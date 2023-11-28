Финскую аутлет-деревню, построенную за €35 млн, продадут за €70 тысяч — она опустела из-за оттока туристов из России Статьи редакции
Именно россияне были основной целевой аудиторией торгового квартала Zsar Outlet Village рядом с погранпереходом Ваалимаа.
- Объект с десятками магазинов преимущественно премиального сегмента выставили на интернет-торги в октябре 2023 года. Аукцион завершился в первой половине ноября. Самую крупную сумму назвал инвестор, который управляет турбизнесом, — это €70 тысяч, пишет издание Yle.
- По словам ответственного за торги адвоката Матти Маннера, исход стал «глубочайшим разочарованием», поскольку расходы на строительство торгового квартала составили десятки миллионов евро (по подсчётам «Фонтанки», как минимум €35 млн). Но «необходимо отдавать отчёт в том, какие сейчас сложились реалии», добавил Маннер.
- Продажа, скорее всего, состоится по указанной цене, поскольку банк Oma Säästöpankki, владеющий закладной на деревню, «по понятным причинам» не хочет больше нести «многотысячные» годовые расходы на её содержание.
- Zsar Outlet Village открыли в 2018 году. В 2020-м владельцы рассчитывали привлечь до 1 млн туристов, в частности из России, но в марте торговый квартал пришлось закрыть из-за пандемии Covid-19. Уже тогда Yle писало, что компания рассчитывала на восстановление потока из России, так как россияне тратили на покупки в среднем по €130-140 на человека, а финны — €50.
- Проблемы усугубились после 24 февраля 2022 года: Финляндия закрыла въезд туристам из России, запретила проезд на автомобилях с российскими номерами и начала перекрывать КПП на границе со страной. Простой магазинов негативно сказался не только на доходности проекта для инвесторов, но и на сотрудниках, часть из которых осталась без работы.
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Финны сами себе в ногу выстрелили, а подумать - забыли. Поделом им.
хорошо что русские не стреляют себе в ногу и всё хорошо обдумывают
А вот русские... Хороший аргумент, конструктивный.
Вотэбутизм как он есть
Конечно. Почему меня должны волновать проблемы финнов? Свои проблемы ближе.
Так, а русские здесь каким боком, ты про свои проблемы и пиши.
Комментарий удален модератором
В данном случае - не стреляют, тут чисто финские заморочки. А тряпки нам и из Турции привезут.
Комментарий удален модератором
Наше не считается.
А в чем подумать забыли? Слишком много потратили на строительство?
Ну могли бы, например, туристов пускать, которые бы тратили евробабосики. Но нет, финны таким образом оставляют бабосики в России, чтобы поддержать военную экономику.
Я слыхал про закрытие границ от толп беженцев на велосипедах. Какие туристы? Как их вычислять? Конечно, на виси ща дадут советы. Уже дали.
Еще я как-то пропустил вот это вот "финны выстрелили". Кто такие финны? Какие они? Границы закрыло пограничное ведомство, ущерб получили владельцы этой потемкинской деревни. Нет никаких единых "финнов".
- Your visa? No? Go back, my friend..
В крайнем случае, спросили бы у эстонцев, латышей или литовцев. Те отбривают любых беженцев как пыль стряхнуть.
Ой-ой-ой. Какая трагедия. Один из тысячи аутлетов закрылся. Да они десятками каждый год закрываются по разным причинам. И ещё больше открываются. Так что финны это переживут. А вот россияне действительно пострадали ибо теперь нельзя поехать и купить качественные европейские товары.
Вообще-то это был самый крупный торговый комплекс в финке
Мы терпим и пусть они тоже потерпят. Око за око, зуб за зуб.
Забавно, что "Выстрелить себе а ногу" это американская пословица, которую так любят использовать российские патриоты, которые ненавидят Америку, хотя есть русский аналог "Рубить сук на котором сидишь"
А, стоп, это про Финляндию? Тогда извините, другая формулировкаДаа, жаль конечно этих финских добряков. Вот так и имей дела с Россией - стараешься, развиваешь для них всякое, а потом раз и теряешь все инвестиции по её вине... 😢 Эх, вот так всегда в этой стране.
Если такое произошло бы в России, то под этот статьей началась бы перепись неудачников. Посмотрим на реакцию местного сообщества на произошедшее в Финляндии.
Простите, а сейчас здесь перепись кого? Победителей по жизни? Чистоозерных массажистов? Фрилансеров?
Телеграм-ботов
"с десятками магазинов преимущественно премиального сегмента"
Неужто потребители премиума и люкса таскались в Финляндию закупаться?
Могли бы переделать под житой квартал, не? Для мигрантов хотя бы)
Там расположение было классное - прям рядом с финским погранпереходом. Кому-то даже и в Хельсинки не надо - купил модных шмоток, рыбки, фейри, сыров нормальных и домой. А под жилой квартал не пойдет, там на хер никому не интересно жить.
Особенно сейчас. Хотя может велосипедисты из России согласятся
Я что-то тоже не особо понимаю, почему кому-то не лень мотаться в финку за люхари хмотками, когда даже сейчас магазинов хватает
В Европе такие вещи, как правило, значительно дешевле, да ещё и tax free
Дело не в магазинах, а в ценах, мой недалекий друг.
Мой далекий друг, для меня оксюморон ехать в другую страну, чтобы купить лакшери тряпки чуть дешевле.
Для владельца авто из СПб цена вопроса - 1000р на бензин. (Была).
Блин, купить чтоль.
Буду помещиком...
Переименую в Никитинск, введу крепостное право, заселю жителями Чапаевска.
Буду мужиков розами пороть и девок по сеновалам тискать.
И тут я проснулся
Звучит, как сказка. Продать деревню по цене автомобиля.
Ну, кстати, у нас на банкротных торгах частенько тоже за копейки суперликвид продается.
У жителей Чапаевска есть своя Самара и граница с Казахстаном. Зачем им какая-то холодная Финляндия))
А сами фины ничего не покупают?
Дрова...
"По словам ответственного за торги адвоката Матти Маннера, исход стал «глубочайшим разочарованием», поскольку расходы на строительство торгового квартала составили десятки миллионов евро"-еще бы не разочароваться ,столько денег вложить
Откуда у Финнов столько ненависти?! Где они теперь лес будут брать для своей целлюлозно-бумажной отрасли?С другой стороны, теперь хоть в Архангельской области леса будут в порядке, в принципе я за закрытие границ.
А куда делся финский лес?
Никуда: им для вырубки его нужно высаживать обязательно, законы такие. И его у них сильно меньше, чем в РФ.
В России тоже предусмотрено лесовосстановление вместо вырубленных деревьев, помимо компенсационной платы
Будут перекупать сибирский лес у китайцев, которые его вывозят за копейки. Тоже мне проблема дерева для богатой Финляндии 😂
Интересно, что будет с ней делать покупатель.
Конюшню для лошадей сделает, или разберет. Если там вложено 35 млн, то стройматериалов явно больше чем на 70 тыс можно извлечь. Даже 10% дают цифру 3,5 млн евро.
Перестроить что-то обычно выходит дороже, чем построить.
А купили русские?
Ваще этот инвестор из турбизнеса прям джекпот сорвал. Если будет не рукожоп, может эти 70 тыщ евро отбить на раз-два. В аренду каким-нить Нетфликсам сдавать локации для сериала про трансгендерных небинарных зомби-лесбиянок, например.
а вот и первые убытки
Какая трата денег!