День 631: банки в Израиле обособляют брокерские счета россиян, Минцифры озвучило новые правила выдачи ИТ-грантов Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 16 ноября: доллар — 89,45 рубля (на 1,8 рубля меньше, чем 15 ноября), евро — 97,13 рубля (на 64 копейки меньше).
Кто и как адаптируется
Госдума во втором чтении одобрила увеличение финансовой поддержки автопрома: согласно текущему документу, на программы льготного лизинга автомобилей и спецтехники предусмотрели 9 млрд рублей и 3,3 млрд рублей соответственно, а на программы льготного автокредитования — 17,3 млрд рублей. Улучшение программ господдержки поможет поддержать спрос, полагают участники рынка.
Представительства в ОАЭ открыли две рекламные компании из России: «Игроник» и SA Media, рассказали «Ведомости». Обе планируют работать и с местными партнёрами, которые могут захотеть выйти на российский рынок, и с российскими, которым интересны рынки ОАЭ.
Минцифры опубликовало проект постановления о поправках в документ, который регулирует выдачу ИТ-грантов (её приостанавливали, чтобы провести аудит выданных грантов и обновить состав комиссии, проверяющей заявки). Так, например, участником конкурса не сможет быть российское юрлицо, у которого «доля прямого или косвенного участия офшорных компаний в совокупности» в уставном капитале превышает 25%. Софинансирование проекта получателем гранта предлагают увеличить с 20% до 50%.
Какие есть проблемы и трудности
Участники контейнерного рынка рассказали о проблемах в Московском транспортном узле: там накопились тысячи контейнеров, которые слишком дорого возвращать в Китай за новым грузом, пишет «Ъ». Обычно накопление приходится на периоды после пиковых импортных сезонов, но в этом году ситуация усугубилась из-за слабой динамики экспорта. Выходом может стать обсуждаемая сейчас схема: можно покупать подержанные контейнеры без НДС и сдавать их в металлолом вместо отправки обратно. Некоторые игроки её уже тестируют, но отмечают, что качество таких контейнеров ниже, поэтому везти в них можно не всё, так что решение временное.
ЦБ отменил часть послаблений для российских банков, поскольку те «сейчас обладают достаточной устойчивостью и высокой прибыльностью», — они связаны с соблюдением норматива краткосрочной ликвидности, а также отсрочками при формировании резервов по кредитам малому и среднему бизнесу и физлицам с просрочкой более 90 дней. А вот право не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию о структуре и членах управляющих органов продлили.
Израильские банки начали ограничивать операции по счетам с ценными бумагами, которые принадлежат россиянам или российским налоговым резидентам, рассказали РБК основатель международной финансовой SmartGen Ltd Марк Ойгман и президент израильской русскоязычной адвокатской коллегии Эли Гервиц. Это связано с предписаниями Euroclear, которыми некоторое время руководствуются организации в Евросоюзе и за его пределами.
Контекст
Топ-менеджеров пивоваренной «Балтики» заподозрили в защите интересов владельца Carlsberg Group, сообщила «Фонтанка». Следственное управление провело проверки в офисах компании, побеседовало с сотрудниками и изъяло документы. Поводом стало уголовное дело, которое изначально возбудили по статье о «причинении имущественного ущерба обманом и злоупотреблением доверием». Затем в нём усмотрели признаки мошенничества в особо крупном размере. Двое топ-менеджеров задержаны (меру пресечения могут избрать сегодня), ещё один успел уехать из России.
По итогам третьего квартала 2023 года 33% продаж отельеров пришлось на сервисы онлайн-бронирования, что на 5 процентных пунктов больше год к году, следует из данных системы управления гостиницами Bnovo. В Travelline совокупную долю таких игроков на июль-сентябрь оценивают в 53% против 48% в январе-марте. В «МТС Travel» отмечают, что раньше они проигрывали сайтам гостиниц, но после ухода из России Booking.com ситуация изменилась.
Новости предыдущего дня, 15 ноября — здесь.
“Обособляют счета” - а почему если брали новость с РБК не использовали оригинальный тЭрмин «сегрегируют»? Следует также уточнить что под раздачу попали в том числе обладатели израильского гражданства.
Никак автопром не научится ни машины делать, ни спрос формировать, ни баланс цена/качество находить.
Потому будум оплачивать поддержку, а потом и сами самобеглые повозки.
Ввести утилизационный сбор, что бы не дай бог машины не подешевели когда вступили в ВТО, а потом постоянно его повышать. Плюс большие пошлины на ввоз для так называемой поддержки местных производителей. Ну а что бы местные барыги с голоду не померли, придумали субсидии от «государства», хотя по факту ограбили всех, а потом дали 3 копейки некоторым.
Столицу завалило одноразовыми контейнерами. Ну да, привозить и на лом резать, «отличное» решение.
Стоит удивляться не тому, что израильские банки ограничивают россиян, а тому что они этого раньше не делали. А теперь просто как все.
усмотрели признаки мошенничества в особо крупном размере
Не тех «менеджеров» надо подозревать, да и мошенничество в чрезвычайно и необычайно крупном размере происходит.
"ещё один успел уехать из России"
Ну хоть один не слоупок оказался.
Почему не написать по правде, без всяких витееватых формулировок?Израиль начал пиздить акции граждан РФ, потому-что до них спиздил Evroclear, ЕС, США и за это им ничего не стало, кроме прибыли.
А в чьих интересах должны действовать менеджеры?
О дивный новый мир!