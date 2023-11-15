Airbnb купила за $200 млн ИИ-стартап от разработчиков Siri Статьи редакции
Основатель Airbnb уже несколько раз говорил, что хочет сделать из платформы «туристического консьержа».
- Airbnb купила ИИ-стартап GamePlanner. Сумму сделки стороны не раскрыли, но, по данным источников СNBC, она составила около $200 млн.
- Чем именно занимается стартап — не указано. СNBC отмечает, что он существует с 2020 года в «скрытном режиме». У него нет собственного сайта, а поиск через кэш по адресу gameplanner.ai показывает пустые страницы, пишет TechCrunch.
- GamePlanner основали Адам Чейер, один из разработчиков голосового помощника Siri, и Сиамак Ходжат. Второй был частью команды, занимающейся Siri, а также работал в Viv Labs — эту компанию Чейер основал вместе с двумя другими разработчиками голосового помощника Apple — Дагом Киттлаусом и Крисом Бигэмом. Стартап придумал ИИ-технологию, которая позволяет создавать и использовать голосовых помощников. Viv Labs в 2016 году купила Samsung, чтобы встроить технологии в своего голосового помощника Bixby.
- Airbnb пишет, что команда GamePlanner состоит из 12 человек, она сосредоточится на ускорении отдельных проектов компании с участием ИИ, а также интеграции ИИ-инструментов в платформу.
- В 2023 году основатель и глава Airbnb Брайан Чески не раз заявлял, что хочет использовать генеративный ИИ, чтобы превратить платформу компании в «туристического консьержа», который будет узнавать предпочтения пользователей и подсказывать — куда стоит поехать, в каком месте арендовать дом и какие достопримечательности посетить.
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Такая точно не будет
Вот взяли бы такую в штат, не пришлось бы тратить 200 млн бачей
Сейчас если твой продукт не развивает ИИ , ты уже в потенциальном проигрыше. Уже не верится, что это очередная хайповая тема, которая стухнет через годик-другой
😏 Прямо как большая часть разных служб и госучреждений.
Однако $200 млн при этом отхватил. Ну точно, полное совпадение.
Теперь понятно как pegasus в айфоны эксплойдят
Ну а что, очень удобно
У ИИ очень большие перспективы в планировании экскурсионных программы, плюс к этому ИИ может стать отличной заменой сотрудникам поддержки - даже если это разбор серьёзного случая, ИИ сможет допросить о подробностях и прорезюмировать это все для дальнейшего разбора живыми людьми