Деньги
Артур Томилко

«Ведомости» узнали о планах Skyeng провести IPO на Мосбирже в 2024 году Статьи редакции

Оно может стать первым для российского edtech-рынка.

  • Группа компаний Skyeng планирует провести первичное размещение акций на Московской бирже, рассказали источники «Ведомостей» в одной из образовательных компаний и подтвердили собеседники в крупных банках.
  • Один из них уточнил, что IPO может состояться в первой половине 2024 года. По словам источника на банковском рынке, компания готовится привлечь 3-5 млрд рублей.
  • Исполнительный директор Skyeng Рустам Айнетдинов заявил, что компания рассматривает различные источники привлечение средств, в том числе через размещение акций на Мосбирже, но не подтвердил и не опроверг информацию о планируемом IPO.
  • Владельцами ООО «Скаенг», по данным Rusprofile, выступают Харитон Матвеев (61%) и кипрская Vimbox Limited (39%). Последней владеют зарегистрированная на острове Гернси BV Services Limited (29,9%), сооснователь Skyeng Георгий Соловьёв (18,5%), Матвеев (18,2%), ООО «Цифровые инвестиции» (12%), Александр Ларьяновский (4,2%) и ещё шесть физлиц-миноритариев, отмечают «Ведомости». Получить комментарии от учредителей газете не удалось.
  • Skyeng может разместить на бирже 10–15%, полагают главный аналитик «Совкомбанка»Вячеслав Бердников и аналитик «Финама» Леонид Делицын. В ходе IPO компания может привлечь до 5 млрд рублей, считает Бердников. Оценка всего бизнеса составит 40-50 млрд, говорит аналитик «Газпромбанка» Сергей Либин.
  • Группа компаний включает онлайн-школы Skyeng (иностранные языки), Skysmart (детское образование) и Skypro (дополнительное профессиональное образование). Выручка всех направлений за 2022 год, по оценке Smart Ranking, составила 9,74 млрд рублей.
  • У Skyeng ещё в начале 2022 года были планы провести IPO на зарубежной бирже, но после 24 февраля они сорвались, говорил источник The Bell летом 2022-го. После этого компания якобы обсуждала продажу бизнеса VK (владеет 50,06% Skillbox, 75% платформы «учи.ру» и другими образовательными проектами).

#новости #skyeng #ipo

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25 комментариев
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 Тимофей Измайлов

Поражаюсь таким цифрам, при том что не слышал чтобы кто то вообще пользовался их продуктом

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Dima Alexeev динозавр

Оценка проводилась по другим критериям, не спрашивали комментаторов на VC, знают они о компании или нет.
Это упущение, конечно.

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Алла Магнит

Вообще так-то довольно популярная компания. Одно время из каждого утюга про них говорили, особенно в рекламных акциях всяких.

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Центр принятия решений

Говорили то говорили, а пользовался кто? Хотя бы знакомые знакомых. Или их знакомые?

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ВК

Я пользовался Skyeng лично, на протяжении полугода. Один раз поменял препода из-за нового графика. Нашел еще лучше препода. В целом, если задача по изучению иностранного языка поставлена правильно, то преподаватель будет ее исполнять грамотно

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Невкусно и грустно

50 млрд. за Скиллбокс на стероидах? Бедные пульсята, какие же им кулстори будут заливать перед IPO

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Вася Пражкин

Оценили в 5 выручек? Ну удачи фантазерам!

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Сгенерированный Кот

Так а сколько должен быть мультипликатор?
Как у американских компаний - 20х?
Норма вроде от 8 до 20.
Получается, что это даже мало.

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Вася Пражкин

У VK - 1.2, у Яндекса - 1.5. У Позитива - 10,3, но там и положение другое, занимают рынок кибербеза, так как ушли инострацы. Куда расти скаю - еще вопрос.

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Невкусно и грустно

Рост в отрицательную зону это не остановит!

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Сергей Д.

Ну их идола Аяза посадили, теперь кроме как выхода НАИПО легких денег не срубить.

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Maxim Sergeevich

Причём здесь Аяз, у них же другое направление совсем. К качеству услуг можно относиться по-разному, но все же это не воздух

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Фанат Аллы Пугачевой

А разве там Аяз какое-то участие принимал?

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Вадим Д.

Встречаемся в в первой половине 2024 года и проверяем, смогли они привлечь 3-5 млрд ₽ или таки IPO не смогло состояться.

Фантазёр ты меня называла! ©

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Ovechkin

Ну это какой то слишком амбициозный мыльный пузырь попался

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Зенин

Что-то точно привлекут, но сумма действительно какая-то сказочная.

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Себастиан Перейра

ЕвроТранс же привлёк
несколько десятков бензоколонок
И это ipo схавают
Ещё и добавки попросят

Куда ж ещё российскому инвестору денежку нести
Фондовые рынки других стран закрыты уже

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Андрей Хворов

Ipo единственный способ привлекать какой то капитал без кредитов, и иностранных денег.

С другой стороны инвестору надо понимать, что у нас все дороже привлекать людей в онлайн школы, и более того, самих участников в количестве меньше, на фоне демографии и эмиграции.

В целом, надо оценивать то куда будут трансформироваться бизнес модели таких участников, которые находятся на самом пике, где английский язык все меньше нужен, а нужен больше китайский или гонконгский :)

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Невкусно и грустно

IPO - это всегда чей-то (прежде всего) выход из капитала.

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Андрей Хворов

На фоне волны ipo я бы так не думал. Все-таки деньги белые придут и за них придётся отвечать перед аудитом и инвесторами, а без ipo это частная лавочка продай кому хочешь, делай что хочешь. Хоть деньги отмывай как некоторые школы и блогеры через курсы.

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Андрей Хворов

Так как студентов все меньше, в деньги не найти уже или это очень трудно, привлекают стадо инвесторов.

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Император Нолимоций
IPO на Мосбирже

Магическая фраза, вызывающая уникальную умами-эмоцию: что-то вроде желания одновременно ржать в голос, рыдать горючими слезами и вопить в подушку.

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John Smith

Не выдержали и на панике в минус продали акции? Не беда, еще заработаете.

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Иван

Если бы все так было очевидно. Все бы шортили на открытии, но очередь такая себе.
Но конечно ИМХО лотерея, сейчас чуть вырастет, завтра сооснователя признают иноагентом или он сам сделает ручкой, или какой иск от конкурентов на нарушение авторских прав в коде платформы. И стремительный вираж вниз -50-90% обеспечен.
Сценарий Санкт-Петербургской биржи поучителен, где в 2021 вообще ничего не предвещало беды (хотя от части это сыграло на руку другому аутсайдеру Совкомфлот, который на этой ситуации вышел в плюс)

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Дон Дракон

Сомнительная какая-то контора по виду, будто такими капиталами крутить из-за занятий английским не особо реально.

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22 комментария
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