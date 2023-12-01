«Совкомбанк» объявил о первичном размещении акций на Мосбирже Статьи редакции
Это первый с 2015 года российски банк, собравшийся на IPO, отмечает РБК.
- Обыкновенные акции попадут в первый уровень листинга Мосбиржи, один лот будет содержать 100 акций, пишет РБК. Заявку на покупку бумаг можно подать с 1 по 14 декабря 2023 года через российских брокеров. Участвовать в размещении могут квалифицированные и неквалифицированные инвесторы.
- Индикативный ценовой диапазон IPO — от 10,5 до 11,5 рубля за бумагу. Это «соответствует рыночной капитализации “Совкомбанка” в размере от 200 млрд до 219 млрд рублей и мультипликатору 2,2х - 2,4х». Цену IPO установит набсовет банка по окончании периода сбора заявок.
Компания уже получила предложения об участии в размещении от нескольких «крупнейших российских институциональных инвесторов» в объёме 50% от ожидаемого размера предложения. Банк планирует разместить допэмиссию и привлечь 10 млрд рублей. Никто из действующих акционеров продавать свои акции в рамках IPO не будет.
- 30 ноября 2023 года Мосбиржа допустила акции «Совкомбанка» к торгам с 15 декабря 2023 года под тикером SVCB. «РБК Инвестиции» отмечали, что это первый с 2015 года российский банк, собравшийся на IPO.
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Тю, IPO банка никого не удивишь. Там ломбард вышел на размещение — вот это уже другой уровень (-:
Рили? А какой тикер?
В соседней новости же (-:
Не-не, я не вникал. Затянет ещё, а то вот их инвесторы уже празднуют
Реклама их бесит, а они на биржу выходят.
Совет: Всегда когда ты уже практически банкрот - выходи на IPO