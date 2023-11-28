Деньги
Полина Лааксо

Финскую аутлет-деревню, построенную за €35 млн, продадут за €70 тысяч — она опустела из-за оттока туристов из России Статьи редакции

Именно россияне были основной целевой аудиторией торгового квартала Zsar Outlet Village рядом с погранпереходом Ваалимаа.

Источник: Yle
  • Объект с десятками магазинов преимущественно премиального сегмента выставили на интернет-торги в октябре 2023 года. Аукцион завершился в первой половине ноября. Самую крупную сумму назвал инвестор, который управляет турбизнесом, — это €70 тысяч, пишет издание Yle.
  • По словам ответственного за торги адвоката Матти Маннера, исход стал «глубочайшим разочарованием», поскольку расходы на строительство торгового квартала составили десятки миллионов евро (по подсчётам «Фонтанки», как минимум €35 млн). Но «необходимо отдавать отчёт в том, какие сейчас сложились реалии», добавил Маннер.
  • Продажа, скорее всего, состоится по указанной цене, поскольку банк Oma Säästöpankki, владеющий закладной на деревню, «по понятным причинам» не хочет больше нести «многотысячные» годовые расходы на её содержание.
  • Zsar Outlet Village открыли в 2018 году. В 2020-м владельцы рассчитывали привлечь до 1 млн туристов, в частности из России, но в марте торговый квартал пришлось закрыть из-за пандемии Covid-19. Уже тогда Yle писало, что компания рассчитывала на восстановление потока из России, так как россияне тратили на покупки в среднем по €130-140 на человека, а финны — €50.
  • Проблемы усугубились после 24 февраля 2022 года: Финляндия закрыла въезд туристам из России, запретила проезд на автомобилях с российскими номерами и начала перекрывать КПП на границе со страной. Простой магазинов негативно сказался не только на доходности проекта для инвесторов, но и на сотрудниках, часть из которых осталась без работы.
Источник: Yle

#новости #финляндия

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48 комментариев
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 Вася Пражкин

Финны сами себе в ногу выстрелили, а подумать - забыли. Поделом им.

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Хозяин

хорошо что русские не стреляют себе в ногу и всё хорошо обдумывают

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Копчик

А вот русские... Хороший аргумент, конструктивный.

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Горделивый Сербский Патриот

Вотэбутизм как он есть

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Хозяин

Конечно. Почему меня должны волновать проблемы финнов? Свои проблемы ближе.

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Копчик

Так, а русские здесь каким боком, ты про свои проблемы и пиши.

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Вася Пражкин

В данном случае - не стреляют, тут чисто финские заморочки. А тряпки нам и из Турции привезут.

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Илья Попов

Наше не считается.

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Юрий Б.

А в чем подумать забыли? Слишком много потратили на строительство?

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Вася Пражкин

Ну могли бы, например, туристов пускать, которые бы тратили евробабосики. Но нет, финны таким образом оставляют бабосики в России, чтобы поддержать военную экономику.

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Юрий Б.

Я слыхал про закрытие границ от толп беженцев на велосипедах. Какие туристы? Как их вычислять? Конечно, на виси ща дадут советы. Уже дали.

Еще я как-то пропустил вот это вот "финны выстрелили". Кто такие финны? Какие они? Границы закрыло пограничное ведомство, ущерб получили владельцы этой потемкинской деревни. Нет никаких единых "финнов".

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Вася Пражкин
Какие туристы? Как их вычислять?

- Your visa? No? Go back, my friend..
В крайнем случае, спросили бы у эстонцев, латышей или литовцев. Те отбривают любых беженцев как пыль стряхнуть.

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Optimus

Ой-ой-ой. Какая трагедия. Один из тысячи аутлетов закрылся. Да они десятками каждый год закрываются по разным причинам. И ещё больше открываются. Так что финны это переживут. А вот россияне действительно пострадали ибо теперь нельзя поехать и купить качественные европейские товары.

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Вася Пражкин

Вообще-то это был самый крупный торговый комплекс в финке

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Илья Попов

Мы терпим и пусть они тоже потерпят. Око за око, зуб за зуб.

