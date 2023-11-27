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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 25-27 ноября: доллар — 88,81 рубля (на 69 копеек больше, чем 24 ноября), евро — 96,22 рубля (на 69 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 07:39 мск: доллар — 88,95 рубля, евро — 97,46 рубля.

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Курсы на Forex на закрытии 24 ноября: доллар — 88,70 рубля, евро — 96,97 рубля.

Ozon изучает возможность появления брокерских продуктов в периметре своей экосистемы, рассказали источники «Ведомостей». По их словам, маркетплейс начал активно искать сотрудников для брокерского сервиса. «Мы постоянно работаем над развитием своих сервисов, поэтому периодически набираем новых людей с разным опытом. На данный момент у нас нет планов по запуску собственного брокера», — сказали в Ozon.

Кто и как адаптируется

Дистрибутор «Джамилько» в конце октября 2023 года получил несколько деклараций соответствия на продукцию французского косметического бренда Panier des Sens, заметил «Ъ». Этот бренд прежде не был представлен в офлайн-рознице в России. Компания не ответила на запрос.

Косметический ритейлер «Золотое яблоко» в конце ноября 2023 года опубликовал несколько вакансий в ОАЭ, обратило внимание ТАСС. Источник агентства в отрасли подтвердил, что компания хочет выйти на этот рынок, но сроков выхода не назвал.

Контекст

Автомобили и запчасти стали ключевым драйвером роста контейнерного импорта из Китая в 2023 году, рассказали опрошенные «Ъ» участники логистического рынка. Объём таких перевозок вырос на порядок и достигает 17-18% всего контейнерного импорта.

Доля России в общем импорте товаров стран Евросоюза по итогам сентября 2023 года сократилась до 2%, приводит «Ъ» данные Евростата. В феврале 2022 года она была 9,5%.

В «Литресе» рассказали «Ъ», что рынок цифровых книг в третьем квартале 2023 года вырос на 31% год к году, до 3,3 млрд рублей — сегмент вернулся к темпам роста, которые наблюдались до «спецоперации». По итогам года компания ожидает общего увеличения рынка на 13-15%, до 12,5 млрд рублей. Основными точками развития для рынка остаются подписной формат, аудиокниги и самиздат.

Выплаты страховщиков ОСАГО могут продолжить расти в 2024 году — такого тренда ожидают в «Росгосстрахе», «Альфастраховании», «Зетта страховании» и «Совкомбанк страховании». Как отмечают «Ведомости», в октябре 2023-го средняя выплата впервые в истории составила 100 698 рублей. Это больше прошлогоднего показателя на 19%, а январского — на 22,4%.