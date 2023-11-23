Forbes узнал о возможной покупке «Яндекса» через единую структуру с участием Ивана Таврина и Владимира Потанина Статьи редакции
Ей же могут передать «реальный контроль» над компанией.
- Окончательная схема реорганизации «Яндекса» «почти» готова, рассказал близкий к компании собеседник Forbes. Покупателем российского бизнеса может выступить «единая структура», которая будет представлять интересы «всех санкционных и не санкционных инвесторов». Такую схему предложили предприниматели Иван Таврин и Владимир Потанин, «и она всем скорее нравится», уточнил источник.
- О том, что покупателем «Яндекса» «с высокой вероятностью» станет одна структура, финансируемая группой инвесторов, знает также собеседник издания в компании, «сопровождающей сделки». По его словам, такая схема будет более понятна чиновникам из правительственной комиссии, которые должны согласовать продажу.
- Главным бенефициаром сделки «скорее всего» станет основатель Kismet Capital Group (владеет «Авито» и долей в HeadHunter) Иван Таврин, говорит источник. По его словам, Таврин — профильный инвестор с «именем на рынке», который интересуется активом и может привлечь деньги. «Для правкомиссии важно, что у общественности нет повода критиковать» такую схему как силовую или лоббистскую. При этом в октябре 2023 года представитель Kismet отрицал участие фонда в переговорах о покупке «Яндекса».
- Помимо единой структуры для выкупа компании, разрабатывается и новая схема акционерного контроля, рассказал источник, близкий к «Яндексу». До этого предполагалось, что инвесторы получат только «экономическую долю», а «голосующий контроль» останется за менеджментом в лице «специально созданного фонда».
- Сейчас обсуждается передача «реального контроля» общей структуре, представляющей интересы «тщательно спрятанной» группы инвесторов. Менеджмент компании получит права «по узкому кругу вопросов», пояснил собеседник.
- В марте 2023 года РБК со ссылкой на источники сообщило о возможной продаже 51% российского бизнеса «Яндекса» консорциуму инвесторов и создании фонда топ-менеджеров, который получит управление компанией на пять лет. Yandex N.V. планировал отдельно развивать только облачные технологии, «Практикум», «Толоку» и беспилотники, говорили источники.
- Предполагаемый состав консорциума в мае согласовал Владимир Путин — в него вошли глава «Интерроса» Владимир Потанин, глава «Севергрупп» Алексей Мордашов, совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов и банк ВТБ. В июне The Bell выяснил, что сделка «забуксовала» из-за бизнесменов под санкциями в составе покупателей российского «Яндекса».
- В октябре Forbes сообщил, что компания «активизировала» переговоры по привлечению стратегических инвесторов в капитал российского бизнеса, чтобы завершить сделку до конца 2023 года. Она обсуждала возможность передать контрольный пакет «семибанкирщине» — это ВТБ, Владимир Потанин, Иван Таврин, основатель Faberlic Алексей Нечаев, пенсионный фонд «Газфонд», глава «Российского фонда прямых инвестиций» Кирилл Дмитриев и структура «Лукойла».
- 15 ноября Reuters и Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники сообщили, что нидерландская Yandex N.V. рассматривает продажу всего бизнеса в России, в том числе поискового. «Полностью отделиться» от нидерландской структуры, по данным Bloomberg, хотят предприниматели, претендующие на покупку активов. С учётом дисконта в 50% собеседники Reuters оценили «Яндекс» в $6,18 млрд.
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Бизнес в России будет делиться на две группы - с государственным участием и с участием Потанина.
Нет. Бизнес будет делиться на одну группу. Или еще проще - бизнес будет делиться. Всё.
Это же, скорее, формальность?
Там и без этого, в топ-менеджмент в 22-23м были назначены "правильные" спецолисты, а все неверные выгнаны нахуй по собственному желанию
Знаем мы эти понятные чиновникам схемы.
Хорошо, хоть лоббизм нельзя назвать коррупцией в лучших частях нашей планеты
От чела, что снимает кино за русские шекели и ездит в Чечню, до экспертов Гордона- пару ссыкливых разговоров с Березовским
Потанин = Санкции. Прощай, Яндекс.
Украине Сало, России Яндекс )))
Окончательный распил яндекса уже готов
"Как только они теряют свои активы за рубежом. Им сразу выделяется жирный кусок внутри страны" (с) Однофамилец мужа певицы Валерии.
Ну да, кому же ещё продавать ИТ компании как не нефтегазовым корпорациям)
Вот нахуа все эти организационные реверансы? Зашли в масках, с автоматами, и через пару часов бизнес твой. Все просто.
Форбес всегда всё знает! Сколько агентов на него работает. А сам Яндекс хоть знает о своей судьбе?