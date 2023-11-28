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Евгения Евсеева

МВД Казахстана предложило запретить иностранцам электронную выдачу ИИН — он нужен для оформления банковской карты Статьи редакции

При этом из-за «сбоя» выдача не работает как минимум с мая 2022 года.

  • МВД вынесло на обсуждение приказ, который предлагает внести изменения в правила оказания государственной услуги «формирования и корректировки индивидуального идентификационного номера (ИИН) иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Казахстане», пишет местное издание «Курсив».
  • По новым правилам, которые предлагает ведомство, иностранцы и лица без гражданства не смогут оформлять ИИН через сайт электронного правительства. Вместо этого им нужно будет лично обратиться с заявлением в Центр обслуживания населения.
  • Обсуждение поправок продлится до 11 декабря 2023 года.
  • ИИН — уникальный номер, который в Казахстане присваивается физлицам. Иностранцам он нужен, в частности, для открытия банковской карты. С мая 2022 года выдачу ИИН иностранцам через сайт приостановили из-за «сбоя». Планировалось, что её возобновят с октября, но на ноябрь 2023 года услуга всё ещё недоступна «по техническим причинам».
  • 26 октября 2023 года Нацбанк Казахстана опубликовал проект постановления, по которому местные банки не смогут выдавать платёжные карты нерезидентам без разрешения на временное или постоянное проживание в республике. Выдача карты будет возможна при личном присутствии и на основании документов, подтверждающих обоснованность нахождения в Казахстане.
  • Представитель регулятора подчеркнул, что меры направлены на «минимизацию рисков выпуска карт для противоправных операций». Они придуманы не для создания препятствий для «добропорядочных клиентов».
  • 30 октября Нацбанк объяснил предложение ужесточить выдачу банковских карт иностранцам борьбой с наркоторговлей. Регулятор обнаружил около 1500 карт с оборотом в «несколько миллиардов тенге», которые использовали для продажи наркотиков — поэтому решил ввести такие меры.

#новости #казахстан

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 Al

С учётом цен "решал" открывающих карты по доверкам, дешевле и проще самому слетать, ещё и страну посмотреть 👍

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Слегка Придурковатый

"выдача не работает как минимум с мая 2022 года"

Не похуй ли, если она и так не работает уже полтора года?

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Бублик static void

Думаю это для прикрытия помогаек, которые делают карты без физического присутствия человека в стране.

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Eva

Сволочи.
Все же понимают, против кого это направлено. Против простых россиян.

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Павел Кристалл

А почему казахи должны давать свою инфраструктуру для россиян ?

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Вася Пражкин

Потому что казахи и россияне - братаны и сестры. У нас даже телефонный код страны один на двоих.

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Колян

Зачем простому россиянину Казахстанская карта?

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Бублик static void

Слетать в простой Дубай)

А так казахстанцы максимально дружелюбны и гостеприимны: в прошлом сентябре даже открыли отдельные аналоги МФЦ, чтобы массово оформлять ИИНы новоприбывшим. И по картам самые приятные условия. Видимо все ограничения, чтобы им самим не прилетело санкционной дубиной по касательной.

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Alex Shevchenko

Варьируем😁

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Колян

Удар откуда не ждали

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Вася Пражкин

Казахстан заработал и передает эстафету своим соседям - Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану. Тем более, там заработала Система быстрых платежей.

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Тоже хочу

Короче, дожимают Казахстан против России... вернуться к своим верблюдам

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Vishna Savadhu

какие-то всемогущие верблюды дожимают Казахстан? а тебе кто мешает дожимать их против пендосав? правильно, глупость, нищета и фантазии, всё это вредит размеру дожималки...

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Тоже хочу

Россия в них столько бабла вкладывает и газ за копейки и все что угодно.... хапуги из двух рук жрать хотят. Останутся ни с чем.

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Kurt

Забирают счастье у казахов (правильно делают)

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Артур Федосеев

"При этом из-за «сбоя» выдача не работает как минимум с мая 2022 года."-поэтому решили не чинить и вовсе не выдавать ИИН

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Vishna Savadhu

надо же, откуда у вас такой инсайд? вы работаете в ЦРУ?

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