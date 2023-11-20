Деньги
Артур Томилко

«Вкусвилл» купил сеть кафе «Андерсон» Анастасии Татуловой Статьи редакции

Сумму сделки стороны не раскрыли.

  • «Вкусвилл» закрыл сделку по покупке бренда и основных активов «Андерсон», сообщили «Ъ» в компании. Продажу 100% бизнеса подтвердила основательница сети кафе Анастасия Татулова.
  • Стоимость и другие детали сделки стороны не раскрыли. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценил фабрику еды и бренд «Андерсон» в 600-800 млн рублей. По его словам, за 2022 год вся сеть получила 2,5 млрд выручки без НДС.
  • Во «Вкусвилле» заявили, что намерены продолжить развивать бизнес «Андерсон» по франшизе и планируют усилить свои позиции на рынке общепита.
  • Сеть семейных кафе «Андерсон» основана в 2009 году Анастасией Татуловой. В неё в том числе входят кондитерская фабрики и около 40 заведений Москве, Подмосковье, Тюмени, Нижнем Новгороде, Воронеже, Краснодаре и других городах. По данным Rusprofile, выручка ООО «Андерсон-Франчайзинг» за 2022 год составила 228 млн рублей при чистой прибыли 51 млн рублей, выручка ООО «Фабрика счастья Андерсон» — 342 млн рублей.
  • Предпринимательница могла решить выйти из бизнеса из-за «административного давления», полагают источники «Ъ» на ресторанном рынке. Весной 2022 года она покинула пост омбудсмена по защите малого и среднего предпринимательства, а в ноябре 2022-го сообщала о масштабных проверка во всех заведениях сети.
Фото «Андерсон» 

#новости #вкусвилл #андерсон #татулова

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100 комментариев
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 Alex

Довели даму. Поддержка бизнеса по-русски.

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Алла Ярикова

Дама мерзкая , как и ее заведения , пришедшие туда раз , уже не возвращались , ну если только кондитерку приобрести . Проводить праздничные мероприятия второй раз вряд ли бы кто-то решался . Гавно полное , как меню , так и организация . Поо цены отдельная песня .

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19 комментариев
Илья Попов

Не потеряется - наши соседи, с удовольствием примут такого гостя.

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Николай Бойко

Сообщение удалено

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Тоже хочу

по моему, это она всех довела

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Сергей Леопольдович

Вы немножно прочитайте кто она, чья талантливая доча и откуда у нее капитал на свое хобби в виде кафе .

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Pavel Loginov

Эта ж тетка рассказывала, что в России всё замечательно у бизнеса во время путинизма. А теперь давление и продажа бизнеса

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Александр Ольшевский

Так может эта девушка умнее этих ребят и решила собраться и уехать из страны с умирающей экономикой ...

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9 комментариев
Артём Горячкин

Переслушайте, что она говорила. Как раз об этом и вещала, что сплошные проверки и налог на налог.

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2 комментария
Elena Pliner

Вы какую-то другую тетку слушали

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

Через несколько месяцев, когда она переедет в другую страну, будет от неё откровение, расскажет чо как было, кто давил на бизнес, как отжимал, подрезал, какие все пидарасы, и только Борис Титов молодец.

Скриньте этот твит.

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Dima Alexeev - динозавр

Нет, это поведение соответствует людям, которым надо легализоваться в новом западном мире, как нероссийским бизнесменам. Публично осудить и тд. И тогда - доступ к какой части своих же денег и признание. Ей это абсолютно незачем

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2 комментария
Irina Berman

Добили Анастасию

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Кузя

она сама себя добила

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Егор Корницкий

Анастасия уехала в Лондон к совладельцу сети Андерсон, некоему опальному банкиру Лебедеву (странное совпадение), после того как сеть была уличена в схеме с поддельными POS-терминалами.

А так да, помогала бизнесу будучи омбудсменом малого бизнеса, активная жизненная позиция, соцсети и все такое...)))

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1 комментарий
Alex R

Как обычно в России. Если разовьёшься больше, чем пара киосков шавермы, то придут отжимать бизнес.

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Vlad

она власть сильно критиковала, вот ее бизнес и начали кошмарить

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Данил

Все же дожали Татулову. Ничего не меняется...

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Dima Alexeev - динозавр

Дожали. Через Вкусвилл дожали баблом. Ох уж эти кровавые методы

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2 комментария
Leo Ekb

Поддержка малого бизнеса у нас стоит на потоке.

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bellyache

ну так пускай сидит работает, сама полезла власть критиковать, чего ожидала, что все с рук сойдет? правильно все сделали, что отжали

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Вадим Д.

Дожали и отжали. РФ — страна с «благоприятным» бизнес-климатом.

