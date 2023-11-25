День 640: с начала 2023 года гражданство или ВНЖ других стран получили 68 тысяч россиян Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 25-27 ноября: доллар — 88,81 рубля (на 69 копеек больше, чем 24 ноября), евро — 96,22 рубля (на 69 копеек больше).
Кто и как адаптируется
Лизинговая компания «Ильюшин финанс ко.» (входит в «Объединённую авиастроительную корпорацию») подала иск на 2,3 млрд рублей к совместному предприятию Airbus и Bombardier, пишет «Интерфакс». Материалы дела пока не опубликованы. В 2013 году компании заключили договор на поставку 42 самолётов A220 на $3,42 млрд, в 2016-м заказ сократился до 20 судов. После начала военных действий в Украине и введения санкций, зарубежные производители самолётов разорвали контракты с российскими компаниями.
Какие есть проблемы и трудности
Российские авиакомпании из-за санкций лишилась 76 пассажирских самолётов, которые находились на технических стоянках за рубежом, заявил глава Минтранса Виталий Савельев. Переговоры о выкупе судов с лизингодателями пока не дали результата, отметил он.
Контекст
За девять месяцев 2023 года о получении ВНЖ или гражданства другой страны сообщили 68 тысяч россиян, рассказали в МВД. Наибольшей популярностью пользуются документы Израиля, Турции, Армении, Германии, ОАЭ, Испании, Казахстана, Грузии, Кипра и США, отметили в ведомстве.
В России продолжают работать девять из ста самых дорогих брендов мира по версии Interbrand Best Global Brands-2023, подсчитали «Ведомости». Среди них — Xiaomi, Pampers, Nestle, Gillette, Colgate, Johnson & Johnson, Siemens, YouТube и Danone (в июле 2023-го доли иностранцев передали Росимуществу).
Средняя цена на обувь в России за год выросла на 25%, для одежды рост составил 21%, подсчитали аналитики сервиса «Мой склад». По сравнению с 2021-м цены увеличились на 51% и 41% соотвественно.
Среди российских пользователей музыкальных сервисов 83% предпочитают отечественные стриминги, остальные продолжают пользоваться зарубежными, следует из данных «Ромир».
Новости предыдущего дня, 23 ноября — здесь.
А вот всякие либерахи говорят РФ ничего не экспортирует кроме ископаемых ресурсов. А ведь благодаря мудрому правлению Владимира Владимировича наша страна нарастила экспорт людей!
Премия Вечернего за лучший комментарий в номинации Постметаирония 2023!
чтобы в каждой стране была частичка русского мира?
не думаю, что в тех странах буду этому рады.
Мы тут без шуток наблюдаем становление новой субкультуры "русских цифровых кочевников"
А как самому стать экспортным товаром?
68 тыс это те кто отчитались?
Да:В МВД уточнили, что 38 тыс. россиян уведомили о наличии гражданства других стран, еще 30 тыс. - о наличии у них документа на право постоянного проживания в иностранном государстве.
То есть уехавших на самом деле намного больше.
То есть 68 тысяч – это гражданство и ПМЖ, а вовсе не ВНЖ, как написано в статье. Опять с журналистами всякие непотребства вытворяют...
Т.е. 68 – это 38 с гражданством и 30 с ПМЖ.
Тех, кто с ВНЖ, РВП или не уведомил про гражданство или ПМЖ – смело можно брать как x10 от этой цифры.
Добавить тех, кто живёт как турист на визаранах (немало стран до сих пор это позволяет)...
Тогда можно число смело умножать на 5 или 10. Даже из тех кто регулярно ездит обратно в РФ репортит о наличии ВНЖ лишь малый процент.
Если регулярно ездит, там обязанность сообщить о ВНЖ, иначе уголовка
Только всем традиционно насрать на эти законы. У меня десятки знкомых которые уехали и сообщили что-то куда-то может пара из них.
Сейчас вообще много за что положена уголовка, а ездят в РФ только всякие рисковые ребята.
Не сцы, не давно ездил все ок, русские погранцы на обратном пути спросили, а куда это вы и этим весь паспортный контроль И ограничиля.
Вы еще учитывайте что обязанность уведомлять только о «постоянном» внж, это не тот временный внж который дают на год
Люди, расскажите, похвастайтесь, выросли ли ваши зарплаты (личный доход)?
Есть ли те, у кого зарплату действительно индексируют? Есть ли те, у кого за рамками зарплаты идёт вспоможение в конверте? Есть ли те, кто действительно нащупал жилу "время возможностей" - может, у вас отвалились конкуренты, и вам поэтому как раз стало лучше по доходу?
Просто +половина - это критично, когда рост идёт не только на продуктах, мысль "донашиваем что есть" никак не приживается в голове. Вот это родительское "обувь надо беречь" вообще просто вымораживает, как её беречь в наступающие месяца реагентов?
Как вы справляетесь, вы успеваете благодаря возросшему доходу или
пересмотрели просто в последние 2 года свои траты?
У меня складывается чувство, что у всех всё хорошо, и что только у меня такое состояние, что приходится бежать, там где раньше стояли.
