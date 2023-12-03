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Деньги
Полина Лааксо

День 648: Япония нарастила импорт крабов из России, количество незакрытых вакансий в российских компаниях увеличивается Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: ТАСС

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 2-4 декабря: доллар — 89,76 рубля (на 1,18 рубля больше, чем 1 декабря), евро — 97,91 рубля (на 1,03 рубля больше).

Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 1 декабря: доллар — 90,40 рубля, евро — 97,95 рубля.

Курсы на Forex на закрытии торгов 1 декабря: доллар — 90,37 рубля, евро — 97,98 рубля.

Контекст

Аналитики консалтинговой NF Group (ранее Knight Frank) изучили причины, по которым россияне покупают недвижимость за рубежом. Основная уже второй год одна — возможность после этого получить ВНЖ или гражданство страны, где находится объект. По данным компании, в январе-октябре 2023 года чаще всего россияне рассматривали покупку недвижимости в Венгрии и на Кипре.

Источник: NF Group, РБК

По данным Nikkei Asia, за первые три квартала 2023 года доля российского краба в японском импорте выросла до 68,8%. Участники рынка полагают, что Россия переориентировалась на Японию после ограничений со стороны США на импорт российских морепродуктов — государство было одним из главных закупщиков крабового мяса из России. На фоне роста поставок из России в Японии упали цены на крабовое мясо из Канады и Норвегии (на 32% и 51% год к году).

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Российский аукционный холдинг (Московский аукционный дом, Аукционный дом клуба коллекционеров графики и Петербургский аукционный дом) должен провести первые торги предметами русского искусства сегодня, 3 декабря. Проекты холдинга должны стать «по уровню и тематически сопоставимыми» с торгами, которые до 24 февраля 2022 года проводили зарубежные дома Christie's и Sotheby's.

Количество незакрытых вакансий в российских компаниях выросло в 1,8 раза с 2019-го по 2023 год, заключили аналитики консалтинговой компании «Яков и партнёры». По их словам, дефицит кадров уже возник, продолжит усиливаться и к 2030 году составит от 2 до 4 млн человек. В основном будет не хватать работников средней квалификации, а также «высокой» — программистов, инженеров и управленцев. Всё это может спровоцировать замедление роста ВВП и увеличение инфляции.

Новости предыдущего дня, 2 декабря — здесь.

#новости

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39 комментариев
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 Цифровые комплексы

Готовы обменять крабов на высококвалифицированных специалистов в сфере it, инженеров и управленцев.

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Подментованный кот

Ну уж нет, на факс и DVD я переходить не готов.

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Fallen-117

В 1980-е годы Япония была главным производителем полупроводников, однако позже уступила позиции таким игрокам, как Тайвань, Южная Корея и Китай, и теперь хочет вновь укрепить позиции на этом рынке. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии собирается вложить ¥2 трлн ($13.5 млрд.) в развитие местного производства и разработки полупроводников.

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Вадим Трушин

Не хватает работников за недорого. Я не вижу войны за кадры, где работодатели предлагали бешенные оклады, чтобы найти работников

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Илья

Ладно бы оклады, ТК не хотят соблюдать, да и иных нормальных условий для работников не организовывают.

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Fallen-117

Это тактично не упоминается в СМИ, т.к. главное - кликбейтный заголовок, а не реальная ситуация.

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Мурад Муртазалиев

Надо смотреть, может ли сегодня бизнес предложить работникам дорого. Вряд-ли перед выбором, меньше зарабатывать, но увеличить фот, или закрыться но не увеличивать, бизнес выбирает второе. Может действительно денег нет?

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Barbara Zukowa

Какой-то страшный краб. На превью должен быть мистер Крабс.

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Fallen-117

Это российский скрепный краб с традиционной семьёй))) А не этот, где глав герой из ЛГБТК+ персонажей.

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Андрей

«Я пахал как краб на галерах»

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Роман Чернышев

краб на голерах? вспоминается один известный сериал с не очень хорошим концом

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Забыл Эмейлов
Количество незакрытых вакансий в российских компаниях выросло в 1,8 раза с 2019-го по 2023 год [...] Дефицит кадров уже возник, продолжит усиливаться и к 2030 году составит от 2 до 4 млн человек. В основном будет не хватать работников средней квалификации, а также «высокой» — программистов, инженеров и управленцев. Всё это может спровоцировать замедление роста ВВП и увеличение инфляции.

