День 648: Япония нарастила импорт крабов из России, количество незакрытых вакансий в российских компаниях увеличивается Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 2-4 декабря: доллар — 89,76 рубля (на 1,18 рубля больше, чем 1 декабря), евро — 97,91 рубля (на 1,03 рубля больше).
Контекст
Аналитики консалтинговой NF Group (ранее Knight Frank) изучили причины, по которым россияне покупают недвижимость за рубежом. Основная уже второй год одна — возможность после этого получить ВНЖ или гражданство страны, где находится объект. По данным компании, в январе-октябре 2023 года чаще всего россияне рассматривали покупку недвижимости в Венгрии и на Кипре.
По данным Nikkei Asia, за первые три квартала 2023 года доля российского краба в японском импорте выросла до 68,8%. Участники рынка полагают, что Россия переориентировалась на Японию после ограничений со стороны США на импорт российских морепродуктов — государство было одним из главных закупщиков крабового мяса из России. На фоне роста поставок из России в Японии упали цены на крабовое мясо из Канады и Норвегии (на 32% и 51% год к году).
Российский аукционный холдинг (Московский аукционный дом, Аукционный дом клуба коллекционеров графики и Петербургский аукционный дом) должен провести первые торги предметами русского искусства сегодня, 3 декабря. Проекты холдинга должны стать «по уровню и тематически сопоставимыми» с торгами, которые до 24 февраля 2022 года проводили зарубежные дома Christie's и Sotheby's.
Количество незакрытых вакансий в российских компаниях выросло в 1,8 раза с 2019-го по 2023 год, заключили аналитики консалтинговой компании «Яков и партнёры». По их словам, дефицит кадров уже возник, продолжит усиливаться и к 2030 году составит от 2 до 4 млн человек. В основном будет не хватать работников средней квалификации, а также «высокой» — программистов, инженеров и управленцев. Всё это может спровоцировать замедление роста ВВП и увеличение инфляции.
Новости предыдущего дня, 2 декабря — здесь.
Готовы обменять крабов на высококвалифицированных специалистов в сфере it, инженеров и управленцев.
Ну уж нет, на факс и DVD я переходить не готов.
В 1980-е годы Япония была главным производителем полупроводников, однако позже уступила позиции таким игрокам, как Тайвань, Южная Корея и Китай, и теперь хочет вновь укрепить позиции на этом рынке. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии собирается вложить ¥2 трлн ($13.5 млрд.) в развитие местного производства и разработки полупроводников.
Не хватает работников за недорого. Я не вижу войны за кадры, где работодатели предлагали бешенные оклады, чтобы найти работников
Ладно бы оклады, ТК не хотят соблюдать, да и иных нормальных условий для работников не организовывают.
Это тактично не упоминается в СМИ, т.к. главное - кликбейтный заголовок, а не реальная ситуация.
Надо смотреть, может ли сегодня бизнес предложить работникам дорого. Вряд-ли перед выбором, меньше зарабатывать, но увеличить фот, или закрыться но не увеличивать, бизнес выбирает второе. Может действительно денег нет?
Какой-то страшный краб. На превью должен быть мистер Крабс.
Это российский скрепный краб с традиционной семьёй))) А не этот, где глав герой из ЛГБТК+ персонажей.
«Я пахал как краб на галерах»
краб на голерах? вспоминается один известный сериал с не очень хорошим концом
В последний раз показываю:Из-за бурного роста количество вакансий в российских компаниях выросло в 1,8 раза с 2019-го по 2023 год [...] К 2030 году страна приобретёт от 2 до 4 млн сотрудников из ближней Азии. Прогресс в России движется вперёд семимильными шагами, в стране необходимы работники средней квалификации, а также «высокой» — программисты, инженеры и управленцы. Всё это спровоцирует мощный рывок и рост российской экономики.
🤦🏼 да, прогресс на лицо...
Лучше открыть очередной ненужный офис на Кипре/ОАЭ/Дубае для маленькой кучки совета директоров, чем выставлять адекватные з.п. соответствующие уровню спецов, а не прислуги.
Русский крабе наступает!
Казалось бы, Япония, островное государство, где ловля рыбы - издревле один из основных промыслов, а закупают крабов у России
Дешевле.
А как же, ранние заявления про "немотивированную агрессию", принципы, единство и другой пропагандонский трёп?
Бизнес?
Россия тоже у врагов покупает. И ничего, страшного. Или это по классике другое?
Россия сама ни от кого не закрывалась и даже сразу разрешила параллельный импорт у "недружественных" государств. Ну а Япония, ЕС, США и др. из банды, декларировали не покупать у России и не продавать, т.к. это "поддержка путинского рЫжима". Достаточно аргументированно объяснил разницу? Методичка ваша не работает)
Методички у ваших) это же ваши по телевизору продвигают, что кругом враги) а покупая у врагов, это же из поддержка.
а ваши на ютубе и какая тогда разница)) что от тех что от других уже спаса нет, даже блогеров уже покупают, все меньше становится тех кого реально можно смотреть, у каждого все же есть своя цена
Кто мешает смотреть две разные точки зрения?) Истина как раз посередине.
Про ваши методички мы уже тоже все знаем 🤣
Кто вы? Или у вас один аккаунт на толпу 🤣
Другое конечно. Россия же не делает при этом заявления про"немотивированную агрессию", принципы, единство
Делает другие заявления. Точнее, официальные лица делают, страна не может делать заявлений, она не обладаеи сознанием и не является личностью.
Параллельный импорт, объявлен публично на конкретные товары. Это же не российская нефть, которая непублично покупается огромными объёмами, в том числе у великой казахской нефтедержавы.
Дело не в том, будут покупать у врага или нет, а в том, что получать даром и контролировать, чтоб он не встал на ноги.
А как же заявления про импортозамещение еще в 2014 ? Где вы были восимь лет? Или это все пропагандонский треп ?
У нас с Японии, со времён второй мировой, мирный договор не подписан. Так что дело обычное.
Слово Пацана – отличный сериал для сегрегации круга своего общения
Эй, чушпан, с какого раёна будешь?
Вот я об этом как раз, и после этого говорят, что нужно поднимать демографию в России.
Отмороженные лучшЕе!
Зэки становятся героями, это хорошо. Смотреть слово пацана, плохо. Смотри не перепутай.
Щас Ладим Ладимыч "переизберется" бахнет еще одну мобилизацию, еще пара миллионов разбежится по загранице, потому что ловить будут жестче.
Посмотрим, какой тогда будет недостаток рабочих рук.
можно вывези в японию краба, на эти деньги затарится в индонезии пальмовым маслом и на эти 2% великолепно жить.