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Деньги
Артур Томилко

День 640: с начала 2023 года гражданство или ВНЖ других стран получили 68 тысяч россиян Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 25-27 ноября: доллар — 88,81 рубля (на 69 копеек больше, чем 24 ноября), евро — 96,22 рубля (на 69 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на закрытие торгов 24 ноября: доллар — 88,6 рубля, евро — 97,06 рубля.

Курсы на Forex на закрытие торгов 24 ноября: доллар — 88,62 рубля, евро — 97,07 рубля.

Кто и как адаптируется

Лизинговая компания «Ильюшин финанс ко.» (входит в «Объединённую авиастроительную корпорацию») подала иск на 2,3 млрд рублей к совместному предприятию Airbus и Bombardier, пишет «Интерфакс». Материалы дела пока не опубликованы. В 2013 году компании заключили договор на поставку 42 самолётов A220 на $3,42 млрд, в 2016-м заказ сократился до 20 судов. После начала военных действий в Украине и введения санкций, зарубежные производители самолётов разорвали контракты с российскими компаниями.

Какие есть проблемы и трудности

Российские авиакомпании из-за санкций лишилась 76 пассажирских самолётов, которые находились на технических стоянках за рубежом, заявил глава Минтранса Виталий Савельев. Переговоры о выкупе судов с лизингодателями пока не дали результата, отметил он.

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Контекст

За девять месяцев 2023 года о получении ВНЖ или гражданства другой страны сообщили 68 тысяч россиян, рассказали в МВД. Наибольшей популярностью пользуются документы Израиля, Турции, Армении, Германии, ОАЭ, Испании, Казахстана, Грузии, Кипра и США, отметили в ведомстве.

В России продолжают работать девять из ста самых дорогих брендов мира по версии Interbrand Best Global Brands-2023, подсчитали «Ведомости». Среди них — Xiaomi, Pampers, Nestle, Gillette, Colgate, Johnson & Johnson, Siemens, YouТube и Danone (в июле 2023-го доли иностранцев передали Росимуществу).

Средняя цена на обувь в России за год выросла на 25%, для одежды рост составил 21%, подсчитали аналитики сервиса «Мой склад». По сравнению с 2021-м цены увеличились на 51% и 41% соотвественно.

Среди российских пользователей музыкальных сервисов 83% предпочитают отечественные стриминги, остальные продолжают пользоваться зарубежными, следует из данных «Ромир».

Новости предыдущего дня, 23 ноября — здесь.

#новости

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49 комментариев
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 Arseniy Shestakov

А вот всякие либерахи говорят РФ ничего не экспортирует кроме ископаемых ресурсов. А ведь благодаря мудрому правлению Владимира Владимировича наша страна нарастила экспорт людей!

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Андрей Вечерний

Премия Вечернего за лучший комментарий в номинации Постметаирония 2023!

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Иван

чтобы в каждой стране была частичка русского мира?
не думаю, что в тех странах буду этому рады.

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Chi Test

Мы тут без шуток наблюдаем становление новой субкультуры "русских цифровых кочевников"

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Борис Шувалов

А как самому стать экспортным товаром?

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fullstackoff

68 тыс это те кто отчитались?

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Печенег

Да:

В МВД уточнили, что 38 тыс. россиян уведомили о наличии гражданства других стран, еще 30 тыс. - о наличии у них документа на право постоянного проживания в иностранном государстве.

То есть уехавших на самом деле намного больше.

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Chi Test

То есть 68 тысяч – это гражданство и ПМЖ, а вовсе не ВНЖ, как написано в статье. Опять с журналистами всякие непотребства вытворяют...

Т.е. 68 – это 38 с гражданством и 30 с ПМЖ.
Тех, кто с ВНЖ, РВП или не уведомил про гражданство или ПМЖ – смело можно брать как x10 от этой цифры.
Добавить тех, кто живёт как турист на визаранах (немало стран до сих пор это позволяет)...

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Arseniy Shestakov

Тогда можно число смело умножать на 5 или 10. Даже из тех кто регулярно ездит обратно в РФ репортит о наличии ВНЖ лишь малый процент.

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Vlad Kharlamov

Если регулярно ездит, там обязанность сообщить о ВНЖ, иначе уголовка

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Arseniy Shestakov

Только всем традиционно насрать на эти законы. У меня десятки знкомых которые уехали и сообщили что-то куда-то может пара из них.

