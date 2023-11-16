Деньги
Полина Лааксо

Израильские банки начали ограничивать операции по счетам с ценными бумагами россиян по требованию Euroclear — РБК Статьи редакции

Под ограничения попадают даже те, у кого есть израильский паспорт, говорят собеседники СМИ.

  • Израильские банки начали сегрегировать брокерские счета, которые принадлежат россиянам. Об этом РБК рассказали глава финансовой компании SmartGen Марк Ойгман со ссылкой на банки и их клиентов, а также президент израильской русскоязычной адвокатской коллегии Эли Гервиц. Изменения подтвердили ещё трое юристов. По данным Ойгмана, меры предприняло «большинство крупных банков».
  • Организации руководствуются требованием бельгийского депозитария Euroclear, которое вступило в силу 13 ноября 2023 года. Тот известил их о необходимости ограничить инвесторам из России операции «по покупке любых финансовых инструментов, учитываемых в депозитарии». О «практически ультиматуме» сообщало 13 ноября и The Moscow Times.
  • Под сегрегацию попадают в том числе инвесторы, у которых вдобавок к российскому гражданству есть израильский паспорт, а также граждане Израиля с налоговым резидентством России. Помочь может наличие гражданства некоторых европейских стран, но решение остаётся за банками.
  • По такому же принципу счета сегрегировали в Emirates NBD, но там ситуация с наличием и российского гражданства, и паспорта ОАЭ — это, скорее, редкость. А вот в Израиле «абсолютное большинство» инвесторов с российским гражданством — это граждане Израиля, которые давно живут и работают в стране, отмечает партнёр ITSWM Игорь Кузнец.
  • По данным опрошенных РБК экспертов, некоторые банки заранее рекомендовали клиентам закрыть позиции по ценным бумагам, после чего многие стали «продавать всё, что можно продать», говорит Ойгман. По его оценкам, благодаря этому под блокировку попало «мало бумаг».
  • Некоторые не стали спешить, поскольку на сегрегированные счета можно начислять купоны, «если объём таких операций не превышает €100 тысяч в год на один счёт», заметили Ойгман и Гервиц. Для тех, кого ограничения всё-таки коснулись, банки изучат оставшиеся опции. Среди них — работа через Тель-Авивскую и американские биржи, добавил Ойгман.
  • Израильские организации также ведут переговоры с Euroclear, чтобы разъяснить возможности для исключений, говорят источники РБК. Но некоторые из них допускают, что война на территории страны снизит их готовность детально разбираться в ситуации. Один из собеседников также допускает, что в будущем к мерам присоединится и Clearstream.
Источник: Bloomberg

#новости #израиль

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37 комментариев
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 Savage Savage

Релоканты в стране которая "не воюет со своим соседом", лица на осмотр

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Александр Левитан

Не воюет и не напала - разные вещи

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Savage Savage

Не напала первой и целенаправленно бомбит больницы, школы, детские сады и способствует гуманитарной катастрофе (признается ООН) и признается ООН как оккупантом - разные вещи
Поправочка

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Александр Левитан

Не читайте за завтраком советских газет, что вам еще сказать.

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Santiago
Не напала первой и целенаправленно бомбит больницы, школы, детские сады и способствует гуманитарной катастрофе

Это плохо? Я просто хочу уточнить, потому что не припомню возмущений или переживаний от ура-патриотов по поводу Мариуполя и других украинских городов. Обычно отвечают, что войны были и будут всегда, поэтому не нужно переживать по этому поводу.

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Alex Nosov

Немного приоткрою завесу тайны, сейчас уточняторы будут говорить, что там бомбили сами себя, а тут Израиль бомбит и себя и не себя.

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Петр П

По теории людей со светлыми лицами в случае, если ты обороняешься, все горы трупов мирняка преобразуются из военных преступлений в сопутствующие потери, а про мертвых детей можно снимать тиктоки. Интересно, сработало ли бы это на полуострове, "на который готовилось нападение"? ( ͡° ͜ʖ ͡°) Жаль, стараниями одного любителя бить первым с ленинградских улиц мы этого уже никогда не узнаем.

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Alex Nosov

На какой там полуостров нападение готовилось? Неужели проклятая капиталистическая Америка хотела напасть на праведную коммунистическую Корею, но товарищ Ким расстроил их коварный план?

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Петр П

Ага, так все и было, именно Кима ленинградские улицы и учили.

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Матвей Горняков

Там прямым текстом обещают, что «их дети будут сидеть в подвалах»
https://youtu.be/6SS8K4z5NXs

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Garmonbon

Больницы, школы в которых до сих пор держат заложников из разных стран мира, в том числе россиян?

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Петр П

А в чем проблема с заложниками? Очевидно, что если кто-то из них и пострадает, при разборе завалов выяснится, что им еще две недели назад глотки перерезали.

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Garmonbon

Проблема в том что они заложники, не?

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Andrey Gordeev

Да кто в таких мелочах нынче разбирается? Напала - не напала. Подумаешь!

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Leonid Bushuev

Которая соблюдает законы демократии и которая не воюет со своими соседями. Поправочка.

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Руслан Астафьев

ни с одним соседом. вообще не ни с одним

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Сергей Лукин

Ахаха, эти тупые люди, которые убежали от боевых действий, мобилизации, санкций и безумства, лица на осмотр!

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John Smith

Еврейчик гуриев получается всем поднасрал.

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Андрей Комягин

Будет смешно когда он сам попадет под сегрегацию))

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John Smith

Это будет справедливо и правильно.
Вообще, им и Алексашенко давно пора уже заняться нашим спецслужбам.

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Andrey Gordeev

Наши спецслужбы только срать в штаны умеют. Доказано многочисленными «спецоперациями» с новичком

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Alex Nosov

Ну вот не надо, они еще и кино снимают

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Andrey Gordeev

«Пэ-пэ-пподдерживаю»

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Иван Иванов

срочно выпускайте на арену шпиливилевых друзей

кстати, а вы точно имеете право ставить задания спец.службам?

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Иван
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Future Prophecies

Гуриев, спасибо тебе за твою доброту

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Santiago

Конечно, это Гуриев виноват, а не СВО!

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Андрей Комягин

Берите дальше, Адам и Ева согрешили, а мы все расплачиваемся)))

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Иван

СВО с Евроклиром?!

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Евгений

У него сегодня своя миссия, своего рода как и у Нэвэльного

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Александр Блинов

Предатели, похоже мало их бомбят...

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Shanty

🔥🔥🔥

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Семен Мотин

Кремлеботы плохо отрабатывают, пора ставку урезать вам

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debil
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неформат

здание банка выглядит как крепость с бойницами

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Future Prophecies

А ты думаешь тебе там просто так отдадут твои деньги, если у тебя паспорт не той страны?

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Mike Amir

отличная новость, пиление сука продолжается

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34 комментария
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