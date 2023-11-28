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Источник: season-travel.com

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 28 ноября: доллар — 88,70 рубля (на 10 копеек меньше, чем 27 ноября), евро — 97,15 рубля (на 24 копейки больше).

Курсы на Мосбирже на 07:23 мск: доллар — 88,74 рубля, евро — 97,33 рубля.

Курсы на Forex на 19:55 мск 27 ноября: доллар — 88,78 рубля, евро — 97,08 рубля.

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Кто и как адаптируется

Владимир Путин одобрил передачу российских активов американской Caterpillar, которая занимается производством строительной техники, компании ООО «ПСК-новые решения».

Ритейлер Holodilnik.ru запланировал открыть в 2024 году более 120 монобрендовых магазинов китайской, российской и турецкой бытовой техники в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках. Среди брендов — Haier, Candy, Hisense, Grundig и другие, пишет «Ъ». Компания будет оператором розницы, а сами магазины будут принадлежать брендам.

По словам источника «Ъ» на рынке, МТС ищет партнера, который на 50% войдёт в капитал принадлежащего оператору ООО «Иртея». Это юрлицо занимается разработкой базовых станций связи. В МТС отказались от комментариев.

Какие есть проблемы и трудности

«Ведомости» со ссылкой на консалтинговую компанию, разработчика и ритейлеров пишут о росте росте цен с начала 2023 года вплоть до 40% на отдельные виды корпоративного ПО и оборудования. Цены на ПО выросли и в рознице, но не более чем на 10%. В первую очередь речь идёт о специализированных решениях, которыми пользуются сами разработчики.

Посуточная аренда жилья в России на новогодние праздники за год подорожала, пишет ТАСС со ссылкой на данные «Суточно.ру». Сильнее всего из популярных направлений за год средняя цена выросла в Сортавале — на 30%, до 9729 рублей за сутки. Также сильно увеличилась ставка в Сочи, Адлере и Калининграде — везде на 26% (5920 рублей за сутки, 4604 рубля и 4250 рублей соответственно).

В среднем по России стоимость краткосрочной аренды квартир и апартаментов на эти каникулы увеличилась на 15%, до 6110 рублей за сутки.

Контекст

Дарить персоналу новогодние подарки намереваются 18% компаний, подготовят сюрпризы для детей сотрудников 41% работодателей, а 27% опрошенных решили обрадовать и тех и других, приводит РБК данные SuperJob. В 2023 году подарки для сотрудников и их детей предусмотрело максимальное число компаний: на 6 п.п. больше, чем год назад, и на 13 п.п. больше, чем в 2020-м, когда дарить подарки планировали реже всего.

Доля новых легковых автомобилей, завезенных в Россию юрлицами по параллельному импорту, в течение 2023 года в ассортименте дилеров составила не более трети от общего объёма предложения, рассказали «Ведомостям» дилеры.

Каршеринг «Ситидрайв» увеличил парк автомобилей с начала 2023 года на 40%, до 15 тысяч автомобилей.