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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 2-4 декабря: доллар — 89,76 рубля (на 1,18 рубля больше, чем 1 декабря), евро — 97,91 рубля (на 1,03 рубля больше).

Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 1 декабря: доллар — 90,40 рубля, евро — 97,95 рубля.

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Курсы на Forex на закрытии торгов 1 декабря: доллар — 90,37 рубля, евро — 97,98 рубля.

Контекст

Аналитики консалтинговой NF Group (ранее Knight Frank) изучили причины, по которым россияне покупают недвижимость за рубежом. Основная уже второй год одна — возможность после этого получить ВНЖ или гражданство страны, где находится объект. По данным компании, в январе-октябре 2023 года чаще всего россияне рассматривали покупку недвижимости в Венгрии и на Кипре.

Источник: NF Group, РБК

По данным Nikkei Asia, за первые три квартала 2023 года доля российского краба в японском импорте выросла до 68,8%. Участники рынка полагают, что Россия переориентировалась на Японию после ограничений со стороны США на импорт российских морепродуктов — государство было одним из главных закупщиков крабового мяса из России. На фоне роста поставок из России в Японии упали цены на крабовое мясо из Канады и Норвегии (на 32% и 51% год к году).

Российский аукционный холдинг (Московский аукционный дом, Аукционный дом клуба коллекционеров графики и Петербургский аукционный дом) должен провести первые торги предметами русского искусства сегодня, 3 декабря. Проекты холдинга должны стать «по уровню и тематически сопоставимыми» с торгами, которые до 24 февраля 2022 года проводили зарубежные дома Christie's и Sotheby's.

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