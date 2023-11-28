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Деньги
Таня Боброва

День 643: посуточная аренда жилья в России на новогодние праздники за год подорожала до 30% Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: season-travel.com

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 28 ноября: доллар — 88,70 рубля (на 10 копеек меньше, чем 27 ноября), евро — 97,15 рубля (на 24 копейки больше).

Курсы на Мосбирже на 07:23 мск: доллар — 88,74 рубля, евро — 97,33 рубля.

Курсы на Forex на 19:55 мск 27 ноября: доллар — 88,78 рубля, евро — 97,08 рубля.

Кто и как адаптируется

Владимир Путин одобрил передачу российских активов американской Caterpillar, которая занимается производством строительной техники, компании ООО «ПСК-новые решения».

Ритейлер Holodilnik.ru запланировал открыть в 2024 году более 120 монобрендовых магазинов китайской, российской и турецкой бытовой техники в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках. Среди брендов — Haier, Candy, Hisense, Grundig и другие, пишет «Ъ». Компания будет оператором розницы, а сами магазины будут принадлежать брендам.

По словам источника «Ъ» на рынке, МТС ищет партнера, который на 50% войдёт в капитал принадлежащего оператору ООО «Иртея». Это юрлицо занимается разработкой базовых станций связи. В МТС отказались от комментариев.

Какие есть проблемы и трудности

«Ведомости» со ссылкой на консалтинговую компанию, разработчика и ритейлеров пишут о росте росте цен с начала 2023 года вплоть до 40% на отдельные виды корпоративного ПО и оборудования. Цены на ПО выросли и в рознице, но не более чем на 10%. В первую очередь речь идёт о специализированных решениях, которыми пользуются сами разработчики.

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Посуточная аренда жилья в России на новогодние праздники за год подорожала, пишет ТАСС со ссылкой на данные «Суточно.ру». Сильнее всего из популярных направлений за год средняя цена выросла в Сортавале — на 30%, до 9729 рублей за сутки. Также сильно увеличилась ставка в Сочи, Адлере и Калининграде — везде на 26% (5920 рублей за сутки, 4604 рубля и 4250 рублей соответственно).

В среднем по России стоимость краткосрочной аренды квартир и апартаментов на эти каникулы увеличилась на 15%, до 6110 рублей за сутки.

Контекст

Дарить персоналу новогодние подарки намереваются 18% компаний, подготовят сюрпризы для детей сотрудников 41% работодателей, а 27% опрошенных решили обрадовать и тех и других, приводит РБК данные SuperJob. В 2023 году подарки для сотрудников и их детей предусмотрело максимальное число компаний: на 6 п.п. больше, чем год назад, и на 13 п.п. больше, чем в 2020-м, когда дарить подарки планировали реже всего.

Доля новых легковых автомобилей, завезенных в Россию юрлицами по параллельному импорту, в течение 2023 года в ассортименте дилеров составила не более трети от общего объёма предложения, рассказали «Ведомостям» дилеры.

Каршеринг «Ситидрайв» увеличил парк автомобилей с начала 2023 года на 40%, до 15 тысяч автомобилей.

Новости предыдущего дня, 27 ноября — здесь.

#новости

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27 комментариев
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 Вадим Д.

Всё дорожает, перед НГ особенно, а с января ещё раз. Рывок за рывком, стабильный рост обещали? Обещали. Сделали? Сделали.
Не бухтим и ждём.

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Анон Аноныч

Разрушить экономику за три дня 👌🥰

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Куртуазный маньерист

скорее поделить поляну. Сначала братва поделила между собой советское наследие, теперь делит то, что наросло за 30 лет капитализма.

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Forgotten Games

Где вы в этой статье разрушение-то увидели? Тем более такое быстрое? Через три дня всё?

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Вадим Д.

Забрать, передать и штрафовать — великолепная стратегия безумия.

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Leonid Bushuev

Отдать, не передавать и вертолётные деньги - великолепная стратегия гениальности.

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Невкусно и грустно
более 120 монобрендовых магазинов китайской, российской и турецкой бытовой техники

Пишите правильно: более 120 монобрендовых магазинов китайской, китайско-турецкой и турецкой бытовой техники

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Forgotten Games

И? А вам полный спектр отечественной нужен штоле?

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Слегка Придурковатый

"Сильнее всего из популярных направлений за год средняя цена выросла в Сортавале — на 30%, до 9729 рублей за сутки"

Что там за клондайк такой в Сортавале, что такие бабки дерут, дороже даже чем в Москве и Сочи? Или это с финнов драли?

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Piu-piu

С тех, кто раньше отдыхал в финской Карелии.

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Я сказал свое имя машине

Хм. С чего она финская?

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Piu-piu

С географией совсем плохо? Есть ныне российская восточная часть, есть западная финская часть. Финская Лаппеэнранта находится в Карелии, например.

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Куртуазный маньерист

товарищ имел ввиду, что временно финская)

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Piu-piu

С учетом, что российская Карелия - один из самых депрессивных регионов европейской части России и оттуда бегут люди в ту же Финляндию - процесс скорее обратный.

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Куртуазный маньерист

откройте форточку, а то душно

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Alex Nosov

Это смотря как глубоко в историю заглянуть

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Я сказал свое имя машине

А, вы про "историческую область".

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Piu-piu

Нет, про ныне существующее деление. Часть Карелии находится в Финляндии по сей день. И финны так же называют свой регион Карелией. Там прекрасное озеро Сайма находится, например

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Роман Вячеславович

Бюджетники напряглись
Путин подписал закон о приостановке индексаций окладов госслужащих (кроме военных и силовиков) до 2025 года
Ждем секту свидетелей роста зарплат
https://rg.ru/2023/11/27/putin-priostanovil-indeksaciiu-okladov-gossluzhashchih-do-2025-goda.html

Путин приостановил индексацию окладов…
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении индексации окладов судей и…
rg.ru
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Бомж

Делает что хочет этот клоун с пистолетом

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Leonid Bushuev

Весь бензин закончился, доллар по 200 и Роман переключился на проблемы с нехваткой зарплат бюджетникам 🤭

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Святая кувалда

Магазины открываются, автопарк расширяется, трактора под присмотром лучших топ-манагеров, спрос на отдых растет. Я прочитал статью, чтобы этого не пришлось делать тебе.

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Роман Вячеславович

Не гоже холопам сравнивать какие цены были раньше

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Фоксик

АвтоВАЗ уже дважды за ноябрь повысил цены на автомобили.

Так, две комплектации Lada Vesta NG стали дороже на 13 тысяч рублей.

Стоимость Lada Vesta Enjoy начинается от 1,656 млн рублей, а Lada Vesta Techno — от 1,798 млн рублей.

Сравнимся с китайцем. Хотя бы в цене

×××÷÷÷÷÷÷

Стоимость рыбы в России в декабре может увеличиться на 15%, прогнозирует профессор кафедры торговой политики РЭУ имени Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.
По словам эксперта, подорожание произойдёт ближе к Новому году в связи с ростом затрат на логистику и ставок по кредитам.

Иноагент какой-то
×××÷÷÷

В Совете Федерации считают, что российские производители лифтов должны полностью отказаться от иностранных комплектующих. Их продукция включена в список высокотехнологичного отечественного оборудования, что позволяет рассчитывать на серьезную финансовую поддержку со стороны государства.

Ходить пешком полезнл

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Колян

Почему все так получается то?

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ГГ ВП

Доллар опять скукожился. Бедный доллар

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Тимур Тот Самый

Все равно 18% компаний, которые будут дарить новогодние подарки, это очень мало

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