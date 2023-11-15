Платформа «Финуслуги» от Мосбиржи запустила сервис для оценки стоимости автомобиля по госномеру Статьи редакции
В будущем она планирует добавить оценку недвижимости и инвестсчетов у брокеров — всё это можно будет записать в «свои активы».
- «Финуслуги» запустили сервис «Мои активы», пишет Forbes. С помощью него пользователь сможет бесплатно определить стоимость собственного автомобиля по госномеру и записать её в свои активы в дополнение к открытым на платформе вкладам и облигациям.
- Когда пользователь введёт госномер машины, система определит марку, модель и рыночную стоимость на основе анализа объявлений из внешних источников о продаже аналогичных автомобилей. Сервис покажет результат в виде шкалы с минимальной и максимальной оценкой, которую можно скорректировать вручную.
- В 2024 году «Финуслуги» планируют добавить оценку инвестиционных счетов у брокеров, а в будущем — недвижимости.
- Цель «Финуслуг» — стать единой платформой «по эффективному управлению личными финансами». По словам управляющего директора проекта Игоря Алутина, при добавлении в личный кабинет финансовых и нефинансовых активов пользователи смогут увидеть весь свой портфель, оценить его структуру и сравнить доходность по разным типам активов.
- В будущем платформа планирует предлагать пользователям активы, альтернативные тем, что обладают низкой доходностью и не покрывают инфляцию. Среди других планов — оценка портфеля клиента и советы по его улучшению: например, сервис может предложить застраховать недвижимость, чтобы сделать актив надёжнее, или разместить свободные деньги на более доходный сберегательный продукт.
- Мосбиржа запустила маркетплейс «Финуслуги» в 2020 году. Пользователи платформы могут сравнивать условия по вкладам и кредитам от разных банков, рассчитать стоимость ОСАГО и каско и другое.
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Оценка тачек по номеру, недвижимости по адресу, органов — по знаку зодиака.
"Мои почки" (2)
Товарищ лейтенант, вы так ловко надели мне наручники, вы, наверное, водолей.
У кого-то почки более свежие? )
Людей - по натальным картам
По номеру можно немало инфы извлечь, кстати.
На auto.ru такой же калькулятор работает достаточно давно.
Хотел тут через них вклад открыть (т.е. дать им денег), так они через Госуслуги запрашивают столько данных и прав на их обработку, что столько обо мне не то что банки, я сам столько не знаю. Нахер-нахер.
Похоже, многие клерки там уже в старческом маразме, и приходится несколько раз повторять, чтобы до них дошло
Я не стал заморачиваться, в альфе под 15% положил и все
А стоимость дочки можем определить? Жена говорит, что она у нас бесценна
Нужно быть полным м...ком, чтобы так шутить.
Дочь в ипотеку?
Да вы все за маткапитал плодитесь, не надо сказки рассказывать
"Мои пассивы" будет актуальней
"Мои пассивы" это зарисовки активного гомосексуалиста из мест не столь отдаленных? Может быть лучше назвать "Мои петухи"?
Я не поняла, а можно будет чужую машину пробить? Или только владелец может чекнуть свою?определить стоимость собственного автомобиля
- видимо нет, а жаль
Очередная единая бесполезная платформа
"Когда пользователь введёт госномер машины, система определит марку, модель и рыночную стоимость на основе анализа объявлений из внешних источников о продаже аналогичных автомобилей"
Ввёл. Форма сломалась - грит, столько цифр не влазит, сорян.
С какого ражна Мосбиржа вдруг занялась "единой платформой «по эффективному управлению личными финансами».". Типа, продай машину .купи акции Сбер?
Похоже, что чей-то дружок неплохо пристроился к госбюджету со своим личным проектом
Не вздумайте там регистрироваться. Удаление аккаунта только через заявление написанное письменно, отсканированное в полную луну на кошерном сканере и лично переданное самому генеральному вместе со сканером. Для рассмотрения.
можно еще ресторан открыть.
"«Финуслуги» запустили сервис «Мои активы», пишет Forbes. С помощью него пользователь сможет бесплатно определить стоимость собственного автомобиля по госномеру и записать её в свои активы в дополнение к открытым на платформе вкладам и облигациям."
какой в этом смысл? Стоимость автомобиля не постоянная же
Ниже вон привели результат.
Будет вам осаго и каско впаривать
Зарегистрировался через ГУ. Все данные обо мне, и об авто есть на ГУ. Этот "сервис" настойчиво толкует что данных по авто у него нет, хотя доступ получил.
И да, не считает он стоимость авто. Пытается предположить стоимость ОСАГО. И то неудачно.
Удаляю...
Брат, за 400 отдай