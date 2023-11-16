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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 16 ноября: доллар — 89,45 рубля (на 1,8 рубля меньше, чем 15 ноября), евро — 97,13 рубля (на 64 копейки меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:04 мск: доллар — 89,49 рубля, евро — 97,04 рубля.

Курсы на Forex на 07:20 мск: доллар — 89,57 рубля, евро — 97,15 рубля.

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Кто и как адаптируется

Госдума во втором чтении одобрила увеличение финансовой поддержки автопрома: согласно текущему документу, на программы льготного лизинга автомобилей и спецтехники предусмотрели 9 млрд рублей и 3,3 млрд рублей соответственно, а на программы льготного автокредитования — 17,3 млрд рублей. Улучшение программ господдержки поможет поддержать спрос, полагают участники рынка.

Представительства в ОАЭ открыли две рекламные компании из России: «Игроник» и SA Media, рассказали «Ведомости». Обе планируют работать и с местными партнёрами, которые могут захотеть выйти на российский рынок, и с российскими, которым интересны рынки ОАЭ.

Минцифры опубликовало проект постановления о поправках в документ, который регулирует выдачу ИТ-грантов (её приостанавливали, чтобы провести аудит выданных грантов и обновить состав комиссии, проверяющей заявки). Так, например, участником конкурса не сможет быть российское юрлицо, у которого «доля прямого или косвенного участия офшорных компаний в совокупности» в уставном капитале превышает 25%. Софинансирование проекта получателем гранта предлагают увеличить с 20% до 50%.

Какие есть проблемы и трудности

Участники контейнерного рынка рассказали о проблемах в Московском транспортном узле: там накопились тысячи контейнеров, которые слишком дорого возвращать в Китай за новым грузом, пишет «Ъ». Обычно накопление приходится на периоды после пиковых импортных сезонов, но в этом году ситуация усугубилась из-за слабой динамики экспорта. Выходом может стать обсуждаемая сейчас схема: можно покупать подержанные контейнеры без НДС и сдавать их в металлолом вместо отправки обратно. Некоторые игроки её уже тестируют, но отмечают, что качество таких контейнеров ниже, поэтому везти в них можно не всё, так что решение временное.

ЦБ отменил часть послаблений для российских банков, поскольку те «сейчас обладают достаточной устойчивостью и высокой прибыльностью», — они связаны с соблюдением норматива краткосрочной ликвидности, а также отсрочками при формировании резервов по кредитам малому и среднему бизнесу и физлицам с просрочкой более 90 дней. А вот право не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию о структуре и членах управляющих органов продлили.

Израильские банки начали ограничивать операции по счетам с ценными бумагами, которые принадлежат россиянам или российским налоговым резидентам, рассказали РБК основатель международной финансовой SmartGen Ltd Марк Ойгман и президент израильской русскоязычной адвокатской коллегии Эли Гервиц. Это связано с предписаниями Euroclear, которыми некоторое время руководствуются организации в Евросоюзе и за его пределами.

Контекст

Топ-менеджеров пивоваренной «Балтики» заподозрили в защите интересов владельца Carlsberg Group, сообщила «Фонтанка». Следственное управление провело проверки в офисах компании, побеседовало с сотрудниками и изъяло документы. Поводом стало уголовное дело, которое изначально возбудили по статье о «причинении имущественного ущерба обманом и злоупотреблением доверием». Затем в нём усмотрели признаки мошенничества в особо крупном размере. Двое топ-менеджеров задержаны (меру пресечения могут избрать сегодня), ещё один успел уехать из России.

По итогам третьего квартала 2023 года 33% продаж отельеров пришлось на сервисы онлайн-бронирования, что на 5 процентных пунктов больше год к году, следует из данных системы управления гостиницами Bnovo. В Travelline совокупную долю таких игроков на июль-сентябрь оценивают в 53% против 48% в январе-марте. В «МТС Travel» отмечают, что раньше они проигрывали сайтам гостиниц, но после ухода из России Booking.com ситуация изменилась.