В последний раз показываю:

Из-за бурного роста количество вакансий в российских компаниях выросло в 1,8 раза с 2019-го по 2023 год [...] К 2030 году страна приобретёт от 2 до 4 млн сотрудников из ближней Азии. Прогресс в России движется вперёд семимильными шагами, в стране необходимы работники средней квалификации, а также «высокой» — программисты, инженеры и управленцы. Всё это спровоцирует мощный рывок и рост российской экономики.
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Людмила Ш

🤦🏼 да, прогресс на лицо...

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Fallen-117

Лучше открыть очередной ненужный офис на Кипре/ОАЭ/Дубае для маленькой кучки совета директоров, чем выставлять адекватные з.п. соответствующие уровню спецов, а не прислуги.

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Я сказал свое имя машине

Русский крабе наступает!

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Fallen-117
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Gorbun iz Notr Dama

Казалось бы, Япония, островное государство, где ловля рыбы - издревле один из основных промыслов, а закупают крабов у России

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SM

Дешевле.

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Fallen-117

А как же, ранние заявления про "немотивированную агрессию", принципы, единство и другой пропагандонский трёп?

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Мурад Муртазалиев

Бизнес?
Россия тоже у врагов покупает. И ничего, страшного. Или это по классике другое?

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Fallen-117

Россия сама ни от кого не закрывалась и даже сразу разрешила параллельный импорт у "недружественных" государств. Ну а Япония, ЕС, США и др. из банды, декларировали не покупать у России и не продавать, т.к. это "поддержка путинского рЫжима". Достаточно аргументированно объяснил разницу? Методичка ваша не работает)

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Мурад Муртазалиев

Методички у ваших) это же ваши по телевизору продвигают, что кругом враги) а покупая у врагов, это же из поддержка.

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Евгений Васильев

а ваши на ютубе и какая тогда разница)) что от тех что от других уже спаса нет, даже блогеров уже покупают, все меньше становится тех кого реально можно смотреть, у каждого все же есть своя цена

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Мурад Муртазалиев

Кто мешает смотреть две разные точки зрения?) Истина как раз посередине.

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Dee

Про ваши методички мы уже тоже все знаем 🤣

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Мурад Муртазалиев

Кто вы? Или у вас один аккаунт на толпу 🤣

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Подментованный кот

Другое конечно. Россия же не делает при этом заявления про

"немотивированную агрессию", принципы, единство
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Юрий Б.

Делает другие заявления. Точнее, официальные лица делают, страна не может делать заявлений, она не обладаеи сознанием и не является личностью.

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Fallen-117

Параллельный импорт, объявлен публично на конкретные товары. Это же не российская нефть, которая непублично покупается огромными объёмами, в том числе у великой казахской нефтедержавы.

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Илья Попов

Дело не в том, будут покупать у врага или нет, а в том, что получать даром и контролировать, чтоб он не встал на ноги.

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Роман Вячеславович

А как же заявления про импортозамещение еще в 2014 ? Где вы были восимь лет? Или это все пропагандонский треп ?

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Михаил Ефименко

У нас с Японии, со времён второй мировой, мирный договор не подписан. Так что дело обычное.

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Адам Ньюман

Слово Пацана – отличный сериал для сегрегации круга своего общения

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Подментованный кот

Эй, чушпан, с какого раёна будешь?

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Адам Ньюман

Вот я об этом как раз, и после этого говорят, что нужно поднимать демографию в России.

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Сергей Леопольдович

Отмороженные лучшЕе!

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Мурад Муртазалиев

Зэки становятся героями, это хорошо. Смотреть слово пацана, плохо. Смотри не перепутай.

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Васисуалий Лоханкин

Щас Ладим Ладимыч "переизберется" бахнет еще одну мобилизацию, еще пара миллионов разбежится по загранице, потому что ловить будут жестче.
Посмотрим, какой тогда будет недостаток рабочих рук.

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under construction

можно вывези в японию краба, на эти деньги затарится в индонезии пальмовым маслом и на эти 2% великолепно жить.

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