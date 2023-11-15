Деньги
Таня Боброва

Платформа «Финуслуги» от Мосбиржи запустила сервис для оценки стоимости автомобиля по госномеру Статьи редакции

В будущем она планирует добавить оценку недвижимости и инвестсчетов у брокеров — всё это можно будет записать в «свои активы».

  • «Финуслуги» запустили сервис «Мои активы», пишет Forbes. С помощью него пользователь сможет бесплатно определить стоимость собственного автомобиля по госномеру и записать её в свои активы в дополнение к открытым на платформе вкладам и облигациям.
  • Когда пользователь введёт госномер машины, система определит марку, модель и рыночную стоимость на основе анализа объявлений из внешних источников о продаже аналогичных автомобилей. Сервис покажет результат в виде шкалы с минимальной и максимальной оценкой, которую можно скорректировать вручную.
  • В 2024 году «Финуслуги» планируют добавить оценку инвестиционных счетов у брокеров, а в будущем — недвижимости.
  • Цель «Финуслуг» — стать единой платформой «по эффективному управлению личными финансами». По словам управляющего директора проекта Игоря Алутина, при добавлении в личный кабинет финансовых и нефинансовых активов пользователи смогут увидеть весь свой портфель, оценить его структуру и сравнить доходность по разным типам активов.
  • В будущем платформа планирует предлагать пользователям активы, альтернативные тем, что обладают низкой доходностью и не покрывают инфляцию. Среди других планов — оценка портфеля клиента и советы по его улучшению: например, сервис может предложить застраховать недвижимость, чтобы сделать актив надёжнее, или разместить свободные деньги на более доходный сберегательный продукт.
  • Мосбиржа запустила маркетплейс «Финуслуги» в 2020 году. Пользователи платформы могут сравнивать условия по вкладам и кредитам от разных банков, рассчитать стоимость ОСАГО и каско и другое.

#новости #мосбиржа #финуслуги

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52 комментария
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 Вадим Д.

Оценка тачек по номеру, недвижимости по адресу, органов — по знаку зодиака.

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Siddharth

"Мои почки" (2)

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1 комментарий
Griby Lenina

Товарищ лейтенант, вы так ловко надели мне наручники, вы, наверное, водолей.

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4 комментария
Сергей Леопольдович

У кого-то почки более свежие? )

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8 комментариев
n.shmelev

Людей - по натальным картам

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2 комментария
Семён Бочкарёв

По номеру можно немало инфы извлечь, кстати.
На auto.ru такой же калькулятор работает достаточно давно.

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Андрей Шевчук

Хотел тут через них вклад открыть (т.е. дать им денег), так они через Госуслуги запрашивают столько данных и прав на их обработку, что столько обо мне не то что банки, я сам столько не знаю. Нахер-нахер.

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дед Мазай и теоретики

Похоже, многие клерки там уже в старческом маразме, и приходится несколько раз повторять, чтобы до них дошло

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Григорий Ефремов

Я не стал заморачиваться, в альфе под 15% положил и все

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dilyara g
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Дмитрий Духов

А стоимость дочки можем определить? Жена говорит, что она у нас бесценна

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дед Мазай и теоретики

Нужно быть полным м...ком, чтобы так шутить.

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1 комментарий
Siddharth

Дочь в ипотеку?

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Иван Стокин

Да вы все за маткапитал плодитесь, не надо сказки рассказывать

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Siddharth

"Мои пассивы" будет актуальней

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Иван Стокин

"Мои пассивы" это зарисовки активного гомосексуалиста из мест не столь отдаленных? Может быть лучше назвать "Мои петухи"?

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10 комментариев
dilyara g

Я не поняла, а можно будет чужую машину пробить? Или только владелец может чекнуть свою?

определить стоимость собственного автомобиля

- видимо нет, а жаль

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Тот самый чел

Очередная единая бесполезная платформа

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Слегка Придурковатый

"Когда пользователь введёт госномер машины, система определит марку, модель и рыночную стоимость на основе анализа объявлений из внешних источников о продаже аналогичных автомобилей"

Ввёл. Форма сломалась - грит, столько цифр не влазит, сорян.

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Тоже хочу

С какого ражна Мосбиржа вдруг занялась "единой платформой «по эффективному управлению личными финансами».". Типа, продай машину .купи акции Сбер?

Похоже, что чей-то дружок неплохо пристроился к госбюджету со своим личным проектом

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Igor Mylnikov

Не вздумайте там регистрироваться. Удаление аккаунта только через заявление написанное письменно, отсканированное в полную луну на кошерном сканере и лично переданное самому генеральному вместе со сканером. Для рассмотрения.

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under construction

можно еще ресторан открыть.

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Тоже хочу

"«Финуслуги» запустили сервис «Мои активы», пишет Forbes. С помощью него пользователь сможет бесплатно определить стоимость собственного автомобиля по госномеру и записать её в свои активы в дополнение к открытым на платформе вкладам и облигациям."

какой в этом смысл? Стоимость автомобиля не постоянная же

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Фоксик

Ниже вон привели результат.
Будет вам осаго и каско впаривать

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Igor Mylnikov

Зарегистрировался через ГУ. Все данные обо мне, и об авто есть на ГУ. Этот "сервис" настойчиво толкует что данных по авто у него нет, хотя доступ получил.
И да, не считает он стоимость авто. Пытается предположить стоимость ОСАГО. И то неудачно.
Удаляю...

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Андрей

Брат, за 400 отдай

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49 комментариев
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