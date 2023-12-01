Для нас эта сделка не судьбоносная. Это не ситуация, когда акционеры продают банк или получают какие-то огромные деньги, сравнимые со стоимостью бизнеса.

Основная цель данного размещения — перевод компании из статуса непубличной в статус публичной. В этом смысле долгосрочное позитивное отношение инвесторов к банку, которое сложится на рынке, важнее, чем практический результат.