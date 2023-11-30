День 645: издатель «настолок» Hobby World выйдет в Юго-Восточную Азию, однокомнатные квартиры подорожали Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 30 ноября: доллар — 88,88 рубля (на 27 копеек больше, чем 29 ноября), евро — 97,65 рубля (на 58 копеек больше).
Оценка «Совкомбанка» при первичном размещении составит 0,9-1 капитала, рассказали РБК два источника, близкие к организаторам IPO.
Кто и как адаптируется
Одно из крупнейших в России издательств настольных игр Hobby World запланировало до марта 2024 года открыть представительство и первый специализированный магазин в Юго-Восточной Азии, пишут «Ведомости». В качестве приоритетных стран компания рассматривает Таиланд, Индонезию, Вьетнам и Малайзию. Совокупные инвестиции в проект составят $1 млн.
«Милфудс», купившая бизнес финской Paulig в России и развивающая новый бренд Poetti, выпустит в 2024 году на российский рынок чай и растворимый кофе, рассказали «РИА Новости» в компании.
В качестве одного из возможных вариантов поддержки «Почты России» предложено переложить обслуживание её долга на ФНБ, рассказал источник «Ведомостей». Предложение высказывалось, но активные дискуссии по нему пока только предстоят и решения ещё нет, подтвердил близкий к правительству собеседник.
Контекст
По данным Объединённого кредитного бюро на ноябрь 2023 года, количество потенциальных банкротов (физлиц с просрочкой по кредитам и займам от 90 дней) и их суммарная задолженность с учётом процентов увеличились на 11% год к году, пишет «Ъ». Процедуру банкротства теоретически могут пройти 9,79 млн заёмщиков, их общая задолженность — 6,33 трлн рублей. Годом ранее таких заёмщиков было 8,81 млн с общей задолженностью 5,68 трлн рублей.
Средняя стоимость однокомнатной квартиры в России с 2020 года по ноябрь 2023 года выросла на 64% и составила 4,6 млн рублей, приводит РБК исследование Frank RG «Ипотека в России 2023». В 2020 году средняя цена «однушки» составляла 2,8 млн рублей, в 2021 году цена выросла на 17,5% — до 3,3 млн рублей. Рост цен на жильё «подогревают» программы ипотечного кредитования по льготным условиям, отмечают аналитики.
Новости предыдущего дня, 29 ноября — здесь.
На настольных играх суметь дорости до собственных инвестиций в $1 млн?
Похвально конечно.
Эх, все квартиры подорожали. Но однушки прямо опережающими здравый смысл темпами подрастают, конечно.
Застройщики коммуналки ещё не планируют заново изобретать? Или малосемейки, тоже ведь «отличный» вариант.
Это точно. Брал однушку за 1,5 миллиона в 2018 году. Сейчас в соседних домах такие же однушки около 3 миллионов стоят.
Фигасея это почти даром. У нас такие цены только в старом фонде можно встретить. Новостройки от 3,5 на котловане, сданные 4-4,3 в среднем.
У меня не новостройка. Дом 1986 года.
Ну да, тогда сходится. Кирпич?
Панель.
Так студии на 15-25 квадратов и есть те самые малосемейки. Осталось только придумать общий туалет и ванную на этаж. И будет счастье всем
Вот, есть же рост! Банкротов всё больше, цены растут. Всё как обещано.
Мне всегда было интересно. Это насколько надо быть эффективным манагером, чтобы фактического монополиста до убытков довести...
Ну правильно, как ещё почту вытаскивать со дна? ФНБ спешит на помощь.
А потом, глядишь, сперва с бюджетникв 1-2% от з/п будут отщипывать, а там и остальных подтянут.
Ты тут живёшь?
О, и ты туда же (-:
Я не сплю, я ж нейрочеловек. А комментарии у меня готовы задолго до появления новостей! — и такие предположения высказывались.
Кстати, ты-то отписался спустя пару минут после меня. Так что привет, сосед.
Работает:-)
Вступайте в мою церковь ВРЦН (Вечно Растущих Цен на Недвижимость), ведь, как известно, недвижимость всегда растёт.
Слава святому бетону, хвала несгибаемой арматуре!
Робот - сгибальщик будет в роли антихриста?))))
Мальдивы сами на себя не заработают