Сейчас вообще много за что положена уголовка, а ездят в РФ только всякие рисковые ребята.

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Здравый Смысл

Не сцы, не давно ездил все ок, русские погранцы на обратном пути спросили, а куда это вы и этим весь паспортный контроль И ограничиля.

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Илья Кузнецов

Вы еще учитывайте что обязанность уведомлять только о «постоянном» внж, это не тот временный внж который дают на год

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Яэль
Средняя цена на обувь в России за год выросла на 25%, для одежды рост составил 21%, подсчитали аналитики сервиса «Мой склад». По сравнению с 2021-м цены увеличились на 51% и 41% соотвеТственно

Люди, расскажите, похвастайтесь, выросли ли ваши зарплаты (личный доход)?
Есть ли те, у кого зарплату действительно индексируют? Есть ли те, у кого за рамками зарплаты идёт вспоможение в конверте? Есть ли те, кто действительно нащупал жилу "время возможностей" - может, у вас отвалились конкуренты, и вам поэтому как раз стало лучше по доходу?

Просто +половина - это критично, когда рост идёт не только на продуктах, мысль "донашиваем что есть" никак не приживается в голове. Вот это родительское "обувь надо беречь" вообще просто вымораживает, как её беречь в наступающие месяца реагентов?
Как вы справляетесь, вы успеваете благодаря возросшему доходу или
пересмотрели просто в последние 2 года свои траты?
У меня складывается чувство, что у всех всё хорошо, и что только у меня такое состояние, что приходится бежать, там где раньше стояли.
Никакого исследования не провожу.

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Гер Шмитт

Какая-то индексация есть.

У нас был кек, индексация ЗП что-то рублей на 400 с мелочью.

Но высчитали 500 рублей на поддержку "наших в СВО".

Вот такая индексация ЗП.

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Мурад Муртазалиев

Брат работает в государственной конторе, Водоканал. +1000 рублей. Теперь почти 30 к в месяц. Раньше он калымил по субботам (натяжные потолки+пластиковые окна), а по воскресеньям отдыхал, чтобы не случилось. Сейчас на официальной работе берет любые ночные (за них какие-то доплаты), и если есть калымы по воскресеньям, не отдыхает.

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Светлана Владимирова

Средняя продолдительность жизни сокращается в 2 раза. Примерно так это работает.

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Влад Шушкевич

Доход растет, но за ростом цен не успеваю. Пришлось отказаться от всяких приятных, но не особо важных вещей (типа пить эвиан). Одежду и обувь покупать больно и страшно. Пока вот карту верифицировал на 6pm и там пробую закупаться через всякие бандерольки и глобал почты - получается дешевле (даже не столько в цене вопрос, сколько в отсутствии у нас многих позиций привычных по одежде).

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Алеоп

У нас была индексация ЗП в начале года на 11%

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Яэль

Круть! Десятина, считай, уже приятней.

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Egor Ka

От отрасли зависит.
It и депутатам подняли, остальным не очень.
Мне как itишнику подняли, когда сказал либо +20%, либо чао.

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Mike Espoo

IT подняли?
По ощущениям - 20% минимум.

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Яэль

А сразу согласились?
20 - супер!

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Egor Ka

Выбора не было))

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Кувалда

Зарплату не индексировали, но заказов стало больше, премии тоже. ИТ.

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Алексей Завитаев

Вологодская область, металлургия (простой работяга). Зп выросла за год ровно х2.
По причине большой нехватки людей. Организации начали биться за персонал, повышая "жопа час".
У меня весь доход белый. Если идти на минималку чистыми(остальное в конверте) - местами есть и х3 рост.
Но цены очень выросли, на всё. И такое ощущение, что зп осталась на том же уровне...

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Яэль

Вот у меня тоже ощущение, что меня прям назад волочит.
А что такое жопа час? Ставка, тприфная сетка?

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Яэль
Никакого исследования не провожу.

И числа, естественно, тоже не спрашиваю.

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Влад Шушкевич

Но ведь никакого роста цен нет, мне тут много раз говорили об этом.

