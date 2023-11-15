Нидерландская Yandex N.V. допустила единоразовую продажу всех российских активов — СМИ Статьи редакции
До этого речь шла только о продаже контрольного пакета в 51%. В компании от комментариев отказались.
- О том, что Yandex N.V. рассматривает возможность продать весь бизнес в России, в том числе поисковый, пишут Reuters и Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники. «Полностью отделиться» от нидерландской структуры, по данным Bloomberg, хотят предприниматели, претендующие на активы.
- Если совет директоров остановится на этом варианте, Yandex N.V. перед продажей объединит все российские активы в одно юрлицо — его зарегистрируют в специальном административном районе Калининграда.
- По словам источника Reuters, компанию оценивают в $6,18 млрд c учётом дисконта в 50%. Выручку от продажи планируют распределить между инвесторами в виде дивидендных выплат или через механизм обратного выкупа акций. Часть российских инвесторов нидерландской структуры получит возможность конвертировать свои акции в бумаги компании в Калининграде, говорят источники.
- «Полный выход» вероятен, но конкретных решений пока нет, заявил один из собеседников Reuters. Издание также напоминает, что формат должно одобрить российское правительство. Заседание совета директоров намечено на конец ноября, объявить о сделке могут в декабре 2023 года.
- В марте 2023 года РБК со ссылкой на источники сообщило о возможной продаже 51% российского бизнеса «Яндекса» консорциуму инвесторов и создании фонда топ-менеджеров, который получит управление компанией на пять лет. Yandex N.V. планировал отдельно развивать только облачные технологии, «Практикум», «Толоку» и беспилотники, говорили источники.
- Предполагаемый состав консорциума в мае согласовал Владимир Путин — в него вошли глава «Интерроса» Владимир Потанин, глава «Севергрупп» Алексей Мордашов, совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов и банк ВТБ. В июне The Bell выяснил, что сделка «забуксовала» из-за бизнесменов под санкциями в составе покупателей российского «Яндекса».
- В октябре Forbes сообщил, что компания «активизировала» переговоры по привлечению стратегических инвесторов в капитал российского бизнеса, чтобы завершить сделку до конца 2023 года. Она обсуждала возможность передать контрольный пакет «семибанкирщине» — это ВТБ, Владимир Потанин, Иван Таврин, основатель Faberlic Алексей Нечаев, пенсионный фонд «Газфонд», глава «Российского фонда прямых инвестиций» Кирилл Дмитриев и структура «Лукойла».
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Толока, практикум и беспилотники...ммм...надо все же оставить на нужды армии РФ
Речь идет о лицензиях, все это также останется в РФ. Беспилотники кстати не военного назначения.
Яндекс поиском находишь противника. Картами находишь где он сейчас. Яндекс практикумом проходишь ускоренные курсы бойца, Яндекс такси доезжаешь до места запуска, Яндекс беспилотник запускаешь, под яндекс музыку запиливаешь ролик музыкальный, выкладываешь данные в яндекс диск и отправляешь в яндекс Клауд в штаб
Да пусть уже за 1евро продают, и делов-то!
Нидерландская Yandex - это как так получилось?
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Это не Яндекс продает и уходит. Это уходят из России владельцы по несправедливой оценке бизнеса.
А дальше-то что?
Яндекс: Продаётся всё.
Не продажу, а слив. Пишите в духе времени уже )