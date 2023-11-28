МВД Казахстана предложило запретить иностранцам электронную выдачу ИИН — он нужен для оформления банковской карты Статьи редакции
При этом из-за «сбоя» выдача не работает как минимум с мая 2022 года.
- МВД вынесло на обсуждение приказ, который предлагает внести изменения в правила оказания государственной услуги «формирования и корректировки индивидуального идентификационного номера (ИИН) иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Казахстане», пишет местное издание «Курсив».
- По новым правилам, которые предлагает ведомство, иностранцы и лица без гражданства не смогут оформлять ИИН через сайт электронного правительства. Вместо этого им нужно будет лично обратиться с заявлением в Центр обслуживания населения.
- Обсуждение поправок продлится до 11 декабря 2023 года.
- ИИН — уникальный номер, который в Казахстане присваивается физлицам. Иностранцам он нужен, в частности, для открытия банковской карты. С мая 2022 года выдачу ИИН иностранцам через сайт приостановили из-за «сбоя». Планировалось, что её возобновят с октября, но на ноябрь 2023 года услуга всё ещё недоступна «по техническим причинам».
- 26 октября 2023 года Нацбанк Казахстана опубликовал проект постановления, по которому местные банки не смогут выдавать платёжные карты нерезидентам без разрешения на временное или постоянное проживание в республике. Выдача карты будет возможна при личном присутствии и на основании документов, подтверждающих обоснованность нахождения в Казахстане.
- Представитель регулятора подчеркнул, что меры направлены на «минимизацию рисков выпуска карт для противоправных операций». Они придуманы не для создания препятствий для «добропорядочных клиентов».
- 30 октября Нацбанк объяснил предложение ужесточить выдачу банковских карт иностранцам борьбой с наркоторговлей. Регулятор обнаружил около 1500 карт с оборотом в «несколько миллиардов тенге», которые использовали для продажи наркотиков — поэтому решил ввести такие меры.
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С учётом цен "решал" открывающих карты по доверкам, дешевле и проще самому слетать, ещё и страну посмотреть 👍
"выдача не работает как минимум с мая 2022 года"
Не похуй ли, если она и так не работает уже полтора года?
Думаю это для прикрытия помогаек, которые делают карты без физического присутствия человека в стране.
Сволочи.
Все же понимают, против кого это направлено. Против простых россиян.
А почему казахи должны давать свою инфраструктуру для россиян ?
Потому что казахи и россияне - братаны и сестры. У нас даже телефонный код страны один на двоих.
Зачем простому россиянину Казахстанская карта?
Слетать в простой Дубай)
А так казахстанцы максимально дружелюбны и гостеприимны: в прошлом сентябре даже открыли отдельные аналоги МФЦ, чтобы массово оформлять ИИНы новоприбывшим. И по картам самые приятные условия. Видимо все ограничения, чтобы им самим не прилетело санкционной дубиной по касательной.
Варьируем😁
Удар откуда не ждали
Казахстан заработал и передает эстафету своим соседям - Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану. Тем более, там заработала Система быстрых платежей.
Короче, дожимают Казахстан против России... вернуться к своим верблюдам
какие-то всемогущие верблюды дожимают Казахстан? а тебе кто мешает дожимать их против пендосав? правильно, глупость, нищета и фантазии, всё это вредит размеру дожималки...
Россия в них столько бабла вкладывает и газ за копейки и все что угодно.... хапуги из двух рук жрать хотят. Останутся ни с чем.
Забирают счастье у казахов (правильно делают)
"При этом из-за «сбоя» выдача не работает как минимум с мая 2022 года."-поэтому решили не чинить и вовсе не выдавать ИИН
надо же, откуда у вас такой инсайд? вы работаете в ЦРУ?