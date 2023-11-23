Банки ОАЭ стали ужесточать проверки российских компаний под давлением США — Bloomberg Статьи редакции
Например, переводы денег теперь тщательнее проверяются и занимают больше времени, говорят источники.
- Российские компании, которые базируются в ОАЭ, попадают под всё более пристальное внимание со стороны местных банков на фоне давления США, рассказали Bloomberg владельцы бизнеса и консультанты.
- По словам собеседников, денежные переводы — как в Россию, так и в третьи страны, — теперь строже контролируются и занимают больше времени. Некоторые банки стали требовать дополнительные документы и иногда блокировать средства, ставя под сомнение происхождение денег.
- В последние месяцы местные чиновники пытались устранить пробелы в соблюдении санкций, отмечает агентство. ОАЭ работают над тем, чтобы их исключили из «серого списка» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
- Официальный представитель ОАЭ заявил, что страна «чрезвычайно серьёзно относится к своей роли в защите целостности мировой финансовой системы».
- В августе 2023 года WSJ писала, что за последний год в ОАЭ переехали «десятки тысяч россиян», большинство из которых не под санкциями. В частности, это спровоцировало «бум» на рынке недвижимости. По данным Betterhomes, в 2022 году россияне стали крупнейшими покупателями недвижимости в Дубае среди нерезидентов.
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По сути правильно. Надо проверять чаще тех кто может позволить себе виллу за бугром попутно сидя в Воронеже где нибудь
Жестокие прогнувшиеся банки.
Что ж теперь делать-то?! Сильно хуже будет? Нет? Да и ладно тогда.
У грузин есть такая пословица - беззащитного коня волки съели. Надоело повторять - зачем, почему, для чего...
Все очень сильно испугались!
В ОАЭ очень уважают США, но еще больше уважают деньги.
США выпускают деньги, так что это взаимосвязанные вещи 😀
Давайте в отместку не пускать шейхов в Омск