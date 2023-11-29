День 644: поставки процессоров Intel в Россию с начала 2023 года сократились на 64%, AMD — на 70% Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 29 ноября: доллар — 88,61 рубля (на 9 копеек меньше, чем 28 ноября), евро — 97,06 рубля (на 9 копеек меньше).
Кто и как адаптируется
Первый российский платёжный терминал может быть выпущен в 2024 году компанией «Элемент технологии», заявил её гендиректор Александр Соколов. Разработчик уже договорился о поставке устройств с одним из крупных банков, рассказал «Ведомостям» источник в компании. Рынок платёжных терминалов после ухода ухода иностранных производителей эксперты оценивают в 100 млрд рублей.
Российский бизнес в 2023 году увеличил покупки небольших солнечных электростанций (СЭС) для собственного энергосбережения на фоне роста тарифов, пишет «Ъ». Установленная мощность увеличилась на 16% год к году и достиг 50 МВт. В денежном выражении объём рынка может увеличиться на 5-7%, до 4 млрд рублей.
Какие есть проблемы и трудности
Российские корпоративные университеты столкнулись с нехваткой преподавателей, методистов и коучей, узнал «Ъ». На фоне дефицита кадров в стране компании стали активней развивать собственные корпоративные программы обучения, но в результате столкнулись с недостатком обучающих специалистов — и вынуждены сами создавать учебные программы для их подготовки.
Контекст
Поставки в Россию процессоров Intel и AMD в январе-октябре 2023-го сократились на 64% и 70% соотвественно, подсчитали в холдинге Fplus с учётом параллельного импорта. С начала года в страну поступило 178 тысяч чипов Intel и 35 тысяч чипов AMD. Среди возможных причин снижения поставок участники рынка называют избыточные закупки компонентов в 2022 году, снижение производства оборудования в России, инфляцию и подорожание кредитов.
Новости предыдущего дня, 28 ноября — здесь.
А может и не будет выпущен. Ну кто его знает.
Так вообще на цифровой рубль собирались вроде переходить что случилось ?
Независимо от того можно или нельзя будет рассчитываться цифровым рублем с помощью терминалов, остальные типы расчетов никто не отменял, ровно как и то, что цифровой рубль станет единственным видом денег никто пока не заявлял. Напротив, пока говорят, что это просто ещё одна форма денег наравне с налом и привычным безналом.
Ну не знаю. Сейчас появляются платежные терминалы сбербанка в небольших магазинах. Кто их собирает, интересный вопрос.
Где же знаменитые эльбрусы, когда они так нужны? Ещё немного и кааааак попрут? Да такие, что Интел слюной захлебнётся.
Зачем нам эльбрусы, когда мы из холодильников вытягиваем? Тем более, из трофейных 🤭
Нам ваш Интел и АМД нахуй не нужон. Только Байкал и Эльбрус, только хардкор!
Платежный терминал может выпустим, а может нет. Ну на всякий с банками договорились, предоплату еще возьмем может быть, а может нет.
В стране специалистов не хватает, не хватает тех, кто готовит специалистов. Говнокоучей то полно, но оказывается производство не создать визуализацией и верой в себя. А те, кто востребован в профессии свою единицу труда продают гнилому западу, предварительно штурмуя Верхний Ларс. Но Соловьев их все равно назовет 5 колонной и мразью, которая не нужна нам здесь.
А может и не быть выпущен, бюджет освоят, сроки на любимый 2035-й сместят.
О, коучей не хватает, однако. Скиллбоксы навострили уши?
Без коучей то никуда. Выпускайте краке... Аяза!
А процессоры «Байкал» на сколько процентов упали?
чтобы упасть, надо сначала встать
Не так давно на форуме ДНС народ жаловался, что какой-то новый интеловский проц стоит бешеных денег и ДНС якобы сверх маржу с него имеет. Правда, оказалось, что тот процессор и в долларах недешевый, а после накидывания на исходный долларовый ценник курса рубля, всех затрат на параллельные и перпендикулярные импорты, таможенные сборы, НДС и прочее, то маржа продавца получается не такая уж и большая.