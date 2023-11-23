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Фото «РИА Новости»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 22 ноября: доллар — 88,16 рубля (на 29 копеек больше, чем 22 ноября), евро — 96,14 рубля (на 9 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 7:35 мск: доллар — 88,16 рубля, евро — 96,17 рубля.

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Курсы на Forex на 7:36 мск: доллар — 88,18 рубля, евро — 96,25 рубля.

Санкции против «СПБ Биржи» затруднили разблокировку активов по лицензиям ЕС, рассказали РБК источники на финансовом рынке. Наличие её структур в цепочке учёта ценных бумаг усложняет разморозку даже при наличии разрешений от европейских регуляторов.

Кто и как адаптируется

Группа инвесторов, в которую могут войти бизнесмены Иван Таврин и Владимир Потанин, обсуждает выкуп «Яндекса» через единую структуру, представляющую их интересы, рассказали источники Forbes. По их словам такая схема будет более понятна для правительственной комиссии, которая должна согласовать сделку. Структура может получить и «реальный голосующий контроль», который изначально планировали сохранить за менеджментом «Яндекса».

Право правительства снимать запрет на господдержку компаний с офшорным участием свыше 25% предложили продлить на 2024 года, пишет «Ъ». Соотвествующий законопроект внесён в госдуму и поддержан кабмином. В пояснительной записке говорится, что российские компании не успевают исключить из своих структур иностранных участников из-за препятствий «недружественных» стран.

Минцифры готовит меры поддержки для операторов центров обработки данных (ЦОД), выяснил «Ъ». Компаниям могут предложить льготные кредиты на закупку российского инженерного оборудования для строительства дата-центров. Участники рынка признают сложности с привлечением денег и ростом стоимости оборудования, но указывают, что прежде чем предлагать поддержку, нужно законодательно закрепить понятие «оператора ЦОД».

Минпромторг изучает введение утилизационного сбора как на иностранную, так и на отечественную электронику, узнали «Ведомости». Участники рынка опасаются, что введение маркировки и утильсбора сразу для широкого круга производителей на обязательной основе станет дополнительным финансовым бременем для компаний.

Контекст

Импорт парфюмерии в Россию по итогам января-сентября 2023-го вырос на 47,6% год к году и составило 45,5 млн флаконов, следует из данных оператора системы маркировки ЦРПТ и ННЦК. Внутреннее производство за тот же период увеличилось на 28,2%, до 62,9 млн флаконов.

Число вакансий российских компаний по поиску сотрудников, обслуживающих серверы, системы хранения данных и базовые станции Huawei за 11 месяцев 2023-го увеличилось на 28% год к году, подсчитали в HeadHunter. Тенденцию связывают с ростом поставок оборудования из Китая на фоне снижения спроса на технику западных вендоров.