg.
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В три слоя стоят и бубнят?! Уволить 76, оставшемуся з/в поднять вдвое и норм.
И почему около? Один из них дробный? 76,83–77,14 адвокатов?
Есть секретные адвокаты
И правда. Можно же было написать около 80 адвокатов. Но тогда Вадим Д лишился бы 6(пока что) лойсов(
Обязали оплатить защиту той, которая их наебала.
Вот ведь какая ирония
Крупнейший Омериканский банк - ни стыда ни совести!
всего около 77 дармоедов
Потрясающе! В этой новости хорошо всё
Это еще мало по такому делу, у JPM только этим делом отдельный юридический департамент где человек 350 работает занимается
Шиза какая-то, совсем с ума посходили с этими корпоративными исками в США
Адвокаты нагнули банкиров? Хм.. за кого же болеть?
Требовали три порции ребрышек в соусе джек дениелс