«СПБ Биржа» перевела иностранные акции и часть денег в иностранных валютах на неторговые счета Статьи редакции
Площадка также определила объём не попавших под ограничения денег и согласовала механизм их распределения между брокерами.
- «СПБ Биржа» сообщила, что «временно» перевела иностранные ценные бумаги и часть денег в иностранных валютах на неторговые счета. Площадка объяснила это отказом зарубежных контрагентов обрабатывать поручения от компаний, входящих в структуру биржи. Расчёты по российским бумагам проводятся в обычном режиме.
- Иностранные контрагенты «продолжают комплаенс-процедуры» в отношении «СПБ Биржи». Консультанты компании до 4 декабря 2023 года передадут площадке юридическое заключение по возможным «действиям для разблокировки активов», после чего биржа проинформирует участников рынка о дальнейших шагах.
- Помимо этого, «СПБ Биржа» определила объём не попавших под ограничения денег в иностранных валютах и согласовала механизм их распределения между брокерами. Объём доступных средств эквивалентен примерно 5,9 млрд рублей — 31% от общей суммы клиентских денег. Их распределят «пропорционально тому виду и объёму валют, которые хранятся на счетах» брокеров.
- В начале ноября 2023 года «СПБ Биржа» попала под блокирующие санкции США — они подразумевают блокировку активов и запрет на сотрудничество с американскими компаниями. После введения санкций биржа временно приостановила торги иностранными и российскими акциями, а затем возобновила торги ценными бумагами российских компаний.
- 24 ноября 2023 года в Арбитражный суд Москвы подали иск о банкротстве, ответчик по которому — ПАО «СПб Биржа». Компания сообщение о подаче иска опровергла, а также запланировала обратиться в правоохранительные органы, чтобы расследовать инцидент.
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Не пойму, это как-то способствует поднятию с колен или нет?
Да, но надо потерпеть.
Нас терпением не испугать! Деды терпели! И нам велели!
Величие бесценно 💪
А что случилось?)))
Господи, хаха, чуть со смеху не умер)))00))
Плов раздают бесплатно.
Это какое-то очень «смешное кино», хочу чтобы оно кончилось.
Тихо-тихо, ещё только первая половина идёт. В переди вторая половина и неожиданный финал!
После слуха о банкротстве как засуетились
Не вижу связи. И невижу проблем в этих слухах. Я так понимаю они просто легализуют эту ситуацию что их клиенты не могут распоряжаться частью своих активов. Что можно - оставят где было, и этим можно дальше торговать, что заблочили - переведены на "заблоченые" счета.
К вас ошибка - СЛУХА пишется в кавычках, " слуха"!
Очень правильно «временно» в кавычках. Ну да российским игрокам не привыкать.
Это наша фишка, временно, но с постоянными переносами сроков
снова отжали активы физиков, браво! подготовились к санкциям как говорил их бывший генеральный. под суд за такое.