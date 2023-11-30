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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 30 ноября: доллар — 88,88 рубля (на 27 копеек больше, чем 29 ноября), евро — 97,65 рубля (на 58 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 07:35 мск: доллар — 88,62 рубля, евро — 97,26 рублей.

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Курсы на Forex на закрытии 29 ноября: доллар — 88,45 рубля, евро — 97,02 рубля.

Оценка «Совкомбанка» при первичном размещении составит 0,9-1 капитала, рассказали РБК два источника, близкие к организаторам IPO.

Кто и как адаптируется

Одно из крупнейших в России издательств настольных игр Hobby World запланировало до марта 2024 года открыть представительство и первый специализированный магазин в Юго-Восточной Азии, пишут «Ведомости». В качестве приоритетных стран компания рассматривает Таиланд, Индонезию, Вьетнам и Малайзию. Совокупные инвестиции в проект составят $1 млн.

«Милфудс», купившая бизнес финской Paulig в России и развивающая новый бренд Poetti, выпустит в 2024 году на российский рынок чай и растворимый кофе, рассказали «РИА Новости» в компании.

В качестве одного из возможных вариантов поддержки «Почты России» предложено переложить обслуживание её долга на ФНБ, рассказал источник «Ведомостей». Предложение высказывалось, но активные дискуссии по нему пока только предстоят и решения ещё нет, подтвердил близкий к правительству собеседник.

Контекст

По данным Объединённого кредитного бюро на ноябрь 2023 года, количество потенциальных банкротов (физлиц с просрочкой по кредитам и займам от 90 дней) и их суммарная задолженность с учётом процентов увеличились на 11% год к году, пишет «Ъ». Процедуру банкротства теоретически могут пройти 9,79 млн заёмщиков, их общая задолженность — 6,33 трлн рублей. Годом ранее таких заёмщиков было 8,81 млн с общей задолженностью 5,68 трлн рублей.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в России с 2020 года по ноябрь 2023 года выросла на 64% и составила 4,6 млн рублей, приводит РБК исследование Frank RG «Ипотека в России 2023». В 2020 году средняя цена «однушки» составляла 2,8 млн рублей, в 2021 году цена выросла на 17,5% — до 3,3 млн рублей. Рост цен на жильё «подогревают» программы ипотечного кредитования по льготным условиям, отмечают аналитики.