Деньги
Артур Томилко

VK запланировала купить билетный сервис Intickets.ru и долю в «Кассир.ру» — «Ъ» Статьи редакции

Компания намерена развивать промоутерский бизнес, включая организацию концертов и туров, говорят источники газеты.

  • VK ведёт переговоры о покупке облачного сервиса по управлению продажей билетов Intickets.ru, а также доли в билетном агрегаторе «Кассир.ру», рассказали источники «Ъ» на рынке. По словам одного из собеседников, сделка по покупке 100% Intickets.ru должна быть закрыта до конца 2023 года. С «Кассир.ру» переговоры продолжаются, уточнил он. Представители компаний не ответили на вопросы газеты.
  • Близкий к VK источник подтвердил, что холдинг рассматривает «инвестиции или покупку имеющихся на рынке активов». Ещё один собеседник сообщил, что компания планирует развивать промоутерский бизнес, в том числе агентство для организации концертов и туров.
  • По словам источника «Ъ» в одной из билетных платформ, Intickets.ru в рамках сделки может быть оценён 1 млрд рублей, «Кассир.ру» — в 6 млрд рублей.
  • Покупка Intickets.ru, среди прочего, позволит VK быстро подключиться к «Пушкинской карте» (госпрограмма для молодёжи до 22 лет, которая позволяет оплачивать билеты на культурные мероприятия), считает один из собеседников на рынке. «Кассир.ру» может быть интересен холдингу, поскольку уже обладает большой клиентской базой и опытом в организации мероприятий, дополняет другой.
  • Сейчас, по информации газеты, в число крупнейших билетных операторов входят «Яндекс» (по итогам 2023-го может реализовать 12 млн билетов, без учёта кино) и «МТС Энтертейнмент» (может продать до 13 млн билетов). Продажи «Кассир.ру» к концу года составят около 9,5 млн билетов.
  • Рынок продажи билетов в ближайшем будущем может быть поделён между крупными ИТ-компаниями, считают опрошенные газетой эксперты. Это повлечёт уход небольших игроков, но также позволит отрасли развиваться за счёт притока инвестиций, отмечают они.

#новости #vk #кассирру #intickets

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23 комментария
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 Невероятный Блондин

Никак не привыкну, что mail_ru_group переименовались в vk.

Надо не забывать с кем имеем дело.

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Redmug Redmug

Как говорила великая Фаина Раневская " Тоже говно только вид с боку"

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Слегка Придурковатый

"Тоже говно только вид с боку"

Это же надо было так безграмотно цитату запилить.

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Redmug Redmug

Так а как грамотно, а то получается пи... шь без фактов. С большим удовольствием буду цитировать без фальши

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Слегка Придурковатый

То же говно, только вид сбоку.

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Дмитрий

Но Раневская этого никогда не говорила. Обожаю зумеров

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Владимир Моденов

Как будто у VK какая-то совершенно другая репутация))

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Вадим Д.
Представители компаний не ответили на вопросы газеты

Заняты подсчётом денег.

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Илья Попов

Ничего особенного, нужно посчитать всего 80 миллионов долларов.😁

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sunblade

Продажа билетов на культурные Гойда-мероприятия, перспективное направление :)

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noname

Ого, неужели Филькенштейн наконец решил продаться? Интересно, на сколько.

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Илья Попов

Все продаются и чем он хуже других?

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noname

Ну он прям долго держался, даже будучи в глубочайшей жопени

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Илья Попов

А как же, все научились терпеть и он что белая ворона?

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noname

Нет, просто необычный предприниматель как по мне.

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Невероятный Блондин

Кто бы меня купил 😶‍🌫️

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Илья Попов

Знаете, надо искать.🙄

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Константин Полухтин

Мизулина уже потирает ручки)))

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Илья Попов

Зачем, холодно очень?

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sunblade

Так холодно, что даже жарко ;)

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Фоксик

Может лучше б сайт нормально содержали. Постоянно лагать стал

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Юрий Б.

Да в целом нормально работает сайт, даже работу модераторов видно. Когда последний раз сайт лежал уже и не припомню

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Станислав

На кой буй сайты покупать эти? За такие деньги можно было свои сервисы ВК запустить. Платформа у них есть. Рекламное пространство бесплатное. А тут 100 миллионов зелени в расход. Ясно что менеджеры там тоже решили подкормиться.

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