Минцифры предложило уменьшить объём софинансирования грантов для ИТ-компаний Статьи редакции
Ведомство планирует покрывать 50% от стоимости проекта вместо 80% — такой порядок действовал до 2022 года.
- Минцифры опубликовало проект постановления, который вносит поправки в процесс выдачи грантов разработчикам и компаниям, внедряющим российские ИТ-решения. Их ведомство предоставляет вместе с РФИТ (Российский фонд развития информационных технологий, оператор мер господдержки по программе «Цифровая экономика»): первым — до 500 млн рублей, вторым — до 6 млрд рублей.
- Среди изменений — участником конкурса не сможет быть российское юрлицо, у которого «доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности» в уставном капитале более 25%. Раньше было 50%, отмечает РБК.
- Вырастет и софинансирование гранта его получателем — с 20% до 50%. То есть Минцифры будет покрывать только половину стоимости проекта, а не 80% от него. Такой порядок действовал до конца 2021 года, в 2022-м порог снизили из-за необходимости ускорить импортозамещение.
- Также уточняется пункт о «достижении плановых промежуточных значений показателей реализации проекта» по его завершении (или завершении этапа) — не менее трёх показателей, «установленных в натуральном, стоимостном или процентном выражении».
- Если достигнуть показателей не получится, получатель гранта должен будет вернуть средства «в объёме, пропорциональном недостижению значений результата предоставления субсидии». Для его расчёта создана специальная формула.
- 13 июля 2023 года замглавы Минцифры Максима Паршина на два месяца — до 12 сентября — отправили под домашний арест. Его задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. 17 июля прокуратура обжаловала решение суда, и тот отправил Паршина в СИЗО. Сейчас он находится под стражей — до 12 декабря 2023 года.
- После ареста премьер-министр Михаил Мишустин уволил Паршина с должности. Сделали это по его собственной просьбе. А Минцифры приостановило выдачу грантов на ИТ-разработки, чтобы провести аудит уже выданных средств и обновить правила предоставления поддержки.
- Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявлял, что Паршина задержали при получении взятки в 3,5 млн рублей за помощь в получении грантов. Предположительно, он получил её от главы ООО «Бюджетные и финансовые технологии» (БФТ) Александра Моносова. Тот также находится в СИЗО.
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Главное, чтобы KPI не выставляли заведомо недостижимые.
Правильно. Всё равно пользы никакой нет же