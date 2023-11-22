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Фото «Ведомости»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 22 ноября: доллар — 87,87 рубля (на 62 копейки меньше, чем 21 ноября), евро — 96,25 рубля (на 40 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 7:42 мск: доллар — 87,89 рубля, евро — 95,99 рубля.

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Курсы на Forex на 7:43 мск: доллар — 87,91 рубля, евро — 95,99 рубля.

«СПБ Биржа» провела расчёты по сделкам c иностранными ценными бумагами, заключённым с 1 ноября 2023 года. Однако вывести зависшие деньги со счетов пока нельзя, отмечает «Ъ».

Кто и как адаптируется

«Ростелеком», который разрабатывает ОС «Аврора», пожаловался в экспертный совет при Минцифры на включение в реестр отечественного софта ОС «Ред ОС», работающей на основе Android, узнал «Ъ». Представитель компании заявил, что решение «несет риски погружения в еще большую зависимость и дискредитирует саму идею построения технологического суверенитета». Эксперты, опрошенные газетой, также опасаются, что использование американских разработок могут нести угрозу безопасности для пользователей.

Российские автодилеры РТДС и «БН-моторс» подали иски против Renault. Они требуют возместить убытки из-за ухода автопроизводителя с российского рынка весной 2022 года. Совокупная сумма требований пока составляет 760 млн рублей. По словам представителя «БН-моторс», всего французский бренд в стране представляли около 152 дилеров.

Контекст

Венгрия и Кипр стали лидерами по запросам на покупку недвижимости россиянами в январе-октябре 2023 года, следует из данных NF Group. В 2022-м жильё чаще всего покупали в Турции и ОАЭ. Основная цель инвестиций в зарубежную недвижимость — получение ВНЖ, заявили 61% опрошенных.