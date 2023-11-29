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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 29 ноября: доллар — 88,61 рубля (на 9 копеек меньше, чем 28 ноября), евро — 97,06 рубля (на 9 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:31 мск: доллар — 89,06 рубля, евро — 98 рублей.

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Курсы на Forex на 07:31 мск: доллар — 89,07 рубля, евро — 98,02 рубля.

Кто и как адаптируется

Первый российский платёжный терминал может быть выпущен в 2024 году компанией «Элемент технологии», заявил её гендиректор Александр Соколов. Разработчик уже договорился о поставке устройств с одним из крупных банков, рассказал «Ведомостям» источник в компании. Рынок платёжных терминалов после ухода ухода иностранных производителей эксперты оценивают в 100 млрд рублей.

Российский бизнес в 2023 году увеличил покупки небольших солнечных электростанций (СЭС) для собственного энергосбережения на фоне роста тарифов, пишет «Ъ». Установленная мощность увеличилась на 16% год к году и достиг 50 МВт. В денежном выражении объём рынка может увеличиться на 5-7%, до 4 млрд рублей.

Какие есть проблемы и трудности

Российские корпоративные университеты столкнулись с нехваткой преподавателей, методистов и коучей, узнал «Ъ». На фоне дефицита кадров в стране компании стали активней развивать собственные корпоративные программы обучения, но в результате столкнулись с недостатком обучающих специалистов — и вынуждены сами создавать учебные программы для их подготовки.

Контекст

Поставки в Россию процессоров Intel и AMD в январе-октябре 2023-го сократились на 64% и 70% соотвественно, подсчитали в холдинге Fplus с учётом параллельного импорта. С начала года в страну поступило 178 тысяч чипов Intel и 35 тысяч чипов AMD. Среди возможных причин снижения поставок участники рынка называют избыточные закупки компонентов в 2022 году, снижение производства оборудования в России, инфляцию и подорожание кредитов.