День 637: российские автодилеры начали подавать иски к Renault из-за убытков после ухода компании с рынка Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 22 ноября: доллар — 87,87 рубля (на 62 копейки меньше, чем 21 ноября), евро — 96,25 рубля (на 40 копеек меньше).
«СПБ Биржа» провела расчёты по сделкам c иностранными ценными бумагами, заключённым с 1 ноября 2023 года. Однако вывести зависшие деньги со счетов пока нельзя, отмечает «Ъ».
Кто и как адаптируется
«Ростелеком», который разрабатывает ОС «Аврора», пожаловался в экспертный совет при Минцифры на включение в реестр отечественного софта ОС «Ред ОС», работающей на основе Android, узнал «Ъ». Представитель компании заявил, что решение «несет риски погружения в еще большую зависимость и дискредитирует саму идею построения технологического суверенитета». Эксперты, опрошенные газетой, также опасаются, что использование американских разработок могут нести угрозу безопасности для пользователей.
Российские автодилеры РТДС и «БН-моторс» подали иски против Renault. Они требуют возместить убытки из-за ухода автопроизводителя с российского рынка весной 2022 года. Совокупная сумма требований пока составляет 760 млн рублей. По словам представителя «БН-моторс», всего французский бренд в стране представляли около 152 дилеров.
Контекст
Венгрия и Кипр стали лидерами по запросам на покупку недвижимости россиянами в январе-октябре 2023 года, следует из данных NF Group. В 2022-м жильё чаще всего покупали в Турции и ОАЭ. Основная цель инвестиций в зарубежную недвижимость — получение ВНЖ, заявили 61% опрошенных.
Новости предыдущего дня, 21 ноября — здесь.
«Ростелеком», который разрабатывает ОС «Аврора», пожаловался в экспертный совет при Минцифры на включение в реестр отечественного софта ОС «Ред ОС», работающей на основе Android»
Пауки в банке начали пиздиться за обладание большего количества мух. Тут, как грица, все средства хороши.
Когда поляна настолько мала, что двое - это уже конкурентный рынок
Дениска Попов, где же ты, когда ты так нужен.
Ростелеком считает, что позаимствованные Sailfish OS и GNU/Linux они сами написали, будто это чем-то отличается от Android.
Странно, что пупок не развязался.
О, авророносцы жалуются на зарубежные разработки? 🥹 Милота какая...
Но сейчас придут и расскажут как аврора переработана и ничегошечки от исходника не осталось и вообще она вся российская что писец просто.
"Эксперты, опрошенные газетой, также опасаются, что использование американских разработок могут нести угрозу безопасности для пользователей."
Я погружаю каждое утро и вечер телефон в спирт 96 градусов, отечественный. Гнусный и очень опасный Android сразу становится добрым и приятным в общении.
Не до конца бдишь. Пользоваться телефоном нужно только в клетке Фарадея.
а спирт сделан на отечественном оборудовании, отечественные материалы? Тут надо проверять
Йес офкурз
«около 152 дилеров» - это сколько? 151 или 152,7?
У Рено еще остался неотжатый завод или деньги на счетах, к чему кипишь продаванов?
Показать всем какая Рено плохая.
Очевидно же
Это понятно, непонятно чем заменить
Тут видимо иск с заделом на будущее, нужно смотреть не на заводы Рено, а на замороженные западные активы в общем и уже вставать в очередь на выплаты)
А чо думаете будут возвращать? Зачётом там не выйдет, вроде писали раз в 25 разница не в пользу РФ по активам. Кооперативу может и выплатят, а хомяки пойдут лесом. Хотя там вроде контракты на три года подписывали с правом обратного выкупа, но эта бодяга растянется на подольше видимо
"Эксперты, опрошенные газетой, также опасаются, что использование американских разработок могут нести угрозу безопасности для пользователей"
Нам срочно нужен новый закон, чтобы обезопасить пользователей!
Не только пользователей но и граждан повесив на них ошейник с бомбой и детонатор будет у солнцеликого. Вот тогда будет полная безопасность
Пусть начнут с того, что выкинут свои смартфоны
Там же Песков сказал- Айфон дуже удобен, а Россия ищо ничего подобного не умеет
Вражина
Запретить!
Ну про Рено, так многие дилеры тратили деньги солидные, чтобы работать с ним. По факту их просто кинули. Почему они не могут компенсировать свои убытки?
Это на что они тратили - вывеску повесить, ну да офигенная трата по сравнению с полученным доходом или у них Рено их автоцентры позабирала, может подъемники во Францию укатили? Хотя да обучали продажам, цивилизованному ведению бизнеса - теперь это все ненужно, можно в расходники написать, столько умных продавцов обучили
Ну да на принтере напечатать вывеску и все можно дилером стать...
Ну да, а дилерами они стали вчера, не успели кратно обернуть бабло. Вангую, что на счетах у них зависли бабки за проданные машины, не их доля, а вообще, поэтому иск это просто возможность присвоить это бабло
Да с кем в спорите? У него автоматом россияне должны всем остальным. Стал дилером Рено - должен Рено, Рено ушли - тоже должен Рено.
Иностранцы у него не делают бизнес в России, а занимаются благотворительностью, помогают нам убогим.
Не удивлюсь, если он еще и сам из России. За 30 лет воспитали достаточно таких
а почему кинули? Рено продал заводы и все договора кое кому. Вот пускай с нового владельца и трясут
Давно уже нужно было это сделать. Еще бы к Вольксваген у подали, я бы присоединился. Уходите, уходите но запчасти обязаны были поставлять нехорошие люди.
Пидоры, помогите ©, да?
СПБ Биржа: мы вам посылку принесли, но не отладим, у вас докУментов нету.
Кипр это у кого есть деньги, а вот Братушка орбан, уголок автократии в процветающей Европе. Тру секонд Хоум для хорошего русского среднего звена)
Да, ничего не поменяется
Так в Венгрии можно просто фирму там открыть. Недвижимость покупать нет необходимости.
Смотря на этих людей, которых российские пограничники пропускают без документов к Финам, а те их принимают, закрадывается мысль, а что если не тратить время на прокачку языка и скилов, накопление средств, а просто прилететь по туристической визе с семьей в какую нибудь Германию и уже по месту решать, пока они окончательно не закрыли вопрос с предоставлением убежища кому попало
Отрасти бороду, прикинься арабом (негром будет сложнее), выучи пару фраз по типу "аллах акбар" - тогда есть все шансы.
Трусы снимут и все бизнес план на минималках провален :)
Но вы попробуйте, потом нам расскажете.
https://www.dw.com/ru/novye-pravila-dla-bezencev-v-es-glavnoe-o-predstoasej-reforme/a-65872065
Ростелекому надо было заходить с козырей - всем известно, что андроЕд вызывает тахикардию и по ночам съедает мозг