День 642: автомобили и запчасти стали ключевым драйвером роста контейнерного импорта из Китая в 2023 году Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 25-27 ноября: доллар — 88,81 рубля (на 69 копеек больше, чем 24 ноября), евро — 96,22 рубля (на 69 копеек больше).
Ozon изучает возможность появления брокерских продуктов в периметре своей экосистемы, рассказали источники «Ведомостей». По их словам, маркетплейс начал активно искать сотрудников для брокерского сервиса. «Мы постоянно работаем над развитием своих сервисов, поэтому периодически набираем новых людей с разным опытом. На данный момент у нас нет планов по запуску собственного брокера», — сказали в Ozon.
Кто и как адаптируется
Дистрибутор «Джамилько» в конце октября 2023 года получил несколько деклараций соответствия на продукцию французского косметического бренда Panier des Sens, заметил «Ъ». Этот бренд прежде не был представлен в офлайн-рознице в России. Компания не ответила на запрос.
Косметический ритейлер «Золотое яблоко» в конце ноября 2023 года опубликовал несколько вакансий в ОАЭ, обратило внимание ТАСС. Источник агентства в отрасли подтвердил, что компания хочет выйти на этот рынок, но сроков выхода не назвал.
Контекст
Автомобили и запчасти стали ключевым драйвером роста контейнерного импорта из Китая в 2023 году, рассказали опрошенные «Ъ» участники логистического рынка. Объём таких перевозок вырос на порядок и достигает 17-18% всего контейнерного импорта.
Доля России в общем импорте товаров стран Евросоюза по итогам сентября 2023 года сократилась до 2%, приводит «Ъ» данные Евростата. В феврале 2022 года она была 9,5%.
В «Литресе» рассказали «Ъ», что рынок цифровых книг в третьем квартале 2023 года вырос на 31% год к году, до 3,3 млрд рублей — сегмент вернулся к темпам роста, которые наблюдались до «спецоперации». По итогам года компания ожидает общего увеличения рынка на 13-15%, до 12,5 млрд рублей. Основными точками развития для рынка остаются подписной формат, аудиокниги и самиздат.
Выплаты страховщиков ОСАГО могут продолжить расти в 2024 году — такого тренда ожидают в «Росгосстрахе», «Альфастраховании», «Зетта страховании» и «Совкомбанк страховании». Как отмечают «Ведомости», в октябре 2023-го средняя выплата впервые в истории составила 100 698 рублей. Это больше прошлогоднего показателя на 19%, а январского — на 22,4%.
Новости предыдущего дня, 26 ноября — здесь.
"Ozon изучает возможность появления брокерских продуктов в периметре своей экосистемы"
Мало было спиздить у биологов слово "экосистема", так и за математиков взялись. "Периметр экосистемы", пиздец.
Да не нужно жаловаться, надо потерпеть!
Колотить тачки становится всё дороже — и для страховщиков, и для страхуемых. Но контейнеры из Китая привезут запчасти.
2%. Не 0, конечно, но «маловато будет».
🥱 скукота, пойду про шторм в Крыму телегу полистаю
Там сухогруз отвязался и застрял(
Учитывая как Озон форсит свой банк и банковские услуги переводов, я не удивлен возможному появлению брокерских услуг в «периметре их экосистемы»