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Alena Ducatt

Поздравляю очередного Российского бизнесмена, она ещё раз доказала факт невозможности крупного бизнеса существовать в РФ и пополнила ряды с «отжатыми» Дуровым и др.
Надеюсь, она сможет сохранить капитал и будет развивать новый бизнес в более адекватной юрисдикции, чем РФ.
Остальным на заметку.

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Alexey Remizov

Новиков, Ивлев и другие рестораторы это "другое"?

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5 комментариев
Куртуазный маньерист

Поддерживаю! Чиновники из ВкусВилла скоро всё выкупят на рынке и весь общепит будет государственный!

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John Smith

Московским рестораторам сообщите, как их бизнес давят и душат.

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Драка вегетарианца с людоедом
Предпринимательница могла решить выйти из бизнеса из-за «административного давления»

Девяностые уважительно покачали головой

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Alex

Как писал М. Елизаров в Земле: «…как в 90-х уже не работают, для этого есть ФАС и т.п. гос. структуры.»

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Irina Berman

Начни зарабатывать миллионы, выскажу точку зрения, внеси инициативы и тебя заметят и бизнес заберут…

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Доктор Шкутко

Даже если не выскажешь - все равно отожмут. Потому всем нравится в совках айтишка, ее могут только через блок Роскомнадзора отжать, а это видимо уже федеральный уровень отжима. Уровень ВК и Дурова. А все, что реалбиз это дурное тут, до поры до времени

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Доктор Шкутко

Тетя в семью не входила, итог закономерен. У нас в Беларуси также - выскочишь за рамки киоска с шаурмой - ищи адвоката и готовся к сроку. Бизнес с совковым налетом он такой

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Кузя

Тетя лизала, как не в себя. Путину плакала. Говорила, что честная, а оказалось бьет мимо кассы

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4 комментария
Александр Смирнов

Рад за Анастасию

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Dima Alexeev - динозавр

Бизнесмен удачно закрывает сделку по выходу из бизнеса: "Спасибо, всё отлично!"
Комментаторы на VC: "Отжали, забрали бизнес, нет перспектив!"

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Доктор Шкутко

А что на должна была написать, чтобы не присесть с конфискацией?

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3 комментария
Александр Озерцов

Вот только проверки у неё начались после выступления на пмэф, где она должна была рассказать, как всё хорошо, а рассказала иное.
И да, будучи не круглым идиотом, зачем ей что-то кричать, вроде "отжали"? Она сама решила продать, после того как куча проверок началась и стало понятно куда лодочка плывёт.

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1 комментарий
Pavel Loginov

Ради бабла она и не такое говорила

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1 комментарий
Alex

Надеюсь ВкуссВилл все же решится стать публичной компанией и на IPO выйти, молодцы, что через M&A решили расти дальше.

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Александр П

Ноунеймы какие-то, зачем прекрасному Вкусику этот неликвид?

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Nick Name

Для ВукусВилла это достаточно логичный способ развить сеть ВкуВилл Кафе.

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Елена Аверина

Бизнес - это геморрой. Собственник - не молодеет с годами, жизнь проходит. В отличии от намного работника, предприниматель не видит ни сна ни отдыха почти всю свою жизнь, пока он собственник бизнеса. Поэтому - продажа бизнеса - хороший выход, чтоб сбросить с себя ярмо, даже если этот бизнес, как родное дитя. И если цену нормальную дают за него, это вообще здорово. Все, кто продал бизнес, хоть на старости лет вздохнут спокойно и займутся наконец своим здоровьем.

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Zloy Sniper

Хоть кому-то такая трактовка пришла в голову. Но возможно немного отдохнув предприниматель начнет новый бизнес. Такие примеры были: Пельмени Дарья/Пиво Тинькофф/Банк Тинькофф.

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Tim Konatov

Какой в итоге бизнес закошмарили крупный или малый? Из комментов не очень понятно

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Sasha

У нее миллиарды кэша проворачиваются ежегодно в этой булочной, было бы странно, если бы ее не трогали проверками. Логичное поглощение, посредственные булочные морально уже не тянули рынок, никакого вау эффекта, невзрачные точки, ВВ точно булочку из этого сделает впоследствие

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Aleks Sch

Молодцы. Круто. Две сильные компании. В хорошие руки не жалко и надеюсь обоюдно выгодная история.

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Тоже хочу

подсобили подружке

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debil
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Тоже хочу

вообще не понятный какой-то концеп. Чем пирожное для детей отличается от пироженного для взрослого?

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Кузя

Ценой

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Sasha Step

Почему то подумал о личном бренде. Хочешь что б тебя заметили? Заметят поле определенной суммы. Но порадует ли тебя это?

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97 комментариев
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