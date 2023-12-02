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Деньги
Полина Лааксо

День 647: власти планируют повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке, объём наличных в обращении сократился Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: «Электрогазета»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 2-4 декабря: доллар — 89,76 рубля (на 1,18 рубля больше, чем 1 декабря), евро — 97,91 рубля (на 1,03 рубля больше).

Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 1 декабря: доллар — 90,40 рубля, евро — 97,95 рубля.

Курсы на Forex на закрытии торгов 1 декабря: доллар — 90,37 рубля, евро — 97,98 рубля.

По итогам ноября 2023 года объём наличных денег в обращении в России упал на 318,2 млрд рублей — это максимальное сокращение с мая 2022 года, пишут «РИА Новости» со ссылкой на данные ЦБ.

Кто и как адаптируется

С 11 декабря 2023 года визовый центр Китая в Москве начнёт оформлять визы без предварительной записи, чтобы упростить туристам из России поездки в КНР. Заявителю нужно будет заполнить анкету на сайте, а затем распечатать её и вместе с документами подойти в центр в часы работы. Тем, кто уже записался на подачу, придётся подойти в соответствии с записью.

Контекст

Участники рынка недвижимости рассказали о росте спроса на аренду объектов под небольшие гостиницы. Такую тенденцию связывают с увеличением количества туристических поездок по стране.

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Правительство планирует повысить первоначальный взнос по программам льготной и семейной ипотек, чтобы «отрегулировать объём выдачи», так как он «очень большой», сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Правительство увеличило квоту на привлечение трудовых мигрантов, которые въезжают в Россию по визе. В 2024 году выдадут 155,9 тысячи приглашений на въезд и столько же разрешений на работу — это на 32 тысячи больше, чем в 2023 году.

Власти разрабатывают законопроект, который обяжет иностранцев проходить «дактилоскопию, фотографирование либо идентификацию» при въезде в Россию, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД. Данные собираются передавать в МВД в течение суток или «в режиме реального времени» при наличии технической возможности. Это нужно, чтобы быстро проверять достоверность предоставленной иностранцем информации и выявлять, не числится ли он в розыске. Сейчас проходить подобные процедуры должны те, кто планирует пребывать в стране более 90 суток.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ВТБ к бывшей «дочке» в Европе о взыскании долгов по соглашению о прекращении взаимных прав и обязательств по неисполненным сделкам в размере €112,6 млн.

Власти Эстонии допускают, что в будущем будут депортировать жителей страны, получивших российское гражданство, так как те «могут угрожать национальной безопасности». Но принимать решения о высылке если и будут, то в индивидуальном порядке.

Новости предыдущего дня, 1 декабря — здесь.

#новости

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26 комментариев
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 Мурад Муртазалиев
Правительство планирует повысить первоначальный взнос по программам льготной и семейной ипотек, чтобы «отрегулировать объём выдачи

До 90% желательно. Иначе рост цен не остановится. У нас в городе однушка уже, в старом фонде -2,5 млн, новом 3,5. Гостинки 13 метровые 1+ млн. Средняя ЗП при этом 40 к

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Вадим Д.

Да хоть сколько, а то полный здец устроили, такой разгон, что любая хата становится чем-то недостижимым и божественным.

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Степан Беленький

Да ладно своя хата, так и съем уже сложно себе позволить

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Ушлый продаван

Ну так всегда же есть выход, пойти работать на престижную работу по контракту )))

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Евгения Прохорова
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Илья Попов

"Власти Эстонии допускают, что в будущем будут депортировать жителей страны, получивших российское гражданство, так как те «могут угрожать национальной безопасности»." Такова жизнь - от уважаемой нации, за 647 дней, можно превратиться самим неуважаемым народом. У меня такое ощущение, что кто-то сильно постарался в этом.

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Владислав Горящий

блин, а кто?(((( слушайте, ни единой догадки не имею!

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Илья Попов

Внимательно посмотрите текст вашего комментария - Вы, сами себе подсказали...

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Вася Пражкин

Ну вообще-то сейчас из любой страны могут не гражданина выслать(а в некоторых случаях и гражданина), чисто потому что «могут угрожать национальной безопасности». Под это любого можно подвести, например - написал какой-то комментарий в интернете, лайк там поставил. Чиновники везде одинаковые.

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Илья Попов

Не понял -Намек в адрес меня?😁

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Колян

А че случилось то? Зачем повышать то?

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Я сказал свое имя машине

Потому что скоро средний срок ипотеки на 10-тиметровую конуру будет 113 лет

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Винсент Вега

Введут семейную ипотеку, это не где семья платит, а несколько поколений )

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Колян

Получается 6 лет назад я еще выгодно взял под 9%?

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Alexey

Возможно у вас ещё и айфон есть да?

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Philipp Novikov

В кредит, с разбитым экраном (денег на починку нет).

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Колян

Нет, у меня хуавей за 6 тыс руб

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Винсент Вега

Доходы у людей растут же

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Evgeny

У людей - да, у диванных воинов - нет, но виноват, конечно, в этом Путин.

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Мурад Муртазалиев

Медсестры, водители скорой, пожарные, не люди, а диванные воины?

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Илья Попов

Казна опустошила, надо же пополнить.

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Тимофей Измайлов
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Вадим Д.

Правильно, пора ипотеку подрезать хоть немного, а то совсем ошалели уже.

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Дмитрий Куприянов

Опомнились

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Вадим Д.

Так их, клятых иностранцев!
Это всех коснётся, включая белорусов и казахов или только представителей «загнивающих стран»?

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Score of Doom
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23 комментария
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