Деньги
Евгения Евсеева

Airbnb купила за $200 млн ИИ-стартап от разработчиков Siri Статьи редакции

Основатель Airbnb уже несколько раз говорил, что хочет сделать из платформы «туристического консьержа».

  • Airbnb купила ИИ-стартап GamePlanner. Сумму сделки стороны не раскрыли, но, по данным источников СNBC, она составила около $200 млн.
  • Чем именно занимается стартап — не указано. СNBC отмечает, что он существует с 2020 года в «скрытном режиме». У него нет собственного сайта, а поиск через кэш по адресу gameplanner.ai показывает пустые страницы, пишет TechCrunch.
  • GamePlanner основали Адам Чейер, один из разработчиков голосового помощника Siri, и Сиамак Ходжат. Второй был частью команды, занимающейся Siri, а также работал в Viv Labs — эту компанию Чейер основал вместе с двумя другими разработчиками голосового помощника Apple — Дагом Киттлаусом и Крисом Бигэмом. Стартап придумал ИИ-технологию, которая позволяет создавать и использовать голосовых помощников. Viv Labs в 2016 году купила Samsung, чтобы встроить технологии в своего голосового помощника Bixby.
  • Airbnb пишет, что команда GamePlanner состоит из 12 человек, она сосредоточится на ускорении отдельных проектов компании с участием ИИ, а также интеграции ИИ-инструментов в платформу.
  • В 2023 году основатель и глава Airbnb Брайан Чески не раз заявлял, что хочет использовать генеративный ИИ, чтобы превратить платформу компании в «туристического консьержа», который будет узнавать предпочтения пользователей и подсказывать — куда стоит поехать, в каком месте арендовать дом и какие достопримечательности посетить.
Фото Reuters

#новости #airbnb

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 Париж
хочет сделать из платформы «туристического консьержа»
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Дон Дракон
узнавать предпочтения пользователей и подсказывать — куда стоит поехать, в каком месте арендовать дом и какие достопримечательности посетить

Такая точно не будет

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n.shmelev

Вот взяли бы такую в штат, не пришлось бы тратить 200 млн бачей

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Роман

Сейчас если твой продукт не развивает ИИ , ты уже в потенциальном проигрыше. Уже не верится, что это очередная хайповая тема, которая стухнет через годик-другой

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Вадим Д.
Чем именно занимается стартап — не указано. ... Он существует в «скрытном режиме»

😏 Прямо как большая часть разных служб и госучреждений.
Однако $200 млн при этом отхватил. Ну точно, полное совпадение.

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James Bomond

Теперь понятно как pegasus в айфоны эксплойдят

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Дон Дракон

Ну а что, очень удобно

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Andrey Kulakov

У ИИ очень большие перспективы в планировании экскурсионных программы, плюс к этому ИИ может стать отличной заменой сотрудникам поддержки - даже если это разбор серьёзного случая, ИИ сможет допросить о подробностях и прорезюмировать это все для дальнейшего разбора живыми людьми

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