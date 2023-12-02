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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 2-4 декабря: доллар — 89,76 рубля (на 1,18 рубля больше, чем 1 декабря), евро — 97,91 рубля (на 1,03 рубля больше).

Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 1 декабря: доллар — 90,40 рубля, евро — 97,95 рубля.

Курсы на Forex на закрытии торгов 1 декабря: доллар — 90,37 рубля, евро — 97,98 рубля.

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По итогам ноября 2023 года объём наличных денег в обращении в России упал на 318,2 млрд рублей — это максимальное сокращение с мая 2022 года, пишут «РИА Новости» со ссылкой на данные ЦБ.

Кто и как адаптируется

С 11 декабря 2023 года визовый центр Китая в Москве начнёт оформлять визы без предварительной записи, чтобы упростить туристам из России поездки в КНР. Заявителю нужно будет заполнить анкету на сайте, а затем распечатать её и вместе с документами подойти в центр в часы работы. Тем, кто уже записался на подачу, придётся подойти в соответствии с записью.

Контекст

Участники рынка недвижимости рассказали о росте спроса на аренду объектов под небольшие гостиницы. Такую тенденцию связывают с увеличением количества туристических поездок по стране.

Правительство планирует повысить первоначальный взнос по программам льготной и семейной ипотек, чтобы «отрегулировать объём выдачи», так как он «очень большой», сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Правительство увеличило квоту на привлечение трудовых мигрантов, которые въезжают в Россию по визе. В 2024 году выдадут 155,9 тысячи приглашений на въезд и столько же разрешений на работу — это на 32 тысячи больше, чем в 2023 году.

Власти разрабатывают законопроект, который обяжет иностранцев проходить «дактилоскопию, фотографирование либо идентификацию» при въезде в Россию, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД. Данные собираются передавать в МВД в течение суток или «в режиме реального времени» при наличии технической возможности. Это нужно, чтобы быстро проверять достоверность предоставленной иностранцем информации и выявлять, не числится ли он в розыске. Сейчас проходить подобные процедуры должны те, кто планирует пребывать в стране более 90 суток.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ВТБ к бывшей «дочке» в Европе о взыскании долгов по соглашению о прекращении взаимных прав и обязательств по неисполненным сделкам в размере €112,6 млн.

Власти Эстонии допускают, что в будущем будут депортировать жителей страны, получивших российское гражданство, так как те «могут угрожать национальной безопасности». Но принимать решения о высылке если и будут, то в индивидуальном порядке.