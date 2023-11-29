VK запланировала купить билетный сервис Intickets.ru и долю в «Кассир.ру» — «Ъ» Статьи редакции
Компания намерена развивать промоутерский бизнес, включая организацию концертов и туров, говорят источники газеты.
- VK ведёт переговоры о покупке облачного сервиса по управлению продажей билетов Intickets.ru, а также доли в билетном агрегаторе «Кассир.ру», рассказали источники «Ъ» на рынке. По словам одного из собеседников, сделка по покупке 100% Intickets.ru должна быть закрыта до конца 2023 года. С «Кассир.ру» переговоры продолжаются, уточнил он. Представители компаний не ответили на вопросы газеты.
- Близкий к VK источник подтвердил, что холдинг рассматривает «инвестиции или покупку имеющихся на рынке активов». Ещё один собеседник сообщил, что компания планирует развивать промоутерский бизнес, в том числе агентство для организации концертов и туров.
- По словам источника «Ъ» в одной из билетных платформ, Intickets.ru в рамках сделки может быть оценён 1 млрд рублей, «Кассир.ру» — в 6 млрд рублей.
- Покупка Intickets.ru, среди прочего, позволит VK быстро подключиться к «Пушкинской карте» (госпрограмма для молодёжи до 22 лет, которая позволяет оплачивать билеты на культурные мероприятия), считает один из собеседников на рынке. «Кассир.ру» может быть интересен холдингу, поскольку уже обладает большой клиентской базой и опытом в организации мероприятий, дополняет другой.
- Сейчас, по информации газеты, в число крупнейших билетных операторов входят «Яндекс» (по итогам 2023-го может реализовать 12 млн билетов, без учёта кино) и «МТС Энтертейнмент» (может продать до 13 млн билетов). Продажи «Кассир.ру» к концу года составят около 9,5 млн билетов.
- Рынок продажи билетов в ближайшем будущем может быть поделён между крупными ИТ-компаниями, считают опрошенные газетой эксперты. Это повлечёт уход небольших игроков, но также позволит отрасли развиваться за счёт притока инвестиций, отмечают они.
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Никак не привыкну, что mail_ru_group переименовались в vk.
Надо не забывать с кем имеем дело.
Как говорила великая Фаина Раневская " Тоже говно только вид с боку"
"Тоже говно только вид с боку"
Это же надо было так безграмотно цитату запилить.
Так а как грамотно, а то получается пи... шь без фактов. С большим удовольствием буду цитировать без фальши
То же говно, только вид сбоку.
Но Раневская этого никогда не говорила. Обожаю зумеров
Как будто у VK какая-то совершенно другая репутация))
Заняты подсчётом денег.
Ничего особенного, нужно посчитать всего 80 миллионов долларов.😁
Продажа билетов на культурные Гойда-мероприятия, перспективное направление :)
Ого, неужели Филькенштейн наконец решил продаться? Интересно, на сколько.
Все продаются и чем он хуже других?
Ну он прям долго держался, даже будучи в глубочайшей жопени
А как же, все научились терпеть и он что белая ворона?
Нет, просто необычный предприниматель как по мне.
Кто бы меня купил 😶🌫️
Знаете, надо искать.🙄
Мизулина уже потирает ручки)))
Зачем, холодно очень?
Так холодно, что даже жарко ;)
Может лучше б сайт нормально содержали. Постоянно лагать стал
Да в целом нормально работает сайт, даже работу модераторов видно. Когда последний раз сайт лежал уже и не припомню
На кой буй сайты покупать эти? За такие деньги можно было свои сервисы ВК запустить. Платформа у них есть. Рекламное пространство бесплатное. А тут 100 миллионов зелени в расход. Ясно что менеджеры там тоже решили подкормиться.