Никакого исследования не провожу.
Какая-то индексация есть.
У нас был кек, индексация ЗП что-то рублей на 400 с мелочью.
Но высчитали 500 рублей на поддержку "наших в СВО".
Вот такая индексация ЗП.
Брат работает в государственной конторе, Водоканал. +1000 рублей. Теперь почти 30 к в месяц. Раньше он калымил по субботам (натяжные потолки+пластиковые окна), а по воскресеньям отдыхал, чтобы не случилось. Сейчас на официальной работе берет любые ночные (за них какие-то доплаты), и если есть калымы по воскресеньям, не отдыхает.
Средняя продолдительность жизни сокращается в 2 раза. Примерно так это работает.
Доход растет, но за ростом цен не успеваю. Пришлось отказаться от всяких приятных, но не особо важных вещей (типа пить эвиан). Одежду и обувь покупать больно и страшно. Пока вот карту верифицировал на 6pm и там пробую закупаться через всякие бандерольки и глобал почты - получается дешевле (даже не столько в цене вопрос, сколько в отсутствии у нас многих позиций привычных по одежде).
У нас была индексация ЗП в начале года на 11%
Круть! Десятина, считай, уже приятней.
От отрасли зависит.
It и депутатам подняли, остальным не очень.
Мне как itишнику подняли, когда сказал либо +20%, либо чао.
IT подняли?
По ощущениям - 20% минимум.
А сразу согласились?
20 - супер!
Выбора не было))
Зарплату не индексировали, но заказов стало больше, премии тоже. ИТ.
Вологодская область, металлургия (простой работяга). Зп выросла за год ровно х2.
По причине большой нехватки людей. Организации начали биться за персонал, повышая "жопа час".
У меня весь доход белый. Если идти на минималку чистыми(остальное в конверте) - местами есть и х3 рост.
Но цены очень выросли, на всё. И такое ощущение, что зп осталась на том же уровне...
Вот у меня тоже ощущение, что меня прям назад волочит.
А что такое жопа час? Ставка, тприфная сетка?
И числа, естественно, тоже не спрашиваю.
Но ведь никакого роста цен нет, мне тут много раз говорили об этом.
В Мой Склад телевизор не смотрят? Какие 50%. Официально минимальная инфляция. Надо срочно оштрафовать и посадить. Чтобы не раскачивали
Я, кажется, понял, как можно выкрутиться и заработать свои 15 рублей.
- Просто люди стали покупать более качественную обувь и одежду, так как стали жить лучше. Не удивительно, что цена обуви и одежды выросла. Радоваться надо, что у людей больше денег и могут себе позволить более качественную одежду и обувь.
Нет, Влад, Вы не такой, и поэтому у Вас не получается.
Это примерно как в анекдоте
- Очень тяжело, просто просвета не вижу, не то, что настроения, не понятно, зачем завтра на ноги встаю.
- В цирке новая программа, все хвалят, сходите на клоуна!
- Доктор, этот клоун - я.
Блин, это же эта девчонка, перехваченная в метро!
Да, стали более лучше одеваться.
Ещё вариант - продавцы хотят больше зарабатывать.
Ни кто ничего не раскачивает. Если вам официально скажут реальные цифры, которые вы и так в магазинах видите, а не те, что наебулина говорит, вас это сразу взбудоражит и подстегнёт за топор взяться?
"По сравнению с 2021-м цены увеличились на 51% и 41% соотвественно."
"Всё растёт! Всё развивается!!!"
В 2023 в 2 раза больше уведомляет/уезжает, чем в 2022.Порядка 68 тыс. россиян получили за девять месяцев гражданство или вид на жительство других государств, что в два раза больше, чем годом ранее.
А уехавших не уведомив намного больше.
Это плохо? Уехали алка и галка и подобные им дармоеды. Кто то расстроился? Ну вроде песков по алке скучает и ему её не хватает.
Да это плохо. Уезжает средний класс, тот самый который мог бы быть потребителем, когда мы "во время возможностей" будем производить свое
Ну среднего класса у нас нет, а потребителей тут и так хватает. Надо производить, а не потреблять, но это не про то.
Для своего производства у нас итак маленький рынок. А средний класс, те самые потребили бегут.Надо производить, а не потреблять
Ностальгия по СССР? Плановая экономика? Ты в курсе, что если потребления нет, то и производить нет смысла?
Теперь нет)
Чет маловато. В прошлом году, 94к получилось только в странах ЕС. А тут по всему миру.
Лахте всегда мало
а у Вильнюса всегда "миллионы!" ;)
Это только те, кто уведомляет. Из тех, кто получает ПМЖ/гражданство. Их в разы меньше, чем тех, кто живёт с ВНЖ/РВП.
Те, кто переехал на Балканы, например, в эту статистику не попадают – т.к. там дают только РВП, и о нём никуда сообщать не требуется.
Но вообще да, даже по субъективным ощущениям в 2023 уезжают меньше, чем в 2022.
"ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ".
ЭТО УСПЕХ!!!
нужно было писать:
Только 9% самых дорогих брендов мира продолжают работать в России.