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Мурад Муртазалиев
Средняя цена на обувь в России за год выросла на 25%, для одежды рост составил 21%, подсчитали аналитики сервиса «Мой склад». По сравнению с 2021-м цены увеличились на 51% и 41% соотвественно.

В Мой Склад телевизор не смотрят? Какие 50%. Официально минимальная инфляция. Надо срочно оштрафовать и посадить. Чтобы не раскачивали

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Влад Шушкевич

Я, кажется, понял, как можно выкрутиться и заработать свои 15 рублей.
- Просто люди стали покупать более качественную обувь и одежду, так как стали жить лучше. Не удивительно, что цена обуви и одежды выросла. Радоваться надо, что у людей больше денег и могут себе позволить более качественную одежду и обувь.

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Яэль

Нет, Влад, Вы не такой, и поэтому у Вас не получается.
Это примерно как в анекдоте
- Очень тяжело, просто просвета не вижу, не то, что настроения, не понятно, зачем завтра на ноги встаю.
- В цирке новая программа, все хвалят, сходите на клоуна!
- Доктор, этот клоун - я.

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Яэль
- Просто люди стали покупать более качественную обувь и одежду, так как стали жить лучше.

Блин, это же эта девчонка, перехваченная в метро!

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Влад Шушкевич

Да, стали более лучше одеваться.

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true iBegginer

Ещё вариант - продавцы хотят больше зарабатывать.

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Александр Трофимов

Ни кто ничего не раскачивает. Если вам официально скажут реальные цифры, которые вы и так в магазинах видите, а не те, что наебулина говорит, вас это сразу взбудоражит и подстегнёт за топор взяться?

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Премудрый пискарь

"По сравнению с 2021-м цены увеличились на 51% и 41% соотвественно."
"Всё растёт! Всё развивается!!!"

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Печенег

В 2023 в 2 раза больше уведомляет/уезжает, чем в 2022.
А уехавших не уведомив намного больше.

Порядка 68 тыс. россиян получили за девять месяцев гражданство или вид на жительство других государств, что в два раза больше, чем годом ранее.
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Александр Трофимов

Это плохо? Уехали алка и галка и подобные им дармоеды. Кто то расстроился? Ну вроде песков по алке скучает и ему её не хватает.

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Мурад Муртазалиев

Да это плохо. Уезжает средний класс, тот самый который мог бы быть потребителем, когда мы "во время возможностей" будем производить свое

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Александр Трофимов

Ну среднего класса у нас нет, а потребителей тут и так хватает. Надо производить, а не потреблять, но это не про то.

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Мурад Муртазалиев

Для своего производства у нас итак маленький рынок. А средний класс, те самые потребили бегут.

Надо производить, а не потреблять

Ностальгия по СССР? Плановая экономика? Ты в курсе, что если потребления нет, то и производить нет смысла?

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Egor Ka

Теперь нет)

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Leonid Bushuev
За девять месяцев 2023 года о получении ВНЖ или гражданства другой страны сообщили 68 тысяч россиян, рассказали в МВД. Наибольшей популярностью пользуются документы Израиля, Турции, Армении, Германии, ОАЭ, Испании, Казахстана, Грузии, Кипра и США, отметили в ведомстве.

Чет маловато. В прошлом году, 94к получилось только в странах ЕС. А тут по всему миру.

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Egor Ka

Лахте всегда мало

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Leonid Bushuev

а у Вильнюса всегда "миллионы!" ;)

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Chi Test

Это только те, кто уведомляет. Из тех, кто получает ПМЖ/гражданство. Их в разы меньше, чем тех, кто живёт с ВНЖ/РВП.

Те, кто переехал на Балканы, например, в эту статистику не попадают – т.к. там дают только РВП, и о нём никуда сообщать не требуется.

Но вообще да, даже по субъективным ощущениям в 2023 уезжают меньше, чем в 2022.

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Abnatop Sky
В России продолжают работать девять из ста самых дорогих брендов мира по версии Interbrand Best Global Brands-2023, подсчитали «Ведомости». Среди них — Xiaomi, Pampers, Nestle, Gillette, Colgate, Johnson & Johnson, Siemens, YouТube и Danone

"ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ".
ЭТО УСПЕХ!!!

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Иван

нужно было писать:

Только 9% самых дорогих брендов мира продолжают работать в России.

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