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Alex R

Забавно, что "Выстрелить себе а ногу" это американская пословица, которую так любят использовать российские патриоты, которые ненавидят Америку, хотя есть русский аналог "Рубить сук на котором сидишь"

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Горделивый Сербский Патриот
Ну и чего бухтеть-то? Только выиграли по сути от санкций. Отрицательный прирост стоимости бизнеса, встают скален 💪

А, стоп, это про Финляндию? Тогда извините, другая формулировка

Даа, жаль конечно этих финских добряков. Вот так и имей дела с Россией - стараешься, развиваешь для них всякое, а потом раз и теряешь все инвестиции по её вине... 😢 Эх, вот так всегда в этой стране.
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Разработка Телеграм-ботов

Если такое произошло бы в России, то под этот статьей началась бы перепись неудачников. Посмотрим на реакцию местного сообщества на произошедшее в Финляндии.

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ondefeat

Простите, а сейчас здесь перепись кого? Победителей по жизни? Чистоозерных массажистов? Фрилансеров?

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Сергей Некрасов

Телеграм-ботов

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ilia

"с десятками магазинов преимущественно премиального сегмента"

Неужто потребители премиума и люкса таскались в Финляндию закупаться?

Могли бы переделать под житой квартал, не? Для мигрантов хотя бы)

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Вася Пражкин

Там расположение было классное - прям рядом с финским погранпереходом. Кому-то даже и в Хельсинки не надо - купил модных шмоток, рыбки, фейри, сыров нормальных и домой. А под жилой квартал не пойдет, там на хер никому не интересно жить.

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Сергей Журавлёв

Особенно сейчас. Хотя может велосипедисты из России согласятся

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Ivan Mart

Я что-то тоже не особо понимаю, почему кому-то не лень мотаться в финку за люхари хмотками, когда даже сейчас магазинов хватает

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Sega Mega

В Европе такие вещи, как правило, значительно дешевле, да ещё и tax free

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Вася Пражкин

Дело не в магазинах, а в ценах, мой недалекий друг.

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Ivan Mart

Мой далекий друг, для меня оксюморон ехать в другую страну, чтобы купить лакшери тряпки чуть дешевле.

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Elnar I

Для владельца авто из СПб цена вопроса - 1000р на бензин. (Была).

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Я сказал свое имя машине

Блин, купить чтоль.
Буду помещиком...
Переименую в Никитинск, введу крепостное право, заселю жителями Чапаевска.
Буду мужиков розами пороть и девок по сеновалам тискать.
И тут я проснулся

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ihovsky

Звучит, как сказка. Продать деревню по цене автомобиля.

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noname

Ну, кстати, у нас на банкротных торгах частенько тоже за копейки суперликвид продается.

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Кринжер

У жителей Чапаевска есть своя Самара и граница с Казахстаном. Зачем им какая-то холодная Финляндия))

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Тоже хочу

А сами фины ничего не покупают?

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Копчик

Дрова...

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Артур Федосеев

"По словам ответственного за торги адвоката Матти Маннера, исход стал «глубочайшим разочарованием», поскольку расходы на строительство торгового квартала составили десятки миллионов евро"-еще бы не разочароваться ,столько денег вложить

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Махатма Ганди

Откуда у Финнов столько ненависти?! Где они теперь лес будут брать для своей целлюлозно-бумажной отрасли?С другой стороны, теперь хоть в Архангельской области леса будут в порядке, в принципе я за закрытие границ.

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Ватник Наизнанку

А куда делся финский лес?

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noname

Никуда: им для вырубки его нужно высаживать обязательно, законы такие. И его у них сильно меньше, чем в РФ.

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Maxim Sergeevich

В России тоже предусмотрено лесовосстановление вместо вырубленных деревьев, помимо компенсационной платы

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Kiril Khokhryakov

Будут перекупать сибирский лес у китайцев, которые его вывозят за копейки. Тоже мне проблема дерева для богатой Финляндии 😂

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noname

Интересно, что будет с ней делать покупатель.

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Ed R

Конюшню для лошадей сделает, или разберет. Если там вложено 35 млн, то стройматериалов явно больше чем на 70 тыс можно извлечь. Даже 10% дают цифру 3,5 млн евро.

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noname

Перестроить что-то обычно выходит дороже, чем построить.

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Тоже хочу

А купили русские?

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Вадим
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Слегка Придурковатый

Ваще этот инвестор из турбизнеса прям джекпот сорвал. Если будет не рукожоп, может эти 70 тыщ евро отбить на раз-два. В аренду каким-нить Нетфликсам сдавать локации для сериала про трансгендерных небинарных зомби-лесбиянок, например.

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Кирилл Родин

а вот и первые убытки

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Семён Казаков

Какая трата денег!

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