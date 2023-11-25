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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 25-27 ноября: доллар — 88,81 рубля (на 69 копеек больше, чем 24 ноября), евро — 96,22 рубля (на 69 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на закрытие торгов 24 ноября: доллар — 88,6 рубля, евро — 97,06 рубля.

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Курсы на Forex на закрытие торгов 24 ноября: доллар — 88,62 рубля, евро — 97,07 рубля.

Кто и как адаптируется

Лизинговая компания «Ильюшин финанс ко.» (входит в «Объединённую авиастроительную корпорацию») подала иск на 2,3 млрд рублей к совместному предприятию Airbus и Bombardier, пишет «Интерфакс». Материалы дела пока не опубликованы. В 2013 году компании заключили договор на поставку 42 самолётов A220 на $3,42 млрд, в 2016-м заказ сократился до 20 судов. После начала военных действий в Украине и введения санкций, зарубежные производители самолётов разорвали контракты с российскими компаниями.

Какие есть проблемы и трудности

Российские авиакомпании из-за санкций лишилась 76 пассажирских самолётов, которые находились на технических стоянках за рубежом, заявил глава Минтранса Виталий Савельев. Переговоры о выкупе судов с лизингодателями пока не дали результата, отметил он.

Контекст

За девять месяцев 2023 года о получении ВНЖ или гражданства другой страны сообщили 68 тысяч россиян, рассказали в МВД. Наибольшей популярностью пользуются документы Израиля, Турции, Армении, Германии, ОАЭ, Испании, Казахстана, Грузии, Кипра и США, отметили в ведомстве.

В России продолжают работать девять из ста самых дорогих брендов мира по версии Interbrand Best Global Brands-2023, подсчитали «Ведомости». Среди них — Xiaomi, Pampers, Nestle, Gillette, Colgate, Johnson & Johnson, Siemens, YouТube и Danone (в июле 2023-го доли иностранцев передали Росимуществу).

Средняя цена на обувь в России за год выросла на 25%, для одежды рост составил 21%, подсчитали аналитики сервиса «Мой склад». По сравнению с 2021-м цены увеличились на 51% и 41% соотвественно.

Среди российских пользователей музыкальных сервисов 83% предпочитают отечественные стриминги, остальные продолжают пользоваться зарубежными, следует из данных «Ромир».